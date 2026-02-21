САЩ разположиха над 60 военни самолета в базата Мувафак Салти в Йордания

Съединените щати са разположили над 60 военни самолета във военновъздушната база Мувафак Салти в Йордания, съобщи The New York Times на базата на сателитни изображения и данни за полетите.
Това представлява приблизително три пъти повече от броя на самолетите, които обикновено са разположени там. Самолетите може да се съхраняват и в хангари, отбелязва вестникът. Според вестника, най-малко 68 транспортни самолета са кацнали в базата от неделя насам. Сред оборудването, забелязано в базата, са изтребители от пето поколение F-35, дронове и хеликоптери.
Според The New York Times това струпване на военни сили може да показва, че Съединените щати считат военновъздушната база Мувафак Салти за „ключов център за планиране на евентуални удари срещу Иран“.
По-рано йорданският вицепремиер и външен министър Айман ал-Сафади заяви, че страната му няма да се превърне в плацдарм за военни действия срещу Иран.
Британският министър на външните работи Ивет Купър призова САЩ за "дипломатически и икономически" натиск вместо бомбардировки преди разговорите си с американския си колега Марко Рубио, предаде БНР.
Купър е на посещение в САЩ, където ѝ предстои среща с държавния секретар Марко Рубио по въпроси, основно свързани с Иран. Президентът Доналд Тръмп оттегли подкрепата си за споразумението на правителството за островите Чагос заради отказа на Великобритания да позволи използването на бази на Кралските военновъздушни сили.
На въпрос на репортери във Вашингтон дали Обединеното кралство блокира САЩ да използват британски бази за удари Ивет Купър заяви, че според британското ръководство върху Иран трябва да се окаже "дипломатически и икономически" натиск. Тя дипломатично заяви, че "Обединеното кралство и САЩ имат дълго и дълбоко партньорство в областта на сигурността и работят в изключително тясно сътрудничество".
Дипломат номер едно допълни, че иранският режим продължава да представлява заплаха за сигурността, продължава да се стреми към ядрени оръжия и затова Лондон е подкрепил санкциите, а също и засилването на дипломатическия и икономически натиск върху режима, като смята, че това е правилното нещо.
Споразумението на Обединеното кралство да предаде на Мавриций суверенитета на британската задморска територия в Индийския океан архипелага Чагос, на чийто най-голям остров Диего Гарсия има съвместна британско-американска база, която Лондон ще вземе под наем за 99 години напред, вероятно ще бъде най-основната тема в разговорите на Купър и Рубио.
Тръмп призова Стармър през седмицата "да не се отказва от Диего Гарсия".
