Атака със стотици дронове срещу Москва? Какво е известно.

Между 14 и 16 март руската противовъздушна отбрана е унищожила 289 дрона, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Те са се намирали "в непосредствена близост до Москва и на втората отбранителна линия в посока Москва". По данни на ТАСС ставало дума за най-голямата украинска атака с дронове срещу Москва от началото на годината.
Колко мащабна е била атаката всъщност?
В различни канали в Телеграм бяха разпространени кадри на дронове от няколко населени места - като Корольов, Дубна и Волоколамск. Руските медии обаче така и не съобщиха за последиците от нападенията. Нямаше нито съобщения за жартви и ранени, нито за разрушени сгради, каквито са обичайни след масивни атаки. Единствените последици от нападенията, които станаха обществено достояние, бяха ограниченията в работата на летищата в Москва. Отново според публикации в Телеграм кацанията и излитанията на московските летища, както и в Калуга, Саратов, Казан, Нижнекамск, Киров и Краснодар, са били ограничени.
"Врагът се опитва да проникне в центъра на Москва, включително в президентската резиденция в Кремъл", съобщава Radar Plus - канал в Tелеграм, който подкрепя руската агресивна война срещу Украйна и следи атаките с дронове над Русия. Според него между 14 и 16 март на руска територия са били свалени 540 дрона, от които 124 в Москва и околностите.
От украинска страна обаче няма потвърждение на съобщенията за мащабно нападение, идващи от Москва. Украинският проект Exilenova+, който анализира обществено достъпни информации като сателитни данни, снимки и инфраструктурни щети в контекста на войната срещу Украйна, се изказва скептично относно съобщенията за мащабни удари над Москва. Анализаторите от Exilenova+ успяват да потвърдят с видеоматеирал само единични атаки - сред които от Лабинск и от един сервиз за поправка на самолети в област Новгород.
Същевременно в различните съобщения на руското министерство на отбраната данните за продължителността на атаките и количеството прихванати дронове се разминават.
Оправдание за ограничаване на достъпа до интернет?
За разлика от Москва обаче губернаторите на няколко руски региона съобщиха за нанесени щети. Губернаторът на област Белгород, Вячеслав Гладков, заяви, че дрон е експлодирал в близост до социален център в град Короча, в резултат на което петима души са били ранени. В област Брянск губернаторът Александър Богомаз съобщи за трима ранени. Там са били повредени три жилищни сгради и една кола.
"Може да става за въпрос за неверни съобщения или мащабно преувеличаване", казва руският военен експерт Ян Матвеев. Според него мотивът може да е политически. "Подобни съобщения може да се използват, за да оправдаят допълнително ограничаване на интернет достъпа", допълва той.
Матвеев припомня, че при предишни подобни атаки е имало множество снимки и видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи. Сега те липсват, а едното от обясненията за това биха могли да бъдат наложените ограничения на мобилните връзки и интернета в Русия. "Когато хората нямат интернет и Телеграм не работи, няма и доказателства. Но ако все пак се беше случило нещо значимо, хората щяха да намерят начин да публикуват материали. Всъщност почти всички доказателства се появяват в рамките на 24 часа, като повечето от тях – в първите няколко часа", обяснява експертът.
Независимият руски портал "Агентство" сравнява този случай с предишните две мащабни нападения срещу Москва - на 11 март и 11 декември. Когато през март над 70 дрона прелетяха над града, последиците бяха тежки - един от тях удари паркинг на офис сграда, което доведе до три жертви. Жилищни сгради в градове близо до Москва също пострадаха, а 18 души бяха ранени.
Атаките през декември пък, при които бяха използвани 41 дрона, доведоха до сериозни смущения на летищата Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметиево. Над 200 полета бяха забавени или отменени. Дори самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не успя да кацне.
Сега липсата на осезаеми последици от атаките поражда въпроси. "Преди дори при по-малък брой дронове имаше последствия", казва експертът Кирил Михайлов пред портала "Агентство".
"За да се гарантира безопасността на гражданите"
Масираната атака с дронове срещу Москва, за която съобщиха руските власти, съвпадна с ограничаването на мобилния интернет в столицата. До момента няма конкретни обяснения от страна на администрацията по този въпрос. Въпреки това властите на федерално ниво отдавна свързват ограниченията в комуникациите с опасността от атаки с дронове. По време на среща в Екатеринбург на 17 март секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви, че скоростта, с която се развива технологията на украински дронове, прави практически всички региони на страната уязвими.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира, че ограниченията върху мобилния интернет могат да останат в сила толкова дълго, колкото е необходимо, "за да се гарантира безопасността на гражданите". По-рано президентът Владимир Путин заяви, че регионалните прекъсвания на комуникациите може да се наложат, за да се защитят хората от атаки с дронове.
Експертите обаче считат, че подобни мерки са ефективни само до известна степен. Според Михаил Климарьов, който ръководи организацията "Общество за защита на интернета", застъпваща се за свободен интерент в Русия, макар дроновете да могат да използват мобилна връзка, тя има само поддържаща функция. Съвременните дронове могат да поддържат зададена траектория и без достъп до интернет, тъй като използват и сателитна навигация, както и други средства за корекция на курса, обяснява той пред ДВ. "Дроновете продължават да летят по зададена траектория и без достъп до интернет."
Автор: Евгений Дюк
2 Атина Палада
3 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
4 Европеец
До коментар #1 от "матю хари":Заради либералния Путин..... Путин трябва да остави либерализма на либерасите в Брюксел и да започва да воюва като хората..... Пета година как жали украинската хунта, аз стига де...
5 Конфети "Земя-въздух-земя "
6 ПРИКЛЮЧВАЙ ГИ
7 Kaлпазанин
8 кой мy дpeмe
9 Обратната страна на монетата
10 Коста
11 Е,няма как
12 мдааа
13 Мишел
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯМА ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ЗА 404 :)
ПРЕДАДОХА ГИ "БРАТЯТА" МИКОЛКИТЕ !
17 Мишел
До коментар #1 от "матю хари":Москва гори, каза Евгений Дюк от Дойче веле.
18 за такъв повод
20 Напоследък
21 Генади алкохолика
22 Бункера!
23 Презвитер Козма
24 аz СВО Победа 80
25 Джамбаза
Толкова ли е трудно на руснаците да дават информация на ДВ?
А още по-лесно е ДВ да вземе информация от Украина.
26 Бг гражданин
27 Арестович
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЕРМАХТА ИЗДИША :) СКОРО И ТУ22 ЩЕ СИ ЛЕТЯТ СПОКОЙНО И ЩЕ РЪСЯТ ЧУГУНИЙ
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
30 не може да бъде
До коментар #4 от "Европеец":Оказа се че нещата са много по-сложни отколкото можем да предположим и нищо не е такова каквото изглежда !?Малък лъч светлина хвърля докладът на Тулси Габард пред сената от вчера за които изтече някаква информация!?Според този доклад Русия разполага с нови поколения оръжия които САЩ нямат или сега се разработват!?И това твърдение предизвиква подозрение че руснаците си имат планове които ние не можем да разберем -приемам че украинците се бранят добре приемам че санкциите действат но може би руснаците също така не бързат - щадят си хората изтощават противника разработват и вкарват в действия оръжия които досега са били само на чертеж и ги трупа чака противникът да сбърка и да се издъни ... НАТО прави същото ама ...просто изостана ..и се издъни !? И петролната криза сега идва като подарък за руснаците ...въпросът е обаче ако не беше тази криза дали нямаше да има друга ....колективният Запад в момента е в обща криза ...и не е ясно доколко завладяването на Куба и Венецуела ще помогне !?Защо беше необходима тази война с Иран на САЩ...в момента това е съвършено необяснимо... това е груба грешка ...нямаше ли "по-елегантни "начини са постигане на целите -с по-малко жертви и щети по-малко разходи по-слаби дипломатически щети !?И обърнете внимание -войната е започната в разгара на преговорите с Иран ...кой ще вярва вече на САЩ и на Израел!?...Всички досегашни предимства на колективният Запад сега са поставени на карта!?
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙДЪН ИЗПРАЗНИ АРСЕНАЛИТЕ НИ КАТО ДАДЕ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ,
И СЕГА ТРЯБВА ДА ИСКАМ ОТ КОНГРЕСА 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА, ЗАЩОТО НИЕ НЯМАМЕ ОРЪЖИЯ
, Я НИ ТРЯБВАТ !
32 Дядо дръмпи-инфо.
Войната става все по-технологична – и в същото време по-хаотична. Украйна разработва Leopard 1 в нов тип бойна платформа, която работи в тясно сътрудничество с дронове. На фронта обаче се очертава различна картина: руските атаки край Купянск продължават да се провалят, докато проблемите с комуникациите, оборудването и командването се увеличават. В същото време руските военни обекти са подложени на натиск от украински атаки с дронове. Докладът анализира какво означават тези развития за по-нататъшния ход на войната.
33 дядо дръмпи-каза
До коментар #30 от "не може да бъде":В момента щадейки си хората ,просия губи по 1000войника на ДЕН!Включително на терен са и млади хора студенти!войната е на технологии ,а не на хора.
34 Хм Хм
До коментар #30 от "не може да бъде":Значи искаш да кажеш, че руснаците нарочно воюват с техника, изоставаща с поне 50 години от западната, защото имали техника, изпреварваща с 50 години западната, но не искат да я показват. Логично, нали.
Както всичко руско впрочем.
35 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Мишел":Казал бандеровецът Дюк....
36 стоян георгиев
До коментар #32 от "Дядо дръмпи-инфо.":Всичко е по план.от вчера почнаха интензивно да умират руснаците по фронта следствие нова и много ефективна украинска тактика на удари с дронове.роберт мадяр прави рекорди .ударите с дронове към москва целят изтощаване на руското пво.евтините украински дронове са подходящи за подобни атаки.руското пво за разлика от украинското си го плащат самите руснаци!та от киев за три дена до москва днес има интернет...това само Путлер може да го обяви за успех!
37 Артилерист
38 не може да бъде
До коментар #33 от "дядо дръмпи-каза":Препоръчвам да прочетеш приказката на Андерсен за глупавия Ханс който пасял гъските и принцесата ..в края на приказката Ханс се оженил за принцесата ..и тук Андерсен казва нещо което той е разбрал още преди 200 г.а ти още не си го разбрал -всичко това което ви разказах -казва Андерсен -съм го прочел във вестника на главния писар на Н.В. кралят на Дания ...но на вестниците не винаги може да се вярва!?
39 Дойчезелеее
40 Русия се превръща в тестова площадка
41 да питам
До коментар #6 от "ПРИКЛЮЧВАЙ ГИ":верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?
42 Руски депутат в паника:
43 нещо ново за вас,дядо дръмпир
・Путинският инсайдер Сергей Шойгу предупреждава: "Нито един руски регион вече не е безопасен"
・Атаките срещу руската инфраструктура са се увеличили четирикратно от 2025 г.
Това е алармен сигнал от центъра на властта в Москва: След украинските атаки далеч зад фронтовата линия, дългогодишен върховен съветник на шефа на Кремъл Владимир Путин бива тревога. Посланието му е експлозивно – и кара хората да се обърнат внимание, защото очевидно Русия вече не е в безопасност никъде.Довереник на Путин Сергей Шойгу предупреждава, че вече няма част от Русия в безопасност
След успешни украински атаки с дронове срещу руски военни обекти, Сергей Шойгу издаде драстично предупреждение. Според Independent, Шойгу е казал пред руския Съвет за сигурност, че "никой руски регион вече не може да се чувства в безопасност".
Украйна наскоро удари две ремонтни съоръжения за военни самолети в Новгород и Уляновск – и двете локации са на около 800 километра от украинската граница. Според Шойгу, развитието на украинските дронове е достигнало ниво, което позволява атаки далеч в руската провинция. Дори Уралският регион вече е "в непосредствена опасна зона".
44 Питащ
До коментар #27 от "Арестович":Ако това е вярно и при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара и фалира и защо умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
45 ГОЛЕМ СМЕХ
46 Заради украинските удари и тежките
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
😂
47 Руски Z-блогъри в ступор заради
До коментар #13 от "Мишел":взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
48 Ще валят обломки
49 Григор
50 дядо дръмпи -ви учи
До коментар #44 от "Питащ":Всичко иде от броенето.........22г ,просиянците се бяха събрали в голямата зала на кремъл и аз ги гледах.Дъртия идееот путин,стоеше с една химикалка и нервно удряше по една огромна маса ,а всички като ученици рапортуваха.вси бяха гатови....предпоследен излезе министъра на шпионите ,интелигентен човек и му каза директно ,че това е грешка не знам дали не му каза ,че е авантюра..Последна излезе една лелка и нападна министъра на шпионите /проверете дали е жив/не си спомням и не ми се търси как се казваше.та лелката го нападна,сатрапа путин също и слад 24часа започна операцията ,която отива натам накъдето ви бях казал още след 3ден от войната.Спор няма ,че имат някакво ядрено оръжие ,но то дали решава проблема...Не ,икономически просия е фалит ,военно е разбита,хората и се борят срещу роботи и дронове не срещу хора и е въпрос на време просия да рухне.в момента просия печели от петрола около 580милиона $,ако се вдигне петрола на борсата в ню йорк над 150$ за 159 литра /в 103$/ ще печели над 767милиона$ дневно ,ако отиде на 200$ ще печели 1милиард$ на ден.Въпроса е колко дава за ...операцията дневно.Един нормален човек можещ да смята щеше от просия да направи РАЙ на земята,това говедо по точно плъх /оня лудия е говедо/ и другите плъхове в кремъл успяха да фалират най богатата държава и удивителното е ,че има идеееоти да ги боготворят...
51 Стефан Цанев
52 Лего война
53 Рето Киленко
