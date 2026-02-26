Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу ЕС

Москва заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу решението на ЕС да съкрати броя на руските дипломатически представители в Брюксел и че този ход показва, че Евросъюзът не заслужава да участва в преговорите за мир в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в понеделник съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес каза, че решението на ЕС да ограничи състава на руската дипломатическа мисия е "дискриминационно" и няма да остане без отговор.
Тя коментира и планираната от ЕС постоянна забрана за вноса на руски петрол. По думите ѝ само един "луд човек" може да направи подобно предложение.
По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, позовавайки се на официални документи, че ЕК възнамерява да внесе законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април – три дни след парламентарните избори в Унгария.
Двама източници от ЕС са заявили пред Ройтерс, че срокът е избран, за да не бъде забраната на внос на руски петрол в ЕС основна тема по време на изборната кампания в Унгария.
Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всяка подобна забрана.
На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата управляваща партия „Фидес“ се изправят срещу опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, която е сочена за фаворит в социологическите прочувания.
Брюксел вече наложи санкции върху вноса в ЕС на руски петрол по море, но с новото законодателство желае да гарантира пълно изключване на руския петрол, което да остане в сила дори ако мирно споразумение с Украйна доведе до премахване на санкциите.
Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ бяха прекъснати от 27 януари, след като Киев съобщи, че руски дрон е ударил оборудване в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките, докато украинските власти твърдят, че се опитват да ремонтират тръбопровода.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малко истнски факти
19:18 26.02.2026
2 По принцип
Коментиран от #10
19:19 26.02.2026
3 хаха
Да видим тези плужеци в кой обосран ватнишки завод ще ги изпратят като ги депортират в путлерландия.
19:20 26.02.2026
4 КАЯ
19:20 26.02.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #9
19:20 26.02.2026
6 пешо
Коментиран от #17
19:20 26.02.2026
7 ихуййййййй
19:20 26.02.2026
8 хаха
19:21 26.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами..
До коментар #2 от "По принцип":и без това ще и се наложи...
19:22 26.02.2026
11 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #31
19:22 26.02.2026
12 Ъхъ
19:22 26.02.2026
13 А кая калас е голямо лук
19:23 26.02.2026
14 Нямам кораб
колкото повее облаги е ползвала тогава, толкова повече лае сега.
Я, ама то това важи и за нашите ...
19:23 26.02.2026
15 Дудов
19:24 26.02.2026
16 КАЯ Е ГЛАВЕН ГЕРОЙ
Коментиран от #26
19:24 26.02.2026
17 Иван
До коментар #6 от "пешо":Будала с будала това е водка не е вода.
19:25 26.02.2026
18 ахой
19:25 26.02.2026
19 Няма край руският позор
19:26 26.02.2026
20 редник
На тази кога ѝ свършва мандата?
19:27 26.02.2026
21 Какая
19:27 26.02.2026
22 дреме ми на оназ рабта
19:28 26.02.2026
23 Нека да пиша
19:29 26.02.2026
24 Госあ
19:29 26.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Оня с парчето
До коментар #16 от "КАЯ Е ГЛАВЕН ГЕРОЙ":Е па Кая е класи пред добичето Захарова.Ако си виждал актуална снимка на Захарова де.Типична руска крава.
Коментиран от #29
19:30 26.02.2026
27 Хи хи
19:32 26.02.2026
28 Анджо
19:33 26.02.2026
29 така е
До коментар #26 от "Оня с парчето":Явно говориш за Кремльовска Травеститная . Така е , прав си .
19:33 26.02.2026
30 Хи хи
19:34 26.02.2026
31 глей ти не замирише
До коментар #11 от "Шопо":На изгоряло около вратът.
19:34 26.02.2026
32 Пружина
19:34 26.02.2026
33 Украина талантливая и рабатливая
19:36 26.02.2026
34 А ГДЕ
19:36 26.02.2026
35 на кой му пука
19:37 26.02.2026
36 ОХ КАЯ
Коментиран от #37
19:39 26.02.2026
37 да да
До коментар #36 от "ОХ КАЯ":ха ха ,така е , Кая поне за кеф става , а от оная травестинаята само може да ти окапе кефа ....
19:42 26.02.2026
38 Мара тротинетката
Защо и забранявате СЛОВОТО?
Кой ще ви отваря бутилките с Вино и Вотка,
без Мара Отварачката? Кажете!
Не се срамувайте!
19:42 26.02.2026
39 КАЯ КАЛАС
19:42 26.02.2026
40 Артилерист
19:43 26.02.2026
41 Евродебил
19:43 26.02.2026