Самолет с 180 пътници извърши аварийно кацане в Букурещ

Самолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, излетял снощи от Букурещ, се върна спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда“, заради технически проблем, съобщават местните власти, предава БТА.
На борда са се намирали 180 пътници и 6 души екипаж, които са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и са отстранили проблема със сензора за налягане, който е задействал алармата.
Самолетът е излетял отново тази сутрин в 9:00 ч. местно време по редовния си маршрут до египетския курорт Хургада.
