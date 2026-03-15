ВСУ атакуваха Белгород и нефтобаза в Краснодарския край, дрон удари жилищен блок във Волгоград
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Белгород и нефтобаза в Краснодарския край, дрон удари жилищен блок във Волгоград

15 Март, 2026 04:55, обновена 15 Март, 2026 06:14 1 745 23

По предварителни данни няма информация за жертви

ВСУ атакуваха Белгород и нефтобаза в Краснодарския край, дрон удари жилищен блок във Волгоград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгород и Белгородска област бяха подложени на масирана ракетна атака от украинските въоръжени сили.

Има сериозни щети по енергийни съоръжения, но по предварителни данни няма информация за жертви, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в приложението Max messenger.

Ударът причини прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението. Точният мащаб на щетите ще бъде определен сутринта.

Пожар е избухна в обект в Белгород и на мястото са изпратени аварийни служби. Освен това са повредени прозорците на жилищен блок.

Всички аварийни служби са на място. Информация за други последици се уточнява.

От 11 април 2022 г. в Белгородска област е в сила високо (жълто) ниво на терористична заплаха поради ситуацията на границата с Украйна.

Пожар избухна в нефтена база близо до Тихорецк в Краснодарския край, след попадение на отломки от дрон, съобщи Telegram каналът на регионалния щаб за реагиране при извънредни ситуации.

„Пожар избухна в нефтена база близо до Тихорецк поради отломки от безпилотни апарати", се казва в съобщението.

Според предварителните данни няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби и специални служби.

Отломки от дронове също така повредили два високоволтови електропровода в Тихорецкия район. Аварийно-възстановителните операции ще започнат, след като специалисти завършат оглед на района.

Дрон удари жилищен блок във Волгоград. Няма пострадали, заяви областния губернатор Андрей Бочаров.

„Тази вечер подразделенията за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отблъснаха терористична атака с безпилотни летателни апарати на територията на Волгоградска област“, ​​цитиран е той в Telegram канала на областната администрация.

Съобщено е, че дрон е ударил жилищен блок на улица „Владимир Петровски“ 4 в Советски район, като е счупил прозорците на няколко апартамента. Няма пострадали.

Бочаров е инструктирал службите за спешна помощ и общината да оценят щетите и да отстранят последствията, както и да подготвят временни места за настаняване.

При удар на украинските въоръжени сили по Брянск през седмицата загинаха 8 човека.


  • 1 Гориил

    5 7 Отговор
    Белгород е малък, предимно селскостопански град. Той се гордее с отлични съоръжения за преработка на месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци.

    Коментиран от #12

    05:06 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Глас от бункера

    12 6 Отговор
    Всичко е по план... вече пета година.

    Коментиран от #4

    05:19 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доктора

    12 9 Отговор
    Слава на ВСУ и героичния украински народ. Все така до победата.

    Коментиран от #8, #22

    05:32 15.03.2026

  • 6 Добре са ги подпалили! Добре,добре.

    8 4 Отговор
    Много добре се е получило.

    06:04 15.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 слава..

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Доктора":

    На зеления мухал,дето прибра млрди от урсулците и постави икономиката им в колапс а вече четири года не може да си върне поне един блок от запорожката аец хи хи

    06:09 15.03.2026

  • 9 Теслатъ

    7 4 Отговор
    Докато Путин и свръх корумпираната ме и некадърна Шайка му са на власт в Кремъл, Русия няма да победи!

    Коментиран от #14

    06:11 15.03.2026

  • 10 Не може да бъде

    7 3 Отговор
    руското ПВО е непробиваемо

    Коментиран от #13

    06:12 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е колко да е малък

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Половин милион.Абе вие тролскста иZмет не знаете и да лъжете.

    06:14 15.03.2026

  • 13 Нема нужда

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не може да бъде":

    Руските нефтобази свалят ракет и дронове безотказно.

    06:19 15.03.2026

  • 14 до като..

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Теслатъ":

    Дъртио пфайзерски джендър урсуль е на власт..бг-то ще оди да клечи и цука нозете му..и да му прай маанетьа

    Коментиран от #16

    06:21 15.03.2026

  • 15 датаеве

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "а бе..":

    дотийслядко

    06:22 15.03.2026

  • 16 ешш

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "до като..":

    л@йн@ да растеш

    06:23 15.03.2026

  • 17 Чарли

    3 7 Отговор
    Време е Путин да спре с милозливият си ,сантиментален наивитет,граничещ с глупост и да ги свърши! И за тях по-добре! Да вземе пример от гордите персийци,Тръмп,та даже и от евреите!

    06:28 15.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Марш по кофите копейки гладна!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Някое парче кифла можеш да намериш.

    06:35 15.03.2026

  • 20 Зеленски бомби Путин

    3 1 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех,смех

    06:35 15.03.2026

  • 21 до до като...

    1 1 Отговор
    Руснаците са бесни на Путин, щото Рижавия "Временно му Разреши" да продава Нефт, а Путин се радва като ученичка!!!! Казвам ти, докато Путин е на власт, Русия няма да победи, старчето е вързал "Воденичен камък" на врата на Руската армия, хората вече си задават въпроса: "А, дали Путин иска ли въобще да победи?". Максимум временен Договорняк, победа би означавало - пълна Капитулация на УССР и проруско правителство в Киев!

    06:44 15.03.2026

  • 22 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Доктора":

    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия

    07:00 15.03.2026

  • 23 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    0 0 Отговор
    Върви с пълна сила

    07:03 15.03.2026

