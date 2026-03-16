Румъния не може да наложи таван на цените на горивата, защото ще има проблеми с ЕС, заяви премиерът

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че не може да бъде наложен таван на цените на горивата, защото това рискува да създаде на Румъния проблеми с ЕС и да генерира огромни задължения, съобщават местните медии. В интервю снощи за телевизия Диджи 24 Боложан подчерта обаче, че правителството ще се намеси, ако ситуацията в Залива не се успокои и кризата се проточи, предаде БТА.

„Ако не става дума за вътрешно производство и наложиш таван (на цените), рискуваш проблеми в отношенията с ЕС. След това, ако не можеш да контролираш цените, рискуваш огромни задължения“, каза Боложан. Той посочи, че за да се наложи таван на цените на горивата, както направи Унгария в разгара на предизборната кампания за парламентарните избори, би трябвало „да разполагаш с фискално пространство“.

Румъния се бори с прекомерен бюджетен дефицит от няколко години, а през 2024 г. той възлезе на 9,3 процента от брутния вътрешен продукт, което бе най-високото равнище в ЕС. Миналата година Букурещ успя да намали бюджетния дефицит до 7,65 процента от БВП, а в проектобюджета за тази година е заложено допълнително понижаване до 6,2 процента от БВП.

Войната в Близкия изток тласна цените на горивата нагоре в цял свят, включително в Румъния. Днес най-масовият бензин в Румъния се продава на цена средно от 8,4 леи за литър (1,69 евро), а дизелът - на цена от около 9,0 леи за литър (1,82 евро), показват местни сайтове за сравнение на цените на горивата в страната.

Премиерът Илие Боложан увери, че ще бъдат намерени решения, ако кризата в Близкия изток се проточи. „Ако цените продължат да растат, ще се намесим, не искам да се произнасям предварително по какъв начин, защото нещата трябва да бъдат проучени внимателно“, каза Илие Боложан.

Той съобщи, че днес ще има среща с ръководството на компанията ОЕмВи (OMV), което е разработило решения и оценки при евентуално удължаване на блокадата на Ормузкия проток, който е жизненоважен за глобалните доставки на петрол и газ и затварянето му от страна на Иран предизвика рязко повишаване на цените на тези суровини.

Румънският премиер каза, че е разговарял с основните оператори на румънския пазар на горива, а увеличението на цените на горивата в Румъния е много по-малко от това в страните на запад. Премиерът подчерта, че големият натиск както за Румъния, така и за Европа, се отнася до дизеловото гориво, където капацитетите за преработване са по-малки.

„Дизелът поскъпна най-много, близо 60 процента. Румъния има много по-голям капацитет за рафиниране на бензин. По-големият натиск е при дизела в Европа, но и в Румъния. Нямаше как да го избегнем“, отбеляза румънският премиер.