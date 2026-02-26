Новини
Свят »
Русия »
Руските власти обмислят блокиране на "Телеграм"
  Тема: Украйна

Руските власти обмислят блокиране на "Телеграм"

26 Февруари, 2026 18:43 660 23

  • телеграм-
  • русия-
  • павел дуров

Руските военнослужещи разчитат до голяма степен на него, не само за комуникация с близките си, но и за оперативни дейности

Руските власти обмислят блокиране на "Телеграм" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските власти са определили срок за блокиране на приложението за съобщения "Телеграм", като това би могло да се случи в началото на април, предаде Ройтерс, позовавайки се на РБК, съобщи БТА.

"Телеграм" е популярно приложение за публична и частна комуникация в Русия, но властите смятат, че то позволява да бъде използвано като платформа за разпространението на незаконно и екстремистко съдържание.

Още новини от Украйна

Платформата отхвърля обвиненията, като твърди, че Русия се опитва да я ограничи, за да принуди хората да преминат към използването на новото подкрепяно от държавата конкурентно приложение, наречено "MAX".

РБК съобщи, че към април "Телеграм" ще бъде достъпен само на фронта в Украйна. Военни източници, военни кореспонденти и политици заявиха, че руските военнослужещи разчитат до голяма степен на него, не само за комуникация с близките си, но и за оперативни дейности.

В отговор на руски медийни публикации, в които се казва, че руските власти са образували наказателно дело срещу него, съоснователят на приложението „Телеграм“ Павел Дуров заяви, че Москва продължава да ограничава правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото, предаде Ройтерс.

Русия се опитва да блокира „Телеграм“, който има над 1 милиард активни потребители и се използва масово както в Русия, така и в Украйна, и да насочи десетки милиони руснаци към подкрепяна от държавата алтернатива, известна като „МАКС“ (MAX), отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пРосия

    14 10 Отговор
    Страната на идиотите.

    18:48 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Плешива първопричина

    11 5 Отговор
    Копеци, да вземете да си блокирате интернета.

    18:50 26.02.2026

  • 4 Владо

    13 7 Отговор
    Руски сбърканяци.

    18:50 26.02.2026

  • 5 Ел Менчо

    13 6 Отговор
    Северна Корея 2

    18:51 26.02.2026

  • 6 Анонимен

    10 4 Отговор
    всеки ден и час потъват-браво

    18:53 26.02.2026

  • 7 Дада

    8 8 Отговор
    Уатс ъп блокираха телеграма искат да блокират,сайтовете за ентуртентмънт закриха,букинг не работи ,аир БНБ махнаха ,сайтове за полети до там блокираха...направо Путин съдията човеко убиец да затваря цялата расия и Северна Корея номер 2 ...ба..си м..а..лоумните комунисти тъй.пи брат

    18:54 26.02.2026

  • 8 си дзън

    4 7 Отговор
    Браво на руснаците. На фронта са почнали да разматават катушките.

    Коментиран от #15

    18:55 26.02.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    7 4 Отговор
    Да живее демократичната държава Русия...вива Кремъл...

    18:55 26.02.2026

  • 10 Тов. Членин

    8 4 Отговор
    Честито , таваришчи ...

    18:56 26.02.2026

  • 11 😂😂😂😂

    8 4 Отговор
    ЗАКРИВАЙ

    18:59 26.02.2026

  • 12 Ха-ха

    8 5 Отговор
    Тия станаха Северна Корея 2.0.!

    19:00 26.02.2026

  • 13 Демократ

    9 9 Отговор
    Руснаците и русофилите трябва да бъдат считани за иZмет.

    19:01 26.02.2026

  • 14 Мишел

    4 5 Отговор
    "Заради спирането на Telegram: Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    19:03 26.02.2026

  • 15 Смех с ватенки

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Нема те разберат издуханите русофили.Пиши,че на фронта руснаците притичват на прибежки с една макара кабел на гърба си.

    19:05 26.02.2026

  • 16 19 век баце

    4 4 Отговор
    Даже 18 ти.

    19:11 26.02.2026

  • 17 аz СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Освен страх и унижения е Русия друго не остана.

    19:13 26.02.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор
    Клепари.

    19:14 26.02.2026

  • 19 Ицо

    4 1 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    19:15 26.02.2026

  • 20 Свинарник!

    4 0 Отговор
    Нация без мозък.Те ако имаха мозък нямаше пета година да мрат в Донбас.

    19:18 26.02.2026

  • 21 Zaxaрова

    2 0 Отговор
    Къде сте бе гуведа?Почвайте да пишете!

    19:19 26.02.2026

  • 22 Обикновен човек

    3 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    19:20 26.02.2026

  • 23 Умници

    3 0 Отговор
    Реваха руснаците, когато Франция привика Дуров по подозрения за тероризъм и други работи и опищяха света как това било против свободата на словото, а сега искат да съдят Дуров за тероризъм и да забранят Телеграм. Тия са някакви шизофреници, нямам друго обяснение,

    19:25 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания