Украински дронове удариха Севастопол

Украински безпилотни летателни апарати са атакували Севастопол на Кримския полуостров - градът, в който се намира щабът на руския Черноморски флот. Това съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му при нападението е загинал един мъж, а жена е била ранена. Развожаев уточни в „Телеграм“, че противовъздушната отбрана е свалила общо 26 дрона. Той не посочи дали са били поразени военни обекти, но отбеляза, че са нанесени ограничени щети по жилищни сгради, включително счупени прозорци.

Според публикация на руската агенция ТАСС силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са действали през цялата нощ за отблъскване на атаката.

Междувременно проукраинският канал „Кримски вятър“ в „Телеграм“ съобщи за експлозии край Джанкой в северната част на Крим, където се намира военно летище.

Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия. Въпреки това в Севастопол и района остават редица военни обекти.

От своя страна украинските власти съобщиха за руски атаки срещу Никопол в Днепропетровска област, при които са ранени трима души. По данни на Киев е била изстреляна и ракета срещу Харков в източната част на страната.