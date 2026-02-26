Новини
Орбан: Киев не може да ни постави на колене със спирането на транзита на петрол
  Тема: Украйна

26 Февруари, 2026 05:55, обновена 26 Февруари, 2026 06:00 723 8

  • унгария-
  • украйна-
  • нефтопровод-
  • електричество-
  • орбан-
  • словакия

Натрупахме толкова много резерви, че украинското правителство няма да може да създаде хаос преди изборите, заяви унгарският премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев няма да може да постави Будапеща на колене, като спре транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Натрупахме толкова много резерви, че украинското правителство няма да може да създаде хаос преди изборите, а унгарската икономика не може да бъде поставена на колене чрез петролна блокада преди вота“, каза той в интервю за Patriota.

Още новини от Украйна

В неделя Будапеща реши да освободи част от критичните си петролни резерви и да започне да закупува гориво по море.

Унгария, заедно със Словакия, загуби доставките на петрол през тръбопровода „Дружба“ на 27 януари поради спиране на транзита от Украйна. Според портала Mandiner, Киев не възобновява транспорта, позовавайки се на повреда по тръбопровода поради „руски атаки“.

В понеделник Будапеща блокира пореден кръг антируски санкции и заем от 90 милиарда евро от ЕС за Киев заради ситуацията с тръбопровода. Братислава от своя страна обяви спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна.

Както отбеляза унгарският външен министър Петер Сиярто, Киев блокира транзита "по изфабрикувани политически причини", тъй като няма технически основания за това.


  • 1 орбан да знае

    4 0 Отговор
    На "Турски поток" трябва да се прави профилактика, за да не се повреди, като АЕЦ Козлодуй.

    06:09 26.02.2026

  • 2 Гошо

    5 4 Отговор
    Не е Киев ,а днешният Брюксел Но вие си го знаете Скоро обаче ще има друг Брюксел, ала Орбан-Фицо

    06:09 26.02.2026

  • 3 АБЕ ОРБАН

    9 4 Отговор
    СТИГА СИ ПЛАКАЛ КАТО ВДОВИЦА ЗА Х...ОСТАНА ТИ ЕДИН МЕСЕЦ....

    06:16 26.02.2026

  • 4 Правилно

    4 7 Отговор
    НЕ на Уcpaйна в ЕС!

    06:17 26.02.2026

  • 5 Лошо

    7 2 Отговор
    Аз се радвах, че на тоя мафиот му остава само месец и половина факти са решил, че дотогава ще ни занимават всеки ден с него.

    06:19 26.02.2026

  • 6 Швейк

    7 3 Отговор
    Ало , другарче , тръбопровода "Дружба" го потроши твоят скъп приятел Путин.
    Няма сега украинците да ти го оправят.

    06:20 26.02.2026

  • 7 Пламен

    4 3 Отговор
    Всяка държава има ограничен брой техници . Техниците в Украйна денонощно работят за да оправят поразиите по ел-мрежата . Те нямат време да се занимават с нафтата на Йорбан .

    Йори може прати техници и оборудване в Украйна , ако иска , а не да праща Армията да пази празни тръби на унгарска територия .

    06:33 26.02.2026

  • 8 Болен мозък

    3 2 Отговор
    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан

    06:39 26.02.2026

