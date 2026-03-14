Вяра и Надежда от тризначките скандализираха британците с истерични крясъци (ВИДЕО)

14 Март, 2026 11:27 1 397 19

Онлайн потребители се чудят на наркотици ли са риалити героините или са полудели

Кадър: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две от прочутите тризначки от „Биг Брадър“ не останаха незабелязани от стотици британци и гости на английската столица, след като крещяха като освирепели под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон.

Видеа, на които поведението на Вяра и Надежда изглежда меко казано притеснително, бяха качени от британци в социалните мрежи.

Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

Заедно с престолонаследника Уилям и съпругата му Катрин, почти цялото кралско семейство се събра за службата по случай празника в именитото исторически абатство. Принц Албер от Монако също присъства.

Докато хората с любопитство следяха влизането и излизането на кралските особи в центъра на Лондон, вниманието им привлякоха и нашенките Вяра и Надежда, които от няколко години живеят като просякини в центъра на английската столица и до неотдавна се оплакаха, че никой не иска да им помага. На предложенията да се приберат в България и да започнат някаква работа, тя отвръщаха с омраза срещу Родината си.

Близначките се бяха разположили с целия си багаж от два опърпани куфара и бясно редяха несвързани изказвания ту на български, ту на английски незнайно към кого. Хората обаче не разбраха какво говорят, но им беше интересно да научат, чувайки Уилям и гей в едно изречение.

Англичаните, качили клиповете, не се чудиха дълго какво се случва тук, понеже наши сънародници бързо им показаха стари снимки на победителките в "Биг Брадър", които се радваха на огромна популярност и финансови постъпления, докато бяха на родна земя. Какво се е случило междувременно обаче не е ясно. Не е и ясно дали Вяра и Надежда не са на някакви наркотици, имайки предвид стряскащите кадри. Коментиращите се обединяват около това, че със сигурност имат нужда от професионална помощ.

В същия момент обаче сестра им Любов, която още в Биг Брадър показа малко повече съобразителност и интелект, води съвсем нормален живот далеч от тях, но също във Великобритания. Тя е омъжена и има дете, а животът ѝ по нищо не прилича на този на сестрите ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Налудник

    14 1 Отговор
    Явно само Любов е някаква нормална. А уж тризначки...

    Коментиран от #14

    11:29 14.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    13 7 Отговор
    британците са смьртни врагове на българите
    като американците

    11:30 14.03.2026

  • 5 кой му дреме

    9 1 Отговор
    тоя сериал го дават вечер по бтв

    11:30 14.03.2026

  • 6 Сила

    28 0 Отговор
    Преди 20 години "мъдрия " български народ гласува за тях и им даде голямата награда !!!???!!! Внимавайте на 19 април как ще гласувате и за кого ....!!!?
    Изумителна е " мъдростта " на нашия малък и много ...народ !!!

    11:31 14.03.2026

  • 7 Не са наркоманки

    17 1 Отговор
    Но са безумно прости.

    11:33 14.03.2026

  • 8 ПРОСТОТИИ

    14 0 Отговор
    Ами никой британец не ги знае, че са тризначки, а просто българки-простакези
    Та да се смеем ли, да плачем ли...

    Коментиран от #9

    11:35 14.03.2026

  • 9 ТОЧНО

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПРОСТОТИИ":

    МНОГО ТОЧНО СИ ГО КАЗАЛ,...
    И вместо да ни е срам от подобни, ние ги величаем

    11:37 14.03.2026

  • 10 Вова бункерчето

    11 1 Отговор
    В друга статия пише че са се изaкали пред Уестминстърското абатство! Тука е спестено!

    11:40 14.03.2026

  • 11 цкб

    12 0 Отговор
    Тез сто про лапат бахура на емигрантите за доза кристал

    Коментиран от #16

    11:41 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вяра и Надежда

    4 0 Отговор
    им трябва любофф, и малко кютек.

    11:51 14.03.2026

  • 14 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Господ се е погрижил да раздели на три един ъкъл и десетки бройки простотия.

    11:54 14.03.2026

  • 15 Ми тя е като тях бе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Опааа":

    Неграмотна па ра стия

    11:55 14.03.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "цкб":

    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    12:01 14.03.2026

  • 17 боги

    1 0 Отговор
    абсолютно изчаткали утрепки!
    Ако някой се чуди какво значи да удариш дъното, е това е!
    Никой не им е виновен. Те никога не хванаха работа и се мислеха за принцеси.
    И все някой им е длъжен.
    Вече са за лудница!

    12:04 14.03.2026

  • 18 Д-р Хаус

    0 0 Отговор
    Очевидно при двете се е развило някакво психично заболяване от типа на шизофренията..

    12:05 14.03.2026

  • 19 Край

    0 0 Отговор
    Не са добре жените. Не се забавлявайте с това. Не всичко е " Фън".

    12:09 14.03.2026