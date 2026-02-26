Арагчи и Уиткоф разговарят в Женева в трети кръг консултации по ядрената програма на Иран

Вашингтон иска дипломатическо решение на иранската ядрена програма, но е отворен за други възможности, заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Както президентът многократно е казвал, той иска да разреши този въпрос по дипломатически път. Но, разбира се, президентът има и други възможности“, каза той пред репортери в Белия дом.

В същото време политикът обвини Ислямската република в опит за възстановяване на ядрените оръжия, отбелязвайки, че американската страна има доказателства за това.

Той предупреди, че това ще „създаде проблеми“ за Съединените щати и отбеляза, че Тръмп е изпратил своите водещи преговарящи в Женева, за да продължат усилията за постигане на сделка с Иран.

„Но принципът е много прост: Иран не може да има ядрени оръжия“, подчерта Ванс.

Иран се опитва да възстанови ядрената си програма, която беше унищожена през лятото на 2025 г., заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, според Fox News.

„Казано им беше да не се опитват да рестартират ядрената си програма. И ето ги. Можете да видите как постоянно се опитват да пресъздадат елементи от нея“, каза той.

Според Рубио, Иран обогатява ядрено гориво „в момента“. Държавният секретар заяви също, че страната се опитва да „създаде междуконтинентални балистични ракети“.

Иран и Съединените щати ще проведат трети кръг от ядрените преговори на 26 февруари в Женева, потвърди на брифинг говорителят на правителството Фатемех Мохаджерани.

Ден преди това иранският външен министър Абас Арагчи трябваше да пътува до Швейцария начело на политическа делегация, за да участва в консултациите. Арагчи също обяви преговорите и отбеляза, че Иран и Съединените щати имат „исторически шанс“ да сключат „уникално споразумение“. Той също така подчерта, че ако бъде заплашен, Иран е готов да защити суверенитета си с всички необходими средства.

Основната цел на срещата ще бъде да се консолидират резултатите, постигнати на 17 февруари. След втория кръг от преговори Арагчи заяви, че страните са се споразумели за „общи принципи“ за по-нататъшно обсъждане и възнамеряват да съсредоточат усилията си върху различни аспекти на евентуално споразумение.

12-дневна война

В четвъртък представители на двете страни ще проведат трети кръг консултации относно иранската ядрена програма в Женева. Иранската делегация ще бъде водена от външния министър Абас Арагчи, а американската делегация - от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Подобно на предишните два етапа, проведени в Маскат и Женева, тези разговори ще бъдат непряки и с посредничеството на Оман.

Ден преди това Доналд Тръмп обяви, че все още не е получил обещание от Техеран да не разработва ядрени оръжия, въпреки многократните публични изявления на Иран за липсата на планове за такива оръжия. Той призова републиката да сключи сделка, заплашвайки с „лош ден“ в противен случай.

Президентът на САЩ настоява Иран да сключи ядрена сделка. Той предупреди, че в противен случай Ислямската република ще се изправи пред много по-мощна атака от миналото лято.

В началото на февруари двете страни проведоха разговори в Оман. Според Арагчи, те са успели да разработят ключови принципи за работа по споразумение, което гарантира използването на ядрена енергия само за мирни цели. Вторият кръг от дискусиите се проведе на 17 февруари в Женева. Техеран настоява за правото си да обогатява уран, дори ако това води до война.

Междувременно Вашингтон продължава да струпва военни сили в региона. В края на януари Съединените щати изпратиха армада от военни кораби в Оманския и Персийския залив. Миналата седмица Тръмп заяви, че обмисля ограничен удар срещу Иран. Според The ​​Wall Street Journal, американците първоначално биха могли да атакуват военни или правителствени обекти. Ако Техеран продължи да обогатява уран, Вашингтон ще започне пълномащабна кампания срещу правителствени обекти.

Във вторник вестникът съобщи, че над 150 военни самолета и приблизително една трета от всички активни американски кораби са концентрирани близо до Иран.