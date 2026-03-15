Китайски туристи загинаха при наводненията в северна Австралия, правителството праща военни части ВИДЕО

Китайски туристи загинаха при наводненията в северна Австралия, правителството праща военни части ВИДЕО

15 Март, 2026 06:55, обновена 15 Март, 2026 06:01 641 1

Към всички, които преживяват трудни моменти в момента – знайте, че сме с вас, написа премиерът Албанезе

Китайски туристи загинаха при наводненията в северна Австралия, правителството праща военни части ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Австралийското правителство ще разположи военни части в помощ на общностите, засегнати от продължаващите вече няколко дни тежки наводнения в северната част на страната, съобщи премиерът Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс.

По думите му кабинетът е одобрил изпращането на личен състав от Австралийските въоръжени сили, който да подпомогне спасителните и възстановителните операции около град Катрин. Населеното място се намира на около 264 километра южно от Дарвин.

„Към всички, които преживяват трудни моменти в момента – знайте, че сме с вас по време на спасителните операции и възстановяването“, написа Албанезе в социалната мрежа „Екс“ (X).

Министърът на спешните служби Кристи Макбейн заяви в телевизионно интервю, че военнослужещите ще бъдат разположени за срок до 14 дни, за да подпомогнат местните власти и спасителните екипи.

Проливните дъждове предизвикаха мащабни наводнения в северните части на страната и щата Куинсленд. Спасителните служби съобщиха по-рано тази седмица, че при издирвателна операция в района Джимпи са открити две тела. Смята се, че те са на китайски туристи, изчезнали по време на наводненията.

Според учените от националната научна агенция на Австралия климатичните промени вече водят до увеличаване на интензивността на краткотрайните проливни валежи в страната, което повишава риска от подобни екстремни наводнения.

През януари тази година 20 души бяха спасени от наводненията в източната провинция Нов Южен Уелс, след като заради проливни дъждове жителите бяха призовани да се преместят на по-високи места.


