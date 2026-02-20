Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украински дронове удариха Севастопол
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха Севастопол

20 Февруари, 2026 12:29 2 638 104

Русия съобщава за свалени 26 безпилотни апарата; Украйна информира за руски атаки срещу Никопол и Харков

Украински дронове удариха Севастопол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Украински безпилотни летателни апарати са атакували Севастопол на Кримския полуостров - градът, в който се намира щабът на руския Черноморски флот. Това съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му при нападението е загинал един мъж, а жена е била ранена. Развожаев уточни в „Телеграм“, че противовъздушната отбрана е свалила общо 26 дрона. Той не посочи дали са били поразени военни обекти, но отбеляза, че са нанесени ограничени щети по жилищни сгради, включително счупени прозорци.

Според публикация на руската агенция ТАСС силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са действали през цялата нощ за отблъскване на атаката.

Междувременно проукраинският канал „Кримски вятър“ в „Телеграм“ съобщи за експлозии край Джанкой в северната част на Крим, където се намира военно летище.

Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия. Въпреки това в Севастопол и района остават редица военни обекти.

От своя страна украинските власти съобщиха за руски атаки срещу Никопол в Днепропетровска област, при които са ранени трима души. По данни на Киев е била изстреляна и ракета срещу Харков в източната част на страната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремъл

    22 20 Отговор
    Всички са свалени!

    12:31 20.02.2026

  • 2 Истината

    43 45 Отговор
    е, че в тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #5, #8

    12:32 20.02.2026

  • 3 руската мечка

    26 37 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:32 20.02.2026

  • 4 Украйна дрони Путин

    27 30 Отговор
    Путин в дива ярост. Ша фърчат генералски пагони.

    12:37 20.02.2026

  • 5 Защо Русия се управлява от

    27 29 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Идиоти?

    Коментиран от #11

    12:38 20.02.2026

  • 6 Путин в тих ужас

    22 20 Отговор
    Пак го ръфнаха отзад

    Коментиран от #61

    12:40 20.02.2026

  • 7 Никопол- почна се !

    9 13 Отговор
    Да се готви Сеищов !

    12:40 20.02.2026

  • 8 БАРС

    29 18 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Я СТИГА СИ ЛЪГАЛ.НИКОЙ ПОЗОРНО НЕ Е БЯГАЛ ОТ СИРИЯ БАЗАТА ИМ СТОИ САМО НЯКОИ ЧАСТИ СА НАМАЛИЛИ .КАКВА Н ТУРЦИЯ ,ЧЕ ЩЕ ДИКТУВА НА РАША КАКВО ДА ПРАВИ.

    Коментиран от #23

    12:41 20.02.2026

  • 9 Купянск

    21 29 Отговор
    Последната група руски военни, които са били в Купянска Харковска област, са се предали чрез чатбота "Искам да живея". Така те се спасиха от елиминиране. Те разказаха как преди 5 месеца са проникнали в града, пропълзяли през изоставена газова тръба около 13 км. Някои от тях са били в града без никаква логистика и ротация малко повече от 4 месеца.

    Коментиран от #12

    12:41 20.02.2026

  • 10 Ганчев

    20 31 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване и трябва да се знае.

    12:41 20.02.2026

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    22 25 Отговор

    До коментар #5 от "Защо Русия се управлява от":

    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #15, #44

    12:42 20.02.2026

  • 12 аz СВО Победа 80

    18 15 Отговор

    До коментар #9 от "Купянск":

    Аз Купянск го превземах 12 пъти 🤣🤣🤣

    12:43 20.02.2026

  • 13 жик так

    29 14 Отговор
    Бе те укрите всеки ден напредват . Всеки един уловен като куче рамбовец , дето се чуди как да дезертира по най бързия начин .. , утрепал по 37 руснака ...
    И накрая стигаме до финала - просията ?!

    Коментиран от #17

    12:44 20.02.2026

  • 14 Втарая мировая

    17 16 Отговор
    Галой вадой!

    12:45 20.02.2026

  • 15 така е

    21 19 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора на тая Земя , благодарят че не са се родили в Украйна .
    Ма то и останалите 950 милиона също се радват че не са се родили в украйна , нищо че подкрепят потника .

    Коментиран от #19, #98

    12:46 20.02.2026

  • 16 Ха ха ха

    27 14 Отговор
    АБЕ нещо за ИЗМАИЛ да кажете? - тая нощ във 02,30 руснаците така са го изтряскали че акустичната вълна от взривовете се чула чак във Финландия. Много леш, много разсипия. Огъня още гори.

    Коментиран от #21, #32

    12:46 20.02.2026

  • 17 Йосиф Кобзон

    15 13 Отговор

    До коментар #13 от "жик так":

    Финалът е при мен!

    Коментиран от #20

    12:47 20.02.2026

  • 18 Най модерният в света

    18 19 Отговор
    коритото "Мацква" , вече ръждяса на дъното!

    12:47 20.02.2026

  • 19 Така е

    17 19 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #22

    12:47 20.02.2026

  • 20 жик так

    18 9 Отговор

    До коментар #17 от "Йосиф Кобзон":

    Малка ли е публиката от два милиона бандери и още толкова западни наемници ?

    Коментиран от #24, #27, #99

    12:48 20.02.2026

  • 21 гру гайтанджиева

    7 16 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    Обикновени руски фейкове колега.

    Коментиран от #43

    12:48 20.02.2026

  • 23 да питам

    13 20 Отговор

    До коментар #8 от "БАРС":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #38

    12:49 20.02.2026

  • 24 Руската пропаганда

    9 16 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #26

    12:49 20.02.2026

  • 25 У ДРИ БАЦЕ

    8 13 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    Коментиран от #29, #34

    12:50 20.02.2026

  • 26 как пък няма един адекватен козляк

    16 9 Отговор

    До коментар #24 от "Руската пропаганда":

    в тоя сайта , а само прости колоездачи ?

    12:50 20.02.2026

  • 27 "Чудовищни руски жертви

    15 19 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #33, #46

    12:51 20.02.2026

  • 28 Факти

    15 21 Отговор
    Кримчани си спомнят с умиление времето, когато бяха в Украйна и си живееха мирно и щастливо. Войнолюбецът Путин ги върна във времето на Втората световна война.

    12:51 20.02.2026

  • 29 доктора

    5 10 Отговор

    До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Като гледам колко си ги наудрял у WC то .

    Коментиран от #45

    12:51 20.02.2026

  • 30 Механик

    12 17 Отговор
    Удри копейката с фаража!!После повтори!

    12:52 20.02.2026

  • 32 Нямат край

    13 19 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    12:52 20.02.2026

  • 33 е що ревете тогава

    20 8 Отговор

    До коментар #27 от ""Чудовищни руски жертви":

    Как уловените кат кучета по улиците герои , дето се чудят как да избягат , убивали по 37 руснака ?!! ха ха ха ,,,малоумна работа ,,

    12:53 20.02.2026

  • 34 да питам

    12 19 Отговор

    До коментар #25 от "У ДРИ БАЦЕ":

    верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?

    Коментиран от #42

    12:53 20.02.2026

  • 38 Жеко

    20 8 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    Ми то и краварите избягаха от Сирия !

    12:55 20.02.2026

  • 39 да питам

    12 17 Отговор

    До коментар #36 от "аксиома":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #41

    12:55 20.02.2026

  • 40 питам

    15 8 Отговор
    , за контрата на Сирски, и за смлените над 2000 бандерчета за 10 дена.

    12:56 20.02.2026

  • 41 верно е

    10 7 Отговор

    До коментар #39 от "да питам":

    Ходи си купи един ви бра тор на промоция .

    Коментиран от #57

    12:56 20.02.2026

  • 42 Със сигурност не е рушняк

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "да питам":

    А . Узкоглаз пи здяк.
    Мякащ пи ДОРАС

    12:56 20.02.2026

  • 43 Тая се скри като мишка

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "гру гайтанджиева":

    Още види в сайта на СБУ за издирване, А дейност против държавата Украйна!

    12:57 20.02.2026

  • 44 Последния софиянец

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Аз пък всяка сутрин се събуждам щастлив че съм се родил завършен идиот, удря си четиринадесет пъти главата в стената и ми се явяват, Путин, Медведев и един стар патрав кон, пием кафе и пеем "Янки Дудл", после си хвърлям хапчетата в тоалетната.

    Коментиран от #64

    12:57 20.02.2026

  • 46 Някой

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от ""Чудовищни руски жертви":

    А къде е 7 милионната годна армия на микроидиота. Смляна. Та гонят болни и сакати по пътищата да се бият. До САКАТИТЕ ли опреха.

    13:00 20.02.2026

  • 47 Болен мозък

    8 13 Отговор
    Путин пак го опраскаха в....Русия.

    13:01 20.02.2026

  • 48 Многоходовото

    12 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:01 20.02.2026

  • 49 Путинистче идиотче

    9 14 Отговор
    Путине, подписвай мир че ша ни довършат окончателно.

    13:02 20.02.2026

  • 51 Последния софиянец

    17 7 Отговор
    Не знам какво са ударили украински дронове в Севастопол, но 10бр Искандер поръсиха таен команден подземен бункер в югоизточната част на Одеса ,а злите езици гововорят че в него е имало доста висши офицери на на-тю-тю-тю ,включетелна двама френски генерала и в базата на нато в Жешов в Полша моментално е долетял и кацнал SAS 737 на Норвегия и подвижна болница на нато .Не знам дали се сещате но подобни машини не прелитат просто ей така за обикновени офицери или редници .Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запраа ,падам ставам ,но не се предавам .Наздраве 🍷,по случай благата вест ,оказа се че мерлото реколта 2025 собствено производство е също на ниво ,с тен
    Денция да става по добро !

    Коментиран от #55, #62, #63, #95

    13:03 20.02.2026

  • 52 Абе лицето Сидеров

    5 8 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж през онези години?

    Коментиран от #56, #58, #69

    13:05 20.02.2026

  • 53 Урсул фон дер Бандер

    18 4 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅...още тази вечер пак ще заквичат

    13:05 20.02.2026

  • 54 Пътуващ

    17 7 Отговор
    Украйна навсякъде е отрупана със гробища. Където и да погледнеш гробища, гробища нямат край. Вече карат умрели и във Полша.

    Коментиран от #76

    13:05 20.02.2026

  • 55 😂😂😂😂

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Последния софиянец":

    🤣🥳🤣🤣🥳

    13:06 20.02.2026

  • 56 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 7 Отговор

    До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":

    И ние не сме ходили 🥳

    13:06 20.02.2026

  • 57 да питам

    6 12 Отговор

    До коментар #41 от "верно е":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #68

    13:08 20.02.2026

  • 58 Ами

    10 3 Отговор

    До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":

    Ти ходил ли си? - значи ако си ходил, време е да ходиш към гробщата.

    Коментиран от #60

    13:08 20.02.2026

  • 60 ХА ХА

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Ами":

    А ти вярно ли си работил като мннннт чиййя ?

    13:10 20.02.2026

  • 61 Апдал

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин в тих ужас":

    Скоро не си писал за Радев😀

    13:12 20.02.2026

  • 63 Някой

    16 3 Отговор

    До коментар #51 от "Последния софиянец":

    Е ТОВА ГО ЧЕТОХ СЛЕД КАТО ЧЕТОХ ЗА БОМБЕНЕТО В ИЗМАЙЛ. А НЕ ЩАТ ДА СИ ПРИЗНАЯТ ЧЕ ГЕРМАНЦИТЕ СА СЕ МОЛИЛИ НА ПУТИН ДА ИМ РАЗМРАЗИ ЗАМРЪЗНАЛИЯ ТЕРМИНАЛ ЗА СПГ "МУКРАН".

    Коментиран от #84

    13:12 20.02.2026

  • 64 да питам

    8 14 Отговор

    До коментар #44 от "Последния софиянец":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #83

    13:13 20.02.2026

  • 66 Ами да

    5 15 Отговор
    Не е важно кой какво пише, а каква е реалността. Тридневната “специална военна операция” след четири дни ще навлезе във четвърта си година. Това говори напълно достатъчно за “втората в света армия” всичко друго са оправдания и пропаганда. Първата армия в света арестува лидера на страна верен съюзник на режима на Путлер в собствения му дом за броени часове, а “втората армия” 4 години превзема села на по-малко от 150км от границите и въпреки, че идеята беше точно същата смяна на управляващите в Украйна. Който го може, а който не става за посмешище, а народа който му вярва ще страда.

    13:14 20.02.2026

  • 67 Копейка в шок

    5 12 Отговор
    Ама Черноморския им щаб не потънали с флагмана?
    Еиий ,че ме яд .Така исках да отида на почивка в Крим.
    Костя Главната копейка ни каза да ходиме там....ама ни е страх.По добре кротко да си месиме на Дунав мост, ако не видиме братушки-солдатушки ще гледаме Дунавски охлюви.

    13:15 20.02.2026

  • 68 Ъхъ.....

    8 5 Отговор

    До коментар #57 от "да питам":

    И разносвач на бирата и вурстчета за шефовете в Дрезден!
    Абсолютен дупаролизач и ПЕН дел , популярен сред колегите си като ФАСА и нищо ЖЕСТВОТО

    13:16 20.02.2026

  • 69 Клати Курти

    14 1 Отговор

    До коментар #52 от "Абе лицето Сидеров":

    А жълтопаветтните козяшки мекк кии кит тки не ходят в казарма защото в България още няма обособени тоалетни за треттопоюлови и много поллови .

    13:16 20.02.2026

  • 70 Инна

    16 7 Отговор
    Целенасочена атака: Бойци от украинските въоръжени сили се опитаха да ударят училище в Енергодар (Запорожка област) с дрон.

    Украински бойци атакуваха училище в Енергодар с дронове, според кмета на града Максим Пухов.

    „По време на атаката в сградата е имало приблизително 600 деца и 100 служители на училището“, написа той в своя Telegram канал.

    Според него дронът се е блъснал в дърво в двора на училището и след това е детонирал. Прозорците и фасадата на сградата са повредени.

    Според предварителните данни няма пострадали ученици или служители, добави Пухов.

    И Европа ще си превърти очи и ще се престори, че нищо не се е случило. Но ако Русия беше направила нещо подобно с цивилни цели... Всички чуждестранни медии и телевизионни канали щяха да крещят.

    Коментиран от #73, #81, #85

    13:18 20.02.2026

  • 71 Архимандрисандрит Бибиян

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":

    Лапп Пай У ...Иотт ,бре жълтопаветен ХъеСосс !

    Коментиран от #78

    13:19 20.02.2026

  • 72 Карго 200

    7 11 Отговор
    Украйна се съпротивлява.
    Русия кърви.

    13:21 20.02.2026

  • 74 ХА ХА

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":

    Чикитта ,лапуркай му и сиреньето крема ,пииий рууууга долна ,роммска метресса !

    13:22 20.02.2026

  • 75 Инна

    7 2 Отговор

    До коментар #73 от "Зае БИ тия г--- ЕЙ мурафети":

    Лап Пай У Йотт бре ,многополлов хъе Сосссс !

    Коментиран от #82

    13:23 20.02.2026

  • 76 Заминаващ

    4 11 Отговор

    До коментар #54 от "Пътуващ":

    Така е при толкова НЕприбран Груз 200, православните украинци погребват човекоподобните монголоиди от ордата на Пуся Късий.

    13:24 20.02.2026

  • 77 ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Тее БА у Без- казармения Е.. БАЛНИК":

    Лапуркай бе ,педиКюр ,нестандартен !

    13:25 20.02.2026

  • 79 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Зае БИ тия г--- ЕЙ мурафети":

    Лапуркай бе ,тръбар небинарен,ако не се справяш вземи и женна си на помощ 🤣🤣🤣 !

    13:28 20.02.2026

  • 80 БАРС

    14 3 Отговор
    ИМА НЯКОЛКО ЧАСА ДОКАТО СЕ СТЪМНИ.ПОСЛЕ ЗЕ ПАК ЩЕ ИМА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЕС ДА МУ ДАВАТ ОРЪЖИЕ ЧЕ РАШКИТЕ ОТНОВО ДУМНАЛИ ПОЛОВИНАТА УКРАИНА.САМО ЧЕ НЯМА ДА КАЖЕ ЗАЩО ПАК СА ГИ ДУМКАЛИ ,ЧЕ ТОВА Е РАШЕН ОТГОВОР НА УКРО АТАКИТЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ПОЗИЦИИ НА РАША.НИЧОГО ДОРАГИЕ УКРАИНЦИ БОМБИТЕ ПО ЧЕСТО ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАШКИТЕ ТА ДА ВИДИМ ВЪОБЩЕ УКРАИНА ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ КАТО ДЪРЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА

    13:30 20.02.2026

  • 81 Карго 200

    4 10 Отговор

    До коментар #70 от "Инна":

    Улау
    Наистина ли?
    "Ще ми стане тъжно за агресора"

    Старата руска мантра,русия винаги влиза в ролята или на жертва или на спасител.

    13:31 20.02.2026

  • 82 Розовото пони Путин 🦄

    6 10 Отговор

    До коментар #75 от "Инна":

    И аз съм многополлов, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #87, #88

    13:36 20.02.2026

  • 83 оня с х.я

    9 4 Отговор

    До коментар #64 от "да питам":

    Самолетоносач не е ,но моа те повозя безплатно, едно кръгче дет се вика да ти врътна .

    Коментиран от #86

    13:37 20.02.2026

  • 84 Град Козлодуй

    6 9 Отговор

    До коментар #63 от "Някой":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #92

    13:37 20.02.2026

  • 85 Доктор коко

    7 5 Отговор

    До коментар #70 от "Инна":

    Горките дечица с пагони, тези украински зверове не ги оставиха да си изпият водката....

    13:37 20.02.2026

  • 86 да питам

    7 11 Отговор

    До коментар #83 от "оня с х.я":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #89, #91

    13:39 20.02.2026

  • 87 АБЕ КОГА РОЗОВОТО

    10 2 Отговор

    До коментар #82 от "Розовото пони Путин 🦄":

    ПОНИ ША СИ ГО ИЗВАДИ ОТ УКРОЕДЕОТИТЕ
    ДА ГО ВИДИМ КЪВ ЦВЯТ Е
    РАЗМЕРА Е ЯСЕН ПО КВИЧЕНЕТО

    13:39 20.02.2026

    9 12 Отговор
    Русия загуби войната.

    Окупаторите 4 години не могат да постигнат нито една от целите на "СВО" ☝️като имат в пъти повече жертви и загуби на бойна техника... това е = брутален провал - поражение.
    На всичко отгоре денонощно им палят рафинерите. 😁

    13:41 20.02.2026

  • 91 оня с х.я

    8 3 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    Беларус не ме интересува ,казвай ще яхаш ли Жребеца и ако е Да ,Клллл Зматта е задължителна ,не понасям семки и люспи !

    13:43 20.02.2026

  • 92 ПО ВСИЧКИ ТЕМИ

    11 4 Отговор

    До коментар #84 от "Град Козлодуй":

    ЕДНИ И СЪЩИ ДЕБ...ИЛИ
    С ЕДНИ И СЪЩИ КОМЕНТАРИ
    И С ПО НЯКОЛКО НИКА
    МАЙ НА БАНДЕ.....РАСИТЕ НАИСТИНА ИМ ЛИПСВАТ ХОРА
    ОСОБЕННО АДЕКВАТНИ

    Коментиран от #93

    13:43 20.02.2026

  • 94 "Дим и огън: Ситуацията след поне

    7 10 Отговор
    2 атаки с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО). Поразен е завод в Чувашия, в района на Чебоксари т.е. над 1000 километра от границата с Украйна - става въпрос за завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС."

    13:54 20.02.2026

  • 95 то има ли толкова

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Последния софиянец":

    генерали от НАТО изобщо . Убихте ги всички отдавна , тия трябва да са от още непроизвените , нали ?

    14:24 20.02.2026

  • 96 Макс Глебов

    7 2 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киив?

    14:38 20.02.2026

  • 97 Caбакотрепач

    4 5 Отговор
    "Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия."...... А, кво ша кажити! Магучата май стартира изнасянето посока москва! Постепенно и по осезаемо! Укрите добре си гледат работата, не ги мързи!

    14:58 20.02.2026

  • 98 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .Не спори а чети !

    15:09 20.02.2026

  • 99 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    Публиката е много голяма но се дължи на рашистите от тяхна страна е същата ! Дано да са малко хората които се радват на това !

    15:16 20.02.2026

  • 100 Подлог Блатников Подстилин

    1 4 Отговор
    Ама от лошите опломки летището гори яката,и на пристанището пуши от 6ч,блатистото пъвъо пак пукаше по чайките без аналог......😂😂😂😂😂

    15:33 20.02.2026

  • 102 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Защото е близко и го познават,защо не идат към Кавказ?

    15:50 20.02.2026

  • 103 дребният дрогиран потник

    4 0 Отговор
    е терорист, който бомби с наглосаксонски бомби само граждански обекти, но му се вижда края!

    16:03 20.02.2026

  • 104 Евроасматик с нервен тик

    1 0 Отговор
    Съученичките на Кая се превъзбудиха нещо😅

    16:55 20.02.2026

