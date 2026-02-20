В Тунис осъдиха депутат на осем месеца затвор за критики срещу президента

В Тунис депутат бе осъден вчера на осем месеца затвор заради критики в социалните мрежи срещу президента Каис Сайед във връзка със скорошните наводнения в страната, предаде Франс прес, като се позова на тунизийски медии, съобщи БТА.
Парламентаристът Ахмед Сайдани бе задържан в началото на този месец.
Депутатът бе осъден на осем месеца затвор от първоинстанционен съд в столицата Тунис. Адвокатът му Хусем Ед Дин Бен Атия заяви пред Франс прес в началото на месеца, че обвинението се базира на закона за телекомуникациите и по-конкретно на правила относно причиняването на вреда другиму посредством социалните мрежи.
Сайдани, който не е познат на широката общественост, беше сред поддръжниците на действията на президента Сайед през лятото на 2021 г., когато държавният глава концентрира властта в ръцете си.
Тунизийски и международни неправителствени организации критикуват състоянието на правата и свободите в Тунис след юли 2021 г., когато президентът Сайед уволни премиера и разпусна парламента, след което бе избран парламент със силно ограничени правомощия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сарафа 8-то 🧌
12:42 20.02.2026
2 Майна
Що, така в ..демократична Европа?
12:42 20.02.2026
3 Майна
12:44 20.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
12:48 20.02.2026
5 Майна
12:50 20.02.2026
6 Майна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А някой ги пращат да на Сво да бранят дворците и яхтите на бункерния халиф!
12:50 20.02.2026
7 Хахаха
Даже няма и кой да ни охранява!
12:54 20.02.2026
8 Гошо
13:02 20.02.2026
9 Кукумяууу
13:02 20.02.2026
10 мдааа
в някой други страни щеше да пие новичок, да скочи през балкона или да се самоубие с 5 куршума в главата.
15:08 20.02.2026