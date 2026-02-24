Пентагонът разположи 150 бойни самолета около Иран! Техеран: Готови сме на всички необходими стъпки за сделка с Тръмп

Съединените щати са увеличили значително военното си присъствие в Европа и Близкия изток, като са прехвърлили над 150 самолета в региона след втория кръг ядрени преговори между САЩ и Иран, приключил без пробив на 17 февруари.

Данните са базирани на публични системи за проследяване на полети и сателитни изображения. Информацията е обобщена от "Вашингтон пост".

Настоящото разгръщане на американски сили е сред най-мащабните от повече от две десетилетия - от периода преди войната в Ирак през 2003 г. Засилването идва след като президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да атакува Иран, ако не бъде постигнато споразумение за ограничаване на ядрената му програма. Техеран заявява, че сделка е възможна, но ще изисква време.

Самолетоносачът "Джералд Форд" беше забелязан край гръцкия остров Крит и е вторият американски самолетоносач, изпратен в Близкия изток. Другият е "Ейбрахам Линкълн", позициониран край Оман. С пристигането на "Форд" приблизително една трета от активните бойни кораби на САЩ вече се намират в региона.

Експерти отбелязват, че натрупаните сили са достатъчни за многодневна въздушна кампания без сухопътна инвазия. Според анализатори, ако администрацията планира продължителна операция от седмици, ще бъдат необходими допълнителни ресурси.

Повече от половината от новоразположените самолети са базирани в Европа, включително в Източна Европа, извън обсега на повечето ирански ракети. Сред прехвърлените машини са транспортни и презареждащи самолети, както и изтребители F-35, F-22 и F-16.

Сателитни изображения показват над 60 бойни самолета в авиобазата "Мууафак Салти" в Йордания, включително над десет F-35. Разгърнати са и самолети за далечно радиолокационно наблюдение E-3G Sentry, които осигуряват ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство.

Експерти посочват, че подобна концентрация на сили позволява на Вашингтон бързо да реализира различни сценарии - от ограничени точкови удари до по-мащабна въздушна операция с висока интензивност.

Министерството на отбраната на САЩ потвърди засиленото разполагане на сили, но отказа да коментира конкретни детайли по съображения за оперативна сигурност.

Разгръщането се случва в момент на засилено напрежение около иранската ядрена програма и повишена реторика между Вашингтон и Техеран.

Иран е готов да предприеме всички необходими стъпки за постигане на споразумение със САЩ, заяви заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт-Раванчи преди новия кръг преговори между двете страни, предава "Ройтерс".

Разговорите са насрочени за четвъртък в Женева. От американска страна се очаква участие на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които ще се срещнат с иранска делегация.

"Готови сме да постигнем споразумение възможно най-скоро. Ще направим всичко необходимо това да се случи. Влизаме в преговорната зала в Женева с пълна честност и добра воля", заяви Тахт-Раванчи, цитиран от държавните медии.

Високопоставен ирански представител посочи, че Техеран е готов сериозно да обмисли комбинация от мерки - изпращане в чужбина на половината от най-високо обогатения си уран, разреждане на останалото количество и участие в създаването на регионален консорциум за обогатяване.

В замяна Иран очаква САЩ да признаят правото му на "мирно ядрено обогатяване" в рамките на бъдещо споразумение, както и да отменят икономическите санкции.

Техеран предупреди, че ще отговори при евентуална атака. "Ако има нападение или агресия срещу Иран, ще реагираме според нашите отбранителни планове. Американска атака срещу Иран е реален хазарт", добави Тахт-Раванчи.

От своя страна говорителят на Белия дом Каролин Левит заяви, че президентът Доналд Тръмп предпочита дипломатическо решение, но е готов да използва "смъртоносна сила", ако се наложи.

Преговорите се подновяват на фона на засилено американско военно присъствие в Близкия изток. Миналата година индиректните разговори между двете страни не доведоха до пробив, основно заради настояването на Вашингтон Иран да се откаже от обогатяване на уран на своя територия - искане, което Техеран отхвърля.

САЩ и Израел нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни миналата година, с което сериозно ограничиха обогатяването. Въпреки това се смята, че Иран все още разполага със запаси от вече обогатен уран - ключов въпрос в настоящите преговори.