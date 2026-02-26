Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (26 февруари)

Спортът по ТВ в четвъртък (26 февруари)

26 Февруари, 2026 06:15 411 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол -
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (26 февруари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1

17.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

18.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

19.45 Ференцварош – Лудогорец Би Ти Ви Екшън

19.45 Цървена звезда - Лил МАХ Спорт 3

19.45 Витория - Панатинайкос МАХ Спорт 4

19.45 Щутгарт – Селтик Ринг

21.00 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1

21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, първи ден Евроспорт 2

22.00 Нотингам - Фенербахче МАХ Спорт 3

22.00 Селта - ПАОК Би Ти Ви Екшън

22.00 Кристъл Палас – Зрински Ринг

22.00 Болоня - Бран МАХ Спорт 4

23.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

02.00 НХЛ, Каролина – Тампа Бей МАХ Спорт 3

02.30 Ланус – Фламенго МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове