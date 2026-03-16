Първите американски самолети цистерни кацнаха в Румъния за операцията в Близкия изток

Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния в изпълнение на искането на САЩ за временно разполагане на сили и техника, участващи в конфликта в Близкия изток, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.
Миналата седмица румънският парламент одобри разполагането за срок от 90 дни на самолети за зареждане на гориво, както и на оборудване за наблюдение и сателитна комуникация, във връзка с американско-израелската военна операция срещу Иран.
Първите три KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя на база 90 в Букурещ. След презареждане самолетите ще се насочат към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, откъдето ще започнат мисиите си за въздушно презареждане. Тези самолети са предназначени за зареждане на бойни машини като F-15, F-22 и F-35, отбелязва Диджи 24.
Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди пристигането и добави, че в следващите дни се очаква да пристигнат още самолети, съгласно решението на парламента.
Според информацията на Диджи 24, самолетите са пристигнали с необходимия придружаващ военен персонал.
1 Кирил
Коментиран от #4, #13, #26, #39
10:44 16.03.2026
2 Ракета
10:45 16.03.2026
3 Механик
Коментиран от #42
10:45 16.03.2026
5 усс.ран русофил
10:46 16.03.2026
6 Ганя Путинофила
Нищо добро не ни чака!
Вече 1 година нямаме US посланик!
Коментиран от #10, #18, #21
10:46 16.03.2026
8 Смех с копейки
Коментиран от #22
10:47 16.03.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:47 16.03.2026
10 Янки го хоУм
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Не ни и трябват в България.
10:47 16.03.2026
11 На нашето
цистерните тази нощ отидоха в близост до Израел,
където се позабавиха, преди да се върнат...
КАКВО ЧУДЕСНО НОЩНО "УЧЕНИЕ" ...
Безсрамни те ни лидери ...
А ГЕРБо-ПеПеДеБейския ни министър Запрянов е за затвора!
Коментиран от #49
10:48 16.03.2026
12 предложение
10:48 16.03.2026
13 честен ционист
До коментар #1 от "Кирил":Като грейне второ слънце някоя утрин над Девеселу ще затреперят.
10:49 16.03.2026
14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Третият Рим едновременно и световният Вампир
🤔🇺🇸🇺🇸🇺🇸
10:49 16.03.2026
15 Бедняшката русофилска иzzмет
Коментиран от #23, #52, #54
10:49 16.03.2026
16 Соваж бейби
10:50 16.03.2026
17 Иван
10:50 16.03.2026
18 киро умното
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Много ми липсва хероин мустафа, няма при кой да ходим на работни закуски, да ни дава акъл как да овладеем службите, да ни прави сглобките. Изместиха ни от ролята на патерица!
10:50 16.03.2026
19 е точно те тези цистерни
10:50 16.03.2026
20 Копейкин
10:51 16.03.2026
21 Ами Нямаме
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Защото не ни зачитат за никакъв фактор.......................
10:52 16.03.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Смех с копейки":а ПО ПЕЙКИТЕ още не разбират как ги клатят ❗
Нали в София бяха "само за тренировка"❗
Нали НадИтУ щеше да пита посолствоТО кви са теА самолети дето са кацнали БЕЗ ДА ЗНАЕ НАШЕТО МИНИСТЕРСТВО на ВЪНШНИТЕ работи❗
Казаха ли Ви кой плаща тоновете гориво които те "тренировъчно" разкарват до Средиземно море❗
Не лесно,
но трябва да си Т.Ъ.П.
за да си с ТрЪмП🤠‼️
Коментиран от #32
10:53 16.03.2026
23 Теби
До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":пък какво те грее Холивуд ? Блясък, лъскавина , пари и наркотици.
10:55 16.03.2026
24 факуса
10:56 16.03.2026
25 М00дю е ра$$т
10:56 16.03.2026
26 хеми значи вaзeлин
До коментар #1 от "Кирил":Не треперят, подготвили са се и им влизат мазно цистерните, от опит ти го казвам!
10:57 16.03.2026
27 Прави впечатление,
Коментиран от #34
10:57 16.03.2026
28 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Веднъж ми се случи очаквам и отново да ми се случи
Давам рицарската си дума след 3 или 4 месеца ще се махна
Това са естествените неща и без друго не съм с българско самосъзнание
Предпочитам да ме овикват гърците от Атина Атиняните по улиците на Атина отколкото никой в България
И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина
10:58 16.03.2026
29 Някой
Който ни вкарва в чужда война на съд и затвор за национално предателство!
11:00 16.03.2026
30 Анонимен
Коментиран от #56
11:00 16.03.2026
31 лама Щирлиц
11:01 16.03.2026
32 Соваж бейби
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не разбирам какъв е проблема че имало тренировка ?В Франция е постоянно поне 2 пъти в месеца ми надуват главата а лятото 14 дни всеки ден има база на блшзо и летище за частни самолети ,пускахме и подписки нищо имало договор плащат яко .За щастие не са американски а френски самолети ,в България никой не е виновен че нямате техника и не лети бг.екип ,все някой трябва да го прави за сигурността ви.
Коментиран от #37, #40, #57
11:01 16.03.2026
33 Бум
Освен това американците загубиха 4 мобилни наземни противоракетни системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а 18 вражески кораба и петролни танкери бяха ударени.
Наини отбеляза, че иранската армия е свалила или повредила 10 израелски и американски изтребители. Според оценките на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), дневната цена на войната за врага е приблизително 1,5 милиарда долара.
11:02 16.03.2026
34 така е
До коментар #27 от "Прави впечатление,":при това не се разполагат на гражданското им летище в столицата, а във военна база в непосредствена близост до българската граница. Сега вече авериканските кошници на нашето летище би трябвало да се преместят в Румъния.
11:02 16.03.2026
35 М00дю е ра$$т
Коментиран от #59
11:02 16.03.2026
36 Факт
11:03 16.03.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Соваж бейби":Не разбираш, че те лъжат като малко дете с бонбони, когато тати е на работа, а комшията дойде "на гости" ❗
11:04 16.03.2026
38 това на което козируват е опасно
11:04 16.03.2026
39 Като ги издъни
До коментар #1 от "Кирил":една хиперзвукова иранска ракета в базата и ша видиш как ще разстрелят като Чаушеско новия продажник дето го избраха от дженедрасткия ЕСЕС,не от народа.
11:05 16.03.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Соваж бейби":✈️ Самолети цистерни не летят за сигурност❗
Коментиран от #48
11:06 16.03.2026
41 Най-важното е да ги махнат от
11:06 16.03.2026
42 Удри с копейки от замах
До коментар #3 от "Механик":по чутурата на цъкачите русофоборсуци
11:06 16.03.2026
45 М00дю е Эра$$т
11:09 16.03.2026
46 нннн
11:10 16.03.2026
47 Факти
11:12 16.03.2026
48 Соваж бейби
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всичко лети ,има тренировки с парашути последното нещо интересно което засякох не чух ни шум ни видях движение в небето бях си в шезлога си пуша и гледам на горе изведнъж се появиха войници с парашути падащи от нищото не в двора ми в базата обаче се вижда .От две години е забранено и дрон да пускаш в околието.Кога няма тренировки е отворено за планери,парашути по желание на хората ходя 4 пъти в годината понеже е скъпо.Вечер по някога също дразни има постоянно трафик хеликоптерите на болницата и полицията ходи да зарежда там,и други преминаващи.Много неща има не само самолети цистерни.
Коментиран от #55
11:18 16.03.2026
49 После, като
До коментар #11 от "На нашето":Им спретнем Народен съд, пак кажете, че са невинни и че са “цвета на нацията”, тия - шепа продажни полуидиоти!
11:18 16.03.2026
50 Иван
11:21 16.03.2026
51 ПРОГРЕСИВЕН С ДВАЙСЕ €
11:23 16.03.2026
52 Нов
До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":Кога си бил в Омск ?
11:23 16.03.2026
53 За съжаление
11:28 16.03.2026
54 Не ме интересуват нито оскарите им нито
До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":скапаните им филми пълна пародия измишльотина. Всяка актриса се оплаква от насилие и сексуално посегателство. Кефи се на тази простотия.
11:33 16.03.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Соваж бейби":В небето има не само самолети цистерни, но искаш от Франция да ми обясняваш на нас в България какво виждаме тук❗
Ами виждаме големи резервоари за гориво,
за които ни лъжат че само тренирали❗
А ние виждаме, че вечер излитат ПЪЛНИ над Средиземно море, ИЗКЛЮЧВАТ ТРАНСПОНДЕРИТЕ СИ... и след два часа се връщат ПРАЗНИ❗
А ти от Париж ни обяснявай, че това НЯМА НИЩО, АМА НИЩО , ОБЩО с войната на ТрЪмП в Ирак❗
Е не съм чак толкова Т.Ъ.П❗
Коментиран от #58
11:41 16.03.2026
56 Обикновените може и да ги спре,
До коментар #30 от "Анонимен":но срещу хиперзвуковите няма никакъв шанс,а 1-2 са достатъчни за да направят базата на дреп и за нищо да не става за дълги години.
11:49 16.03.2026
58 Соваж бейби
До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не съм в Париж ,за България обаче тези цистерни като разстояние предполагам до Кипър дестинация нямам идея .Струва ми се много далеко като дистанция да бомби Иран и да пълни в България или да носи по базите в Дубай...Израел ще изхаби голямо количество и няма логика онези има гориво.Или за Украйна са тези цистерни по логично като разстояние не знам ?
Коментиран от #60
11:55 16.03.2026
59 Е,то почна,миналата
До коментар #35 от "М00дю е ра$$т":седмица за ден 2 броя заминаха,а и самолетоносача даде фира и го буксират към краварника. Но рижавия ветропоказател обявява победа след победа,ама на какво не знам.
11:58 16.03.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "Соваж бейби":Ами като НЕ ЗНАЕШ - НЕ ПИШИ❗
Излитат от София, над Средиземно море
ЗАРЕЖДАТ ВЪВ ВЪЗДУХА САМОЛЕТИ ОТ БОЙНАТА АВИАЦИЯ, които практически нямат гориво за полет от базите (примерно в Италия) до цели в Иран и да се приберат обратно❗
А защо самолетите не излитат от двата самолетоносача, дето бяха на стотина мили от Иран
искаш ли да ти обЯснявам❓
12:01 16.03.2026
61 Соваж бейби
До коментар #57 от "Седи си у джендерастката":Не ме занимавай с олимпиадата спорт не гледам дамо Селин Дион уважих когато пя,ами защо не я направихте в България домакин тъкмо и аз да съм горда че нещо се случва и пари да влизат в България .За излагацията и българите не сте далеко като пуснете Азис и чалгарите да пеят публиката ще избяга на спортистите ще им стане лошо.
12:02 16.03.2026