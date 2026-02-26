Руската армия нанесе нощни удари в Киев, Харков и Полтава

Експлозии разтърсиха няколко града в Украйна, съобщи местния телевизионен канал „Общественное“.
„Експлозии гърмят в Киев“, гласи публикация в Telegram канала на телевизията от 4:54 ч. тази сутрин.
В 4:50 ч. сутринта каналът съобщи за три такива случаи в Харков, а в 1:41 ч. сутринта - за два в Полтава.
Украински войници от 425 полк "Скеля“ проведоха сложна операция по евакуирането на двама ранени от линията на фронта под непрекъснат обстрел, пише Defence Express, цитиран от ФОКУС.
Акцията е продължила 6 часа, като за целта са използвани наземен дрон и наблюдение от въздуха.
Роботизираната платформа се е придвижила успешно до позицията, където са били двамата ранени войници. През цялото време трасето е било обстрелвано с бомби, мини и ракети БМ-21 "Град“. От щаба на 425 полк са използвали дронове за въздушно наблюдение, за да могат да указват на роботизираната платформа откъде да мине безопасно.
По пътя към ранените войници машината се е натъкнала и на мина, заради която е загубила 3 от осемте си колелета. Въпреки това повредите не са били критични и наземният робот е стигнал до целта. Ранените са били качени на платформата и тя ги е изтеглила на безопасно място.
Тази акция показва значението на безпилотните системи на бойното поле не само за нанасяне на удари, но и за оказване на безценна логистика, като същевременно се запазва живота и здравето на личния състав, отбелязва Defence Express.
