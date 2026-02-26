Новини
Рубио: Всеки договор за ядрени оръжия трябва да включва САЩ, Китай и Русия

Рубио: Всеки договор за ядрени оръжия трябва да включва САЩ, Китай и Русия

26 Февруари, 2026 05:02, обновена 26 Февруари, 2026 05:06 581 5

Държавният секретар отбеляза, че Вашингтон не може да „налага“ такъв договор

Рубио: Всеки договор за ядрени оръжия трябва да включва САЩ, Китай и Русия - 1
Марко Рубио, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всеки договор за ядрени оръжия трябва да включва Съединените щати, Китай и Русия, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по Fox News.

„Президентът твърдо вярва, че за да бъде легитимно всяко ядрено споразумение през 21-ви век, то трябва да включва тези три държави – Съединените щати, Русия и Китай – и ние ще продължим да проучваме тяхната готовност да го направят“, каза той.

Според Рубио подобно споразумение би било „добро за целия свят“. Той обаче отбеляза, че САЩ не могат да „налагат“ такъв договор.

„Можем да оказваме натиск, можем да насочваме, можем да убеждаваме, но не можем да принуждаваме. В крайна сметка, ако те Китай иска сделка за оръжия между три държави, ние сме готови да говорим за това. Ако не искат да го направят, тогава няма да имаме такава - просто ще продължим да правим това, което трябва да правим“, заключи държавният секретар.

Русия и Съединените щати подписаха новия договор START през април 2010 г. Той влезе в сила през февруари 2011 г. Договорът беше предназначен да продължи десет години, с възможност за еднократно удължаване за още пет години. Договорът беше удължен през 2021 г. През февруари 2023 г. Русия обяви спирането на участието си в договора, който официално изтече на 5 февруари 2026 г.

Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви на 11 февруари, че Русия планира да продължи да се придържа към мораториума върху количествените ограничения на оръжията по новия договор START, стига Съединените щати да спазват тези ограничения.

В началото на февруари Рубио заяви, че Съединените щати са готови да преговарят „от позиция на силата“, за да формулират нов договор за намаляване на нападателните оръжия. Той заяви, че новият договор START „вече не изпълнява функцията си“. Той смята, че предишната система за контрол на въоръженията, основана на двустранни споразумения между САЩ и Русия, вече не е адекватна за настоящата ситуация, тъй като Китай значително увеличи ядрения си потенциал през последните години. Това, според Вашингтон, налага нов подход към стратегическата стабилност, който отчита възможностите на Китай.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс обяви на 11 февруари, че САЩ продължават преговорите с Русия за сключване на актуализирана версия на договора. Той уточни, че актуализираният договор ще се различава от Новия СТАРТ.


  • 1 Така е

    0 0 Отговор
    Американските слуги на Путин добре си вършат работата.

    Коментиран от #2, #3

    05:54 26.02.2026

  • 2 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Ама какъв президент си сложи Путин на САЩ - президент мечта. Слуша и изпълнява!

    05:56 26.02.2026

  • 3 Ми да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Явно Рубио не смята европейците за хора.

    06:05 26.02.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    И Дребнобритания и жабарите и те.

    06:14 26.02.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Китай има над 50 000 ядрени заряда. И те нямат нужда да се отчитат, никой не може да им прави проверки.
    Защото Китай. новия господар на света и всички му се подчиняват. кубинския нелегал да си запише на носа!

    06:38 26.02.2026