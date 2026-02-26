Спортът по ТВ в четвъртък (26 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
18.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
19.45 Ференцварош – Лудогорец Би Ти Ви Екшън
19.45 Цървена звезда - Лил МАХ Спорт 3
19.45 Витория - Панатинайкос МАХ Спорт 4
19.45 Щутгарт – Селтик Ринг
21.00 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1
21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, първи ден Евроспорт 2
22.00 Нотингам - Фенербахче МАХ Спорт 3
22.00 Селта - ПАОК Би Ти Ви Екшън
22.00 Кристъл Палас – Зрински Ринг
22.00 Болоня - Бран МАХ Спорт 4
23.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, Каролина – Тампа Бей МАХ Спорт 3
02.30 Ланус – Фламенго МАХ Спорт 4
