Ето кои отбори достигнаха 1/8-финалите в Шампионската лига и кога е жребият

Плейофната фаза в Шампионска лига приключи, като осем отбора си осигуриха място на осминафиналите, а други осем се разделиха с турнира.
Предстоят страхотни двубои, като кои точно ще бъдат те, ще стане ясно на предстоящия жребия. В плейофите станахме свидетели на драматични развръзки като италианските грандове Ювентус и Интер вече не са сред участниците в турнира.
До жребия за следващата фаза достигнаха:
Атлетико Мадрид
Байер Леверкузен
Бодьо/Глимт
Нюкасъл Юнайтед
Аталанта
Пари Сен Жермен
Реал Мадрид
Галатасарай
Другите отбори, които завършиха в топ 8 и очакват някой от тези съперници са Ливърпул, Арсенал, Барселона, Челси, Тотнъм, Байерн Мюнхен, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон
Жребият за осминафиналите ще се проведе в петък от 13:00 часа българско време.
