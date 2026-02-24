Пентагонът разположи 150 бойни самолета около Иран! Техеран: Готови сме на всички необходими стъпки за сделка с Тръмп

Съединените щати са увеличили значително военното си присъствие в Европа и Близкия изток, като са прехвърлили над 150 самолета в региона след втория кръг ядрени преговори между САЩ и Иран, приключил без пробив на 17 февруари.
Данните са базирани на публични системи за проследяване на полети и сателитни изображения. Информацията е обобщена от "Вашингтон пост".
Настоящото разгръщане на американски сили е сред най-мащабните от повече от две десетилетия - от периода преди войната в Ирак през 2003 г. Засилването идва след като президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да атакува Иран, ако не бъде постигнато споразумение за ограничаване на ядрената му програма. Техеран заявява, че сделка е възможна, но ще изисква време.
Самолетоносачът "Джералд Форд" беше забелязан край гръцкия остров Крит и е вторият американски самолетоносач, изпратен в Близкия изток. Другият е "Ейбрахам Линкълн", позициониран край Оман. С пристигането на "Форд" приблизително една трета от активните бойни кораби на САЩ вече се намират в региона.
Експерти отбелязват, че натрупаните сили са достатъчни за многодневна въздушна кампания без сухопътна инвазия. Според анализатори, ако администрацията планира продължителна операция от седмици, ще бъдат необходими допълнителни ресурси.
Повече от половината от новоразположените самолети са базирани в Европа, включително в Източна Европа, извън обсега на повечето ирански ракети. Сред прехвърлените машини са транспортни и презареждащи самолети, както и изтребители F-35, F-22 и F-16.
Сателитни изображения показват над 60 бойни самолета в авиобазата "Мууафак Салти" в Йордания, включително над десет F-35. Разгърнати са и самолети за далечно радиолокационно наблюдение E-3G Sentry, които осигуряват ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство.
Експерти посочват, че подобна концентрация на сили позволява на Вашингтон бързо да реализира различни сценарии - от ограничени точкови удари до по-мащабна въздушна операция с висока интензивност.
Министерството на отбраната на САЩ потвърди засиленото разполагане на сили, но отказа да коментира конкретни детайли по съображения за оперативна сигурност.
Разгръщането се случва в момент на засилено напрежение около иранската ядрена програма и повишена реторика между Вашингтон и Техеран.
Иран е готов да предприеме всички необходими стъпки за постигане на споразумение със САЩ, заяви заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт-Раванчи преди новия кръг преговори между двете страни, предава "Ройтерс".
Разговорите са насрочени за четвъртък в Женева. От американска страна се очаква участие на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които ще се срещнат с иранска делегация.
"Готови сме да постигнем споразумение възможно най-скоро. Ще направим всичко необходимо това да се случи. Влизаме в преговорната зала в Женева с пълна честност и добра воля", заяви Тахт-Раванчи, цитиран от държавните медии.
Високопоставен ирански представител посочи, че Техеран е готов сериозно да обмисли комбинация от мерки - изпращане в чужбина на половината от най-високо обогатения си уран, разреждане на останалото количество и участие в създаването на регионален консорциум за обогатяване.
В замяна Иран очаква САЩ да признаят правото му на "мирно ядрено обогатяване" в рамките на бъдещо споразумение, както и да отменят икономическите санкции.
Техеран предупреди, че ще отговори при евентуална атака. "Ако има нападение или агресия срещу Иран, ще реагираме според нашите отбранителни планове. Американска атака срещу Иран е реален хазарт", добави Тахт-Раванчи.
От своя страна говорителят на Белия дом Каролин Левит заяви, че президентът Доналд Тръмп предпочита дипломатическо решение, но е готов да използва "смъртоносна сила", ако се наложи.
Преговорите се подновяват на фона на засилено американско военно присъствие в Близкия изток. Миналата година индиректните разговори между двете страни не доведоха до пробив, основно заради настояването на Вашингтон Иран да се откаже от обогатяване на уран на своя територия - искане, което Техеран отхвърля.
САЩ и Израел нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни миналата година, с което сериозно ограничиха обогатяването. Въпреки това се смята, че Иран все още разполага със запаси от вече обогатен уран - ключов въпрос в настоящите преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #14, #38
23:07 24.02.2026
2 А къде
Коментиран от #20
23:08 24.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #12
23:09 24.02.2026
4 Тимур
23:09 24.02.2026
5 ООрана държава
23:09 24.02.2026
6 Бесен - Язовец
23:10 24.02.2026
7 НРБ имаше Министерство на отбраната
До коментар #1 от "Последния Софиянец":РБ има министерство на войната
Коментиран от #51
23:10 24.02.2026
8 604
Коментиран от #61
23:11 24.02.2026
9 Обесете
Коментиран от #25
23:11 24.02.2026
10 Пич
23:11 24.02.2026
11 Сеирджия
23:12 24.02.2026
12 Честита 4 Годишнина!
До коментар #3 от "Сатана Z":Днес Путин си пожела преди да си отиде от този свят да види о ще е 3 превзети села.
Коментиран от #17, #19, #21
23:15 24.02.2026
13 Ти да видиш
Само за последния месец над 100 тежки транспортни самолета руски, китайски и ирански доставиха огромно количество оръжия, като отделно кораби и влакове доставиха още 10 пъти по толкова - модерни самолети, хеликоптери, ракети , радари, средства за РЕБ и РЕР.
Краварите са в тупик! Струпаха армадите, но не смеят да почнат, защото веднъж вече ядоха боя....хехе
Коментиран от #18
23:15 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Копейки,
23:16 24.02.2026
16 Голямата армада с красивите самолети!
Коментиран от #35
23:16 24.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #13 от "Ти да видиш":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23:19 24.02.2026
19 Ъхъ
До коментар #12 от "Честита 4 Годишнина!":Киив, Лондон и Париж да печелившите!😂
Коментиран от #41
23:20 24.02.2026
20 Глас от бункера
До коментар #2 от "А къде":Не познавам никакъв Аятолах и не съм чувал за него! Махайте ми се от главата,че си върша работата в куфарчето!!!
Коментиран от #27
23:21 24.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Честита 4 Годишнина!":Вече 4 годи откакто внезапно изчезна КОВИД-19 ❗
Без доктор Путин вече щеше да имаш поне 10 бустера и пак щеше да ходиш с маска и бележка за излизане от дома‼️
Коментиран от #24, #52
23:21 24.02.2026
22 смит
23:22 24.02.2026
23 Ае копейките
Коментиран от #33, #34
23:25 24.02.2026
24 Абе л@п@й шнорхела
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И се потапяй.
Коментиран от #28
23:26 24.02.2026
25 Соваж бейби
До коментар #9 от "Обесете":По ще ме накефи да го прибере Тръмп като Мадуро много е по унизително ,за довиждане ще им пусне нещо ,нямам търпение.Едните не трябва да имат оръжие а и искам да видя колко струват американската бойна техника от 1 месец ги дават тези кораби ,самолетонасачи реклама голяма и нищо все още.
23:27 24.02.2026
26 Отстрани
23:28 24.02.2026
27 Не пип
До коментар #20 от "Глас от бункера":че пляс
23:28 24.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 МирО
Коментиран от #30
23:31 24.02.2026
30 Ако можеха
До коментар #29 от "МирО":с тяхната неМОЩ, вече да го бяха направили
23:37 24.02.2026
31 Отвори устенцата о ми викай тате,тате
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":После слагай чалмата бегай у джамията да залегаш.
23:38 24.02.2026
32 Червен кхмер
Народа на Иран си иска Шаха.По времето на Шаха най добре живяха .
23:38 24.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хи хи хи хи
До коментар #23 от "Ае копейките":Те копейките вече не знаят на кой да се кланят и лижат.
Хо хо хо хо
23:41 24.02.2026
35 Ха ха
До коментар #16 от "Голямата армада с красивите самолети!":Преди няколко месеца самолетите и на амер.и на израелците свободно си летяха над Иран и бомбеха, а руското ПВО и във Венецуела и в Иран нищо не направи.Съветска бракма.
Сега ако ударят с аятоласите е свършено.Ще има нова власт проамериканска
Жужето Пуся става все по самотен
23:43 24.02.2026
36 Удри Дончо това ислямсистко котило!
23:45 24.02.2026
37 Еххх
23:46 24.02.2026
38 Ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До последния селтак и кВо ще правиш там?Като при МОЧА та пак НИЩО.
По добре си стой в скар-бирата с лаещи кебапчета любима храна на мизерните копейки.
23:48 24.02.2026
39 Любо
Коментиран от #43
23:48 24.02.2026
40 Рускиня
Коментиран от #44, #45
23:51 24.02.2026
41 Аха
До коментар #19 от "Ъхъ":Мечтать не вредно
23:51 24.02.2026
42 А сега де
Коментиран от #48
23:55 24.02.2026
43 Ами
До коментар #39 от "Любо":Нема да си жив да видиш.
23:55 24.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Маша три рубля и наша
До коментар #40 от "Рускиня":Я по добре кажи за великото чудо на руската военна техника самолетоносача Адмирал Кузя кВо стана с него? Първо "плашеше"англичани и французи като минаваше Ламанша и пишеше като пернишка печка, а после героически потъна някъде в Мурманск
Ха ха рускиня на Слънчака това звучи "гордо" ха ха И три рубли са много всичко е безплатно.
23:57 24.02.2026
46 Доналд
23:59 24.02.2026
47 Дж Форд аварира край Крит на път за Иран
с над 4500 души на борда е аварирал край остров Крит,
заради ЗАПУШЕНИ ТОАЛЕТНИ!
Според репортаж в "Уолстрийт Джърнъл" и интервюта с моряци,
повечето от 650-те тоалетни на военния кораб са извън строя.
Това се дължи на липса на рутинна поддръжка, тъй като
военният кораб е в непрекъснато движение през последните 8 месеца.
Снимки и видеа, публикувани в Телеграм, показват как
канализационната система връща фекалии, к
оито заливат подовете на помещенията на 333-метровия кораб.
Ситуацията се влошава допълнително от факта, че
на борда на "Джералд Форд" има близо 4500 души.
Недостигът на тоалетни е довел до опашки до 45 минути.
Честите разправии между моряците и техниците, отговорни
за водопроводните и ремонтните операции, усложняват нещата.
Налага се техническият персонал да работи по 19 часа на ден, за да разчисти бъркотията.
ПРОВИДЕНИЕТО ВИЛНЕЕ С ПЪЛНА СИЛА
неподвластно на нищо!
00:00 25.02.2026
48 Ха ха ха
До коментар #42 от "А сега де":Като дезертираш при рашистите, първо минаваш през чеченските козаьоби и след това с шут и стар АК на фронта.Китайския чувал е подарък.
Коментиран от #53
00:01 25.02.2026
49 Фактолог
Като се сетя, че на натовските смешници им свършиха ракетите на третия ден във войната срещу Либия и ми става още по-смешно.
Айде да ги видим срещу Иран, ама не им стиска. За тази война четем отпреди 20 години и все не се случва, защо ли!?
00:02 25.02.2026
50 Анонимен
00:04 25.02.2026
51 Копейкин Костя
До коментар #7 от "НРБ имаше Министерство на отбраната":НРБ имаше и "Кинтекс " съкратено от кинкалерия и текстил, пък изнасяше оръжия и наркотици!
00:04 25.02.2026
52 Тимур
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Огромна тъпотия изрече. Абе вие двама ли сте. Ту пишеш за Путин, ту срещу Путин. Време е да се разбере
00:04 25.02.2026
53 Явно нищо не знаеш
До коментар #48 от "Ха ха ха":Но чеченците в болшинството се мислят за българи. Така че в известен смисъл, пак ще съм при своите. И на мен ми беше много чудно да го разбера
Коментиран от #54
00:07 25.02.2026
54 Ха ха ха
До коментар #53 от "Явно нищо не знаеш":И щом болшинството са.......Значи си минал през козичкити
00:10 25.02.2026
55 Последния Софиянец
00:17 25.02.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
00:18 25.02.2026
57 Бесен - Язовец
00:20 25.02.2026
58 Сатана Z
Коментиран от #62
00:21 25.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 обаче няма къде да кацнат
01:47 25.02.2026
61 оня с коня
До коментар #8 от "604":дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген
02:25 25.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 таЕБАф скъсанияГЪЗ
ние затова ли сме във нато-то да ходим да се бием
члена 5 какво казва в случая със иран?
02:33 25.02.2026