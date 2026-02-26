Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Няма промяна в графика на Летище „Васил Левски" в София, е отчетено на оперативна среща в транспортното министерство

Няма промяна в графика на Летище „Васил Левски“ в София, е отчетено на оперативна среща в транспортното министерство

26 Февруари, 2026 20:04 548 20

Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение

Няма промяна в графика на Летище „Васил Левски“ в София, е отчетено на оперативна среща в транспортното министерство - 1
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов свика оперативна среща с участието на ключови структури от гражданската авиация и отбранителната система, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството посочиха, че фокусът на разговорите е бил координацията на цивилния въздушен трафик на летище „Васил Левски“ - София в условията на провежданата партньорска мисия на НАТО, както и гарантирането на безпрепятствената работа на най-голямото българско летище, уточни БТА.

В срещата взеха участие служебният заместник-министър на отбраната Йордан Божилов, служебният заместник-министър на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, ръководствата на ДП „Ръководство на въздушното движение“, Държавния авиационен оператор, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и представители на „Гранична полиция“, „Военна полиция“, концесионера на летището „Соф Кънект“, посолството на САЩ у нас, Военновъздушните сили на САЩ и други ангажирани институции.

„Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение, за да гарантираме безопасността, сигурността и нормалното функциониране на гражданската авиация“, подчертава Исмаилов, като акцентира върху необходимостта военните и цивилните структури да работят в пълен синхрон при планирането и координирането на действията и дейностите.

От Министерството посочват, че участниците в срещата са отчели, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промяна в разписанията на гражданските полети, като е постигнато съгласие, че активната и навременна комуникация с обществото е от съществено значение за ограничаване на спекулациите и дезинформацията.

БТА припомня, че на 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение.


София / България
  • 1 Уса

    5 0 Отговор
    Летище София

    20:06 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бою циганина

    7 0 Отговор
    подарих си го за 30 години това летище

    20:13 26.02.2026

  • 4 леле мале

    4 0 Отговор
    Ааа да , Корман ще оправи летището ! Поне за летателната техника да сме спокойни.

    20:14 26.02.2026

  • 5 Звездоброец

    11 1 Отговор
    Според вас дали има вероятност това летище да се превърне в дупка ?

    Коментиран от #6, #7, #9

    20:19 26.02.2026

  • 6 гост

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Звездоброец":

    При положение, че Шаламенко стана зам. министър на външните работи на наща Надка умна като ............лебед поглеж утре сме обявили война на Русия!

    20:25 26.02.2026

  • 7 Анонимен

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Звездоброец":

    Ако американците долетят още няколко пъти, за да си паркират самолетите там (явно в САЩ паркоместата не достигат), може и има.

    20:26 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оооооо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Звездоброец":

    Не питай! Ще има война в най- скоро време и американците си паркираха на гражданското ни летище цистерните! А нашите добри и грижовни политици са съгласни явно. Предишният министър- председател е подписал съгласие, а сегашният- кой знае!!!

    20:40 26.02.2026

  • 10 Звездоброец

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Помак":

    Психопатия !?

    20:43 26.02.2026

  • 11 Мнение

    6 0 Отговор
    Всеки който разреши американска окупация на р. България, моментално да бъде тикан в затвора за нац предателство!!!

    Що не отговорят тия от снимката, ЗАЩО РУМЪНИЯ, ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ ОТКАЗАХА ОКУПАЦИЯ ОТ ФАЩ НА ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ИЛИ ВОЕННИ БАЗИ???!!!
    БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ЛИ ИЗОБЩО ДА КАЗВА НЕ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ?!

    Коментиран от #12

    20:57 26.02.2026

  • 12 Сульо,

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Ръководните органи на страна от НАТО няма да дават обяснения на а Сульо и Пульо защо има натовски самолети в България.

    21:02 26.02.2026

  • 13 Атантиците са позор

    6 1 Отговор
    Сган неописуема

    Коментиран от #16

    21:04 26.02.2026

  • 14 партньорска мисия на НАТО,

    4 0 Отговор
    Паркинг за самолети цистерни разположени на гражданска инфраструктура. И то до края на май чак

    21:06 26.02.2026

  • 15 Какви

    4 0 Отговор
    са тия подредили се в кръг ?

    Коментиран от #19

    21:06 26.02.2026

  • 16 Оди у Русиа

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атантиците са позор":

    бункерния ви покани.

    21:06 26.02.2026

  • 17 разположени на летището в София заради

    3 0 Отговор
    учение ? Ъхъъъ... И какво е учението ? Развиване на пожарникарски шланг в градска среда? Срам нямат тея олигофрени ей. Ами при бойни действия срещу Иран дали София не става легитимна цел? А и впрочем кой закон го позволява това ? Закона на психясалият атлантик вероятно? Ще ми се крият сред граждански обекти а?

    21:11 26.02.2026

  • 18 Супер ще е сега

    1 0 Отговор
    Да изгорят на куп 10-15 броя.

    21:13 26.02.2026

  • 19 Педофили естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Какви":

    Кви да са ?

    21:13 26.02.2026

  • 20 Аман от

    0 0 Отговор
    Атлантици подлоги и предатели. Дупе дават на господаря за да ги погалят по главичките кухи ....

    21:16 26.02.2026

