УЕФА нареди Радослав Гидженов до английски и германски рефери

26 Февруари, 2026 20:00 447 1

  • радослав гидженов -
  • признание -
  • европейската футболна централа-
  • уефа-
  • съдия-
  • рефер

СК към европейската централа ще следи изкъсо изявите му

УЕФА нареди Радослав Гидженов до английски и германски рефери - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След изключително успешна 2025 година и промоция в Първа група на УЕФА, един от най-прогресиращите рефери на България Радослав Гидженов получи ново признание от европейската футболна централа.

35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.

Гидженов заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион Швейцария през месец април и ще продължи в рамките на една година.

Преди ден българският рефер отново ръководи на високо ниво 1/8-финален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на Жилина(Словакия) и белгийския „Брюж”


