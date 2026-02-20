Украински дронове удариха Севастопол

Украински безпилотни летателни апарати са атакували Севастопол на Кримския полуостров - градът, в който се намира щабът на руския Черноморски флот. Това съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ДПА, предава БТА.
По думите му при нападението е загинал един мъж, а жена е била ранена. Развожаев уточни в „Телеграм“, че противовъздушната отбрана е свалила общо 26 дрона. Той не посочи дали са били поразени военни обекти, но отбеляза, че са нанесени ограничени щети по жилищни сгради, включително счупени прозорци.
Според публикация на руската агенция ТАСС силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са действали през цялата нощ за отблъскване на атаката.
Междувременно проукраинският канал „Кримски вятър“ в „Телеграм“ съобщи за експлозии край Джанкой в северната част на Крим, където се намира военно летище.
Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия. Въпреки това в Севастопол и района остават редица военни обекти.
От своя страна украинските власти съобщиха за руски атаки срещу Никопол в Днепропетровска област, при които са ранени трима души. По данни на Киев е била изстреляна и ракета срещу Харков в източната част на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кремъл
12:31 20.02.2026
2 Истината
Коментиран от #5, #8
12:32 20.02.2026
3 руската мечка
12:32 20.02.2026
4 Украйна дрони Путин
12:37 20.02.2026
5 Защо Русия се управлява от
До коментар #2 от "Истината":Идиоти?
Коментиран от #11
12:38 20.02.2026
6 Путин в тих ужас
Коментиран от #61
12:40 20.02.2026
7 Никопол- почна се !
12:40 20.02.2026
8 БАРС
До коментар #2 от "Истината":Я СТИГА СИ ЛЪГАЛ.НИКОЙ ПОЗОРНО НЕ Е БЯГАЛ ОТ СИРИЯ БАЗАТА ИМ СТОИ САМО НЯКОИ ЧАСТИ СА НАМАЛИЛИ .КАКВА Н ТУРЦИЯ ,ЧЕ ЩЕ ДИКТУВА НА РАША КАКВО ДА ПРАВИ.
Коментиран от #23
12:41 20.02.2026
9 Купянск
Коментиран от #12
12:41 20.02.2026
10 Ганчев
12:41 20.02.2026
11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
До коментар #5 от "Защо Русия се управлява от":Щастливи,че не са се родили руснаци.
Коментиран от #15, #44
12:42 20.02.2026
12 аz СВО Победа 80
До коментар #9 от "Купянск":Аз Купянск го превземах 12 пъти 🤣🤣🤣
12:43 20.02.2026
13 жик так
И накрая стигаме до финала - просията ?!
Коментиран от #17
12:44 20.02.2026
14 Втарая мировая
12:45 20.02.2026
15 така е
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Всяка сутрин 8 милиарда хора на тая Земя , благодарят че не са се родили в Украйна .
Ма то и останалите 950 милиона също се радват че не са се родили в украйна , нищо че подкрепят потника .
Коментиран от #19, #98
12:46 20.02.2026
16 Ха ха ха
Коментиран от #21, #32
12:46 20.02.2026
17 Йосиф Кобзон
До коментар #13 от "жик так":Финалът е при мен!
Коментиран от #20
12:47 20.02.2026
18 Най модерният в света
12:47 20.02.2026
19 Така е
До коментар #15 от "така е":Руската пропаганда има за цел само глупаците.
Коментиран от #22
12:47 20.02.2026
20 жик так
До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":Малка ли е публиката от два милиона бандери и още толкова западни наемници ?
Коментиран от #24, #27, #99
12:48 20.02.2026
21 гру гайтанджиева
До коментар #16 от "Ха ха ха":Обикновени руски фейкове колега.
Коментиран от #43
12:48 20.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 да питам
До коментар #8 от "БАРС":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
Коментиран от #38
12:49 20.02.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #20 от "жик так":Има за цел глупака.
Коментиран от #26
12:49 20.02.2026
25 У ДРИ БАЦЕ
Коментиран от #29, #34
12:50 20.02.2026
26 как пък няма един адекватен козляк
До коментар #24 от "Руската пропаганда":в тоя сайта , а само прости колоездачи ?
12:50 20.02.2026
27 "Чудовищни руски жертви
До коментар #20 от "жик так":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #33, #46
12:51 20.02.2026
28 Факти
12:51 20.02.2026
29 доктора
До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":Като гледам колко си ги наудрял у WC то .
Коментиран от #45
12:51 20.02.2026
30 Механик
12:52 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нямат край
До коментар #16 от "Ха ха ха":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
12:52 20.02.2026
33 е що ревете тогава
До коментар #27 от ""Чудовищни руски жертви":Как уловените кат кучета по улиците герои , дето се чудят как да избягат , убивали по 37 руснака ?!! ха ха ха ,,,малоумна работа ,,
12:53 20.02.2026
34 да питам
До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?
Коментиран от #42
12:53 20.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Жеко
До коментар #23 от "да питам":Ми то и краварите избягаха от Сирия !
12:55 20.02.2026
39 да питам
До коментар #36 от "аксиома":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #41
12:55 20.02.2026
40 питам
12:56 20.02.2026
41 верно е
До коментар #39 от "да питам":Ходи си купи един ви бра тор на промоция .
Коментиран от #57
12:56 20.02.2026
42 Със сигурност не е рушняк
До коментар #34 от "да питам":А . Узкоглаз пи здяк.
Мякащ пи ДОРАС
12:56 20.02.2026
43 Тая се скри като мишка
До коментар #21 от "гру гайтанджиева":Още види в сайта на СБУ за издирване, А дейност против държавата Украйна!
12:57 20.02.2026
44 Последния софиянец
До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Аз пък всяка сутрин се събуждам щастлив че съм се родил завършен идиот, удря си четиринадесет пъти главата в стената и ми се явяват, Путин, Медведев и един стар патрав кон, пием кафе и пеем "Янки Дудл", после си хвърлям хапчетата в тоалетната.
Коментиран от #64
12:57 20.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Някой
До коментар #27 от ""Чудовищни руски жертви":А къде е 7 милионната годна армия на микроидиота. Смляна. Та гонят болни и сакати по пътищата да се бият. До САКАТИТЕ ли опреха.
13:00 20.02.2026
47 Болен мозък
13:01 20.02.2026
48 Многоходовото
13:01 20.02.2026
49 Путинистче идиотче
13:02 20.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Последния софиянец
Денция да става по добро !
Коментиран от #55, #62, #63, #95
13:03 20.02.2026
52 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #56, #58, #69
13:05 20.02.2026
53 Урсул фон дер Бандер
13:05 20.02.2026
54 Пътуващ
Коментиран от #76
13:05 20.02.2026
55 😂😂😂😂
До коментар #51 от "Последния софиянец":🤣🥳🤣🤣🥳
13:06 20.02.2026
56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":И ние не сме ходили 🥳
13:06 20.02.2026
57 да питам
До коментар #41 от "верно е":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #68
13:08 20.02.2026
58 Ами
До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":Ти ходил ли си? - значи ако си ходил, време е да ходиш към гробщата.
Коментиран от #60
13:08 20.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ХА ХА
До коментар #58 от "Ами":А ти вярно ли си работил като мннннт чиййя ?
13:10 20.02.2026
61 Апдал
До коментар #6 от "Путин в тих ужас":Скоро не си писал за Радев😀
13:12 20.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Някой
До коментар #51 от "Последния софиянец":Е ТОВА ГО ЧЕТОХ СЛЕД КАТО ЧЕТОХ ЗА БОМБЕНЕТО В ИЗМАЙЛ. А НЕ ЩАТ ДА СИ ПРИЗНАЯТ ЧЕ ГЕРМАНЦИТЕ СА СЕ МОЛИЛИ НА ПУТИН ДА ИМ РАЗМРАЗИ ЗАМРЪЗНАЛИЯ ТЕРМИНАЛ ЗА СПГ "МУКРАН".
Коментиран от #84
13:12 20.02.2026
64 да питам
До коментар #44 от "Последния софиянец":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
Коментиран от #83
13:13 20.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ами да
13:14 20.02.2026
67 Копейка в шок
Еиий ,че ме яд .Така исках да отида на почивка в Крим.
Костя Главната копейка ни каза да ходиме там....ама ни е страх.По добре кротко да си месиме на Дунав мост, ако не видиме братушки-солдатушки ще гледаме Дунавски охлюви.
13:15 20.02.2026
68 Ъхъ.....
До коментар #57 от "да питам":И разносвач на бирата и вурстчета за шефовете в Дрезден!
Абсолютен дупаролизач и ПЕН дел , популярен сред колегите си като ФАСА и нищо ЖЕСТВОТО
13:16 20.02.2026
69 Клати Курти
До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":А жълтопаветтните козяшки мекк кии кит тки не ходят в казарма защото в България още няма обособени тоалетни за треттопоюлови и много поллови .
13:16 20.02.2026
70 Инна
Украински бойци атакуваха училище в Енергодар с дронове, според кмета на града Максим Пухов.
„По време на атаката в сградата е имало приблизително 600 деца и 100 служители на училището“, написа той в своя Telegram канал.
Според него дронът се е блъснал в дърво в двора на училището и след това е детонирал. Прозорците и фасадата на сградата са повредени.
Според предварителните данни няма пострадали ученици или служители, добави Пухов.
И Европа ще си превърти очи и ще се престори, че нищо не се е случило. Но ако Русия беше направила нещо подобно с цивилни цели... Всички чуждестранни медии и телевизионни канали щяха да крещят.
Коментиран от #73, #81, #85
13:18 20.02.2026
71 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":Лапп Пай У ...Иотт ,бре жълтопаветен ХъеСосс !
Коментиран от #78
13:19 20.02.2026
72 Карго 200
Русия кърви.
13:21 20.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ХА ХА
До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":Чикитта ,лапуркай му и сиреньето крема ,пииий рууууга долна ,роммска метресса !
13:22 20.02.2026
75 Инна
До коментар #73 от "Зае БИ тия г--- ЕЙ мурафети":Лап Пай У Йотт бре ,многополлов хъе Сосссс !
Коментиран от #82
13:23 20.02.2026
76 Заминаващ
До коментар #54 от "Пътуващ":Така е при толкова НЕприбран Груз 200, православните украинци погребват човекоподобните монголоиди от ордата на Пуся Късий.
13:24 20.02.2026
77 ха ха
До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":Лапуркай бе ,педиКюр ,нестандартен !
13:25 20.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #73 от "Зае БИ тия г--- ЕЙ мурафети":Лапуркай бе ,тръбар небинарен,ако не се справяш вземи и женна си на помощ 🤣🤣🤣 !
13:28 20.02.2026
80 БАРС
13:30 20.02.2026
81 Карго 200
До коментар #70 от "Инна":Улау
Наистина ли?
"Ще ми стане тъжно за агресора"
Старата руска мантра,русия винаги влиза в ролята или на жертва или на спасител.
13:31 20.02.2026
82 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #75 от "Инна":И аз съм многополлов, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #87, #88
13:36 20.02.2026
83 оня с х.я
До коментар #64 от "да питам":Самолетоносач не е ,но моа те повозя безплатно, едно кръгче дет се вика да ти врътна .
Коментиран от #86
13:37 20.02.2026
84 Град Козлодуй
До коментар #63 от "Някой":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #92
13:37 20.02.2026
85 Доктор коко
До коментар #70 от "Инна":Горките дечица с пагони, тези украински зверове не ги оставиха да си изпият водката....
13:37 20.02.2026
86 да питам
До коментар #83 от "оня с х.я":А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?
Коментиран от #89, #91
13:39 20.02.2026
87 АБЕ КОГА РОЗОВОТО
До коментар #82 от "Розовото пони Путин 🦄":ПОНИ ША СИ ГО ИЗВАДИ ОТ УКРОЕДЕОТИТЕ
ДА ГО ВИДИМ КЪВ ЦВЯТ Е
РАЗМЕРА Е ЯСЕН ПО КВИЧЕНЕТО
13:39 20.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Реставратор
Окупаторите 4 години не могат да постигнат нито една от целите на "СВО" ☝️като имат в пъти повече жертви и загуби на бойна техника... това е = брутален провал - поражение.
На всичко отгоре денонощно им палят рафинерите. 😁
13:41 20.02.2026
91 оня с х.я
До коментар #86 от "да питам":Беларус не ме интересува ,казвай ще яхаш ли Жребеца и ако е Да ,Клллл Зматта е задължителна ,не понасям семки и люспи !
13:43 20.02.2026
92 ПО ВСИЧКИ ТЕМИ
До коментар #84 от "Град Козлодуй":ЕДНИ И СЪЩИ ДЕБ...ИЛИ
С ЕДНИ И СЪЩИ КОМЕНТАРИ
И С ПО НЯКОЛКО НИКА
МАЙ НА БАНДЕ.....РАСИТЕ НАИСТИНА ИМ ЛИПСВАТ ХОРА
ОСОБЕННО АДЕКВАТНИ
Коментиран от #93
13:43 20.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 "Дим и огън: Ситуацията след поне
13:54 20.02.2026
95 то има ли толкова
До коментар #51 от "Последния софиянец":генерали от НАТО изобщо . Убихте ги всички отдавна , тия трябва да са от още непроизвените , нали ?
14:24 20.02.2026
96 Макс Глебов
14:38 20.02.2026
97 Caбакотрепач
14:58 20.02.2026
98 Лука
До коментар #15 от "така е":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .Не спори а чети !
15:09 20.02.2026
99 Лука
До коментар #20 от "жик так":Публиката е много голяма но се дължи на рашистите от тяхна страна е същата ! Дано да са малко хората които се радват на това !
15:16 20.02.2026
100 Подлог Блатников Подстилин
15:33 20.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Отреазвяващ
15:50 20.02.2026
103 дребният дрогиран потник
16:03 20.02.2026
104 Евроасматик с нервен тик
16:55 20.02.2026