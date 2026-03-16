Израел унищожи самолет на летище Мехрабад в Техеран

Израелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са унищожили самолет на летище Мехрабад в Техеран, предава Ройтерс. Според съобщението, машината е била използвана от висши държавни и военни представители на Иран за пътувания в страната и в чужбина, както и за координация с приятелски държави, предава БТА.

Летище Мехрабад е едно от най-старите в Техеран и в момента обслужва предимно вътрешни и регионални полети. То е най-натоварената гражданска аерогара за вътрешни полети в столицата, като същевременно функционира и като военновъздушна база за съхранение на активи.