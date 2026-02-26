Новини
Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу ЕС
  Тема: Украйна

26 Февруари, 2026 19:16 1 140 41

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу решението на ЕС да съкрати броя на руските дипломатически представители в Брюксел и че този ход показва, че Евросъюзът не заслужава да участва в преговорите за мир в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в понеделник съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова днес каза, че решението на ЕС да ограничи състава на руската дипломатическа мисия е "дискриминационно" и няма да остане без отговор.

Тя коментира и планираната от ЕС постоянна забрана за вноса на руски петрол. По думите ѝ само един "луд човек" може да направи подобно предложение.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, позовавайки се на официални документи, че ЕК възнамерява да внесе законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април – три дни след парламентарните избори в Унгария.

Двама източници от ЕС са заявили пред Ройтерс, че срокът е избран, за да не бъде забраната на внос на руски петрол в ЕС основна тема по време на изборната кампания в Унгария.

Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всяка подобна забрана.

На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата управляваща партия „Фидес“ се изправят срещу опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, която е сочена за фаворит в социологическите прочувания.

Брюксел вече наложи санкции върху вноса в ЕС на руски петрол по море, но с новото законодателство желае да гарантира пълно изключване на руския петрол, което да остане в сила дори ако мирно споразумение с Украйна доведе до премахване на санкциите.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ бяха прекъснати от 27 януари, след като Киев съобщи, че руски дрон е ударил оборудване в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките, докато украинските власти твърдят, че се опитват да ремонтират тръбопровода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко истнски факти

    5 20 Отговор
    Рушлята може са да да им подухва на ЕС .....

    19:18 26.02.2026

  • 2 По принцип

    19 6 Отговор
    Ако избегне вулкана в Елоустоун, и Америка изчезне, тая г-жа Калас ще ще се наведе да посреща руските членове на увеличения дипломатически потенциал на Русия.

    Коментиран от #10

    19:19 26.02.2026

  • 3 хаха

    7 21 Отговор
    Много важно! Закривай ватнишките "посолства"!

    Да видим тези плужеци в кой обосран ватнишки завод ще ги изпратят като ги депортират в путлерландия.

    19:20 26.02.2026

  • 4 КАЯ

    17 6 Отговор
    Трябва да я караш само на задна.

    19:20 26.02.2026

  • 5 Атина Палада

    7 24 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #9

    19:20 26.02.2026

  • 6 пешо

    18 3 Отговор
    дано се задави с тая вода

    Коментиран от #17

    19:20 26.02.2026

  • 7 ихуййййййй

    5 15 Отговор
    Хайде пак се почна с ватнишките балалайки от кремлята , а водчица и сельотчица ще има ли бе клоуни кремльовси ???

    19:20 26.02.2026

  • 8 хаха

    5 15 Отговор
    Та разликата е че депортираните рушляшки свин3 ще циврят, а депортираните европейски дипломати ще се радват че се махат от онази вмирисана дупка!

    19:21 26.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами..

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "По принцип":

    и без това ще и се наложи...

    19:22 26.02.2026

  • 11 Шопо

    19 4 Отговор
    Плана за мир има само една точка капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #31

    19:22 26.02.2026

  • 12 Ъхъ

    7 12 Отговор
    Ъхъ ,кремълските клоунади може само да подухватгейски и нищо повече .

    19:22 26.02.2026

  • 13 А кая калас е голямо лук

    11 5 Отговор
    тип праз.

    19:23 26.02.2026

  • 14 Нямам кораб

    19 3 Отговор
    Е... много злоба в това бившо комсомолче...
    колкото повее облаги е ползвала тогава, толкова повече лае сега.
    Я, ама то това важи и за нашите ...

    19:23 26.02.2026

  • 15 Дудов

    14 5 Отговор
    Калас е доказателство за причината за вицовете за блондинки

    19:24 26.02.2026

  • 16 КАЯ Е ГЛАВЕН ГЕРОЙ

    8 7 Отговор
    В мръсните ми сънища.

    Коментиран от #26

    19:24 26.02.2026

  • 17 Иван

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    Будала с будала това е водка не е вода.

    19:25 26.02.2026

  • 18 ахой

    6 9 Отговор
    Брей , още частушки от кремълския хсиходиспансер , нема свършване тая тяхната лудост ....

    19:25 26.02.2026

  • 19 Няма край руският позор

    6 11 Отговор
    Няма.

    19:26 26.02.2026

  • 20 редник

    11 3 Отговор
    Мда-а, казал е народът - дай власт някому и му гледай акъла...

    На тази кога ѝ свършва мандата?

    19:27 26.02.2026

  • 21 Какая

    6 5 Отговор
    кая ???!

    19:27 26.02.2026

  • 22 дреме ми на оназ рабта

    7 8 Отговор
    Че най му дреме за не нужните на света боршняци какво щяли да бръщолевят .

    19:28 26.02.2026

  • 23 Нека да пиша

    6 9 Отговор
    Голяма работа ,то има ли разумен човек който иска да отиде да работи и живее в Русия !?

    19:29 26.02.2026

  • 24 Госあ

    8 4 Отговор
    Луди, но и малоумни хорица. Начело с две номенклатурни кокошки.

    19:29 26.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оня с парчето

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "КАЯ Е ГЛАВЕН ГЕРОЙ":

    Е па Кая е класи пред добичето Захарова.Ако си виждал актуална снимка на Захарова де.Типична руска крава.

    Коментиран от #29

    19:30 26.02.2026

  • 27 Хи хи

    7 2 Отговор
    По малко руски дипломати - повече и по мощни ракети по урките !!

    19:32 26.02.2026

  • 28 Анджо

    2 6 Отговор
    Вън на русняко от Европейската общност. Даже много закъсняха.

    19:33 26.02.2026

  • 29 така е

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Оня с парчето":

    Явно говориш за Кремльовска Травеститная . Така е , прав си .

    19:33 26.02.2026

  • 30 Хи хи

    7 1 Отговор
    Две вещици пращат мъжете на смърт, и водят ЕС към пълен провал !! Само истински мъже може да измъкнат ЕС от блатото !!

    19:34 26.02.2026

  • 31 глей ти не замирише

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    На изгоряло около вратът.

    19:34 26.02.2026

  • 32 Пружина

    0 1 Отговор
    Европейската Кая Калас и Руската Захарова са дирли дирл и дишка две моми свирещи на прашка, за да хвърлят момците оплождащи ядрени бомби в пещерите им, между бедрата!

    19:34 26.02.2026

  • 33 Украина талантливая и рабатливая

    1 5 Отговор
    Украина ще смачка расняците като бугарите не могат или не искат. Тва че не е ете жените си не означава че те не се е еат. Кой разбрал разбрал. Слава Украине

    19:36 26.02.2026

  • 34 А ГДЕ

    3 0 Отговор
    Кая Калас.

    19:36 26.02.2026

  • 35 на кой му пука

    1 2 Отговор
    А бе тия от кремълската хсихореалност , доста си попрепили в купом напоследък , ама на кой пък му пука за некви ненужници на края на света .

    19:37 26.02.2026

  • 36 ОХ КАЯ

    1 1 Отговор
    ОХ КЕФ.

    Коментиран от #37

    19:39 26.02.2026

  • 37 да да

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ОХ КАЯ":

    ха ха ,така е , Кая поне за кеф става , а от оная травестинаята само може да ти окапе кефа ....

    19:42 26.02.2026

  • 38 Мара тротинетката

    1 0 Отговор
    А къде е Мара Отварачката?
    Защо и забранявате СЛОВОТО?
    Кой ще ви отваря бутилките с Вино и Вотка,
    без Мара Отварачката? Кажете!
    Не се срамувайте!

    19:42 26.02.2026

  • 39 КАЯ КАЛАС

    1 0 Отговор
    Е юропьойския СЕКС СИМВОЛ.

    19:42 26.02.2026

  • 40 Артилерист

    0 0 Отговор
    Русия се отнася към западняците прекалено меко и дипломатично и те злоупотребяват с това. Не е нормално невзрачни персони като Калас примерно, да си позволяват такъв груб тон спрямо велика страна като Русия. Според мен и много известни политици, анализатори и учени Русия трябва да втвърди решително тона. Западняците от добро и дипломация не разбират. Те трябва да бъдат стреснати и много уплашени. Крайно време е да се спре западняшката гавра с най-мощната ядрена сила в света. В противен случай запада ще продължи да я изтощава с проксита като Украйна, прибалтийските (и някои източни послушни) джуджета...

    19:43 26.02.2026

  • 41 Евродебил

    0 0 Отговор
    Няма да мирясат брюкселските неолиберални болшевики и кръволоци,докато над територията на ЕСССР не почнат да никнат огромни гъби,а после това което остане да прилича на лунен пейзаж.

    19:43 26.02.2026

