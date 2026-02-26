МВФ: Националният дълг на САЩ ще достигне 140% от БВП до 2031 г.

Националният дълг на САЩ ще достигне 140 процента от БВП до 2031 г., сочи икономическа оценка на МВФ.

„При сегашните подходи се очаква дефицитът да достигне седем до осем процента от БВП, което ще доведе до достигане на държавния дълг от 140 процента от БВП до 2031 г.“, се казва в съобщението.

МВФ смята, че за да разрешат ситуацията, Съединените щати се нуждаят от ясен и целенасочен план за фискална консолидация.

Според Министерството на финансите на САЩ към 24 февруари националният дълг на САЩ достигна 37,787 трилиона долара. Точно една година по-рано той възлизаше на 36,219 трилиона долара.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева отбеляза на брифинг, че „продължаващото нарастване на публичния дълг на САЩ остава проблем“. „Това остава сериозен проблем, който трябва да бъде разгледан внимателно“, добави тя.

Коментирайки плановете на администрацията на Вашингтон да похарчи до 1,5 трилиона долара за военни разходи през 2027 г., Георгиева добави: „САЩ са способни да плащат своите разходи. Препоръчваме обаче да се съсредоточим върху намаляването на дълга и дефицита в средносрочен план.“