САЩ: повечето американци не одобряват политиките на Тръмп

24 Февруари, 2026 22:35

Според актуални данни 60 процента от американските граждани са недоволни от политиките на президента Доналд Тръмп, става ясно от социологическите анализи на платформата Silver Bulletin

САЩ: повечето американци не одобряват политиките на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

60% от американците са недоволни от политиките на Доналд Тръмп. Не само заради високите цени в САЩ. Те не одобряват и имиграционната му политика, а и митата, които налага на другите държави.

В много от изказванията си американският президент Доналд Тръмп и говорителката му Карълайн Левит твърдят, че цените на яйцата, млечните продукти, плодовете и горивото са спаднали от началото на втория мандат на Тръмп. По думите им това е резултат от непрестанната борба на администрацията за понижаването на цените.

Младите хора обаче не усещат тази предполагаема промяна към по-добро и в социалните мрежи изразяват недоволство, пише германската обществена телевизия АРД. "Вече трябва да изчислявам кои продукти са жизненоважни, да се тревожа как да си напълня резервоара. Живея вече по-далече от града, защото не мога да си позволя да плащам наем там", пише една млада жена. Друга се оплаква, че трябва да плаща 2200 долара наем за двустаен апартамент.

Като рейтинга на Байдън, но много по-лош от този на Обама

Според актуални данни 60 процента от американските граждани са недоволни от политиките на Тръмп, става ясно от социологическите анализи на платформата Silver Bulletin. Резултатът е същият, който имаше и Джо Байдън година след встъпването си в длъжност, но е много по-лош от този на Барак Обама по същото време на мандата му.

Високите цени не са единствената причина, обяснява АРД. Рейтингът на Тръмп е нисък по отношение и на други политики на администрацията му. Не са само инфлацията и икономиката. Президентът на САЩ е оценяван не особено високо от американците и по въпроси като имиграционната политика - тема, с която преди печелеше много хора.

Тръмп и имиграционната политика

На изборите през 2024 имиграционната политика беше в центъра на кампанията на Доналд Тръмп и мнозина гласуваха за него точно заради обещанията му по този въпрос. Рейтингът му си остана висок и когато Тръмп реши да изпрати националната гвардия на САЩ да пази границата с Мексико. Ели Макноун-Доусън от Silver Bulletin казва пред АРД, че отрицателната тенденция е свързана с мащабните операции на имиграционната и митническа агенция ICE в няколко града в САЩ.

Според експертката митническата политика на Тръмп също е повлияла негативно на рейтинга на Тръмп.

По отношение на външната политика мненията са по-скоро разнопосочни. Бърза и краткотрайна интервенция в друга държава - като тази, която САЩ извършиха във Венецуела в началото на годината, в общи линии се смята за положително развитие от повечето американци. Други външнополитически действия на Тръмп обаче не се приемат толкова добре. Социоложката Макноун-Доусън отбелязва, че между 80 и 90 на сто от американците не одобряват опитите на САЩ да превземат Гренландия, но "повечето хора се интересуват повече от вътрешна политика така или иначе", добавя тя.

Неудовлетворени очаквания

Особено младите колебаещи се гласоподаватели обръщат гръб на Тръмп, пише АРД. Заместник-председателят на консервативния мозъчен тръст "Институт Манхатън" Джеси Арм потвърждава тази оценка и обяснява, че докато твърдият републикански електорат продължава да подкрепя Тръмп, колебаещите се гласоподаватели, особено младите, вече му нямат доверие. Очакванията им, че той ще реши поне част от проблемите им, не са били удовлетворени и те са разочаровани.

От друга страна Тръмп добре знае кога да направи стъпка назад, отбелязва Арм. Затова и той реши донякъде да намали агресивните операции на ICE.

Междинните избори през ноември: колко голям е рискът за Тръмп?

Ще успеят ли Тръмп и републиканците, на фона на тези настроения сред американците, да предотвратят загуба на междинните избори Според Джеси Арм това е възможно. "Той трябва да демонстрира съчувствие на онези, които не смятат, че нещата вървят много добре, трябва да им покаже, че ги чува." Точно по този начин и Бил Клинтън успя да спечели междинните избори преди години, казва Арм.

Но за Тръмп това няма да е много лесно, защото неговото основно послание винаги е "Аз непрестанно побеждавам!", подчертава експертът и добавя: "Хората просто не искат да го чуват повече и поради това някои успехи дори остават незабелязани. Просто защото Тръмп не спира да се хвали".

Така например, обективно погледнато, икономическата ситуация въобще не е лоша, казва Арм и посочва, че брутният вътрешен продукт на САЩ е скочил с 1,4% през последните три месеца на 2025 година. През януари са отворени 130 000 нови работни места, а безработицата е спаднала от 4,4 на 4,3 на сто.

"Тези положителни развития остават едва ли не незабелязани, защото хората просто вече не искат да слушат как администрацията се представя за невероятна и отказва да признае, че е допуснала грешки", смята Арм. Ако републиканците искат да спечелят междинните избори, ще трябва да се надяват Доналд Тръмп още доста да се потруди.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    13 8 Отговор
    Тръмп е най-обичаният американски президент! Както по света, така и в САЩ! Одобрението за него надхвърля 70% и се доближава до това на Путин!
    Само дойче зеле за това не знае!

    Коментиран от #15

    22:38 24.02.2026

  • 2 Жоро

    13 7 Отговор
    Спрете с тия абсолютни лъжи!Все още над 60% одобряват имиграционата му политика.Този факт изхвърля този пропаганден писвил директно в кофата.Медиите са враг на народа!

    22:38 24.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Одобряват или не ,светът се управлява от фамилията Ротшилд печатаща хартиения долар ,отдавна няма справедливост на този свят

    22:40 24.02.2026

  • 4 Соросоидни

    10 1 Отговор
    Тъпотии

    22:41 24.02.2026

  • 5 Американците да се оправят.

    5 7 Отговор
    МЕН МЕ КЕФИ БУНКЕРНИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ КАК ЗАГРОБИ МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСНАКА И ИМА 80% ПОДКРЕПА

    Коментиран от #11

    22:43 24.02.2026

  • 6 604

    10 1 Отговор
    СОРОуСКИТЕ СТЪКМИСТИКИ СИ ГИ НАВРЕТЕ ДЕ СЛЪНЦЕ НЕ УГРЯВЪ!!!

    22:44 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ай ся

    9 1 Отговор
    До сега ни настройвайте срещу Путин, Орбан, Фицо, а сега срещу Тръмп. Ами бявете им война, бе Дончовци

    22:45 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа бе

    7 1 Отговор
    Най- убав е Наркоманскиий🖕🖕🖕

    22:46 24.02.2026

  • 11 Омазана ватенка

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Американците да се оправят.":

    В Купянск руснаците водят с 27:1(умрели)

    Коментиран от #12, #13

    22:48 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цеко

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Омазана ватенка":

    Много руска смрадт измре ей.Много нещо.

    Коментиран от #16

    22:52 24.02.2026

  • 14 Някой

    5 4 Отговор
    Тръмп страда от сериозно заболяване (фронтотемпорална деменция) и със сигурност няма да изкара до края на годината.

    22:52 24.02.2026

  • 15 тъй, тъй

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    като започнат да падат ракетите над летище София и около американските бази у нас пак ще те питам колко ти лично обичаш Тръмп. И в Куба много го обичат докато умират от глад и стоят на тъмно докато училища и болница затварят врати. Тръмп има готин оранжев перчем, нали?

    23:01 24.02.2026

  • 16 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цеко":

    кога?

    23:06 24.02.2026

  • 17 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Хихихи.....
    Киев за три дни...
    И ще спра войната за 24 часа...
    Открийте разликите

    23:27 24.02.2026

  • 18 Хохо Бохо

    4 4 Отговор
    Заради Путин в Украйна умряха или бяха осакатени над милион руски войници...

    23:31 24.02.2026

  • 19 Перо

    4 2 Отговор
    Щом го казва БГ екипа на DW означава, че е “верно”!

    23:43 24.02.2026

  • 20 Гост

    2 0 Отговор
    А то щото Байдън беше направо невероятен.

    00:06 25.02.2026

  • 21 Глупости

    2 1 Отговор
    ДВ пак прави жалки и неуспешни опити да изопачи истината. Повечето американци са доволни от имиграционната политика - те не искат навлеци мигранти, които висят на социални помощи и носят наркотици, болести, и престъпност. Това което "статията" не споменава е че американците не са доволни от войните на Тръмп в името на Израел, защото те са причината за огромния държаен дълг. Сещайте се защо ДВ въобще не споменава това, и кой финансира тогава ДВ...

    00:38 25.02.2026

  • 22 бай Даньо

    0 1 Отговор
    За американците е нормално да отрезнеят, не стана велика америка новото е убиват американски граждани по улиците не че винаги не е било така. Интересно е да се види че Ганчо си осатва непоклатим тръмпист. Интересно ако запукат иранците с ракети летището пак при тръмпистите ли сме !? Както казва американеца не можеш да оправиш глупав човек но межеш да му продадеш червена МАГА шапка.

    Коментиран от #23, #24

    01:19 25.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "бай Даньо":

    Иранците точно България ще атакуват вместо хиляди други по-важни обекти и цели!Такива,като тебе казват и,че Русия ще атакува България с ядрени оръжия.България сме инфектирани от такива с 50 IQ.После викате кога ще се оправим?Ще се оправим на куково лято!

    02:28 25.02.2026