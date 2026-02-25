Новини
Американски военен самолет катастрофира по време на учение във Филипините

25 Февруари, 2026 09:59 1 327 19

  • филипини-
  • учение-
  • сащ-
  • военен самолет-
  • катастрофира

Петима военнослужещи са ранени, трима са хоспитализирани след инцидента при опит за излитане от път

Американски военен самолет катастрофира по време на учение във Филипините - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военен самолет на САЩ с петима военнослужещи на борда се е ударил в крайпътна бетонна преграда във Филипините по време на тренировъчно учение за реагиране при извънредни ситуации, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на филипинските власти, предава БТА.

Инцидентът е станал при опит машината да излети от участък от път, използван за целите на учението.

Всички намиращи се на борда са пострадали. Пилотът и още двама американски военнослужещи са транспортирани в болница, докато на останалите двама е оказана медицинска помощ на място.


Филипини
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един добър ден

    27 2 Отговор
    за демокрацията

    10:02 25.02.2026

  • 2 факуса

    22 2 Отговор
    браво, още добри американци

    10:02 25.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е, какво обидно има

    20 2 Отговор
    В това да питам, дали самолета е бил F 16?

    Коментиран от #10

    10:06 25.02.2026

  • 5 Българка

    14 1 Отговор
    Толкова си могат америте. Защо вдигат гири на персите, без да предприемат нищо?
    Защото ще бъдат разкъсани затова и го знаят отлично!!!

    10:07 25.02.2026

  • 6 Параграф 22

    4 16 Отговор
    В американската армия за пришка те пращат в болница, а не както е в братската съветска армия с патерици, гипс си на "передавоя" да атакуваш украински окопи..

    Това е разлика между кравите и мужиците.

    Коментиран от #19

    10:10 25.02.2026

  • 7 ДедМороз

    3 11 Отговор
    копейките пият втора ракия вече ...........

    10:11 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъ

    18 0 Отговор
    Ем то е забранено да се ровиш в смартфона и да гледаш порно, докато си зад кормилото.

    10:12 25.02.2026

  • 10 Няма тъпи въпроси само тъпи хора

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Е, какво обидно има":

    Няколко души в F-16 останалите сигурно са яздили опашката.

    Коментиран от #14

    10:12 25.02.2026

  • 11 ТИР

    14 1 Отговор
    Няма как варела Ф 16 да има пет човека на борда, мани пък да излети от път, за Фъто си трябва доправени писти!

    10:14 25.02.2026

  • 12 Гошо

    11 1 Отговор
    Хаха, големи м.лоумници са американците. Освен да ядат , друго не могат ,а те им дали не самолети да управляват.

    10:15 25.02.2026

  • 13 Ей, тия ушанки сами се избиват

    4 0 Отговор
    Опаааа, сбъркал съм лиШчето.

    10:22 25.02.2026

  • 14 Ето, дадах ти повод

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма тъпи въпроси само тъпи хора":

    Да се изявиш, колко си ми умничък!
    Колко слона могат да се качат в трабаньа на Пасито?

    10:30 25.02.2026

  • 15 Искам си

    8 0 Отговор
    Да ни връщат парите и да си зимат самолетите

    10:31 25.02.2026

  • 16 Къде са Сащ,

    10 0 Отговор
    къде са Филипините? Чий го дирят там😂😂😂

    10:38 25.02.2026

  • 17 гочето

    5 2 Отговор
    руските Су и МиГ това го могат от 50 години!
    Американски таралясници!

    10:40 25.02.2026

  • 18 Японец

    4 0 Отговор
    Хи хи хи
    тиа, ианките де, да не свършиха бомбите и ракетите та почнаха да се правят на
    камикадзета ???!

    11:05 25.02.2026

  • 19 "Параграф 22" ???

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Параграф 22":

    Още един "литерат" дето не е прочел
    и ред от някоя книга............
    В "Параграф 22" никъде няма и дума
    за" пришки" и "руснаци"
    Там, в книгата де, героите са само американци !!!
    А във болница отиваш ако имаш "муха в окото"

    11:19 25.02.2026