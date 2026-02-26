Орбан: Киев не може да ни постави на колене със спирането на транзита на петрол

Киев няма да може да постави Будапеща на колене, като спре транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Натрупахме толкова много резерви, че украинското правителство няма да може да създаде хаос преди изборите, а унгарската икономика не може да бъде поставена на колене чрез петролна блокада преди вота“, каза той в интервю за Patriota.

Още новини от Украйна

В неделя Будапеща реши да освободи част от критичните си петролни резерви и да започне да закупува гориво по море.

Унгария, заедно със Словакия, загуби доставките на петрол през тръбопровода „Дружба“ на 27 януари поради спиране на транзита от Украйна. Според портала Mandiner, Киев не възобновява транспорта, позовавайки се на повреда по тръбопровода поради „руски атаки“.

В понеделник Будапеща блокира пореден кръг антируски санкции и заем от 90 милиарда евро от ЕС за Киев заради ситуацията с тръбопровода. Братислава от своя страна обяви спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна.

Както отбеляза унгарският външен министър Петер Сиярто, Киев блокира транзита "по изфабрикувани политически причини", тъй като няма технически основания за това.