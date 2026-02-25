Американски военен самолет катастрофира по време на учение във Филипините

Военен самолет на САЩ с петима военнослужещи на борда се е ударил в крайпътна бетонна преграда във Филипините по време на тренировъчно учение за реагиране при извънредни ситуации, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на филипинските власти, предава БТА.
Инцидентът е станал при опит машината да излети от участък от път, използван за целите на учението.
Всички намиращи се на борда са пострадали. Пилотът и още двама американски военнослужещи са транспортирани в болница, докато на останалите двама е оказана медицинска помощ на място.
Оценка 4.4 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един добър ден
10:02 25.02.2026
2 факуса
10:02 25.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е, какво обидно има
Коментиран от #10
10:06 25.02.2026
5 Българка
Защото ще бъдат разкъсани затова и го знаят отлично!!!
10:07 25.02.2026
6 Параграф 22
Това е разлика между кравите и мужиците.
Коментиран от #19
10:10 25.02.2026
7 ДедМороз
10:11 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъхъъъ
10:12 25.02.2026
10 Няма тъпи въпроси само тъпи хора
До коментар #4 от "Е, какво обидно има":Няколко души в F-16 останалите сигурно са яздили опашката.
Коментиран от #14
10:12 25.02.2026
11 ТИР
10:14 25.02.2026
12 Гошо
10:15 25.02.2026
13 Ей, тия ушанки сами се избиват
10:22 25.02.2026
14 Ето, дадах ти повод
До коментар #10 от "Няма тъпи въпроси само тъпи хора":Да се изявиш, колко си ми умничък!
Колко слона могат да се качат в трабаньа на Пасито?
10:30 25.02.2026
15 Искам си
10:31 25.02.2026
16 Къде са Сащ,
10:38 25.02.2026
17 гочето
Американски таралясници!
10:40 25.02.2026
18 Японец
тиа, ианките де, да не свършиха бомбите и ракетите та почнаха да се правят на
камикадзета ???!
11:05 25.02.2026
19 "Параграф 22" ???
До коментар #6 от "Параграф 22":Още един "литерат" дето не е прочел
и ред от някоя книга............
В "Параграф 22" никъде няма и дума
за" пришки" и "руснаци"
Там, в книгата де, героите са само американци !!!
А във болница отиваш ако имаш "муха в окото"
11:19 25.02.2026