Белият дом: Потопихме над 65 ирански военни кораби

15 Март, 2026 05:21, обновена 15 Март, 2026 05:30

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати са потопили над 65 ирански военни кораба и са ударили над 6 000 цели в Ислямската република от началото на операция „Епична ярост“.

Тя сподели, че страната ще попълни стратегическия си петролен резерв след завършване на военната си операция срещу Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна твърди, че не е загрижен за влиянието на високите цени на горивата в САЩ върху резултата от междинните избори за Конгрес през ноември 2026 г.

САЩ не се нуждаят от ничия помощ, включително от Украйна, за да се защитават от ирански дронове по време на конфликта в Близкия изток, заяви държавният глава.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство проучва възможността за използване на дронове за търсене на мини за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съвет

    18 0 Отговор
    Бай Дончо, бягай докато е време, пич.

    05:46 15.03.2026

  • 2 Факти

    14 0 Отговор
    По време на война, лов и секс се лъже най много!

    05:52 15.03.2026

  • 3 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Какво кара Ливит? Интересно име... Тя кара нешо, в смисъл вози нещо, което започва с буквата Л

    Коментиран от #8

    05:53 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ванко 1Пуканката

    10 0 Отговор
    Пиндосляците имат чувство за хумор. Потопили са незнам колко си кораба, ама в сънищата им...

    05:58 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Теслатъ

    8 1 Отговор
    Абе единия казва 90, другия 60, ама те сигурно вече и рибарските лодки броят, бе!? -))))

    06:07 15.03.2026

  • 8 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Лада 😂🥳

    06:10 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Унижената Империя

    5 2 Отговор
    Наред с всичките радари на сащ от миналата седмица вчера Иран унищожи 5 самолета-цистерни К-135 и накара американския флот да избяга на минимално разстояние 700 км. На практика Иран изхвърли Сащ от Близкия изток, след като прехвалените Сащ по никакъв начин не изпълниха договорите си за защита на пуделите си от петролните монархии - Саудитска Арабия, Йордания, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман... Те наивно смята, че Световният бандит ги защитава. Сега направиха пътека при Путин и Д. Хаменей.я

    06:23 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доктора

    11 2 Отговор
    А някой друг знае ли за тези потопени кораби освен вас САЩисани смешници? А пполива защо е затворен все още? Нали сте унищожили всичко и сте победили! А самолетоносачите ви защо избягаха? Къде са и защо никой не ги е виждал и снимал да видим цели ли са и какви щети имат? Защо, като сте победили, Иран бомби Израел и арабските държави, което са ви слуги? Защо САЩисани комедианти?

    06:27 15.03.2026

  • 13 Агент държавна агенция технически ДАТО

    6 2 Отговор
    Тази дребничката е забременяла от някой хазарин в белият дом, какво си потопила ма оууу, Америка до 2030 ще спре да съществува ще има отделни щати на черни , жълти и мексиканци …. Такива като тази и в момента са или с негри или с хазари - американки ……

    Белият американец е завладян от мамона и е на 40 вида хапчета обаче “тренирал в фитнеса и има снимки с плочки”

    След 48 часа без храна и електричество - белите ще бъдат най-лесната плячка в сащ


    Не ги съжалявам защото това са белите - европейци завладяли континента по масонски проект.

    06:28 15.03.2026

  • 14 Генерал Митю Пищова

    7 0 Отговор
    От белия дом: потопихме 333333333333 кораба, 2222222222 лодки, унищожихме 77777777 рафинери… порим кат риби,,,,, молят ни се, ни ние ще ги унищожим

    06:30 15.03.2026

  • 15 Ихааааа

    5 0 Отговор
    Останаха само още 7642!

    06:32 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Белият дом:
    " Унищожихме над 1 000 цели....
    доставени от Китай 3-D макети ❗

    07:05 15.03.2026

  • 18 Хаха

    0 0 Отговор
    Посмалете малко без рибарските лодки

    07:07 15.03.2026