Руските власти обмислят блокиране на "Телеграм"

Руските власти са определили срок за блокиране на приложението за съобщения "Телеграм", като това би могло да се случи в началото на април, предаде Ройтерс, позовавайки се на РБК, съобщи БТА.
"Телеграм" е популярно приложение за публична и частна комуникация в Русия, но властите смятат, че то позволява да бъде използвано като платформа за разпространението на незаконно и екстремистко съдържание.
Платформата отхвърля обвиненията, като твърди, че Русия се опитва да я ограничи, за да принуди хората да преминат към използването на новото подкрепяно от държавата конкурентно приложение, наречено "MAX".
РБК съобщи, че към април "Телеграм" ще бъде достъпен само на фронта в Украйна. Военни източници, военни кореспонденти и политици заявиха, че руските военнослужещи разчитат до голяма степен на него, не само за комуникация с близките си, но и за оперативни дейности.
В отговор на руски медийни публикации, в които се казва, че руските власти са образували наказателно дело срещу него, съоснователят на приложението „Телеграм“ Павел Дуров заяви, че Москва продължава да ограничава правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото, предаде Ройтерс.
Русия се опитва да блокира „Телеграм“, който има над 1 милиард активни потребители и се използва масово както в Русия, така и в Украйна, и да насочи десетки милиони руснаци към подкрепяна от държавата алтернатива, известна като „МАКС“ (MAX), отбелязва Ройтерс.
15 Смех с ватенки
До коментар #8 от "си дзън":Нема те разберат издуханите русофили.Пиши,че на фронта руснаците притичват на прибежки с една макара кабел на гърба си.
