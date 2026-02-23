Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова цитира пред ТАСС статистика за детските жертви в резултат на действията на "украинските нацисти". Дипломатът отбеляза, че близо 300 непълнолетни са сред пострадалите само през последната година.
„Само през последната година, през 2025 г., най-малко 293 деца, тоест непълнолетни, са пострадали от престъпления, терористични атаки и дехуманизация на киевския режим. 22 деца са убити, 271 деца са ранени. Говоря само за физически наранявания, някои от които са довели до смърт, докато други са довели до физическо осакатяване за цял живот. Това са ужасяващи цифри, само за една година“, каза тя.
Дипломатът добави, че от февруари 2022 г. насам най-малко 1 082 деца са ранени. „Те не са виновни за нищо. От 2022 г. насам най-малко 236 деца са убити. Убити или починали в резултат на тежки наранявания“, подчерта Захарова.
Тя призова украинците, които защитават връзките си с Русия, да не слушат никакви „сладки“ уверения и да не се предават.
„Що се отнася до тези, които наистина, истински и дълбоко разбират политическия компонент на случващото се, мога да кажа само едно: при никакви обстоятелства не се отказвайте. При никакви обстоятелства не се самозалъгвайте. При никакви обстоятелства не се заблуждавайте, не се поддавайте на всички тези безкрайни уверения – много сладки, понякога много привлекателни – че ако просто се откажете от това, на което сте отдадени, всичко ще се оправи.“
„Видяхме същото по време на Втората световна война и преди това. Светът не се е променил много в това отношение, така че останете верни на жизненоважните си ценности. Според мен това е пътят към спасението“, подчерта Захарова.
Досиетата на Епстийн разкриха „чудовищната измет“, която години наред фабрикуваше митове за Русия, за да прикрие престъпленията си, заяви говорителят на руското външно министерство.
Дипломатът, обръщайки се към участниците в бойните действия в Украйна по случай Деня на защитника на Отечеството, каза: „Толкова години живеехме в условия, в които буквално се оправдавахме. Постоянно ни лепяха етикети, постоянно ни казваха: „Вие сте виновни за това, но не сте такива.“ Спомнете си колко години отне борбата с тези британски вятърни мелници, например за Скрипал, Новичок, после цялата история с Навални, берлинския пациент и т.н. И ние представихме аргументи, факти“, каза дипломатът. „Сега отвориха досиетата на Епстийн и какво се разкри? Че в това много западно общество са се гнездили ларвите на истински престъпници, духове, които са извършвали всякакви „престъпления, чудовищни престъпления: корупция, трафик на хора – принуждаване на хора към проституция и задържането им насила – педофилия. Просто всичко, което можете да си представите: конспирация на елити, конспирация на държавни служители, финансови кръгове и т.н.“
„Толкова години те измислят митове за Русия, за това как уж ги заплашваме всички и как уж извършваме някакви престъпления на тяхна територия, както казват. И толкова години тези истински вампири, тази мръсна измет, са се гнездили в техните общности, точно в централната част, в най-скъпите райони на Ню Йорк, Лондон и други европейски столици, и Америка и т.н.“, отбеляза Захарова.
Говорителят на Министерството на външните работи зададе следния въпрос: „Къде бяха техните правоохранителни органи?“ Къде бяха техните активисти, къде бяха техните така наречени организации за човешки права, къде бяха техните журналисти, в края на краищата? Те не видяха нищо от това. Защо? Защото през всичките тези години, като мантра, като хипноза, като някакъв вид промиване на мозъци, историята за уж лошата Русия е била имплантирана в съзнанието им, само за да не видят какво се случва в собствената им страна."
„Това може да не е удовлетворение, но всичко, за което говорихме, се оказа истина, точно така е. Всичко беше измислен дневен ред, всички лъжливи обвинения, зад които те скриха цялото си зло“, заключи дипломатът.
Много от проблемите, с които се сблъскват руските дипломати в чужбина днес, възникнаха в резултат на хаоса от началото на 90-те години, когато страната се разпадна, заяви Захарова.
В края на 80-те и началото на 90-те години хората внезапно се озоваха разделени от граници и просто не можеха да изберат „в коя държава ще живеят на следващия ден или какво гражданство ще имат“, спомня си официалният говорител на дипломатическото ведомство. „Същото това документално объркване или мудност от 90-те години“, обясни тя. „Много истории произлизат оттам. Това е и едно от предизвикателствата на съвременната дипломация и ние активно работим по този въпрос с колегите си от Министерството на вътрешните работи.“
„Огромна част от работата е свързана с оказването на помощ на нашите сънародници, тоест на онези хора, които не са граждани на нашата страна, но въпреки това чувстват връзка с родината си“, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи. „Това е и колосално, необятно, безгранично море от работа.“
3 Швейк
Айде да не споменавам имена.
05:21 23.02.2026
4 Те, кто брал Берлин!
Обвиняват, докато се забавляват на Литъл Сейнт Джеймс и други подобни локации...
Тези кръвопийци, канибали, насилници на деца, трябва да бъдат поставени в изолация от цивилизования Източен свят!
05:21 23.02.2026
8 Българин..
05:30 23.02.2026
9 Доналд Трaмп, президент CША
05:38 23.02.2026
10 Дженди от западното джензи
До коментар #3 от "Швейк":Има, ама не я управляват за разлика от западните кoчини. Хахахах!
05:41 23.02.2026
05:45 23.02.2026
05:45 23.02.2026
12 Швейк
До коментар #10 от "Дженди от западното джензи":Един от тях я управлява
05:47 23.02.2026
13 Вашето мнение
05:50 23.02.2026
16 Глеб Жиглов
До коментар #13 от "Вашето мнение":Как да ще ти вярват хората като никой не те знае кой си , кой вярва на мишоци които се крият постоянно .
06:46 23.02.2026
17 Захарова:
06:53 23.02.2026
18 БАРС
До коментар #3 от "Швейк":ТО ПЕДОФИЛИ НАВСЯКЪДЕ ГИ ИМА НО НЕ И ХОРА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДНА СТРАНА КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ РАЗНИ ЗВЕЗДИ КОИТО СА ИДОЛИ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРАВА Е МАШКА.КАКТО ВИНАГИ ТОЧНО БИЕ ДЕТО ТРЯБВА.АКО Я СРАВНЯВАМЕ С НАДЕТО НЕЙСКИ ТО МАШКА СИ Я СЛАГА В МАЛКИЯТ СИ ДЖОБ ИСТИНСКИ ПАТРИОТ Е .
06:59 23.02.2026
20 Ужас
07:21 23.02.2026
23 Нищо ново
07:41 23.02.2026
24 Абе Шекерова
07:42 23.02.2026
25 Маша
08:05 23.02.2026
26 Берлин
08:11 23.02.2026
27 Ухаааас
08:16 23.02.2026
28 Хахахаха
08:27 23.02.2026
30 Пенчо
08:35 23.02.2026
31 алоооо Фашиста Ганев
08:48 23.02.2026
32 200 милиона русначета не са родени
Кога и как ще се родят отгледат и обучат следващите 200 милиона русначета не ми е ясно
09:03 23.02.2026
33 Васил
09:11 23.02.2026
35 Неелитен измет
-;-
Това трябва да бъде прочетено от русофилите- да не стоят повече при вампирската измет, ами да отиват при Мамаша си Раша. Е, може и по -запазените пропутлеристи да отизат на фронта и да изкарат рублите.
09:22 23.02.2026
36 Маша Захаловата е от снощи
До коментар #33 от "Васил":Васил
Наздраве Захарова днес на какво сме?
Нима може да се вярва на пияни путлеристи и путлеристки!
Тази нали твърдеше че бандерите били правили биолабораториите!
Егати пропадналите рашисти (Апропо то има ли други освен пропаднали!)
09:25 23.02.2026
37 К00ПЕЙКИте
До коментар #35 от "Неелитен измет":Нито за лева нито за матушка ни се мре ама обичаме да драматизираме
09:25 23.02.2026
38 Украинските деца не са ценност
До коментар #30 от "Пенчо":Пенчо
А колко украински бяха избити, отвлечени, изнасилени и осакатени ???
Сама зецета на рашистите са нещо ценно, важно и пазено.
Нали заради бъдещето на рашистките деца Фюрера със СВУ-то започна да търси нови жизнени пространства
Историята отрече национал-социализъма, сталинизъма, а сега вече да не се зъмняваме и за Путлеризъма!
Другарки и Другари, всеки окупатор трябва да бъде заклеймен;
Виетнамците се освободиха от Франсетата и хамериканците
Афганците...
и так далее
и так далее
Путлеризъма е еквивелант на национал-социализъма!!
09:29 23.02.2026
39 Когато пиеш водка каква педофилия
До коментар #3 от "Швейк":Швейк
То пък в Русия няма педофили.
Айде да не споменавам имена.
То когато руZZкия мужик препие самогона дали може да стигне до ерекция и педофилия?!?!
Егати пропадналите путлеристи!
09:32 23.02.2026
43 Много фотошоп...много нещо бе!
09:41 23.02.2026
44 Пиенето дава резултати всякакви
Маша си фантазира както винаги.
Трезвената Маша сигулно презира и запада инокога не ходи при западната ИЗМЕТ!
А Соловьвов защо си е бил купил вила на не знам кое си езеро, като така презира Загнилия Запад!!!
Абе , а Фюрера кога ще пприбере жените и децата си от Запада!
Лелеее, с тези ли товарищи бяхме в един и същи строй!
09:42 23.02.2026
45 Само Аллах ще спре Усрацията
Ех , защо Бандерите спряха победния марш на Рашмахта!
Как щеше да се срещнат Рашмахта с Бундесвера!
09:45 23.02.2026
46 Рашистите искали да освобождават
Кой нападна съседа си и започна да го избива?
Рашистите искали да освободят бансдерлите.
После по едно време рашисти и бандери бяха братя.
после рашистите отресоха съществуването на Украйна и Укри
сега последно Рашистите бият бившите си братя за са ги накажан за нещо си , така ли!
Абе, как очакват путлеристите да бъдели уважавани зачитани като са окупатори!
09:49 23.02.2026
47 Гошо
10:17 23.02.2026
49 руска Наглост
10:21 23.02.2026
50 Архимандрисандрит Бибиян
10:37 23.02.2026
51 Анализатор
Политиката на Путлер е да умират колкото може повече руснаци....
Знахарова, един ден руския народ ще потърси отговорност от международния терорист Путин и управляващата му шайка. Както наркобароните в Клумбия, Мексико и като диктаторите в африканските държави...
10:49 23.02.2026
53 Казуар
12:49 23.02.2026