Тръмп към Зеленски преди срещата в Женева: Искам войната да свърши до месец

По време на телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп му е казал, че иска да постигне мирно споразумение възможно най-скоро, съобщи Axios, позовавайки се на украински служител и два източника, запознати с разговора.

„Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, на което Тръмп отговори, че войната е продължила твърде дълго и изрази желание тя да приключи след месец“, каза един от източниците.

Украинският служител също така заяви, че Тръмп е потвърдил готовността си да предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност от САЩ като част от потенциално мирно споразумение с Русия.

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, също участваха в телефонния разговор на Зеленски с Тръмп. Украинският лидер им благодари за усилията им за прекратяване на конфликта и участието им в преговорите.

„Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят в четвъртък в Женева на двустранна среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в началото на март. Надяваме се, че това ще даде възможност да преминем към преговори на ниво лидери“, каза Зеленски.

Украинската страна е планирана да проведе разговори със САЩ в Женева на 26 февруари. Уиткоф заяви предния ден, че нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ за разрешаване на конфликта може да се проведе в рамките на следващите десет дни. Източник на ТАСС съобщи по-рано, че срещата е била отложена за началото на март.

Специалният пратеник на президента на САЩ по-рано изрази надежда за успешно разрешаване на ситуацията. Той предположи, че действията на САЩ биха могли да улеснят среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски или да доведат до преговори с участието на Доналд Тръмп.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин не изключва възможността за среща със Зеленски, но подчерта необходимостта от щателна подготовка. Той смята, че подобна среща трябва да бъде естествено продължение на работата, която вече е извършена от експерти.

Специалният представител на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев също пристига в Женева за разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Газета Ру, цитирана от ФОКУС.

Дмитриев ще има двустранна среща с двамата американски дипломати, на която ще се обсъди развитието по опитите за постигане на мир в Украйна.

