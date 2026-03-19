Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия призова за създаване на зона на безопасност около иранската АЕЦ

19 Март, 2026 16:19 862 18

  • иран-
  • бушехр-
  • аец-
  • росатом-
  • русия

МААЕ съобщи, че структура на около 350 метра от реактора е била ударена и разрушена, но няма щети по самия реактор

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висш руски представител днес призова за създаване на зона на безопасност около построената от Русия иранска атомна електроцентрала в Бушехр, за да се предотврати голямо бедствие, предаде Ройтерс. Призивът беше отправен два дни след като снаряд удари сграда, отстояща на няколкостотин метра от реактора на централата, както съобщиха местни представители и Международната агенция за атомна енергия, предаде БТА.

Алексей Лихачов, ръководител на държавната ядрена корпорация "Росатом", заяви, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа.

"Ако се случи инцидент, той ще бъде поне регионален по мащаб и ще засегне голям брой страни в Близкия изток. Никоя от страните в конфликта не би избегнала излагане на радиация в случай на сериозна авария в Бушехр“, каза Лихачов пред репортери.

Иран, който е подложен на тежки американски и израелски въздушни удари от 28 февруари, заяви във вторник, че снаряд е ударил района близо до централата в Бушехр.

МААЕ съобщи, че структура на около 350 метра от реактора е била ударена и разрушена, но няма щети по самия реактор и няма пострадали сред персонала. "Росатом" заяви, че нивата на радиация около централата са останали нормални.

"Росатом" построи първия 1-гигаватов блок от единствената иранска АЕЦ в Бушехр и изгражда допълнителни блокове там.

През последните седмици компанията евакуира част от стотиците си служители оттам.

"Смятам, че политическите лидери и законодателите трябва сега да изпълнят своята роля и да направят всичко възможно, за да гарантират, че няма да се повторят подобни рискове, че няма да има дори и намек за възможни преки удари по обекта", заяви той.

"Призоваваме ръководствата на всички страни в конфликта да превърнат тази зона в "остров на безопасността" и да изключат всякакъв риск", подчерта Лихачов.

"Росатом" ще проведе още една евакуация от АЕЦ "Бушехр" веднага щом военната и политическата ситуация го позволи, каза още Лихачов, предаде ТАСС.

"Подготвяме още една евакуация. Това ще бъде голяма евакуация, след която буквално няколко десетки души ще останат в централата, за да се гарантира грижата за оборудването. Веднага щом военната и политическата ситуация позволи, хората ще напуснат централата и Иран. Разработен е маршрут през Армения", каза Лихачов.

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания