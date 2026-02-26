Ето кои отбори достигнаха 1/8-финалите в Шампионската лига и кога е жребият

Плейофната фаза в Шампионска лига приключи, като осем отбора си осигуриха място на осминафиналите, а други осем се разделиха с турнира.

Предстоят страхотни двубои, като кои точно ще бъдат те, ще стане ясно на предстоящия жребия. В плейофите станахме свидетели на драматични развръзки като италианските грандове Ювентус и Интер вече не са сред участниците в турнира.

До жребия за следващата фаза достигнаха:

Атлетико Мадрид

Байер Леверкузен

Бодьо/Глимт

Нюкасъл Юнайтед

Аталанта

Пари Сен Жермен

Реал Мадрид

Галатасарай

Другите отбори, които завършиха в топ 8 и очакват някой от тези съперници са Ливърпул, Арсенал, Барселона, Челси, Тотнъм, Байерн Мюнхен, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон

Жребият за осминафиналите ще се проведе в петък от 13:00 часа българско време.