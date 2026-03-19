ОАЕ приветства решението на Международната морска организация

Обединените арабски емирства (ОАЕ) приветстват решението на Съвета на Международната морска организация (IMO) по време на неговата 36-та извънредна сесия да осъди категорично иранските заплахи и атаки срещу кораби и предполагаемото затваряне на Ормузкия пролив като противоречащи на целите на IMO и представляващи сериозна опасност за живота, особено на моряците, и сериозен риск за морската среда.

Съветът осъди най-категорично атаките на Иран срещу държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) и Йордания, като нарече атаките нарушение на международното право.

Декларацията беше внесена от ОАЕ и съфинансирана от над 115 държави-членки на ММО, най-много съ-спонсори в историята на ММО, демонстрирайки глобалното въздействие и осъждането на действията на Иран и споделената отговорност на международната общност да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив.

С това решение Съветът на ММО изисква Иран незабавно да се въздържа от всякакви действия или заплахи, насочени към затваряне, възпрепятстване или по друг начин възпрепятстване на международното корабоплаване през Ормузкия пролив или срещу търговски или търговски кораби в и около пролива. Той също така отново потвърждава, че упражняването на навигационни права и свободи от търговски и търговски кораби трябва да се зачита.

Съветът на ММО подчерта първостепенното значение на запазването на безопасността и благосъстоянието на моряците и освен това припомни резолюция 2817 (2026) на Съвета за сигурност на ООН, която потвърждава, че всеки опит за възпрепятстване на законното транзитно преминаване или свободата на корабоплаване през международни водни пътища като Ормузкия проток представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност.

Декларацията настоятелно призовава комисиите на ММО да разгледат последиците от ситуацията за прилагането на инструментите на ММО и да предприемат подходящи действия.

ОАЕ също така приветства приемането от Съвета на предложението на Япония, което насърчава създаването на рамка за морски коридор за сигурност, за да се улесни безопасната евакуация на моряците от пролива.

Мохамед Камис Сийд Алкаби, постоянен представител на ОАЕ в IMO, приветства декларацията на Съвета, заявявайки: „Съветът и международната общност като цяло се изказаха ясно днес, за да изискат Иран да спазва задълженията си съгласно международното право и да позволи на търговските и търговски кораби да плават свободно и безопасно през Ормузкия проток, важен международен воден път за енергийни доставки и световна икономика“.

ОАЕ подчертават, че Ормузкият проток е не само жизненоважен енергиен коридор, през който минава значителна част от световните доставки на нефт и газ, но и критична артерия за световната търговия, включително торове, минерали, нефтохимикали и основни стоки. Всяко смущение носи дълбоки последици за световните пазари, икономическата стабилност и разходите за живот в световен мащаб, особено в уязвимите региони.

ОАЕ отново заявява, че всеки опит за използване на пролива като инструмент за икономическа принуда или за заплаха за международното корабоплаване е неприемлив и рискува да подкопае както регионалната стабилност, така и по-широкия глобален икономически ред.

ОАЕ остават ангажирани с участие във всички съответни многостранни форуми за ефективно справяне с въздействието на незаконните действия на Иран. Заплахата за морската сигурност и свободата на корабоплаването дълбоко подкопава регионалната и международната стабилност и трябва да бъде разгледана.