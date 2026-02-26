Украинските въоръжени сили използват токсични вещества срещу руски цивилни и руската армия, заяви Кирил Логвинов, директор на Департамента за международни организации на руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„Украинските въоръжени сили, в нарушение на международните си задължения по Конвенцията за химическите оръжия (КХО), систематично използват токсични вещества срещу руски военнослужещи и цивилни в зоната на специалните военни операции“, каза той.

Според Логвинов всички подобни инциденти се регистрират и документират от руските компетентни органи.

Дипломатът отбеляза, че Русия систематично предоставя информация на ОЗХО, Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН, като информира международната общност за нарушенията на КХО от Киев и реалната ситуация в зоната на специалните военни операции.

През ноември 2025 г. руски войски откриха скривалище с химически бойни вещества, взривни вещества и контейнери с бензин в скривалище на украинските въоръжени сили. Според ФСБ, те са открили и флакони с хлоропикрин, вещество, забранено от Конвенцията за химическите оръжия.

Постоянният представител на Русия в Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) и посланик в Нидерландия Владимир Тарабрин съобщи през юли 2025 г., че Москва е документирала случаи на използване на бойни химически вещества от Киев и съществуването на система за масовото им производство в Украйна.

Тарабрин добави, че във връзка с това Москва е поискала от ОЗХО да изпрати експерти в Русия, които да окажат техническа помощ при потвърждаване на използването на химическо оръжие от Киев.