Тунизийски съд освободи мъжа, осъден на смърт за публикации във Фейсбук

Тунизийски съд освободи мъжа, осъден на смърт миналата седмица за публикации във "Фейсбук", критикуващи президента Каис Сайед, след вълна на обществено недоволство и безпокойство за спазването на правата на човека заради случая, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Съдебното решение бе безпрецедентно за Тунис, където ограниченията върху свободата на словото бяха затегнати, откакто през 2021 г. президентът Каис Сайед съсредоточи в ръцете си почти цялата власт в държавата.

Ръководителят на Тунизийската лига за човешки права Усама Буталджа, който е и адвокат на мъжа, потвърди освобождаването на своя клиент, 56-годишния работник Сабер Шушане. Братът на Сабер, Джамал Шушане, също съобщи, че Сабер е бил освободен, без да дава подробности.

Шушане е слабо образован обикновен гражданин, който просто е писал критични към президента публикации в социалните мрежи, преди да бъде арестуван миналата година, каза адвокатът му пред Ройтерс. Макар в Тунис съдилищата понякога да издават смъртни присъди, нито една от тях не е била изпълнявана от повече от три десетилетия. Присъдата веднага предизвика вълна от критики и насмешки в социалните мрежи сред активисти и обикновени тунизийци.

Мнозина в страната определят наказанието на Шушане като умишлен опит за сплашване на критиците на Сайед и предупреждават, че подобни сурови мерки задушават свободата на словото и засилват политическото напрежение, посочва Ройтерс.

Откакто Сайед разпусна демократично избрания парламент и започна да управлява с укази, тунизийските власти са подложени на остри критики от страна на правозащитни организации, че подкопават независимостта на съдебната система. Опозицията определи действията на Сайед, с които си осигури разширени правомощия през 2021 г., като държавен преврат. Повечето опозиционни лидери в Тунис, които президентът нарича предатели, са вкарани в затвора по различни обвинения, припомня Ройтерс.