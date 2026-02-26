Новини
МВнР на Русия обвини ВСУ, че използват токсични вещества срещу руски войници и цивилни
  Тема: Украйна

МВнР на Русия обвини ВСУ, че използват токсични вещества срещу руски войници и цивилни

26 Февруари, 2026 05:07, обновена 26 Февруари, 2026 06:32 744 4

Това било в нарушение на международните задължения на Украйна по Конвенцията за химическите оръжия

МВнР на Русия обвини ВСУ, че използват токсични вещества срещу руски войници и цивилни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили използват токсични вещества срещу руски цивилни и руската армия, заяви Кирил Логвинов, директор на Департамента за международни организации на руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„Украинските въоръжени сили, в нарушение на международните си задължения по Конвенцията за химическите оръжия (КХО), систематично използват токсични вещества срещу руски военнослужещи и цивилни в зоната на специалните военни операции“, каза той.

Още новини от Украйна

Според Логвинов всички подобни инциденти се регистрират и документират от руските компетентни органи.

Дипломатът отбеляза, че Русия систематично предоставя информация на ОЗХО, Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН, като информира международната общност за нарушенията на КХО от Киев и реалната ситуация в зоната на специалните военни операции.

През ноември 2025 г. руски войски откриха скривалище с химически бойни вещества, взривни вещества и контейнери с бензин в скривалище на украинските въоръжени сили. Според ФСБ, те са открили и флакони с хлоропикрин, вещество, забранено от Конвенцията за химическите оръжия.

Постоянният представител на Русия в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) и посланик в Нидерландия Владимир Тарабрин съобщи през юли 2025 г., че Москва е документирала случаи на използване на бойни химически вещества от Киев и съществуването на система за масовото им производство в Украйна.

Тарабрин добави, че във връзка с това Москва е поискала от ОЗХО да изпрати експерти в Русия, които да окажат техническа помощ при потвърждаване на използването на химическо оръжие от Киев.


Русия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    3 1 Отговор
    ОЗХО нищо няма да изпрати. ВСУ използват демократични БОВ, следователон безвредни и лечебни, както и обеднения уран и крилатите ракети....

    05:18 26.02.2026

  • 2 Швейк

    3 0 Отговор
    Врагът е най добрия учител

    05:19 26.02.2026

  • 3 койдазнай

    0 0 Отговор
    Абе щом митя пак почна с ядрените удари, изпепеляването и остъкляването на света, работите на фронта не са на добре.

    06:27 26.02.2026

  • 4 Еми когато

    1 0 Отговор
    сте отишли там за да убивате какво очаквате... и вас ще убиват... Демек нападаш някого и после се сърдиш, че той се защитава :Д:Д:Д:Д:Д

    06:30 26.02.2026

