Румъния не може да наложи таван на цените на горивата, защото ще има проблеми с ЕС, заяви премиерът

Румъния не може да наложи таван на цените на горивата, защото ще има проблеми с ЕС, заяви премиерът

16 Март, 2026 12:24

Румъния се бори с прекомерен бюджетен дефицит от няколко години, а през 2024 г. той възлезе на 9,3 процента от брутния вътрешен продукт, което бе най-високото равнище в ЕС

Румъния не може да наложи таван на цените на горивата, защото ще има проблеми с ЕС, заяви премиерът - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че не може да бъде наложен таван на цените на горивата, защото това рискува да създаде на Румъния проблеми с ЕС и да генерира огромни задължения, съобщават местните медии. В интервю снощи за телевизия Диджи 24 Боложан подчерта обаче, че правителството ще се намеси, ако ситуацията в Залива не се успокои и кризата се проточи, предаде БТА.

„Ако не става дума за вътрешно производство и наложиш таван (на цените), рискуваш проблеми в отношенията с ЕС. След това, ако не можеш да контролираш цените, рискуваш огромни задължения“, каза Боложан. Той посочи, че за да се наложи таван на цените на горивата, както направи Унгария в разгара на предизборната кампания за парламентарните избори, би трябвало „да разполагаш с фискално пространство“.

Румъния се бори с прекомерен бюджетен дефицит от няколко години, а през 2024 г. той възлезе на 9,3 процента от брутния вътрешен продукт, което бе най-високото равнище в ЕС. Миналата година Букурещ успя да намали бюджетния дефицит до 7,65 процента от БВП, а в проектобюджета за тази година е заложено допълнително понижаване до 6,2 процента от БВП.

Войната в Близкия изток тласна цените на горивата нагоре в цял свят, включително в Румъния. Днес най-масовият бензин в Румъния се продава на цена средно от 8,4 леи за литър (1,69 евро), а дизелът - на цена от около 9,0 леи за литър (1,82 евро), показват местни сайтове за сравнение на цените на горивата в страната.

Премиерът Илие Боложан увери, че ще бъдат намерени решения, ако кризата в Близкия изток се проточи. „Ако цените продължат да растат, ще се намесим, не искам да се произнасям предварително по какъв начин, защото нещата трябва да бъдат проучени внимателно“, каза Илие Боложан.

Той съобщи, че днес ще има среща с ръководството на компанията ОЕмВи (OMV), което е разработило решения и оценки при евентуално удължаване на блокадата на Ормузкия проток, който е жизненоважен за глобалните доставки на петрол и газ и затварянето му от страна на Иран предизвика рязко повишаване на цените на тези суровини.

Румънският премиер каза, че е разговарял с основните оператори на румънския пазар на горива, а увеличението на цените на горивата в Румъния е много по-малко от това в страните на запад. Премиерът подчерта, че големият натиск както за Румъния, така и за Европа, се отнася до дизеловото гориво, където капацитетите за преработване са по-малки.

„Дизелът поскъпна най-много, близо 60 процента. Румъния има много по-голям капацитет за рафиниране на бензин. По-големият натиск е при дизела в Европа, но и в Румъния. Нямаше как да го избегнем“, отбеляза румънският премиер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    Ами слушайте Урсула и се радвайте на демокрация

    Коментиран от #14

    12:28 16.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    Е те това е ДЕМОНОккрацията на ЕсеС❗

    12:29 16.03.2026

  • 3 как е дерогацията добре ли е? ха ха ха

    9 0 Отговор
    важното е нефта да е от дерогация

    12:31 16.03.2026

  • 4 ОБЕКТИВЕН

    15 0 Отговор
    "Румъния не може да наложи таван на цените на горивата, защото ще има проблеми с ЕС, заяви премиерът" -- Е Орбан как има проблеми? Това обаче отказва ли го да защитава интереса на Унгария? Не, нали. И вие сте като нас...

    12:33 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе тези ОЩЕ не

    3 8 Отговор
    Разбраха, че държавно регулиране на цените в условията на ПАЗАРНА икономика НЕ става. Ако сте искали да определяте цените, да сте си останали в социализма. При капитализма всеки опит да се регулира се явява несистемно нарушение... И става още по-лошо. Стоките изчезват от пазара. Безработица. Бизнеси се затварят...

    Коментиран от #11

    12:36 16.03.2026

  • 8 поредното доказателство

    11 0 Отговор
    че мамалигите са полатинчени българи - същите наведени продажни боклуци като нас са!

    12:37 16.03.2026

  • 9 Будител

    5 0 Отговор
    Скоро очаквайте горивата и у нас 2,50 евро за литър , щото така казват урсулите и докато народа не спре да гласува за едни и същи паразити , все така ще е

    Коментиран от #10

    12:49 16.03.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Будител":

    Ще фалират автосервизи!

    12:51 16.03.2026

  • 11 За каква пазарна икономика пишеш,

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе тези ОЩЕ не":

    след като по политически причини ти налагат от къде можеш и от къде не можеш да купуваш горива???

    Коментиран от #12

    13:04 16.03.2026

  • 12 Еми то точно

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "За каква пазарна икономика пишеш,":

    За това затъваме. Понеже се опитват да хранят вълк със сено. НЕ става хора. Регулиране и налагане на определени цени при частен бизнес, забрани от къде и за колко да купуваш, на кого и как да продаваш...това не е пазарна икономика... И точно за това целият запад запада. Опитват се да правят неща, които не пасват в тази система.

    13:07 16.03.2026

  • 13 Аз ядох много боб

    2 0 Отговор
    и сега ще пръzна.
    Но се опасявам дали ще имам проблеми с ЕС.

    13:12 16.03.2026

  • 14 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    и не забравяйте да и целувате задника
    и предника с благодарност

    13:24 16.03.2026

