Нека подкрепим Лора Христова – сензацията на Олимпиадата
  Тема: Зимни олимпийски игри

26 Февруари, 2026 18:05 968 0

Биатлонистката ни е номинирана за „Изненада на Игрите“

Нека подкрепим Лора Христова – сензацията на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската биатлонистка Лора Христова продължава да пише история! След като завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра по време на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026, младата надежда на родния спорт бе отличена с престижна номинация за „Изненада на Игрите“ от Международния съюз по биатлон (IBU).

Сред останалите претенденти за отличието са чехкинята Тереза Воборникова, която също се окичи с бронз в масовия старт, мъжкият национален отбор на Финландия, достигнал впечатляващото седмо място в щафетата, както и датчанката Ане де Беше, която записа историческо първо участие за Дания в масов старт на Олимпиада.

Гласувайте за Лора Христова и подкрепете българския спорт ТУК!

След вълнуващите състезателни дни в Италия и заслужената почивка в живописното Ливиньо, Лора Христова, която на 23 април ще отпразнува своя 23-и рожден ден, се подготвя за нови предизвикателства.

За биатлонистката предстоят решаващи стартове от Световната купа – първо във финландския зимен център Контиолахти (5–8 март), след това в естонския Отепя (13–14 март), а кулминацията ще бъде на легендарното трасе в Осло – Холменколен (19–22 март), където ще се разиграе битката за Големия кристален глобус.


