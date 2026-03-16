Първите американски самолети цистерни кацнаха в Румъния за операцията в Близкия изток

Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния в изпълнение на искането на САЩ за временно разполагане на сили и техника, участващи в конфликта в Близкия изток, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.

Миналата седмица румънският парламент одобри разполагането за срок от 90 дни на самолети за зареждане на гориво, както и на оборудване за наблюдение и сателитна комуникация, във връзка с американско-израелската военна операция срещу Иран.

Първите три KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя на база 90 в Букурещ. След презареждане самолетите ще се насочат към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, откъдето ще започнат мисиите си за въздушно презареждане. Тези самолети са предназначени за зареждане на бойни машини като F-15, F-22 и F-35, отбелязва Диджи 24.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди пристигането и добави, че в следващите дни се очаква да пристигнат още самолети, съгласно решението на парламента.

Според информацията на Диджи 24, самолетите са пристигнали с необходимия придружаващ военен персонал.