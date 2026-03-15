ВСУ атакуваха Белгород и нефтобаза в Краснодарския край, дрон удари жилищен блок във Волгоград

Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирана ракетна атака от украинските въоръжени сили.
Има сериозни щети по енергийни съоръжения, но по предварителни данни няма информация за жертви, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в приложението Max messenger.
Ударът причини прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението. Точният мащаб на щетите ще бъде определен сутринта.
Пожар е избухна в обект в Белгород и на мястото са изпратени аварийни служби. Освен това са повредени прозорците на жилищен блок.
Всички аварийни служби са на място. Информация за други последици се уточнява.
От 11 април 2022 г. в Белгородска област е в сила високо (жълто) ниво на терористична заплаха поради ситуацията на границата с Украйна.
Пожар избухна в нефтена база близо до Тихорецк в Краснодарския край, след попадение на отломки от дрон, съобщи Telegram каналът на регионалния щаб за реагиране при извънредни ситуации.
„Пожар избухна в нефтена база близо до Тихорецк поради отломки от безпилотни апарати", се казва в съобщението.
Според предварителните данни няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби и специални служби.
Отломки от дронове също така повредили два високоволтови електропровода в Тихорецкия район. Аварийно-възстановителните операции ще започнат, след като специалисти завършат оглед на района.
Дрон удари жилищен блок във Волгоград. Няма пострадали, заяви областния губернатор Андрей Бочаров.
„Тази вечер подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отблъснаха терористична атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област“, цитиран е той в Telegram канала на областната администрация.
Съобщено е, че дрон е ударил жилищен блок на улица „Владимир Петровски“ 4 в Советски район, като е счупил прозорците на няколко апартамента. Няма пострадали.
Бочаров е инструктирал службите за спешна помощ и общината да оценят щетите и да отстранят последствията, както и да подготвят временни места за настаняване.
При удар на украинските въоръжени сили по Брянск през седмицата загинаха 8 човека.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
