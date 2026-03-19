Атака със стотици дронове срещу Москва? Какво е известно.
  Тема: Украйна

Атака със стотици дронове срещу Москва? Какво е известно.

19 Март, 2026 17:34 4 249 53

Русия говори за една от най-големите украински атаки с дронове срещу Москва през тази година. Но за разлика от предишни нападения, сега почти няма доказателства за такъв мащабен удар. Прикрива ли се нещо?

Атака със стотици дронове срещу Москва? Какво е известно. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Между 14 и 16 март руската противовъздушна отбрана е унищожила 289 дрона, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Те са се намирали "в непосредствена близост до Москва и на втората отбранителна линия в посока Москва". По данни на ТАСС ставало дума за най-голямата украинска атака с дронове срещу Москва от началото на годината.

Колко мащабна е била атаката всъщност?

В различни канали в Телеграм бяха разпространени кадри на дронове от няколко населени места - като Корольов, Дубна и Волоколамск. Руските медии обаче така и не съобщиха за последиците от нападенията. Нямаше нито съобщения за жартви и ранени, нито за разрушени сгради, каквито са обичайни след масивни атаки. Единствените последици от нападенията, които станаха обществено достояние, бяха ограниченията в работата на летищата в Москва. Отново според публикации в Телеграм кацанията и излитанията на московските летища, както и в Калуга, Саратов, Казан, Нижнекамск, Киров и Краснодар, са били ограничени.

"Врагът се опитва да проникне в центъра на Москва, включително в президентската резиденция в Кремъл", съобщава Radar Plus - канал в Tелеграм, който подкрепя руската агресивна война срещу Украйна и следи атаките с дронове над Русия. Според него между 14 и 16 март на руска територия са били свалени 540 дрона, от които 124 в Москва и околностите.

От украинска страна обаче няма потвърждение на съобщенията за мащабно нападение, идващи от Москва. Украинският проект Exilenova+, който анализира обществено достъпни информации като сателитни данни, снимки и инфраструктурни щети в контекста на войната срещу Украйна, се изказва скептично относно съобщенията за мащабни удари над Москва. Анализаторите от Exilenova+ успяват да потвърдят с видеоматеирал само единични атаки - сред които от Лабинск и от един сервиз за поправка на самолети в област Новгород. darunter aus Labinsk (Region Krasnodar) und von einem Reparaturwerk für Flugzeuge in Staraja Russa (Gebiet Nowgorod).

Същевременно в различните съобщения на руското министерство на отбраната данните за продължителността на атаките и количеството прихванати дронове се разминават.

Оправдание за ограничаване на достъпа до интернет?

За разлика от Москва обаче губернаторите на няколко руски региона съобщиха за нанесени щети. Губернаторът на област Белгород, Вячеслав Гладков, заяви, че дрон е експлодирал в близост до социален център в град Короча, в резултат на което петима души са били ранени. В област Брянск губернаторът Александър Богомаз съобщи за трима ранени. Там са били повредени три жилищни сгради и една кола.

"Може да става за въпрос за неверни съобщения или мащабно преувеличаване", казва руският военен експерт Ян Матвеев. Според него мотивът може да е политически. "Подобни съобщения може да се използват, за да оправдаят допълнително ограничаване на интернет достъпа", допълва той.

Матвеев припомня, че при предишни подобни атаки е имало множество снимки и видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи. Сега те липсват, а едното от обясненията за това биха могли да бъдат наложените ограничения на мобилните връзки и интернета в Русия. "Когато хората нямат интернет и Телеграм не работи, няма и доказателства. Но ако все пак се беше случило нещо значимо, хората щяха да намерят начин да публикуват материали. Всъщност почти всички доказателства се появяват в рамките на 24 часа, като повечето от тях – в първите няколко часа", обяснява експертът.

Независимият руски портал "Агентство" сравнява този случай с предишните две мащабни нападения срещу Москва - на 11 март и 11 декември. Когато през март над 70 дрона прелетяха над града, последиците бяха тежки - един от тях удари паркинг на офис сграда, което доведе до три жертви. Жилищни сгради в градове близо до Москва също пострадаха, а 18 души бяха ранени.

Атаките през декември пък, при които бяха използвани 41 дрона, доведоха до сериозни смущения на летищата Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметиево. Над 200 полета бяха забавени или отменени. Дори самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не успя да кацне.

Сега липсата на осезаеми последици от атаките поражда въпроси. "Преди дори при по-малък брой дронове имаше последствия", казва експертът Кирил Михайлов пред портала "Агентство".

"За да се гарантира безопасността на гражданите"

Масираната атака с дронове срещу Москва, за която съобщиха руските власти, съвпадна с ограничаването на мобилния интернет в столицата. До момента няма конкретни обяснения от страна на администрацията по този въпрос. Въпреки това властите на федерално ниво отдавна свързват ограниченията в комуникациите с опасността от атаки с дронове. По време на среща в Екатеринбург на 17 март секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви, че скоростта, с която се развива технологията на украински дронове, прави практически всички региони на страната уязвими.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира, че ограниченията върху мобилния интернет могат да останат в сила толкова дълго, колкото е необходимо, "за да се гарантира безопасността на гражданите". По-рано президентът Владимир Путин заяви, че регионалните прекъсвания на комуникациите може да се наложат, за да се защитят хората от атаки с дронове.

Експертите обаче считат, че подобни мерки са ефективни само до известна степен. Според Михаил Климарьов, който ръководи организацията "Общество за защита на интернета", застъпваща се за свободен интерент в Русия, макар дроновете да могат да използват мобилна връзка, тя има само поддържаща функция. Съвременните дронове могат да поддържат зададена траектория и без достъп до интернет, тъй като използват и сателитна навигация, както и други средства за корекция на курса, обяснява той пред ДВ. "Дроновете продължават да летят по зададена траектория и без достъп до интернет."

Автор: Евгений Дюк


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    40 18 Отговор
    Щом зелето го пише,значи вЕрваме:) ние само на зелето вЕрваме:)))

    17:37 19.03.2026

  • 3 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    18 42 Отговор
    Два блатни квартала в кална масква горят като австралийски летен пожар,ама от блатото викат че горял сухия троскот......😂😂😂😍

    17:37 19.03.2026

  • 4 Европеец

    44 15 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Заради либералния Путин..... Путин трябва да остави либерализма на либерасите в Брюксел и да започва да воюва като хората..... Пета година как жали украинската хунта, аз стига де...

    Коментиран от #19, #30

    17:37 19.03.2026

  • 5 Конфети "Земя-въздух-земя "

    40 7 Отговор
    Стига сте ги жалили тия руски укромакедонци

    17:37 19.03.2026

  • 6 ПРИКЛЮЧВАЙ ГИ

    34 12 Отговор
    С ЕДИН ДВА ОРЕШНИКА

    Коментиран от #41

    17:37 19.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    10 26 Отговор
    Известно но е че нищо не е известно ,Русия падна ,и Иран падна ,всичко вечр е ционисо

    17:38 19.03.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    13 33 Отговор
    масква вече не существувава на картата

    17:38 19.03.2026

  • 9 Обратната страна на монетата

    21 4 Отговор
    Известно е,че нищо не е известно.

    17:39 19.03.2026

  • 10 Коста

    6 13 Отговор
    Прикрива се! Нетаняху е бил в Москва по това време.

    17:40 19.03.2026

  • 11 Е,няма как

    23 6 Отговор
    Щом Дойче зеле казва,значи е така🖕🤣🤣

    17:40 19.03.2026

  • 12 мдааа

    12 25 Отговор
    Песков всеки ден квичи, че не му харесвало хапчето с което лекувал Украйна след като го получи същото.

    17:40 19.03.2026

  • 13 Мишел

    22 12 Отговор
    Атаката е със стотици дронове и нулеви резултати. Днес, когато всеки телефон е с фотокиноапарат, нищо не остава скрито. Ако търсите резултати, погледнете снимки видеа от Украйна

    Коментиран от #47

    17:43 19.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 8 Отговор
    А РУСКИЯ АГЕНТ В ПЕНТАГОНА КАЗА.ЧЕ
    НЯМА ПОВЕЧЕ РАКЕТИ ЗА 404 :)
    ......
    ПРЕДАДОХА ГИ "БРАТЯТА" МИКОЛКИТЕ !

    17:45 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Москва гори, каза Евгений Дюк от Дойче веле.

    Коментиран от #35

    17:46 19.03.2026

  • 18 за такъв повод

    11 19 Отговор
    народът има точна поговорка - да я припомняме ли? "Каквото повикало....." да нападаш денонощно една страна и в същото време нападателят да си живее спокойно и безметежно? Няма как - в природата има закон, според който за всяко действие има противодействие, т.е винаги да има баланс в природата

    17:46 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Напоследък

    7 12 Отговор
    шамарите падат като градушка и на никого не му пука.

    17:47 19.03.2026

  • 21 Генади алкохолика

    11 22 Отговор
    Снощи украинцами разпрали и разбомбили мая столица Масква, всьо росиян говорили у нас ПВО нет,самое лож и мусор!

    17:47 19.03.2026

  • 22 Бункера!

    10 17 Отговор
    Целете бункера.

    17:49 19.03.2026

  • 23 Презвитер Козма

    9 17 Отговор
    От Киев за три дни, стана: Москва я м@ндръсат дроновете на все три дни. Срам и позор за “свръхдържавата” 😂🫣😂

    17:52 19.03.2026

  • 24 аz СВО Победа 80

    7 18 Отговор
    Киев за два дня.
    🤣🤣🤣

    17:53 19.03.2026

  • 25 Джамбаза

    15 5 Отговор
    Еее!
    Толкова ли е трудно на руснаците да дават информация на ДВ?
    А още по-лесно е ДВ да вземе информация от Украина.

    17:56 19.03.2026

  • 26 Бг гражданин

    6 16 Отговор
    Путин пак доказа,ме не може да опази Русия!!! Добър оратор,но във война трябват смели и решителни хора!!! Ще го опрамят неговите!!!

    17:57 19.03.2026

  • 27 Арестович

    13 6 Отговор
    Руснаците ни смятат за свои, иначе не за 3 дни, за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #44

    18:00 19.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 6 Отговор
    РУСКИ ДРОНОВЕ ПРЕЛЕТЯХА НАД 5 УКРАИНСКИ ОБЛАСТИ И УДАРИХА ОБЕКТИ В ЛВОВ
    ......
    ВЕРМАХТА ИЗДИША :) СКОРО И ТУ22 ЩЕ СИ ЛЕТЯТ СПОКОЙНО И ЩЕ РЪСЯТ ЧУГУНИЙ

    18:02 19.03.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 7 Отговор
    Напомням, че пиша от Москва. Никакви Данни за поражения от никъде . Пълно спокойствие

    Коментиран от #46

    18:07 19.03.2026

  • 30 не може да бъде

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Оказа се че нещата са много по-сложни отколкото можем да предположим и нищо не е такова каквото изглежда !?Малък лъч светлина хвърля докладът на Тулси Габард пред сената от вчера за които изтече някаква информация!?Според този доклад Русия разполага с нови поколения оръжия които САЩ нямат или сега се разработват!?И това твърдение предизвиква подозрение че руснаците си имат планове които ние не можем да разберем -приемам че украинците се бранят добре приемам че санкциите действат но може би руснаците също така не бързат - щадят си хората изтощават противника разработват и вкарват в действия оръжия които досега са били само на чертеж и ги трупа чака противникът да сбърка и да се издъни ... НАТО прави същото ама ...просто изостана ..и се издъни !? И петролната криза сега идва като подарък за руснаците ...въпросът е обаче ако не беше тази криза дали нямаше да има друга ....колективният Запад в момента е в обща криза ...и не е ясно доколко завладяването на Куба и Венецуела ще помогне !?Защо беше необходима тази война с Иран на САЩ...в момента това е съвършено необяснимо... това е груба грешка ...нямаше ли "по-елегантни "начини са постигане на целите -с по-малко жертви и щети по-малко разходи по-слаби дипломатически щети !?И обърнете внимание -войната е започната в разгара на преговорите с Иран ...кой ще вярва вече на САЩ и на Израел!?...Всички досегашни предимства на колективният Запад сега са поставени на карта!?

    Коментиран от #33, #34

    18:09 19.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ШЕФА НА ПЕНТАГОНА ДНЕС - МУСКУЛА БЕЗ МОЗЪЧНИ ГЪНКИ ПИТЪР :
    .....
    БАЙДЪН ИЗПРАЗНИ АРСЕНАЛИТЕ НИ КАТО ДАДЕ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА ,
    И СЕГА ТРЯБВА ДА ИСКАМ ОТ КОНГРЕСА 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА, ЗАЩОТО НИЕ НЯМАМЕ ОРЪЖИЯ
    , Я НИ ТРЯБВАТ !

    18:14 19.03.2026

  • 32 Дядо дръмпи-инфо.

    5 7 Отговор
    много стара инфо това вчера тук го мелихме.нещо ново..Директен удар" – атака с дрон по руската база
    Войната става все по-технологична – и в същото време по-хаотична. Украйна разработва Leopard 1 в нов тип бойна платформа, която работи в тясно сътрудничество с дронове. На фронта обаче се очертава различна картина: руските атаки край Купянск продължават да се провалят, докато проблемите с комуникациите, оборудването и командването се увеличават. В същото време руските военни обекти са подложени на натиск от украински атаки с дронове. Докладът анализира какво означават тези развития за по-нататъшния ход на войната.

    Коментиран от #36

    18:15 19.03.2026

  • 33 дядо дръмпи-каза

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    В момента щадейки си хората ,просия губи по 1000войника на ДЕН!Включително на терен са и млади хора студенти!войната е на технологии ,а не на хора.

    Коментиран от #38

    18:17 19.03.2026

  • 34 Хм Хм

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    Значи искаш да кажеш, че руснаците нарочно воюват с техника, изоставаща с поне 50 години от западната, защото имали техника, изпреварваща с 50 години западната, но не искат да я показват. Логично, нали.
    Както всичко руско впрочем.

    18:19 19.03.2026

  • 35 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Казал бандеровецът Дюк....

    18:21 19.03.2026

  • 36 стоян георгиев

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Дядо дръмпи-инфо.":

    Всичко е по план.от вчера почнаха интензивно да умират руснаците по фронта следствие нова и много ефективна украинска тактика на удари с дронове.роберт мадяр прави рекорди .ударите с дронове към москва целят изтощаване на руското пво.евтините украински дронове са подходящи за подобни атаки.руското пво за разлика от украинското си го плащат самите руснаци!та от киев за три дена до москва днес има интернет...това само Путлер може да го обяви за успех!

    18:23 19.03.2026

  • 37 Артилерист

    7 6 Отговор
    Западната информационна война продължава срещу "руската агресивна война в Украйна". Съчинението на DW се чуди как да извърти реалността така, че да излезе, че реално масиран опит за атака на Москва от укронацистите не е имало. След 14-ти имаше достатъчно информация за този киевски терористичен опит с множество дронове да се претовари руското ПВО и да се стигне до Москва. Многопластовата защита на руската столица обаче успешно се справи със заплахата. В отговор на този пореден дързък терористичен набег на укрохунтата руските въздушно космически сили и ракетни войски нанесоха най-мощния си поразяващ удар. По същество логистичният укротил беше смлян, а пристанищните укровръзки с външния свят прекратени. Отделно руските войски ускориха настъпателната си офанзива по целия фронт и не само върнаха частично загубени позиции от нефелния укроконтраюруш в Запорожие, но направиха и нови пробиви в отслабените участъци на фронта, заради снетите укрорезерви, за да се изпратят за имитационния контраюруш, от който получиха само нови хиляди безвъзвратни загуби...

    18:24 19.03.2026

  • 38 не може да бъде

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "дядо дръмпи-каза":

    Препоръчвам да прочетеш приказката на Андерсен за глупавия Ханс който пасял гъските и принцесата ..в края на приказката Ханс се оженил за принцесата ..и тук Андерсен казва нещо което той е разбрал още преди 200 г.а ти още не си го разбрал -всичко това което ви разказах -казва Андерсен -съм го прочел във вестника на главния писар на Н.В. кралят на Дания ...но на вестниците не винаги може да се вярва!?

    18:26 19.03.2026

  • 39 Дойчезелеее

    3 4 Отговор
    Мечти и фантазии...

    18:26 19.03.2026

  • 40 Русия се превръща в тестова площадка

    6 1 Отговор
    а експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    18:35 19.03.2026

  • 41 да питам

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИКЛЮЧВАЙ ГИ":

    верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    18:36 19.03.2026

  • 42 Руски депутат в паника:

    4 1 Отговор
    Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.(ВИДЕО)

    18:38 19.03.2026

  • 43 нещо ново за вас,дядо дръмпир

    5 0 Отговор
    Владимир Путин трепери: довереникът на Путин Шойгу предупреждава – "Никой руски регион вече не е безопасен"Украински дронове удариха цели дълбоко в руската провинция за първи път

    ・Путинският инсайдер Сергей Шойгу предупреждава: "Нито един руски регион вече не е безопасен"

    ・Атаките срещу руската инфраструктура са се увеличили четирикратно от 2025 г.

    Това е алармен сигнал от центъра на властта в Москва: След украинските атаки далеч зад фронтовата линия, дългогодишен върховен съветник на шефа на Кремъл Владимир Путин бива тревога. Посланието му е експлозивно – и кара хората да се обърнат внимание, защото очевидно Русия вече не е в безопасност никъде.Довереник на Путин Сергей Шойгу предупреждава, че вече няма част от Русия в безопасност
    След успешни украински атаки с дронове срещу руски военни обекти, Сергей Шойгу издаде драстично предупреждение. Според Independent, Шойгу е казал пред руския Съвет за сигурност, че "никой руски регион вече не може да се чувства в безопасност".



    Украйна наскоро удари две ремонтни съоръжения за военни самолети в Новгород и Уляновск – и двете локации са на около 800 километра от украинската граница. Според Шойгу, развитието на украинските дронове е достигнало ниво, което позволява атаки далеч в руската провинция. Дори Уралският регион вече е "в непосредствена опасна зона".

    18:38 19.03.2026

  • 44 Питащ

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Арестович":

    Ако това е вярно и при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара и фалира и защо умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #50

    18:41 19.03.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Зеленски бомби Путин. Зеленски агресор, Путин жертва.

    18:56 19.03.2026

  • 46 Заради украинските удари и тежките

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    18:59 19.03.2026

  • 47 Руски Z-блогъри в ступор заради

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.

    19:00 19.03.2026

  • 48 Ще валят обломки

    1 0 Отговор
    В бункера стана тясно. Сега и Муджтабата трябва да крият.

    19:02 19.03.2026

  • 49 Григор

    0 0 Отговор
    Хайде-е-е-е, влакът пак тръгна. Пак лъжите на "Дойче веле". Работата е там,че всеки в съвременния свят може да потърси алтернативни източници на информация и лъжата да лъсне. От "Дойче веле" не се интересуват от тези неща и затова никой не им вярва.

    19:04 19.03.2026

  • 50 дядо дръмпи -ви учи

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Питащ":

    Всичко иде от броенето.........22г ,просиянците се бяха събрали в голямата зала на кремъл и аз ги гледах.Дъртия идееот путин,стоеше с една химикалка и нервно удряше по една огромна маса ,а всички като ученици рапортуваха.вси бяха гатови....предпоследен излезе министъра на шпионите ,интелигентен човек и му каза директно ,че това е грешка не знам дали не му каза ,че е авантюра..Последна излезе една лелка и нападна министъра на шпионите /проверете дали е жив/не си спомням и не ми се търси как се казваше.та лелката го нападна,сатрапа путин също и слад 24часа започна операцията ,която отива натам накъдето ви бях казал още след 3ден от войната.Спор няма ,че имат някакво ядрено оръжие ,но то дали решава проблема...Не ,икономически просия е фалит ,военно е разбита,хората и се борят срещу роботи и дронове не срещу хора и е въпрос на време просия да рухне.в момента просия печели от петрола около 580милиона $,ако се вдигне петрола на борсата в ню йорк над 150$ за 159 литра /в 103$/ ще печели над 767милиона$ дневно ,ако отиде на 200$ ще печели 1милиард$ на ден.Въпроса е колко дава за ...операцията дневно.Един нормален човек можещ да смята щеше от просия да направи РАЙ на земята,това говедо по точно плъх /оня лудия е говедо/ и другите плъхове в кремъл успяха да фалират най богатата държава и удивителното е ,че има идеееоти да ги боготворят...

    19:07 19.03.2026

  • 51 Стефан Цанев

    0 0 Отговор
    Будката на Гьобелс наречена Дойче Веле пак ръси, лъжи, манипулация и пропаганда. Те друго не могат!

    19:08 19.03.2026

  • 52 Лего война

    0 0 Отговор
    Цървулите се докарват заради милиардните заеми от урсулата, претарашили са складовете на жъмбо за последните работещи дронове.

    19:09 19.03.2026

  • 53 Рето Киленко

    0 0 Отговор
    Така или иначе, с или без дронове и тем подобни, Урайна ще бъде унищожена за век и веков. Свиквайте.

    19:09 19.03.2026

