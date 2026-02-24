Седем загинаха при катастрофа на въздушна линейка в Източна Индия

Въздушна линейка се разби в гъста гориста местност в източната част на Индия, като всички седем души на борда са загинали, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Самолетът Beechcraft C90 е изгубил контрол броени минути след излитането си от град Ранчи - столицата на щата Джаркханд. Машината е превозвала пациент в критично състояние.

На борда са се намирали лекар, парамедик и двама членове на семейството на пациента, както и пилотът и вторият пилот.

Според първоначалната информация държавни служители предполагат, че самолетът е попаднал в силна турбуленция, предизвикана от неблагоприятни метеорологични условия, което е довело до загуба на контрол.

Екип от Бюрото за разследване на авиационни произшествия е изпратен на място, за да установи точните причини за катастрофата.