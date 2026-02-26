Тръмп към Зеленски преди срещата в Женева: Искам войната да свърши до месец

По време на телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп му е казал, че иска да постигне мирно споразумение възможно най-скоро, съобщи Axios, позовавайки се на украински служител и два източника, запознати с разговора.
„Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, на което Тръмп отговори, че войната е продължила твърде дълго и изрази желание тя да приключи след месец“, каза един от източниците.
Украинският служител също така заяви, че Тръмп е потвърдил готовността си да предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност от САЩ като част от потенциално мирно споразумение с Русия.
Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, също участваха в телефонния разговор на Зеленски с Тръмп. Украинският лидер им благодари за усилията им за прекратяване на конфликта и участието им в преговорите.
„Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят в четвъртък в Женева на двустранна среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в началото на март. Надяваме се, че това ще даде възможност да преминем към преговори на ниво лидери“, каза Зеленски.
Украинската страна е планирана да проведе разговори със САЩ в Женева на 26 февруари. Уиткоф заяви предния ден, че нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ за разрешаване на конфликта може да се проведе в рамките на следващите десет дни. Източник на ТАСС съобщи по-рано, че срещата е била отложена за началото на март.
Специалният пратеник на президента на САЩ по-рано изрази надежда за успешно разрешаване на ситуацията. Той предположи, че действията на САЩ биха могли да улеснят среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски или да доведат до преговори с участието на Доналд Тръмп.
По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин не изключва възможността за среща със Зеленски, но подчерта необходимостта от щателна подготовка. Той смята, че подобна среща трябва да бъде естествено продължение на работата, която вече е извършена от експерти.
Специалният представител на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев също пристига в Женева за разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Газета Ру, цитирана от ФОКУС.
Дмитриев ще има двустранна среща с двамата американски дипломати, на която ще се обсъди развитието по опитите за постигане на мир в Украйна.
1 и зеления ко му рече?
Коментиран от #20
04:36 26.02.2026
2 оня с коня
клоуна къде се има за нелегитем президен зелениски-наркоммана
04:38 26.02.2026
3 голям смях
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
04:38 26.02.2026
4 Атина Палада
04:39 26.02.2026
5 голям смях
Коментиран от #24
04:40 26.02.2026
6 оня с коня
04:40 26.02.2026
7 стоян георгиев
04:41 26.02.2026
8 оня с коня
04:42 26.02.2026
9 знаете ли че?:
"Когато клоун се премести да живее в дворец той не се превръща в крал, а дворецът се превръща в цирк."
04:43 26.02.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:45 26.02.2026
11 голям смях
Коментиран от #19, #27
04:45 26.02.2026
12 Георги
04:47 26.02.2026
13 оня с коня
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #18
04:47 26.02.2026
14 От Путин
04:50 26.02.2026
15 Само дето
04:52 26.02.2026
16 Aлфа Bълкът
04:57 26.02.2026
17 Трътлю
04:58 26.02.2026
18 Aлфа Bълкът
До коментар #13 от "оня с коня":Само дето е мръсен жид.
04:58 26.02.2026
19 Трътлю
До коментар #11 от "голям смях":Семейството няма значение. Дъщерята на Сталин, Алилуева, е емигрантка в Щатите, а внучката му е татуирана пънкарка с обеци на носа. Важното е не откъде идваш, а накъде си се запътил.
Важното е че Мерц е верен труженик на BlackRock, a BlackRock, и не само те, искат Русия.
Коментиран от #25
05:09 26.02.2026
20 АбеПeдалРазпран, така ли
До коментар #1 от "и зеления ко му рече?":не можеш да напишеш нещо нормално?
05:28 26.02.2026
21 Иво
05:33 26.02.2026
22 Това не е статия,
05:41 26.02.2026
23 На тия…
05:52 26.02.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "голям смях":Украинците винаги смятат, че всички е безвъздмездно, хахахах.
Национални особенности, се ла ви, хахахах
05:59 26.02.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Трътлю":"Сын за отца не отвечает. "
"Крушата не пада... "
Закономерности няма, но болшинството стават като родителите си. Така че е по важно от къде идваш.
06:06 26.02.2026
26 Този 1,50 м
06:11 26.02.2026
27 руската пропаганда има за цел глупака
До коментар #11 от "голям смях":А защо дядо му , "фон Шолц", а тоя е само Шолц? Къде му се е загубила благородническата титла?
06:17 26.02.2026
28 Тръмп тъпото
06:24 26.02.2026
29 Тръмп да дава оръжия
06:29 26.02.2026
30 Андропов
06:34 26.02.2026
31 Докато натовско оръжие
06:34 26.02.2026
32 Дреме му на Дончо
06:37 26.02.2026
33 Володя
06:37 26.02.2026
34 Щатско оръжие избива руснаци
06:44 26.02.2026