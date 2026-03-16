Първите американски самолети цистерни кацнаха в Румъния за операцията в Близкия изток

Първите американски самолети цистерни кацнаха в Румъния за операцията в Близкия изток

16 Март, 2026 10:42, обновена 16 Март, 2026 10:42 1 122 61

KC-135 Stratotanker ще осъществяват въздушно презареждане на бойни самолети в рамките на 90-дневно разполагане

Первите американски самолети цистерни кацнаха в Румъния за операцията в Близкия изток
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния в изпълнение на искането на САЩ за временно разполагане на сили и техника, участващи в конфликта в Близкия изток, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.

Миналата седмица румънският парламент одобри разполагането за срок от 90 дни на самолети за зареждане на гориво, както и на оборудване за наблюдение и сателитна комуникация, във връзка с американско-израелската военна операция срещу Иран.

Първите три KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя на база 90 в Букурещ. След презареждане самолетите ще се насочат към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, откъдето ще започнат мисиите си за въздушно презареждане. Тези самолети са предназначени за зареждане на бойни машини като F-15, F-22 и F-35, отбелязва Диджи 24.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди пристигането и добави, че в следващите дни се очаква да пристигнат още самолети, съгласно решението на парламента.

Според информацията на Диджи 24, самолетите са пристигнали с необходимия придружаващ военен персонал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    8 37 Отговор
    Румънците не треперят от страх като българите

    Коментиран от #4, #13, #26, #39

    10:44 16.03.2026

  • 2 Ракета

    23 3 Отговор
    Ффффффиииииуууууу.... Буууум!

    10:45 16.03.2026

  • 3 Механик

    9 27 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #42

    10:45 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 усс.ран русофил

    4 15 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    10:46 16.03.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    8 23 Отговор
    Разбраха ни, че сме путинофилска територия!
    Нищо добро не ни чака!
    Вече 1 година нямаме US посланик!

    Коментиран от #10, #18, #21

    10:46 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смех с копейки

    6 20 Отговор
    Копейките пак се изпоплашиха.😁

    Коментиран от #22

    10:47 16.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    🤠🤠Ама нали бяха САМО ЗА ТРЕНИРОВКИ😀😀

    10:47 16.03.2026

  • 10 Янки го хоУм

    23 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Не ни и трябват в България.

    10:47 16.03.2026

  • 11 На нашето

    32 1 Отговор
    А от летището в София,
    цистерните тази нощ отидоха в близост до Израел,
    където се позабавиха, преди да се върнат...
    КАКВО ЧУДЕСНО НОЩНО "УЧЕНИЕ" ...

    Безсрамни те ни лидери ...
    А ГЕРБо-ПеПеДеБейския ни министър Запрянов е за затвора!

    Коментиран от #49

    10:48 16.03.2026

  • 12 предложение

    20 2 Отговор
    Родните евроатлантици да се товарят на двете надуваеми лодки, които придобихме в следствие членството ни в НАТО (ще се съберат спокойно на двете лодки) и да отиват да вардят Ормузкия проток от иранските дронове!

    10:48 16.03.2026

  • 13 честен ционист

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Като грейне второ слънце някоя утрин над Девеселу ще затреперят.

    10:49 16.03.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 1 Отговор
    Тери Портър е Сладур а САЩ е единствената британска колония днес 🇬🇧🇬🇧🇬🇧
    Третият Рим едновременно и световният Вампир
    🤔🇺🇸🇺🇸🇺🇸

    10:49 16.03.2026

  • 15 Бедняшката русофилска иzzмет

    7 22 Отговор
    Гледахте ли Оскарите и блясъкът на Холивуд?Не е като в Омск.

    Коментиран от #23, #52, #54

    10:49 16.03.2026

  • 16 Соваж бейби

    12 3 Отговор
    Да ги праща в Израел,Дубай ,Катар за чии х... в Румъния от Русия ли ще ги пази или мисюлманските васали на Русия ако се надигне.

    10:50 16.03.2026

  • 17 Иван

    10 0 Отговор
    Значи и подмолното Туркие участва.

    10:50 16.03.2026

  • 18 киро умното

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Много ми липсва хероин мустафа, няма при кой да ходим на работни закуски, да ни дава акъл как да овладеем службите, да ни прави сглобките. Изместиха ни от ролята на патерица!

    10:50 16.03.2026

  • 19 е точно те тези цистерни

    8 4 Отговор
    ще обърнат войната в Близкия Изток. Тремп планира с тях да помпа иранския петрол и да го продава на Буркина Фасу!

    10:50 16.03.2026

  • 20 Копейкин

    3 7 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    10:51 16.03.2026

  • 21 Ами Нямаме

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Защото не ни зачитат за никакъв фактор.......................

    10:52 16.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Смех с копейки":

    а ПО ПЕЙКИТЕ още не разбират как ги клатят ❗
    Нали в София бяха "само за тренировка"❗
    Нали НадИтУ щеше да пита посолствоТО кви са теА самолети дето са кацнали БЕЗ ДА ЗНАЕ НАШЕТО МИНИСТЕРСТВО на ВЪНШНИТЕ работи❗
    Казаха ли Ви кой плаща тоновете гориво които те "тренировъчно" разкарват до Средиземно море❗
    Не лесно,
    но трябва да си Т.Ъ.П.
    за да си с ТрЪмП🤠‼️

    Коментиран от #32

    10:53 16.03.2026

  • 23 Теби

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    пък какво те грее Холивуд ? Блясък, лъскавина , пари и наркотици.

    10:55 16.03.2026

  • 24 факуса

    9 2 Отговор
    там решава парламента а у нас еднолично продажното министърче

    10:56 16.03.2026

  • 25 М00дю е ра$$т

    16 3 Отговор
    Дано голямото падане на самолети цистерни започне СЕГА...

    10:56 16.03.2026

  • 26 хеми значи вaзeлин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Не треперят, подготвили са се и им влизат мазно цистерните, от опит ти го казвам!

    10:57 16.03.2026

  • 27 Прави впечатление,

    6 0 Отговор
    че въпросните американски самолети се разполагат в Румъния СЛЕД одобрението на румънския парламент за срок от 90 дни.

    Коментиран от #34

    10:57 16.03.2026

  • 28 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 3 Отговор
    Предпочитам да съм в Окаян вид и бездомник от улиците на Атина отколкото никой в България
    Веднъж ми се случи очаквам и отново да ми се случи
    Давам рицарската си дума след 3 или 4 месеца ще се махна
    Това са естествените неща и без друго не съм с българско самосъзнание
    Предпочитам да ме овикват гърците от Атина Атиняните по улиците на Атина отколкото никой в България
    И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина

    10:58 16.03.2026

  • 29 Някой

    11 1 Отговор
    Значи там участват, а тукашните не? Блажени са вярващите!
    Който ни вкарва в чужда война на съд и затвор за национално предателство!

    11:00 16.03.2026

  • 30 Анонимен

    7 1 Отговор
    Жал ми е за румънците, сигурно даже не са и питали народа дали е съгласен. Дано Турция спре и следващите ракети.

    Коментиран от #56

    11:00 16.03.2026

  • 31 лама Щирлиц

    7 1 Отговор
    Запрянката ги изпревари, в София цестерни отдавна паркираха и ги заредиха безплатно без да питат никакво събрание. Дано ги цъфне скоро някой дрон и ракета да се отървем от тях.

    11:01 16.03.2026

  • 32 Соваж бейби

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не разбирам какъв е проблема че имало тренировка ?В Франция е постоянно поне 2 пъти в месеца ми надуват главата а лятото 14 дни всеки ден има база на блшзо и летище за частни самолети ,пускахме и подписки нищо имало договор плащат яко .За щастие не са американски а френски самолети ,в България никой не е виновен че нямате техника и не лети бг.екип ,все някой трябва да го прави за сигурността ви.

    Коментиран от #37, #40, #57

    11:01 16.03.2026

  • 33 Бум

    7 0 Отговор
    Ирански военни са нанесли удари по 200 стратегически американски и израелски цели в Близкия изток, заяви говорителят на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) генерал Сардар Наини, според информационна агенция IRNA.

    Освен това американците загубиха 4 мобилни наземни противоракетни системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а 18 вражески кораба и петролни танкери бяха ударени.

    Наини отбеляза, че иранската армия е свалила или повредила 10 израелски и американски изтребители. Според оценките на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), дневната цена на войната за врага е приблизително 1,5 милиарда долара.

    11:02 16.03.2026

  • 34 така е

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Прави впечатление,":

    при това не се разполагат на гражданското им летище в столицата, а във военна база в непосредствена близост до българската граница. Сега вече авериканските кошници на нашето летище би трябвало да се преместят в Румъния.

    11:02 16.03.2026

  • 35 М00дю е ра$$т

    7 1 Отговор
    Дано голямото падане на самолети цистерни започне СЕГА...

    Коментиран от #59

    11:02 16.03.2026

  • 36 Факт

    7 1 Отговор
    Море тази година ! ....отиде в ряката....

    11:03 16.03.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    Не разбираш, че те лъжат като малко дете с бонбони, когато тати е на работа, а комшията дойде "на гости" ❗

    11:04 16.03.2026

  • 38 това на което козируват е опасно

    7 0 Отговор
    няма да е чудно ако гръмне нещо натам и да подпали

    11:04 16.03.2026

  • 39 Като ги издъни

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    една хиперзвукова иранска ракета в базата и ша видиш как ще разстрелят като Чаушеско новия продажник дето го избраха от дженедрасткия ЕСЕС,не от народа.

    11:05 16.03.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    ✈️ Самолети цистерни не летят за сигурност❗

    Коментиран от #48

    11:06 16.03.2026

  • 41 Най-важното е да ги махнат от

    9 1 Отговор
    летище Васил Левски,че ако падне една балистична ракета ще срине половин София.

    11:06 16.03.2026

  • 42 Удри с копейки от замах

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    по чутурата на цъкачите русофоборсуци

    11:06 16.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 М00дю е Эра$$т

    3 1 Отговор
    Дано голямото падане на $амолети ци$терни започне СЕГА...

    11:09 16.03.2026

  • 46 нннн

    6 0 Отговор
    Да му мислят румънците! Нашите американски самолети цистерни са за мирни цели. Смях...

    11:10 16.03.2026

  • 47 Факти

    2 7 Отговор
    Копейките до вчера даваха Румъния за пример, защото не искала еврото... Сега вече не знаят кой да подкрепят. Китай върви мощно по пътя на зеления преход защото не му трябва зависимост от нефт и газ. Там вече всички коли са електрически. На огромните кръстовища в мегаполисите е тихо и се чуват птички. Това не се харесва особено на копейките. На тях им останаха само Русия, която уби стотици хиляди млади мъже в окопите и Иран, където убиват жените с камъни. Може би и Северна Корея, където има само един дебел човек.

    11:12 16.03.2026

  • 48 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всичко лети ,има тренировки с парашути последното нещо интересно което засякох не чух ни шум ни видях движение в небето бях си в шезлога си пуша и гледам на горе изведнъж се появиха войници с парашути падащи от нищото не в двора ми в базата обаче се вижда .От две години е забранено и дрон да пускаш в околието.Кога няма тренировки е отворено за планери,парашути по желание на хората ходя 4 пъти в годината понеже е скъпо.Вечер по някога също дразни има постоянно трафик хеликоптерите на болницата и полицията ходи да зарежда там,и други преминаващи.Много неща има не само самолети цистерни.

    Коментиран от #55

    11:18 16.03.2026

  • 49 После, като

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "На нашето":

    Им спретнем Народен съд, пак кажете, че са невинни и че са “цвета на нацията”, тия - шепа продажни полуидиоти!

    11:18 16.03.2026

  • 50 Иван

    4 0 Отговор
    Как е израелското летище "Бен Гурион "???? Добре ли е?

    11:21 16.03.2026

  • 51 ПРОГРЕСИВЕН С ДВАЙСЕ €

    2 0 Отговор
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ☝

    11:23 16.03.2026

  • 52 Нов

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    Кога си бил в Омск ?

    11:23 16.03.2026

  • 53 За съжаление

    3 0 Отговор
    Румъния вече е легитимна цел

    11:28 16.03.2026

  • 54 Не ме интересуват нито оскарите им нито

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бедняшката русофилска иzzмет":

    скапаните им филми пълна пародия измишльотина. Всяка актриса се оплаква от насилие и сексуално посегателство. Кефи се на тази простотия.

    11:33 16.03.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Соваж бейби":

    В небето има не само самолети цистерни, но искаш от Франция да ми обясняваш на нас в България какво виждаме тук❗
    Ами виждаме големи резервоари за гориво,
    за които ни лъжат че само тренирали❗
    А ние виждаме, че вечер излитат ПЪЛНИ над Средиземно море, ИЗКЛЮЧВАТ ТРАНСПОНДЕРИТЕ СИ... и след два часа се връщат ПРАЗНИ❗
    А ти от Париж ни обяснявай, че това НЯМА НИЩО, АМА НИЩО , ОБЩО с войната на ТрЪмП в Ирак❗
    Е не съм чак толкова Т.Ъ.П❗

    Коментиран от #58

    11:41 16.03.2026

  • 56 Обикновените може и да ги спре,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    но срещу хиперзвуковите няма никакъв шанс,а 1-2 са достатъчни за да направят базата на дреп и за нищо да не става за дълги години.

    11:49 16.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не съм в Париж ,за България обаче тези цистерни като разстояние предполагам до Кипър дестинация нямам идея .Струва ми се много далеко като дистанция да бомби Иран и да пълни в България или да носи по базите в Дубай...Израел ще изхаби голямо количество и няма логика онези има гориво.Или за Украйна са тези цистерни по логично като разстояние не знам ?

    Коментиран от #60

    11:55 16.03.2026

  • 59 Е,то почна,миналата

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "М00дю е ра$$т":

    седмица за ден 2 броя заминаха,а и самолетоносача даде фира и го буксират към краварника. Но рижавия ветропоказател обявява победа след победа,ама на какво не знам.

    11:58 16.03.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Соваж бейби":

    Ами като НЕ ЗНАЕШ - НЕ ПИШИ❗

    Излитат от София, над Средиземно море
    ЗАРЕЖДАТ ВЪВ ВЪЗДУХА САМОЛЕТИ ОТ БОЙНАТА АВИАЦИЯ, които практически нямат гориво за полет от базите (примерно в Италия) до цели в Иран и да се приберат обратно❗
    А защо самолетите не излитат от двата самолетоносача, дето бяха на стотина мили от Иран
    искаш ли да ти обЯснявам❓

    12:01 16.03.2026

  • 61 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Седи си у джендерастката":

    Не ме занимавай с олимпиадата спорт не гледам дамо Селин Дион уважих когато пя,ами защо не я направихте в България домакин тъкмо и аз да съм горда че нещо се случва и пари да влизат в България .За излагацията и българите не сте далеко като пуснете Азис и чалгарите да пеят публиката ще избяга на спортистите ще им стане лошо.

    12:02 16.03.2026

