Американски военен самолет катастрофира по време на учение във Филипините

Военен самолет на САЩ с петима военнослужещи на борда се е ударил в крайпътна бетонна преграда във Филипините по време на тренировъчно учение за реагиране при извънредни ситуации, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на филипинските власти, предава БТА.

Инцидентът е станал при опит машината да излети от участък от път, използван за целите на учението.

Всички намиращи се на борда са пострадали. Пилотът и още двама американски военнослужещи са транспортирани в болница, докато на останалите двама е оказана медицинска помощ на място.