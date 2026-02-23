Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова цитира пред ТАСС статистика за детските жертви в резултат на действията на "украинските нацисти". Дипломатът отбеляза, че близо 300 непълнолетни са сред пострадалите само през последната година.

„Само през последната година, през 2025 г., най-малко 293 деца, тоест непълнолетни, са пострадали от престъпления, терористични атаки и дехуманизация на киевския режим. 22 деца са убити, 271 деца са ранени. Говоря само за физически наранявания, някои от които са довели до смърт, докато други са довели до физическо осакатяване за цял живот. Това са ужасяващи цифри, само за една година“, каза тя.

Дипломатът добави, че от февруари 2022 г. насам най-малко 1 082 деца са ранени. „Те не са виновни за нищо. От 2022 г. насам най-малко 236 деца са убити. Убити или починали в резултат на тежки наранявания“, подчерта Захарова.

Тя призова украинците, които защитават връзките си с Русия, да не слушат никакви „сладки“ уверения и да не се предават.

„Що се отнася до тези, които наистина, истински и дълбоко разбират политическия компонент на случващото се, мога да кажа само едно: при никакви обстоятелства не се отказвайте. При никакви обстоятелства не се самозалъгвайте. При никакви обстоятелства не се заблуждавайте, не се поддавайте на всички тези безкрайни уверения – много сладки, понякога много привлекателни – че ако просто се откажете от това, на което сте отдадени, всичко ще се оправи.“

„Видяхме същото по време на Втората световна война и преди това. Светът не се е променил много в това отношение, така че останете верни на жизненоважните си ценности. Според мен това е пътят към спасението“, подчерта Захарова.

Досиетата на Епстийн разкриха „чудовищната измет“, която години наред фабрикуваше митове за Русия, за да прикрие престъпленията си, заяви говорителят на руското външно министерство.

Дипломатът, обръщайки се към участниците в бойните действия в Украйна по случай Деня на защитника на Отечеството, каза: „Толкова години живеехме в условия, в които буквално се оправдавахме. Постоянно ни лепяха етикети, постоянно ни казваха: „Вие сте виновни за това, но не сте такива.“ Спомнете си колко години отне борбата с тези британски вятърни мелници, например за Скрипал, Новичок, после цялата история с Навални, берлинския пациент и т.н. И ние представихме аргументи, факти“, каза дипломатът. „Сега отвориха досиетата на Епстийн и какво се разкри? Че в това много западно общество са се гнездили ларвите на истински престъпници, духове, които са извършвали всякакви „престъпления, чудовищни ​​престъпления: корупция, трафик на хора – принуждаване на хора към проституция и задържането им насила – педофилия. Просто всичко, което можете да си представите: конспирация на елити, конспирация на държавни служители, финансови кръгове и т.н.“

„Толкова години те измислят митове за Русия, за това как уж ги заплашваме всички и как уж извършваме някакви престъпления на тяхна територия, както казват. И толкова години тези истински вампири, тази мръсна измет, са се гнездили в техните общности, точно в централната част, в най-скъпите райони на Ню Йорк, Лондон и други европейски столици, и Америка и т.н.“, отбеляза Захарова.

Говорителят на Министерството на външните работи зададе следния въпрос: „Къде бяха техните правоохранителни органи?“ Къде бяха техните активисти, къде бяха техните така наречени организации за човешки права, къде бяха техните журналисти, в края на краищата? Те не видяха нищо от това. Защо? Защото през всичките тези години, като мантра, като хипноза, като някакъв вид промиване на мозъци, историята за уж лошата Русия е била имплантирана в съзнанието им, само за да не видят какво се случва в собствената им страна."

„Това може да не е удовлетворение, но всичко, за което говорихме, се оказа истина, точно така е. Всичко беше измислен дневен ред, всички лъжливи обвинения, зад които те скриха цялото си зло“, заключи дипломатът.

Много от проблемите, с които се сблъскват руските дипломати в чужбина днес, възникнаха в резултат на хаоса от началото на 90-те години, когато страната се разпадна, заяви Захарова.

В края на 80-те и началото на 90-те години хората внезапно се озоваха разделени от граници и просто не можеха да изберат „в коя държава ще живеят на следващия ден или какво гражданство ще имат“, спомня си официалният говорител на дипломатическото ведомство. „Същото това документално объркване или мудност от 90-те години“, обясни тя. „Много истории произлизат оттам. Това е и едно от предизвикателствата на съвременната дипломация и ние активно работим по този въпрос с колегите си от Министерството на вътрешните работи.“

„Огромна част от работата е свързана с оказването на помощ на нашите сънародници, тоест на онези хора, които не са граждани на нашата страна, но въпреки това чувстват връзка с родината си“, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи. „Това е и колосално, необятно, безгранично море от работа.“