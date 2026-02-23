Новини
Захарова: Близо 300 деца бяха осакатени от украински нацисти за една година

23 Февруари, 2026 05:00, обновена 23 Февруари, 2026 05:48

.Досиетата "Епстийн" разкриха елитната вампирска измет, която години наред се криеше зад мита за "лошата Русия", заяви говорителят на МВнР

Захарова: Близо 300 деца бяха осакатени от украински нацисти за една година - 1
Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова цитира пред ТАСС статистика за детските жертви в резултат на действията на "украинските нацисти". Дипломатът отбеляза, че близо 300 непълнолетни са сред пострадалите само през последната година.

„Само през последната година, през 2025 г., най-малко 293 деца, тоест непълнолетни, са пострадали от престъпления, терористични атаки и дехуманизация на киевския режим. 22 деца са убити, 271 деца са ранени. Говоря само за физически наранявания, някои от които са довели до смърт, докато други са довели до физическо осакатяване за цял живот. Това са ужасяващи цифри, само за една година“, каза тя.

Дипломатът добави, че от февруари 2022 г. насам най-малко 1 082 деца са ранени. „Те не са виновни за нищо. От 2022 г. насам най-малко 236 деца са убити. Убити или починали в резултат на тежки наранявания“, подчерта Захарова.

Тя призова украинците, които защитават връзките си с Русия, да не слушат никакви „сладки“ уверения и да не се предават.

„Що се отнася до тези, които наистина, истински и дълбоко разбират политическия компонент на случващото се, мога да кажа само едно: при никакви обстоятелства не се отказвайте. При никакви обстоятелства не се самозалъгвайте. При никакви обстоятелства не се заблуждавайте, не се поддавайте на всички тези безкрайни уверения – много сладки, понякога много привлекателни – че ако просто се откажете от това, на което сте отдадени, всичко ще се оправи.“

„Видяхме същото по време на Втората световна война и преди това. Светът не се е променил много в това отношение, така че останете верни на жизненоважните си ценности. Според мен това е пътят към спасението“, подчерта Захарова.

Досиетата на Епстийн разкриха „чудовищната измет“, която години наред фабрикуваше митове за Русия, за да прикрие престъпленията си, заяви говорителят на руското външно министерство.

Дипломатът, обръщайки се към участниците в бойните действия в Украйна по случай Деня на защитника на Отечеството, каза: „Толкова години живеехме в условия, в които буквално се оправдавахме. Постоянно ни лепяха етикети, постоянно ни казваха: „Вие сте виновни за това, но не сте такива.“ Спомнете си колко години отне борбата с тези британски вятърни мелници, например за Скрипал, Новичок, после цялата история с Навални, берлинския пациент и т.н. И ние представихме аргументи, факти“, каза дипломатът. „Сега отвориха досиетата на Епстийн и какво се разкри? Че в това много западно общество са се гнездили ларвите на истински престъпници, духове, които са извършвали всякакви „престъпления, чудовищни ​​престъпления: корупция, трафик на хора – принуждаване на хора към проституция и задържането им насила – педофилия. Просто всичко, което можете да си представите: конспирация на елити, конспирация на държавни служители, финансови кръгове и т.н.“

„Толкова години те измислят митове за Русия, за това как уж ги заплашваме всички и как уж извършваме някакви престъпления на тяхна територия, както казват. И толкова години тези истински вампири, тази мръсна измет, са се гнездили в техните общности, точно в централната част, в най-скъпите райони на Ню Йорк, Лондон и други европейски столици, и Америка и т.н.“, отбеляза Захарова.

Говорителят на Министерството на външните работи зададе следния въпрос: „Къде бяха техните правоохранителни органи?“ Къде бяха техните активисти, къде бяха техните така наречени организации за човешки права, къде бяха техните журналисти, в края на краищата? Те не видяха нищо от това. Защо? Защото през всичките тези години, като мантра, като хипноза, като някакъв вид промиване на мозъци, историята за уж лошата Русия е била имплантирана в съзнанието им, само за да не видят какво се случва в собствената им страна."

„Това може да не е удовлетворение, но всичко, за което говорихме, се оказа истина, точно така е. Всичко беше измислен дневен ред, всички лъжливи обвинения, зад които те скриха цялото си зло“, заключи дипломатът.

Много от проблемите, с които се сблъскват руските дипломати в чужбина днес, възникнаха в резултат на хаоса от началото на 90-те години, когато страната се разпадна, заяви Захарова.

В края на 80-те и началото на 90-те години хората внезапно се озоваха разделени от граници и просто не можеха да изберат „в коя държава ще живеят на следващия ден или какво гражданство ще имат“, спомня си официалният говорител на дипломатическото ведомство. „Същото това документално объркване или мудност от 90-те години“, обясни тя. „Много истории произлизат оттам. Това е и едно от предизвикателствата на съвременната дипломация и ние активно работим по този въпрос с колегите си от Министерството на вътрешните работи.“

„Огромна част от работата е свързана с оказването на помощ на нашите сънародници, тоест на онези хора, които не са граждани на нашата страна, но въпреки това чувстват връзка с родината си“, заяви официалният представител на руското Министерство на външните работи. „Това е и колосално, необятно, безгранично море от работа.“


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Швейк

    47 32 Отговор
    То пък в Русия няма педофили.
    Айде да не споменавам имена.

    Коментиран от #10, #18, #39

    05:21 23.02.2026

  • 4 Те, кто брал Берлин!

    42 51 Отговор
    Наглостта на сатанинския Запад, да проектират собственото си поведение върху другите и да наричат СССР империя на злото. Да наричат Русия агресор, докато те не престанаха да правят войни по цял свят, избягвайки отговорност под прикритието на тълпата, наречена "коалиция на желаещите"!
    Обвиняват, докато се забавляват на Литъл Сейнт Джеймс и други подобни локации...
    Тези кръвопийци, канибали, насилници на деца, трябва да бъдат поставени в изолация от цивилизования Източен свят!

    Коментиран от #42

    05:21 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин..

    45 20 Отговор
    Права е жената! Но ционистите владеят медиите и ще я изкарат крива!

    05:30 23.02.2026

  • 9 Доналд Трaмп, президент CША

    21 12 Отговор
    Классная Maша, солнишко наше!

    05:38 23.02.2026

  • 10 Дженди от западното джензи

    27 33 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Има, ама не я управляват за разлика от западните кoчини. Хахахах!

    Коментиран от #12

    05:41 23.02.2026

  • 11 100% права

    37 40 Отговор
    Еми кое не е вярно....? Марчето казва на глас това което си го мисли ,но мълчи целият свят....

    05:45 23.02.2026

  • 12 Швейк

    17 16 Отговор

    До коментар #10 от "Дженди от западното джензи":

    Един от тях я управлява

    05:47 23.02.2026

  • 13 Вашето мнение

    31 34 Отговор
    Хиляди пъти съм писал за лицемерната англосаксонска измет и виждам, че все повече хора ми вярват.

    Коментиран от #16

    05:50 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глеб Жиглов

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Как да ще ти вярват хората като никой не те знае кой си , кой вярва на мишоци които се крият постоянно .

    06:46 23.02.2026

  • 17 Захарова:

    20 22 Отговор
    Близо 300 деца бяха осакатени от украински нацисти за една година. Ние осакатихме 3000 украински деца за една година, но така им се пада.

    Коментиран от #19

    06:53 23.02.2026

  • 18 БАРС

    19 12 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    ТО ПЕДОФИЛИ НАВСЯКЪДЕ ГИ ИМА НО НЕ И ХОРА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДНА СТРАНА КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ РАЗНИ ЗВЕЗДИ КОИТО СА ИДОЛИ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРАВА Е МАШКА.КАКТО ВИНАГИ ТОЧНО БИЕ ДЕТО ТРЯБВА.АКО Я СРАВНЯВАМЕ С НАДЕТО НЕЙСКИ ТО МАШКА СИ Я СЛАГА В МАЛКИЯТ СИ ДЖОБ ИСТИНСКИ ПАТРИОТ Е .

    06:59 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ужас

    17 21 Отговор
    Ами вие избихте и взехте еничарчета хиляди Украински деца Карате ги с часове да пеят руския химн за да им заличите съзнанието

    07:21 23.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нищо ново

    10 14 Отговор
    Маша си фантазира както винаги.

    Коментиран от #44

    07:41 23.02.2026

  • 24 Абе Шекерова

    10 12 Отговор
    Кой нападна съседа си и започна да го избива?

    Коментиран от #46

    07:42 23.02.2026

  • 25 Маша

    8 6 Отговор
    Е Велика !!!

    08:05 23.02.2026

  • 26 Берлин

    8 8 Отговор
    Повече бандероФашаги убиха децата,от 2014 започнаха,подло изчадие, трябваше Русия по рано да започне изчистване от окранацюгите.

    08:11 23.02.2026

  • 27 Ухаааас

    10 7 Отговор
    А колко деца са избити осакатени, отвлечени от нацистка Русия. Само 150000 отвлечени. И днес руските нацисти и убийци ги учат да воюват и да убиват. По гадно от руските нацист е само руският изверг. Убива за удоволствие и за Империята на най големите животни от Кремъл. А другарката Захарова е един от тях. Гестапо ряпа да яде пред нея.

    08:16 23.02.2026

  • 28 Хахахаха

    9 6 Отговор
    Абе тия раши добре ли са, в час ли са? И те какво направиха рашите, след като "украинските нацисти" избивали в източна Украйна? Какво направиха рашите? Влязоха и избиха милиони руско говорящи в източна Украйна! Това ли помогнаха?

    08:27 23.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пенчо

    7 6 Отговор
    А колко украински бяха избити, отвлечени, изнасилени и осакатени ???

    Коментиран от #38

    08:35 23.02.2026

  • 31 алоооо Фашиста Ганев

    5 5 Отговор
    от де изкопа тая снимка от преди 30 години на мамашата бе? на нея ли лъскаш вечер?

    08:48 23.02.2026

  • 32 200 милиона русначета не са родени

    4 3 Отговор
    Последните 24 години при управлението на путин
    Кога и как ще се родят отгледат и обучат следващите 200 милиона русначета не ми е ясно

    09:03 23.02.2026

  • 33 Васил

    6 4 Отговор
    Наздраве Захарова днес на какво сме?

    Коментиран от #34, #36

    09:11 23.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Неелитен измет

    3 5 Отговор
    .Досиетата "Епстийн" разкриха елитната вампирска измет, която години наред се криеше зад мита за "лошата Русия", заяви говорителят на МВнР
    -;-
    Това трябва да бъде прочетено от русофилите- да не стоят повече при вампирската измет, ами да отиват при Мамаша си Раша. Е, може и по -запазените пропутлеристи да отизат на фронта и да изкарат рублите.

    Коментиран от #37

    09:22 23.02.2026

  • 36 Маша Захаловата е от снощи

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Васил":

    Васил
    01ОТГОВОР
    Наздраве Захарова днес на какво сме?
    Коментиран от 34
    -;-
    Нима може да се вярва на пияни путлеристи и путлеристки!
    Тази нали твърдеше че бандерите били правили биолабораториите!

    Егати пропадналите рашисти (Апропо то има ли други освен пропаднали!)

    09:25 23.02.2026

  • 37 К00ПЕЙКИте

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Неелитен измет":

    Нито за лева нито за матушка ни се мре ама обичаме да драматизираме

    Коментиран от #40

    09:25 23.02.2026

  • 38 Украинските деца не са ценност

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Пенчо":

    Пенчо
    10ОТГОВОР
    А колко украински бяха избити, отвлечени, изнасилени и осакатени ???
    -;-
    Сама зецета на рашистите са нещо ценно, важно и пазено.
    Нали заради бъдещето на рашистките деца Фюрера със СВУ-то започна да търси нови жизнени пространства

    Историята отрече национал-социализъма, сталинизъма, а сега вече да не се зъмняваме и за Путлеризъма!

    Другарки и Другари, всеки окупатор трябва да бъде заклеймен;
    Виетнамците се освободиха от Франсетата и хамериканците
    Афганците...
    и так далее
    и так далее

    Путлеризъма е еквивелант на национал-социализъма!!

    09:29 23.02.2026

  • 39 Когато пиеш водка каква педофилия

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Швейк
    4125ОТГОВОР
    То пък в Русия няма педофили.
    Айде да не споменавам имена.
    -;-
    То когато руZZкия мужик препие самогона дали може да стигне до ерекция и педофилия?!?!
    Егати пропадналите путлеристи!

    09:32 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Много фотошоп...много нещо бе!

    1 3 Отговор
    Някой от редакцията корегира източника си за мас%%турбация😂😂😂😂👏💃

    09:41 23.02.2026

  • 44 Пиенето дава резултати всякакви

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Нищо ново":

    Нищо ново
    57ОТГОВОР
    Маша си фантазира както винаги.
    -;-
    Трезвената Маша сигулно презира и запада инокога не ходи при западната ИЗМЕТ!

    А Соловьвов защо си е бил купил вила на не знам кое си езеро, като така презира Загнилия Запад!!!

    Абе , а Фюрера кога ще пприбере жените и децата си от Запада!

    Лелеее, с тези ли товарищи бяхме в един и същи строй!

    09:42 23.02.2026

  • 45 Само Аллах ще спре Усрацията

    2 3 Отговор
    Ако Фюрера беше по-млад и китайците не бяха измислили дроновете, досега Червената армия щеше да освободи отново целята стара Европа.

    Ех , защо Бандерите спряха победния марш на Рашмахта!

    Как щеше да се срещнат Рашмахта с Бундесвера!

    Коментиран от #48

    09:45 23.02.2026

  • 46 Рашистите искали да освобождават

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Абе Шекерова":

    Абе Шекерова
    67ОТГОВОР
    Кой нападна съседа си и започна да го избива?
    -;-
    Рашистите искали да освободят бансдерлите.
    После по едно време рашисти и бандери бяха братя.
    после рашистите отресоха съществуването на Украйна и Укри

    сега последно Рашистите бият бившите си братя за са ги накажан за нещо си , така ли!

    Абе, как очакват путлеристите да бъдели уважавани зачитани като са окупатори!

    09:49 23.02.2026

  • 47 Гошо

    3 4 Отговор
    Абе и вие бая деца украински деца изтрепахте,ма. Наглост до немай къде. И двете страни трепере цивилни без да ви дреме

    10:17 23.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 руска Наглост

    3 6 Отговор
    Травестити Захарова

    10:21 23.02.2026

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Путилифонът бати Пунди изскимте каде е сногшибателно доволен од спасението на милийон и двесте иляди спасени од алгохолизъма савецки пиенци!

    10:37 23.02.2026

  • 51 Анализатор

    2 4 Отговор
    Близо 1 200 000 рушляци погибли во именя Путлера в тази война.
    Политиката на Путлер е да умират колкото може повече руснаци....
    Знахарова, един ден руския народ ще потърси отговорност от международния терорист Путин и управляващата му шайка. Както наркобароните в Клумбия, Мексико и като диктаторите в африканските държави...

    10:49 23.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Казуар

    2 2 Отговор
    Захаринке, руските нацисти убиха и осакатиха много повече украински деца.

    12:49 23.02.2026

