Израел унищожи самолет на летище Мехрабад в Техеран

16 Март, 2026 11:13, обновена 16 Март, 2026 11:18 832 14

Машината е била използвана от висши ирански служители и военни за вътрешни и международни пътувания

Израел унищожи самолет на летище Мехрабад в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са унищожили самолет на летище Мехрабад в Техеран, предава Ройтерс. Според съобщението, машината е била използвана от висши държавни и военни представители на Иран за пътувания в страната и в чужбина, както и за координация с приятелски държави, предава БТА.

Летище Мехрабад е едно от най-старите в Техеран и в момента обслужва предимно вътрешни и регионални полети. То е най-натоварената гражданска аерогара за вътрешни полети в столицата, като същевременно функционира и като военновъздушна база за съхранение на активи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А Тръмп

    7 2 Отговор
    търси подкрепление от страните , членки на НАТО ! Не стига , е за това членуване плащат огромни годишни вноски , билиони , да ги.....пази , че и подкрепа за ужасите !

    11:28 16.03.2026

  • 2 Поцинкованата кофа

    4 2 Отговор
    Че одите пеша.

    11:28 16.03.2026

  • 3 име

    7 4 Отговор
    В тикток е пълно с нарисувани самолети и хеликоптери, които биват унищожавани от ционистите и краварите.

    11:29 16.03.2026

  • 4 Иван

    6 3 Отговор
    Израелското летище "Бен Гурион " добре ли е?

    11:29 16.03.2026

  • 5 Аятолаха

    2 4 Отговор
    Путинее, памаги!

    11:30 16.03.2026

  • 6 Руските наташки в Израел

    4 2 Отговор
    се преселват в България!
    Казват, че само тука ги пускали!
    Не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #11, #12

    11:32 16.03.2026

  • 7 Кестел

    8 1 Отговор
    Голямо постижение... да гръмнеш паркиран цивилен самолет.

    11:33 16.03.2026

  • 8 Анани

    6 1 Отговор
    Нетаняху появи ли се или само на AI? Седмица ли става вече?

    11:34 16.03.2026

  • 9 Адолф

    4 1 Отговор
    Какви хубави шампоани правехме едно време Reines Jüdisches Fett.

    11:35 16.03.2026

  • 10 Механик

    5 1 Отговор
    Тая новина я четохме още сутринта рано. И 10 пъти да я повторите, самолета си остава ЕДИН. Ако изобщо има такова нещо, щото като гледам как иранските ракети си минават през дупките на железния гевгир, направо ми става жал за мошетата.
    А и Тръмпоча от вчера е почнал да се тръшка за помощ, а уж беше ПОБЕДИЛ Иран...

    11:36 16.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Руските наташки в Израел":

    Баа, то според тебе ще излезе, че Израел е пълен с руснаци????
    Въртите се като глист на кука. Незсилие и само лоши новини отвсякъде и няма покой. Мозъчетата, розовки са прегрели и дават сбой. Още се чуедят дали Тръмпоча е техен човек или е агент Краснов. Две години стана, как се чудят.

    Коментиран от #13

    11:40 16.03.2026

  • 13 Още един неграмотен русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    3 милиона са руснаците в Израел.

    11:58 16.03.2026

  • 14 Опорка

    0 0 Отговор
    Тия почнаха като украинците. Страната им е в руини, обаче те били унищожили самолет. :D

    11:58 16.03.2026