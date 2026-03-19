Атака със стотици дронове срещу Москва? Какво е известно.

Между 14 и 16 март руската противовъздушна отбрана е унищожила 289 дрона, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Те са се намирали "в непосредствена близост до Москва и на втората отбранителна линия в посока Москва". По данни на ТАСС ставало дума за най-голямата украинска атака с дронове срещу Москва от началото на годината.

Колко мащабна е била атаката всъщност?

В различни канали в Телеграм бяха разпространени кадри на дронове от няколко населени места - като Корольов, Дубна и Волоколамск. Руските медии обаче така и не съобщиха за последиците от нападенията. Нямаше нито съобщения за жартви и ранени, нито за разрушени сгради, каквито са обичайни след масивни атаки. Единствените последици от нападенията, които станаха обществено достояние, бяха ограниченията в работата на летищата в Москва. Отново според публикации в Телеграм кацанията и излитанията на московските летища, както и в Калуга, Саратов, Казан, Нижнекамск, Киров и Краснодар, са били ограничени.

"Врагът се опитва да проникне в центъра на Москва, включително в президентската резиденция в Кремъл", съобщава Radar Plus - канал в Tелеграм, който подкрепя руската агресивна война срещу Украйна и следи атаките с дронове над Русия. Според него между 14 и 16 март на руска територия са били свалени 540 дрона, от които 124 в Москва и околностите.

От украинска страна обаче няма потвърждение на съобщенията за мащабно нападение, идващи от Москва. Украинският проект Exilenova+, който анализира обществено достъпни информации като сателитни данни, снимки и инфраструктурни щети в контекста на войната срещу Украйна, се изказва скептично относно съобщенията за мащабни удари над Москва. Анализаторите от Exilenova+ успяват да потвърдят с видеоматеирал само единични атаки - сред които от Лабинск и от един сервиз за поправка на самолети в област Новгород.

Същевременно в различните съобщения на руското министерство на отбраната данните за продължителността на атаките и количеството прихванати дронове се разминават.

Оправдание за ограничаване на достъпа до интернет?

За разлика от Москва обаче губернаторите на няколко руски региона съобщиха за нанесени щети. Губернаторът на област Белгород, Вячеслав Гладков, заяви, че дрон е експлодирал в близост до социален център в град Короча, в резултат на което петима души са били ранени. В област Брянск губернаторът Александър Богомаз съобщи за трима ранени. Там са били повредени три жилищни сгради и една кола.

"Може да става за въпрос за неверни съобщения или мащабно преувеличаване", казва руският военен експерт Ян Матвеев. Според него мотивът може да е политически. "Подобни съобщения може да се използват, за да оправдаят допълнително ограничаване на интернет достъпа", допълва той.

Матвеев припомня, че при предишни подобни атаки е имало множество снимки и видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи. Сега те липсват, а едното от обясненията за това биха могли да бъдат наложените ограничения на мобилните връзки и интернета в Русия. "Когато хората нямат интернет и Телеграм не работи, няма и доказателства. Но ако все пак се беше случило нещо значимо, хората щяха да намерят начин да публикуват материали. Всъщност почти всички доказателства се появяват в рамките на 24 часа, като повечето от тях – в първите няколко часа", обяснява експертът.

Независимият руски портал "Агентство" сравнява този случай с предишните две мащабни нападения срещу Москва - на 11 март и 11 декември. Когато през март над 70 дрона прелетяха над града, последиците бяха тежки - един от тях удари паркинг на офис сграда, което доведе до три жертви. Жилищни сгради в градове близо до Москва също пострадаха, а 18 души бяха ранени.

Атаките през декември пък, при които бяха използвани 41 дрона, доведоха до сериозни смущения на летищата Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметиево. Над 200 полета бяха забавени или отменени. Дори самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не успя да кацне.

Сега липсата на осезаеми последици от атаките поражда въпроси. "Преди дори при по-малък брой дронове имаше последствия", казва експертът Кирил Михайлов пред портала "Агентство".

"За да се гарантира безопасността на гражданите"

Масираната атака с дронове срещу Москва, за която съобщиха руските власти, съвпадна с ограничаването на мобилния интернет в столицата. До момента няма конкретни обяснения от страна на администрацията по този въпрос. Въпреки това властите на федерално ниво отдавна свързват ограниченията в комуникациите с опасността от атаки с дронове. По време на среща в Екатеринбург на 17 март секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви, че скоростта, с която се развива технологията на украински дронове, прави практически всички региони на страната уязвими.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира, че ограниченията върху мобилния интернет могат да останат в сила толкова дълго, колкото е необходимо, "за да се гарантира безопасността на гражданите". По-рано президентът Владимир Путин заяви, че регионалните прекъсвания на комуникациите може да се наложат, за да се защитят хората от атаки с дронове.

Експертите обаче считат, че подобни мерки са ефективни само до известна степен. Според Михаил Климарьов, който ръководи организацията "Общество за защита на интернета", застъпваща се за свободен интерент в Русия, макар дроновете да могат да използват мобилна връзка, тя има само поддържаща функция. Съвременните дронове могат да поддържат зададена траектория и без достъп до интернет, тъй като използват и сателитна навигация, както и други средства за корекция на курса, обяснява той пред ДВ. "Дроновете продължават да летят по зададена траектория и без достъп до интернет."

Автор: Евгений Дюк