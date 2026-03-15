Полицията в Токио задържа членове на Якудза за грабеж на инкасо автомобил ВИДЕО

15 Март, 2026 06:16, обновена 15 Март, 2026 06:21 636 2

Арестувани са общо седем заподозрени

Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Токийската полиция арестува седем заподозрени, включително членове на японската мафиотска група Якудза, във връзка с грабеж в Токио в края на януари, съобщи Kyodo News.

Сред арестуваните е 21-годишен член на най-големия мафиотски синдикат в Япония - Ямагучи-гуми.

Полицията разследва възможна връзка между заподозрените и друг опит за грабеж, извършен същия ден на паркинга на международния терминал на летище Ханеда в Токио. Там неизвестни нападатели нападнаха превозвачи на пари, транспортиращи стотици милиона йени.

Късно вечерта на 29 януари крадци нападнали превозвачи на пари, докато товарели три куфара, съдържащи приблизително 420 милиона йени (приблизително 2,7 милиона долара) в брой, в кола.

Те напръскали жертвите си със сълзотворен газ, откраднали куфарите им и се качили в кола, управлявана от съучастник.

Докато бягали, престъпниците блъснали случаен пешеходец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    избухването/Кода/Такеши Китано )))

    06:27 15.03.2026

  • 2 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Много на дребно работи Якудза, бе!? Само някакъв инкасо автомобил. У нас Шишикудза и Бокудза заграбиха държавата!?!

    06:40 15.03.2026

