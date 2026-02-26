Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу ЕС

Москва заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу решението на ЕС да съкрати броя на руските дипломатически представители в Брюксел и че този ход показва, че Евросъюзът не заслужава да участва в преговорите за мир в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в понеделник съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес каза, че решението на ЕС да ограничи състава на руската дипломатическа мисия е "дискриминационно" и няма да остане без отговор.

Тя коментира и планираната от ЕС постоянна забрана за вноса на руски петрол. По думите ѝ само един "луд човек" може да направи подобно предложение.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, позовавайки се на официални документи, че ЕК възнамерява да внесе законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април – три дни след парламентарните избори в Унгария.

Двама източници от ЕС са заявили пред Ройтерс, че срокът е избран, за да не бъде забраната на внос на руски петрол в ЕС основна тема по време на изборната кампания в Унгария.

Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всяка подобна забрана.

На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата управляваща партия „Фидес“ се изправят срещу опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, която е сочена за фаворит в социологическите прочувания.

Брюксел вече наложи санкции върху вноса в ЕС на руски петрол по море, но с новото законодателство желае да гарантира пълно изключване на руския петрол, което да остане в сила дори ако мирно споразумение с Украйна доведе до премахване на санкциите.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ бяха прекъснати от 27 януари, след като Киев съобщи, че руски дрон е ударил оборудване в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките, докато украинските власти твърдят, че се опитват да ремонтират тръбопровода.