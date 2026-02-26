Новини
Тръмп към Зеленски преди срещата в Женева: Искам войната да свърши до месец
  Тема: Украйна

Тръмп към Зеленски преди срещата в Женева: Искам войната да свърши до месец

26 Февруари, 2026 04:27, обновена 26 Февруари, 2026 06:21

Делегации на САЩ и Украйна се срещат днес в Швейцария. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев също пристига града-домакин за разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Тръмп към Зеленски преди срещата в Женева: Искам войната да свърши до месец - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп му е казал, че иска да постигне мирно споразумение възможно най-скоро, съобщи Axios, позовавайки се на украински служител и два източника, запознати с разговора.

„Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, на което Тръмп отговори, че войната е продължила твърде дълго и изрази желание тя да приключи след месец“, каза един от източниците.

Още новини от Украйна

Украинският служител също така заяви, че Тръмп е потвърдил готовността си да предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност от САЩ като част от потенциално мирно споразумение с Русия.

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, също участваха в телефонния разговор на Зеленски с Тръмп. Украинският лидер им благодари за усилията им за прекратяване на конфликта и участието им в преговорите.

„Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят в четвъртък в Женева на двустранна среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в началото на март. Надяваме се, че това ще даде възможност да преминем към преговори на ниво лидери“, каза Зеленски.

Украинската страна е планирана да проведе разговори със САЩ в Женева на 26 февруари. Уиткоф заяви предния ден, че нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ за разрешаване на конфликта може да се проведе в рамките на следващите десет дни. Източник на ТАСС съобщи по-рано, че срещата е била отложена за началото на март.

Специалният пратеник на президента на САЩ по-рано изрази надежда за успешно разрешаване на ситуацията. Той предположи, че действията на САЩ биха могли да улеснят среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски или да доведат до преговори с участието на Доналд Тръмп.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин не изключва възможността за среща със Зеленски, но подчерта необходимостта от щателна подготовка. Той смята, че подобна среща трябва да бъде естествено продължение на работата, която вече е извършена от експерти.

Специалният представител на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев също пристига в Женева за разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Газета Ру, цитирана от ФОКУС.

Дмитриев ще има двустранна среща с двамата американски дипломати, на която ще се обсъди развитието по опитите за постигане на мир в Украйна.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и зеления ко му рече?

    15 24 Отговор
    че кои е тръмп дето ще казва на зеления небръснат педофил кога ще свърши войната?

    Коментиран от #20

    04:36 26.02.2026

  • 2 оня с коня

    14 24 Отговор
    на света има само един дето може да нарежда на нато-то И НА урсула какво да прави и това е зеления небръснат клоун със дрехи на инорийски свещеник

    клоуна къде се има за нелегитем президен зелениски-наркоммана

    04:38 26.02.2026

  • 3 голям смях

    11 23 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:38 26.02.2026

  • 4 Атина Палада

    16 18 Отговор
    За нас важното е, нашите евроатлантици и розови понита пак да хванат средния и да му седнат по наколко пъти отгоре

    04:39 26.02.2026

  • 5 голям смях

    10 15 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    Коментиран от #24

    04:40 26.02.2026

  • 6 оня с коня

    14 14 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    04:40 26.02.2026

  • 7 стоян георгиев

    12 12 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    04:41 26.02.2026

  • 8 оня с коня

    10 14 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:42 26.02.2026

  • 9 знаете ли че?:

    12 9 Отговор
    След разговор със Зеленски, Ердоган споделя с помощника си:
    "Когато клоун се премести да живее в дворец той не се превръща в крал, а дворецът се превръща в цирк."

    04:43 26.02.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 10 Отговор
    Един наркоман дето обеща мир като се кандидатира за президент , а изпотрепа народа си и разпиля държавата . Сега е узурпирал властта като за последно .

    04:45 26.02.2026

  • 11 голям смях

    12 8 Отговор
    Дядото на германския канцлер Олаф Шолц (Фриц фон Шолц), твърдо вярвал в победата на германския вермахт над „варварите от Изтока“, воювал срещу руснаците в СССР и се издигнал до чин бригаденфюрер (генерал-лейтенант) от SS; дядото на германския финансов министър Кристиан Линднер (Герхард Линднер) е бил генерал от Вермахта. а дядото на на германския министър на здравеопазването Карл Лаутербах е ръководил Хитлерюгенд и е бил обергрупен.

    Коментиран от #19, #27

    04:45 26.02.2026

  • 12 Георги

    12 6 Отговор
    рижият тъкмо тегли чертата на тая война и идва зелю и я шмръква

    04:47 26.02.2026

  • 13 оня с коня

    6 8 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #18

    04:47 26.02.2026

  • 14 От Путин

    2 6 Отговор
    колко иска?

    04:50 26.02.2026

  • 15 Само дето

    7 7 Отговор
    от Зеленски нищо не зависи!

    04:52 26.02.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    5 6 Отговор
    И вече тъй 13 месеца досега, Дони иска войната да свърши до месец...

    04:57 26.02.2026

  • 17 Трътлю

    4 7 Отговор
    Киевската хунта ще продължи войната с тези €90 милиарда които им даваме ние, и ще изчака Тръмп да загуби Конгреса и Сената наесен. Тогава вече ще има ескалация към тотална война. Със САЩ и Европа зад себе си, Зеленски ще е готов да се бие до последния украинец, защото украинците не са неговия народ. Путин обаче готов ли е да се бие до последния руснак?

    04:58 26.02.2026

  • 18 Aлфа Bълкът

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Само дето е мръсен жид.

    04:58 26.02.2026

  • 19 Трътлю

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "голям смях":

    Семейството няма значение. Дъщерята на Сталин, Алилуева, е емигрантка в Щатите, а внучката му е татуирана пънкарка с обеци на носа. Важното е не откъде идваш, а накъде си се запътил.
    Важното е че Мерц е верен труженик на BlackRock, a BlackRock, и не само те, искат Русия.

    Коментиран от #25

    05:09 26.02.2026

  • 20 АбеПeдалРазпран, така ли

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "и зеления ко му рече?":

    не можеш да напишеш нещо нормално?

    05:28 26.02.2026

  • 21 Иво

    10 2 Отговор
    Тръмп е неспособен да реши какъвто и да е проблем, просто защото не го разбира.

    05:33 26.02.2026

  • 22 Това не е статия,

    3 0 Отговор
    а преразказ по картинка.

    05:41 26.02.2026

  • 23 На тия…

    4 1 Отговор
    … не им ли писна да се размятат по света съвсем напразно?😟 То бива, бива туризъм, ама всяко нещо си има омръзване…

    05:52 26.02.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "голям смях":

    Украинците винаги смятат, че всички е безвъздмездно, хахахах.
    Национални особенности, се ла ви, хахахах

    05:59 26.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Трътлю":

    "Сын за отца не отвечает. "
    "Крушата не пада... "
    Закономерности няма, но болшинството стават като родителите си. Така че е по важно от къде идваш.

    06:06 26.02.2026

  • 26 Този 1,50 м

    2 2 Отговор
    Зелен наркоман се подиграва с тези благодарности от тогаеа,откак го изгониха от Белия дом,миналата година

    06:11 26.02.2026

  • 27 руската пропаганда има за цел глупака

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "голям смях":

    А защо дядо му , "фон Шолц", а тоя е само Шолц? Къде му се е загубила благородническата титла?

    06:17 26.02.2026

  • 28 Тръмп тъпото

    1 1 Отговор
    Сенилният оранжев плужек с неговите простотии...

    06:24 26.02.2026

  • 29 Тръмп да дава оръжия

    0 1 Отговор
    За избиване на руснаци. Другото е без значение

    06:29 26.02.2026

  • 30 Андропов

    0 0 Отговор
    Краснов е толкова безсилен, че дори на марионетките си урсула и зиления, нищо не може да им нареди!

    06:34 26.02.2026

  • 31 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор
    Громи руснаците мир в Украйна нема да има.

    06:34 26.02.2026

  • 32 Дреме му на Дончо

    1 0 Отговор
    За войната в украйна.той си ПРОДАВА оръжията и трупа дебели пачки. А Путин избива руснаците като за последно.

    06:37 26.02.2026

  • 33 Володя

    0 0 Отговор
    Този рижав скункс, твърдо не знае какво иска!

    06:37 26.02.2026

  • 34 Щатско оръжие избива руснаци

    0 0 Отговор
    Бомби Путин и Русия....Боже какви времена доживяхме

    06:44 26.02.2026