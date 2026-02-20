В Тунис осъдиха депутат на осем месеца затвор за критики срещу президента

В Тунис депутат бе осъден вчера на осем месеца затвор заради критики в социалните мрежи срещу президента Каис Сайед във връзка със скорошните наводнения в страната, предаде Франс прес, като се позова на тунизийски медии, съобщи БТА.

Парламентаристът Ахмед Сайдани бе задържан в началото на този месец.

Депутатът бе осъден на осем месеца затвор от първоинстанционен съд в столицата Тунис. Адвокатът му Хусем Ед Дин Бен Атия заяви пред Франс прес в началото на месеца, че обвинението се базира на закона за телекомуникациите и по-конкретно на правила относно причиняването на вреда другиму посредством социалните мрежи.

Сайдани, който не е познат на широката общественост, беше сред поддръжниците на действията на президента Сайед през лятото на 2021 г., когато държавният глава концентрира властта в ръцете си.

Тунизийски и международни неправителствени организации критикуват състоянието на правата и свободите в Тунис след юли 2021 г., когато президентът Сайед уволни премиера и разпусна парламента, след което бе избран парламент със силно ограничени правомощия.