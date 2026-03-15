Белият дом: Потопихме над 65 ирански военни кораби

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати са потопили над 65 ирански военни кораба и са ударили над 6 000 цели в Ислямската република от началото на операция „Епична ярост“.

Тя сподели, че страната ще попълни стратегическия си петролен резерв след завършване на военната си операция срещу Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна твърди, че не е загрижен за влиянието на високите цени на горивата в САЩ върху резултата от междинните избори за Конгрес през ноември 2026 г.

САЩ не се нуждаят от ничия помощ, включително от Украйна, за да се защитават от ирански дронове по време на конфликта в Близкия изток, заяви държавният глава.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство проучва възможността за използване на дронове за търсене на мини за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток.