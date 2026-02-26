Няма промяна в графика на Летище „Васил Левски“ в София, е отчетено на оперативна среща в транспортното министерство

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов свика оперативна среща с участието на ключови структури от гражданската авиация и отбранителната система, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството посочиха, че фокусът на разговорите е бил координацията на цивилния въздушен трафик на летище „Васил Левски“ - София в условията на провежданата партньорска мисия на НАТО, както и гарантирането на безпрепятствената работа на най-голямото българско летище, уточни БТА.

В срещата взеха участие служебният заместник-министър на отбраната Йордан Божилов, служебният заместник-министър на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, ръководствата на ДП „Ръководство на въздушното движение“, Държавния авиационен оператор, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и представители на „Гранична полиция“, „Военна полиция“, концесионера на летището „Соф Кънект“, посолството на САЩ у нас, Военновъздушните сили на САЩ и други ангажирани институции.

„Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение, за да гарантираме безопасността, сигурността и нормалното функциониране на гражданската авиация“, подчертава Исмаилов, като акцентира върху необходимостта военните и цивилните структури да работят в пълен синхрон при планирането и координирането на действията и дейностите.

От Министерството посочват, че участниците в срещата са отчели, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промяна в разписанията на гражданските полети, като е постигнато съгласие, че активната и навременна комуникация с обществото е от съществено значение за ограничаване на спекулациите и дезинформацията.

БТА припомня, че на 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение.