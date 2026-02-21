Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ разположиха над 60 военни самолета в базата Мувафак Салти в Йордания

САЩ разположиха над 60 военни самолета в базата Мувафак Салти в Йордания

21 Февруари, 2026 07:01, обновена 21 Февруари, 2026 07:10 3 597 77

САЩ разположиха над 60 военни самолета в базата Мувафак Салти в Йордания - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са разположили над 60 военни самолета във военновъздушната база Мувафак Салти в Йордания, съобщи The New York Times на базата на сателитни изображения и данни за полетите.

Това представлява приблизително три пъти повече от броя на самолетите, които обикновено са разположени там. Самолетите може да се съхраняват и в хангари, отбелязва вестникът. Според вестника, най-малко 68 транспортни самолета са кацнали в базата от неделя насам. Сред оборудването, забелязано в базата, са изтребители от пето поколение F-35, дронове и хеликоптери.

Според The ​​New York Times това струпване на военни сили може да показва, че Съединените щати считат военновъздушната база Мувафак Салти за „ключов център за планиране на евентуални удари срещу Иран“.

По-рано йорданският вицепремиер и външен министър Айман ал-Сафади заяви, че страната му няма да се превърне в плацдарм за военни действия срещу Иран.

Британският министър на външните работи Ивет Купър призова САЩ за "дипломатически и икономически" натиск вместо бомбардировки преди разговорите си с американския си колега Марко Рубио, предаде БНР.

Купър е на посещение в САЩ, където ѝ предстои среща с държавния секретар Марко Рубио по въпроси, основно свързани с Иран. Президентът Доналд Тръмп оттегли подкрепата си за споразумението на правителството за островите Чагос заради отказа на Великобритания да позволи използването на бази на Кралските военновъздушни сили.

На въпрос на репортери във Вашингтон дали Обединеното кралство блокира САЩ да използват британски бази за удари Ивет Купър заяви, че според британското ръководство върху Иран трябва да се окаже "дипломатически и икономически" натиск. Тя дипломатично заяви, че "Обединеното кралство и САЩ имат дълго и дълбоко партньорство в областта на сигурността и работят в изключително тясно сътрудничество".

Дипломат номер едно допълни, че иранският режим продължава да представлява заплаха за сигурността, продължава да се стреми към ядрени оръжия и затова Лондон е подкрепил санкциите, а също и засилването на дипломатическия и икономически натиск върху режима, като смята, че това е правилното нещо.

Споразумението на Обединеното кралство да предаде на Мавриций суверенитета на британската задморска територия в Индийския океан архипелага Чагос, на чийто най-голям остров Диего Гарсия има съвместна британско-американска база, която Лондон ще вземе под наем за 99 години напред, вероятно ще бъде най-основната тема в разговорите на Купър и Рубио.

Тръмп призова Стармър през седмицата "да не се отказва от Диего Гарсия".


Йордания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е нато-папардака Запрян

    102 16 Отговор
    да каже тука колко разположиха и защо цивилното летище в софия е превърнато в американска военна база?

    Коментиран от #15, #42, #58

    07:17 21.02.2026

  • 2 Росен Желязков, премиер

    23 92 Отговор
    Изтребителите на С.А.Щ трябва да се разположат на българска територия, откъдето спокойно да достигат и нанасят удари в дълбочина ☝️ В дълбочина по руска територия, докато руснаците се не изтеглят отвъд зъберите на Урал и Алтай, вдън горите тилилейски 😁

    Коментиран от #29, #76

    07:17 21.02.2026

  • 3 Бум и тряс

    58 6 Отговор
    И накрая, идва КРАЯ на всеки балон!

    Коментиран от #21

    07:18 21.02.2026

  • 4 Аятолаха е на мушка

    24 44 Отговор
    Путин дали ша го отърве или ша стане като Мъдурката.

    Коментиран от #11

    07:23 21.02.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    24 2 Отговор
    труповете трее се изнасят бързо!

    07:23 21.02.2026

  • 6 БМХ

    44 7 Отговор
    Дано да им стигнат колесниците!

    07:26 21.02.2026

  • 7 Рамбо с двата ножа

    8 30 Отговор
    Викат на в Иран. Имал съм взривяването на руска военна техника.

    07:26 21.02.2026

  • 8 И Ганьо Балкански

    62 9 Отговор
    стана Ганьо Американски ! Той го може - посрещаше германските войници с цветя , после пък руските , сега пък нали е "за мир" преотстъпи летището си в София да го ползват американците .

    Коментиран от #33

    07:26 21.02.2026

  • 9 Путин

    13 35 Отговор
    Да праща самолетоносач, авера си Аятолаха да отървава.

    07:29 21.02.2026

  • 10 Бункерния КАШИК

    12 36 Отговор
    Да праща самолет

    Бързо Да приберат АЯТОЛАХА

    В МУСКАЛАБАД.

    07:38 21.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    14 44 Отговор

    До коментар #4 от "Аятолаха е на мушка":

    "....Путин дали ще го отърве...."

    Не, няма се крия вече. Няма смисъл !!!
    С.А.Щ пускат в производство супермодерни стелт дронове Убийци. Вкарват се биометричните данни на целта, ЕГН и адрес по местожителство, след което до 18 часа обекта заминава за Шамбала, столицата на Руския Мир ☝️😁

    Коментиран от #23

    07:40 21.02.2026

  • 12 ГанЯ

    11 31 Отговор
    Иран капутише 😁

    07:42 21.02.2026

  • 13 Фен

    51 11 Отговор
    И в София. Пак сме от лошите. Дали Русия, или Ирн ще ни ударят? Има ли значение? Ние сме от агресорите.

    07:47 21.02.2026

  • 14 Болен мозък

    11 37 Отговор
    Ша фърчат тюрбани и потури в Иран.

    07:50 21.02.2026

  • 15 койдазнай

    36 7 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е нато-папардака Запрян":

    Цивилното летище "Васил Левски" е всъщност 16-та авиобаза "Враждебна".

    Коментиран от #17, #36

    07:51 21.02.2026

  • 16 Аятолаха....

    12 29 Отговор
    Бегай при АССАД в Москве, да не станеш у и ти курбан.

    07:52 21.02.2026

  • 17 България е НАТО.

    20 22 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    Май не знаеш.

    07:53 21.02.2026

  • 18 Кънчо

    23 7 Отговор
    Лошо.Много лошо!

    Коментиран от #74

    07:53 21.02.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    13 32 Отговор
    След Четири Года непрекъснати провали комай и последните руски граждани с български паспорти захвърлиха цветятя в Дунава.....
    Русия утанула 😁

    Коментиран от #22

    07:58 21.02.2026

  • 20 Запряния

    44 3 Отговор
    Въпрос:Има ли US самолети на летище София?
    Отговор: Ъ-Ъ-Ъ-Ъ.....не си спомням да съм видял някой да каца.......
    Обяснете ми моля-какво точно ме питате!

    08:02 21.02.2026

  • 21 Мишел

    47 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бум и тряс":

    Колко бомбардировки върху ядрени държави знаеш, та предлагаш да бъде бомбардирана Русия? Смяташ,че 5450 руски ядрени оръжия са за украса?
    Никой разумен човек не смее да помисли да бомбардира най-мощната ядрена държава в света.

    Коментиран от #26, #34, #68

    08:04 21.02.2026

  • 22 Град Козлодуй

    24 3 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Крайната територия-ще е преди това.

    08:04 21.02.2026

  • 23 Мишел

    30 6 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Споко.Тези дронове са сглобени от китайски части, което означава че десетки държави вече имат такива дронове.

    08:08 21.02.2026

  • 24 ТомТом

    37 13 Отговор
    Ша фърчат краварски памперси и тексаски ботушлета в Иран.Шубето е голям страх.Това да дрънкаш с оръжия-не значи,че ще ги използваш.Краварите ядоха пердаха и бягаха като зайци и във Виетнам и в Афганистан.....тук обаче ще си намерят Майстора.

    08:08 21.02.2026

  • 25 От Врат

    47 6 Отговор
    Краварите са типична мутра от 90-те ВИС и СИК в едно.

    08:10 21.02.2026

  • 26 Украинците

    15 33 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    всеки ден бомбардират матушката. Нощес са отнесли завод за ракети. Явно не се притесняват че просия има ядрени оръжия :)

    Коментиран от #30

    08:11 21.02.2026

  • 27 Мишел

    22 14 Отговор
    САЩ няма да посмеят да воюват с Иран, до когото са Русия, Китай и Северна Корея.

    08:11 21.02.2026

  • 28 МИРО

    16 1 Отговор
    АБЕ, КОЙ НАПРАВИ ВСИЧКО ТОВА, ТА СЕ ИЗЛОЖИ ДО БЕЗКРАЙ КАТО: ЧОВЕК И ПРЕДАТЕЛ !!!

    08:12 21.02.2026

  • 29 На Роско жената съм

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Росен Желязков, премиер":

    Роско бе душо, кога започна и ти да разбираш от удари в дълбочина ?! Вече остаряхме, а още не си ми нанесъл такъв !

    08:15 21.02.2026

  • 30 Мишел

    20 15 Отговор

    До коментар #26 от "Украинците":

    Фантазираш. Няма удар върху завода в Удмуртия. Четирите украински ракети с свалени от ПВО далеч от завода.

    Коментиран от #39, #63

    08:16 21.02.2026

  • 31 Гай Турий

    38 1 Отговор
    Световните джелати ще слугуват на глобалния ционизъм с парите на американските данъкоплатци и кръвта на нещастните военни, които ще бъдат хвърлени в пещта. Готвят ни нов Ирак с изсмукани от пръстите причини. Какво им пречи Иран? - Нищо. Но природата на файкянистанските и на тел-авивски ционисти им е хищническа и трябва както винаги с окървавени челюсти на хиени да дъвчат мирния свят. Вече над 2000 години мръснишки дела на планетарната напаст.

    Коментиран от #38, #57

    08:17 21.02.2026

  • 32 Иран

    21 3 Отговор
    Концентрирането на едно място ви прави непобедими.Браво!

    08:19 21.02.2026

  • 33 Под-логи сме били

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "И Ганьо Балкански":

    и такива ще си останем. Винаги в поза " Г " дали на изток или запад.

    08:26 21.02.2026

  • 34 Натовско оръжие бомби Путин

    10 15 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Какво като Русия е ядрена държава.

    Коментиран от #55

    08:31 21.02.2026

  • 35 Дзак

    20 1 Отговор
    Кралят на Йордания какво мисли за самолетите?

    Коментиран от #41, #54

    08:33 21.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АЯТОЛАСИТЕ... УЙДЕА

    10 10 Отговор
    Покажи на ху ЙЛО... Как се прави СВО
    Хехехехехехе

    08:41 21.02.2026

  • 38 Да ти кажа какво им пречи на ционистите

    28 5 Отговор

    До коментар #31 от "Гай Турий":

    Пречи им петрола на Иран, че не са го взели все още.

    08:41 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Щерка му

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дзак":

    е пилот!

    08:56 21.02.2026

  • 42 пиночет

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е нато-папардака Запрян":

    Щяли да товарят копейките към Москалия!

    08:59 21.02.2026

  • 43 Путин

    5 7 Отговор
    защо не дава Орешник на Иран?

    Коментиран от #44, #48

    09:01 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БАНко

    21 4 Отговор
    НАТООООООВЦИТЕ ЩЕ НАПАДАТ !!! БИЛИ ОТБРАНИТЕЛЕН СЪЮЗ , А ИМАТ ДЕСЕТКИ НАПАДНАТИ И УНИЩОЖЕНИ СТРАНИ !!!

    Коментиран от #46

    09:09 21.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Антитрол

    17 2 Отговор

    До коментар #46 от "Така е мало Умнико ))":

    Е така де 50 щата са поробени от краварите - даже не са поробени а избити местните.

    Коментиран от #52, #62

    09:17 21.02.2026

  • 48 Запознат

    15 3 Отговор

    До коментар #43 от "Путин":

    Той може да е дал Циркон - той се справя със самолетоносачите много добре.

    Коментиран от #51, #60

    09:18 21.02.2026

  • 49 Помнещ

    22 3 Отговор
    Козячета къде отиде опорката че Русия е агресор защото е нападнала суверенна държава - амнезия ли получихте.

    Коментиран от #50

    09:20 21.02.2026

  • 50 Болен мозък

    5 17 Отговор

    До коментар #49 от "Помнещ":

    Русия нападна вероломно Украйна. Изби милиони СЛАВЯНИ, иска чужди земи. САЩ направиха СВО за два часа във Венецуела. Ша направят СВО и в Иран....а Путин ша продължава да избива още СЛАВЯНИ.

    Коментиран от #75

    09:28 21.02.2026

  • 51 Болен мозък

    5 9 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Чакаме Путин да са тества със самолетоносачи на САЩ.
    Във Венецуела, Путин не посмя да мъцне. Що така?

    09:30 21.02.2026

  • 52 Я пъ тоа

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Колко ли народи са ИЗБИЛИ РУСНАЦИТЕ за тая империя. Само Господ знае.

    09:31 21.02.2026

  • 53 Путине

    3 6 Отговор
    Как ша отървеш Аятолаха....както с Мъдурката ли.

    09:33 21.02.2026

  • 54 Я пъ тоа

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Дзак":

    Жената на йорданския крал е..АМЕРИКАНКА....нема кво да мисли.

    09:36 21.02.2026

  • 55 Мишел

    10 4 Отговор

    До коментар #34 от "Натовско оръжие бомби Путин":

    НатО хареса да воюва с Русия чрез кръвта на украинците. Това ще продължи, докато на Русия й писне и удари примерно летище Жешув.

    Коментиран от #56, #59

    09:42 21.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Феликс Дж

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Гай Турий":

    Императоре - грешите, те не са слуги или бойци на ционизма. И ционизмът, и империализмът са просто един див и алчен олигархиччен КАПИТАЛИЗЪМ. И те живеят само от кражби и грабежи, а не от градежи.

    09:53 21.02.2026

  • 58 Американците Идват!!!

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Къде е нато-папардака Запрян":

    КОПЕЙКИТЕ РИВАТ!!!

    09:54 21.02.2026

  • 59 вест гост

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Гуте идее.

    09:56 21.02.2026

  • 60 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Не е нужно да дават ракети, дали са технологии. Иран произвеждат много ракети и ака компенсират ядрените оръжия на Израел. Иран имат и хиперзвукови ракети, дали са и на хутите. Затова САЩ внимават с действията към Иран и наблягат само на празни заплахи.

    09:56 21.02.2026

  • 61 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ

    6 3 Отговор
    Този КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК ПУСЯ

    както ме опази от Делта Форс ,

    Така ще опази и ДЪРТАТА ЧАЛМА.

    09:57 21.02.2026

  • 62 А Руснаците Колко

    2 6 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Щата в Русия Поробиха ?

    А Верно Даже сега Геноцид им
    Прави на Малцинствата в Руската Кочина

    ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ.

    10:00 21.02.2026

  • 63 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Вярваш ли си Мишелке Изтрещяла ?

    Само отломки бяха

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    10:01 21.02.2026

  • 64 Асад Башаров

    2 6 Отговор
    Чувствам се Опозорен
    За мен нямаше толкова
    Самолети и кораби
    И тем подобно Американско Оръжие .
    Някакви Сирийци със Тояги
    Ме наритаха
    И Братюшките не можаха да помогнат.
    Аятолаха да му мисли .

    10:04 21.02.2026

  • 65 Фатах-2 успешния избор

    6 1 Отговор
    Залпа ни е хоби,скоростта страст.Купон между радарите.

    10:07 21.02.2026

  • 66 Ъъъъ

    11 2 Отговор
    "Съединените щати са разположили над 60 военни самолета...."

    Знаете ли, че в само 16 години от съществуването си, САЩ не са "участвали в сбивания", образно казано....Ако те не са замесени в някакъв конфликт, слънцето няма да изгрее на другия ден...🤔

    Коментиран от #69

    10:09 21.02.2026

  • 67 Левски

    6 6 Отговор
    Сега видяхте ли кой прави войни по света. Дано изригне Йелоустоун.

    10:23 21.02.2026

  • 68 6666

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Въобще рассията е голяма работа.

    10:33 21.02.2026

  • 69 Той

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ъъъъ":

    А солютбо същото се отнася за Оркистан!

    10:46 21.02.2026

  • 70 Мишел

    2 4 Отговор
    Почва млатенето на чалмите, бункерния халиф с ботокса пак ще се крие по калните мазета зад Урал!

    10:46 21.02.2026

  • 71 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 3 Отговор
    А бункерното го викат при нотариуса да прехвърля Сибир на государя Си❗❗
    Все па план❗❗

    10:47 21.02.2026

  • 72 Левски

    4 5 Отговор
    Майдана почва в иран и блатния нужник, копейки реват гладни по бунища!

    10:49 21.02.2026

  • 73 Механик

    3 5 Отговор
    От копейката става само тор, ниско калорична

    10:50 21.02.2026

  • 74 СЛОНА

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кънчо":

    КО ША СТАВА

    11:43 21.02.2026

  • 75 Кочо простия чизмар

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Болен мозък":

    Не само си болен, но и празен мозък. Още не си проумял, кой те в тая робска люлка люлее??!! Вервай си още, докато черепа ти прелива от боза и качамак...

    11:55 21.02.2026

  • 76 димо .

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Росен Желязков, премиер":

    Безмо...зъчен катър само за броени минути България ще " изчезне от лицето на света" . Но както се вижда нямаш грам от сивото вещество наречено мозък . Трябва да те приемаме такъв какъвто си това идва от ДНА то е около 80 % е и като добавим Господът е преценил ,че не ти трябва повече и сметнал това което имаш е достатъчно.

    12:15 21.02.2026

  • 77 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Перчема пак се ежи и показва мускули,но няма смелостта на Путин!Едно е да биеш малка Гренада и да се фукаш,че си отстранил генерал Нуриега-друго е да бягаш от шейх Али Сабайдин в Афганистан,трето е да дадеш заповед за атака срещу Иран!Влезете ли в Иран-няма да излезете кравари!А що скрап ще остане след вас......Иран ще направят космически кораби от скапаните ви F-35 и самолетоносачите ви!Ежите се-ама просто ви е страх да влезете там.

    15:31 21.02.2026