Самолет с 180 пътници извърши аварийно кацане в Букурещ

23 Февруари, 2026 11:54, обновена 23 Февруари, 2026 11:55 1 342 6

Всички 180 пътници и 6-членният екипаж са останали на летището през нощта, а проблемът със сензора за налягане вече е отстранен.

Самолет с 180 пътници извърши аварийно кацане в Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Самолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, излетял снощи от Букурещ, се върна спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда“, заради технически проблем, съобщават местните власти, предава БТА.

На борда са се намирали 180 пътници и 6 души екипаж, които са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и са отстранили проблема със сензора за налягане, който е задействал алармата.

Самолетът е излетял отново тази сутрин в 9:00 ч. местно време по редовния си маршрут до египетския курорт Хургада.


Румъния
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 За един приятел питам

    3 2 Отговор
    Цаща скрихте марката и модела на самолета?

    12:05 23.02.2026

  • 4 Кацнал

    6 2 Отговор
    Разкажи за Мюнхенското летище, където пътниците е трябвало да прекарат нощта в самолета, защото шофьорите на автобусите до терминалът вече си били отишли вкъщи. Немските правила са, пеша на летището е забранено т.е. спиш в кацналия самолет!

    12:08 23.02.2026

  • 5 Пише се...

    7 2 Отговор
    Самолет със 180 пътници,а не с 180 пътници.Ама вие от къде да го знаете.

    Коментиран от #6

    12:17 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

