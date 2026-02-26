Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Руската армия нанесе нощни удари в Киев, Харков и Полтава
Руската армия нанесе нощни удари в Киев, Харков и Полтава

26 Февруари, 2026 05:31, обновена 26 Февруари, 2026 05:37 1 034 38

Експлозии разтърсиха няколко града в Украйна, съобщи местния телевизионен канал „Общественное“.

„Експлозии гърмят в Киев“, гласи публикация в Telegram канала на телевизията от 4:54 ч. тази сутрин.

В 4:50 ч. сутринта каналът съобщи за три такива случаи в Харков, а в 1:41 ч. сутринта - за два в Полтава.

Украински войници от 425 полк "Скеля“ проведоха сложна операция по евакуирането на двама ранени от линията на фронта под непрекъснат обстрел, пише Defence Express, цитиран от ФОКУС.

Акцията е продължила 6 часа, като за целта са използвани наземен дрон и наблюдение от въздуха.

Роботизираната платформа се е придвижила успешно до позицията, където са били двамата ранени войници. През цялото време трасето е било обстрелвано с бомби, мини и ракети БМ-21 "Град“. От щаба на 425 полк са използвали дронове за въздушно наблюдение, за да могат да указват на роботизираната платформа откъде да мине безопасно.

По пътя към ранените войници машината се е натъкнала и на мина, заради която е загубила 3 от осемте си колелета. Въпреки това повредите не са били критични и наземният робот е стигнал до целта. Ранените са били качени на платформата и тя ги е изтеглила на безопасно място.

Тази акция показва значението на безпилотните системи на бойното поле не само за нанасяне на удари, но и за оказване на безценна логистика, като същевременно се запазва живота и здравето на личния състав, отбелязва Defence Express.


  • 2 Вашето мнение

    29 81 Отговор
    Целите на СВО се изпълняват успешно. Всичко построено от СССР и подарено на тия неблагодарници следва да бъде разрушено, а бандерите унищожени.

    05:42 26.02.2026

  • 3 ТОВА Е

    19 81 Отговор
    Za годишнината !

    05:42 26.02.2026

  • 4 Софиянец

    23 74 Отговор
    Добро утро, майданаджии 😂 наспахте ли се

    05:42 26.02.2026

  • 6 Хихихи

    16 44 Отговор

    До коментар #5 от "Добро утро!":

    Така ли ти каза телевизора 🤭

    05:44 26.02.2026

  • 8 стоян георгиев

    23 42 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🇧🇬❤️🇷🇺

    05:44 26.02.2026

  • 9 Варненец

    10 38 Отговор
    Вземииии, бухахаха

    05:45 26.02.2026

  • 10 Вашето мнение

    20 37 Отговор

    До коментар #5 от "Добро утро!":

    Каква жалка работа 500 000 000 еврюжинжъри се молят на 300 000 000 крави да ги пазят от 150 000 000 руснаци.

    05:46 26.02.2026

  • 11 Истината

    20 29 Отговор
    Малко е! Още трябва! До пълното разселване на бандеровците 💩

    05:51 26.02.2026

  • 15 България

    9 40 Отговор
    🇧🇬❤️🇷🇺

    06:05 26.02.2026

  • 16 Българка 😺-Маца

    10 40 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:06 26.02.2026

  • 17 Кико

    10 39 Отговор
    Слава на великата Руска армия! 🇷🇺💥💥💥🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    06:06 26.02.2026

  • 23 Инджев

    6 32 Отговор
    Зеля пак спал в стария съветски бункер , бухахаха

    06:12 26.02.2026

  • 27 Жал ми е за хората

    6 21 Отговор
    Но Украйна си го заслужава, така, както и ние си заслужаваме да ни бият шамари руснаците.
    Някаква си про ста кеса си развя гривата и с още няколко типични представители на фауната ни вкарват във война с Русия!
    Червивата, червена мафия!

    Коментиран от #30, #33

    06:20 26.02.2026

  • 30 Тия с минусите

    2 13 Отговор

    До коментар #27 от "Жал ми е за хората":

    Ще ядете тоягата, а Йотова и белите бъбреци на Пеейчо и Боро Чворове!

    06:27 26.02.2026

  • 37 вест гост

    0 4 Отговор
    Те нямат картиии. "Фламинго" удари заводите им за ракети, т.е. няма как да доставят нови и старите ще ги пазят за тежки времена. Или сме пак излъганиииии?

    06:41 26.02.2026

  • 38 Фактчета

    4 0 Отговор
    Раша вече 4 години не може да победи Украйна, въпреки ,че има 4 пъти повече население и 10 пъти повече оръжие.
    Освен това рашистите дадоха досега 3 пъти повече жертви от украинците ,а от отчаяние почнаха да бомбардират критичната им инфраструктура ,защото знаят ,че губят войната.

    06:42 26.02.2026

