В Тунис осъдиха депутат на осем месеца затвор за критики срещу президента

20 Февруари, 2026 12:35 821 10

  • тунис-
  • каис сайед-
  • депутат-
  • ахмед сайдани

Тунизийски и международни неправителствени организации критикуват състоянието на правата и свободите в Тунис след юли 2021 г.

В Тунис осъдиха депутат на осем месеца затвор за критики срещу президента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

В Тунис депутат бе осъден вчера на осем месеца затвор заради критики в социалните мрежи срещу президента Каис Сайед във връзка със скорошните наводнения в страната, предаде Франс прес, като се позова на тунизийски медии, съобщи БТА.

Парламентаристът Ахмед Сайдани бе задържан в началото на този месец.

Депутатът бе осъден на осем месеца затвор от първоинстанционен съд в столицата Тунис. Адвокатът му Хусем Ед Дин Бен Атия заяви пред Франс прес в началото на месеца, че обвинението се базира на закона за телекомуникациите и по-конкретно на правила относно причиняването на вреда другиму посредством социалните мрежи.

Сайдани, който не е познат на широката общественост, беше сред поддръжниците на действията на президента Сайед през лятото на 2021 г., когато държавният глава концентрира властта в ръцете си.

Тунизийски и международни неправителствени организации критикуват състоянието на правата и свободите в Тунис след юли 2021 г., когато президентът Сайед уволни премиера и разпусна парламента, след което бе избран парламент със силно ограничени правомощия.


Тунис
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сарафа 8-то 🧌

    6 0 Отговор
    А Бойко и Дебелия кога ?

    12:42 20.02.2026

  • 2 Майна

    3 1 Отговор
    Тук Дачков яко цензурира. Имате забрана - не можете да публикувате!
    Що, така в ..демократична Европа?

    12:42 20.02.2026

  • 3 Майна

    3 3 Отговор
    12 000 осъдени в Англия за публикации в социални медии , които не се харесват на..., на кого, бе!!!

    12:44 20.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    В блатния хаганат за такива неща или ги бутат от прозореца или ги зобат с отрова от жаба, дачо копейките задунайски им завиждат на клошарията!

    Коментиран от #6

    12:48 20.02.2026

  • 5 Майна

    2 2 Отговор
    А някой ги пращат да на Сво да бранят дворците и яхтите на бункерния халиф!

    12:50 20.02.2026

  • 6 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А някой ги пращат да на Сво да бранят дворците и яхтите на бункерния халиф!

    12:50 20.02.2026

  • 7 Хахаха

    3 0 Отговор
    Че то у нас тогава, направо сме си държава затвор!
    Даже няма и кой да ни охранява!

    12:54 20.02.2026

  • 8 Гошо

    0 0 Отговор
    Скоро и тук.

    13:02 20.02.2026

  • 9 Кукумяууу

    0 0 Отговор
    Тука ако така съдеха значи целия парламент барабар с кабинета и за притурка факти щеха да идат на екскурзия на остров белене

    13:02 20.02.2026

  • 10 мдааа

    0 0 Отговор
    не били демократични, а?
    в някой други страни щеше да пие новичок, да скочи през балкона или да се самоубие с 5 куршума в главата.

    15:08 20.02.2026