МВФ: Националният дълг на САЩ ще достигне 140% от БВП до 2031 г.

МВФ: Националният дълг на САЩ ще достигне 140% от БВП до 2031 г.

26 Февруари, 2026 05:51, обновена 26 Февруари, 2026 06:14

Към 24 февруари националният дълг на САЩ е достигнал 37,787 трилиона долара

МВФ: Националният дълг на САЩ ще достигне 140% от БВП до 2031 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Националният дълг на САЩ ще достигне 140 процента от БВП до 2031 г., сочи икономическа оценка на МВФ.

„При сегашните подходи се очаква дефицитът да достигне седем до осем процента от БВП, което ще доведе до достигане на държавния дълг от 140 процента от БВП до 2031 г.“, се казва в съобщението.

МВФ смята, че за да разрешат ситуацията, Съединените щати се нуждаят от ясен и целенасочен план за фискална консолидация.

Според Министерството на финансите на САЩ към 24 февруари националният дълг на САЩ достигна 37,787 трилиона долара. Точно една година по-рано той възлизаше на 36,219 трилиона долара.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева отбеляза на брифинг, че „продължаващото нарастване на публичния дълг на САЩ остава проблем“. „Това остава сериозен проблем, който трябва да бъде разгледан внимателно“, добави тя.

Коментирайки плановете на администрацията на Вашингтон да похарчи до 1,5 трилиона долара за военни разходи през 2027 г., Георгиева добави: „САЩ са способни да плащат своите разходи. Препоръчваме обаче да се съсредоточим върху намаляването на дълга и дефицита в средносрочен план.“


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    7 0 Отговор
    стига бе вчера рижия каза, че обора цъфти и връзва.

    05:56 26.02.2026

  • 4 Георги

    3 3 Отговор
    това няма никакво значение. Докато доларът е световна валута американският дълг може да си расте колкото си иска. Заради това се налага и честа демократизация в богатите на петрол страни.

    06:01 26.02.2026

  • 5 спонтанен сарказъм

    0 5 Отговор
    моят дълг към банки пък е 1140% и какво от това? Не е важно колко е, а дали можеш да го обслужваш. Има хора дадени на чси и за 5лв,не защото е непосилен за тях, а защото не са го платили.

    Коментиран от #7

    06:05 26.02.2026

  • 6 кой му дреме

    5 0 Отговор
    няма такива държава "САЩ"
    няма такива държава "Израел"
    няма такива държава "Европа"
    няма такива държава "Украйна"
    няма такива държава "Македония"

    06:11 26.02.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "спонтанен сарказъм":

    Така е, ама има нюанси. По големия дълг е по лесно по лесно става токсичен ако се налага пострянно да продаваш ценни книжка за да го финансираш.

    Коментиран от #10

    06:12 26.02.2026

  • 8 Ако ги има

    2 0 Отговор
    До 2031 година. Един Йелоустоун и са отишли в небитието заедно с всичките си трилиони дълг.

    06:12 26.02.2026

  • 9 Болен мозък

    1 1 Отговор
    САЩ с огромен дълг и още държави наливат милиарди в тях. Най вече Китай и ЕС. Що ли ????

    06:25 26.02.2026

  • 10 спонтанен сарказъм

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ето тук идва мястото на демократизацията, както е писал колегата в 4ти коментар

    06:28 26.02.2026

  • 11 Ако има долар

    1 1 Отговор
    Може да достигне, може и да не достигне. Нали за това се водят тези войни, че нещо долара все по-малко се търси.

    06:33 26.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    САЩ де факто са фалирали.

    06:42 26.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    При 140% дълг преди години Гърция фалира.

    06:46 26.02.2026