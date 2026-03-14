Вяра и Надежда от тризначките скандализираха британците с истерични крясъци (ВИДЕО)

Две от прочутите тризначки от „Биг Брадър“ не останаха незабелязани от стотици британци и гости на английската столица, след като крещяха като освирепели под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон.
Видеа, на които поведението на Вяра и Надежда изглежда меко казано притеснително, бяха качени от британци в социалните мрежи.
Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.
Заедно с престолонаследника Уилям и съпругата му Катрин, почти цялото кралско семейство се събра за службата по случай празника в именитото исторически абатство. Принц Албер от Монако също присъства.
Докато хората с любопитство следяха влизането и излизането на кралските особи в центъра на Лондон, вниманието им привлякоха и нашенките Вяра и Надежда, които от няколко години живеят като просякини в центъра на английската столица и до неотдавна се оплакаха, че никой не иска да им помага. На предложенията да се приберат в България и да започнат някаква работа, тя отвръщаха с омраза срещу Родината си.
Близначките се бяха разположили с целия си багаж от два опърпани куфара и бясно редяха несвързани изказвания ту на български, ту на английски незнайно към кого. Хората обаче не разбраха какво говорят, но им беше интересно да научат, чувайки Уилям и гей в едно изречение.
Англичаните, качили клиповете, не се чудиха дълго какво се случва тук, понеже наши сънародници бързо им показаха стари снимки на победителките в "Биг Брадър", които се радваха на огромна популярност и финансови постъпления, докато бяха на родна земя. Какво се е случило междувременно обаче не е ясно. Не е и ясно дали Вяра и Надежда не са на някакви наркотици, имайки предвид стряскащите кадри. Коментиращите се обединяват около това, че със сигурност имат нужда от професионална помощ.
В същия момент обаче сестра им Любов, която още в Биг Брадър показа малко повече съобразителност и интелект, води съвсем нормален живот далеч от тях, но също във Великобритания. Тя е омъжена и има дете, а животът ѝ по нищо не прилича на този на сестрите ѝ.
