Седем загинаха при катастрофа на въздушна линейка в Източна Индия

24 Февруари, 2026 09:35 671 0

Самолетът Beechcraft C90 се разбил минути след излитане от Ранчи, вероятно заради турбуленция при лошо време

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въздушна линейка се разби в гъста гориста местност в източната част на Индия, като всички седем души на борда са загинали, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Самолетът Beechcraft C90 е изгубил контрол броени минути след излитането си от град Ранчи - столицата на щата Джаркханд. Машината е превозвала пациент в критично състояние.

На борда са се намирали лекар, парамедик и двама членове на семейството на пациента, както и пилотът и вторият пилот.

Според първоначалната информация държавни служители предполагат, че самолетът е попаднал в силна турбуленция, предизвикана от неблагоприятни метеорологични условия, което е довело до загуба на контрол.

Екип от Бюрото за разследване на авиационни произшествия е изпратен на място, за да установи точните причини за катастрофата.


Индия
