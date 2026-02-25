Новини
Свят »
Турция »
Главният прокурор на Турция разследва катастрофата на F-16

Главният прокурор на Турция разследва катастрофата на F-16

25 Февруари, 2026 09:11 1 343 18

  • ф-16-
  • f-16-
  • изтребител-
  • турция-
  • катастрофа-
  • самолет

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че останките на самолета вече са открити

Главният прокурор на Турция разследва катастрофата на F-16 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен самолет F-16 падна в турския град Балъкесир (Западна Турция). Има загинал пилот при авиокатастрофата, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Самолетът е бил част от авиофлота на подразделението на Военновъздушните сили в Балъкесир. По информация на валията на окръга Исмаил Устаоглу той се е разбил около 0:50 ч. местно време при полет, свързан с изпълнението на задача. Причините за фаталния инцидент ще станат ясни след приключването на разследването, което се води от Главната прокуратура в Балъкесир.

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че останките на самолета вече са открити.

„Връзката със самолет F-16, който е излетял от Девето подразделение на Военновъздушните сили – Балъкесир, както и неговите следи, са загубени в 0:56 ч. Самолетната катастрофа е установена, а останките са намерени при спасително-издирвателните операции, които са започнали веднага. Пилотът е загинал“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната на Турция.

Министерството на правосъдието на Турция публикува в официалния профил на институцията във Фейсбук изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек, чрез което той представи подробности за започналото разследване.

„Главният прокурор, заместник главният прокурор и двама прокурори от Главната прокуратура са на мястото на инцидента“, заяви Гюрлек.

При разследването на авиокатастрофата беше затворена и отсечка от пътя Истанбул – Измир.

В рамките на три месеца това втората поред авиокатастрофа в Турция, свързана с военни. На 23 декември 2025 г. при излитане от Анкара, се разби самолет с високопоставени либийски военни на борда. При друга самолетна катастрофа на 11 ноември 2025 г. загинаха 20 военнослужещи. Тогава военнотранспортният самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, се разби в грузинската община Сигнахи.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    20 4 Отговор
    Турските ефки също като нашите модели ефки,дето им трябва да се похарчат още няколко милиарда за софтуер и периферни устройства само за да може да летят

    Коментиран от #3, #5

    09:13 25.02.2026

  • 2 ся почва падането

    15 3 Отговор
    имате прекалено много скрап

    09:14 25.02.2026

  • 3 Анонимен

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    А може и да е за добро, че нашите си стоят на земята...

    Коментиран от #16

    09:17 25.02.2026

  • 4 Да им пратим нашият СарафООФ!

    16 0 Отговор
    Той е спец по историите-,,Туинпийкс"...!

    09:17 25.02.2026

  • 5 Пак си

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Купихме машини за "фабрика" на 8 септември, втора ръка ама само за някакви си никакви 16 милиарда

    09:20 25.02.2026

  • 6 Ганчо

    5 7 Отговор
    Уртааа.. един поробител умря.

    Коментиран от #18

    09:20 25.02.2026

  • 7 Нашият Главен пркурор

    10 2 Отговор
    Няма такива проблеми.
    Нашите Ефки нъобще не хвърчат!

    09:27 25.02.2026

  • 8 Новичок

    6 0 Отговор
    Ей та нали " Главният Редактор " вече ни информира сутринта ,даже и видео беше постнал. Даже и вие авторите не си четете сайта .Пфу...

    Коментиран от #9

    09:29 25.02.2026

  • 9 Тя Мара не

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Новичок":

    Чете нищо. Преписва на сляпо!

    09:34 25.02.2026

  • 10 Механик

    8 2 Отговор
    Нашите двата са още в бокса. Сменят им ангренажите и маслата. За сега няма опасност да паднат.
    Другите щели да се позабавят още някоя и друга година.
    Трагедия, еййй!

    09:36 25.02.2026

  • 11 На комшу

    11 1 Отговор
    му се е заклещил и6pика в кормилото и ефката утекла в канала.

    09:44 25.02.2026

  • 12 Бай Хой

    4 0 Отговор
    Другите падат щото летят ,а нашите ше паднат ама додуки.....по долу от хангара няма как.....здрав бетон на три пласта с арматура...знайш кога ....точно НИкОГА от хангара в музея.....

    09:59 25.02.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    Няма нужда от разследване, отговорът е ясен - Фейк-16...

    10:01 25.02.2026

  • 14 F-16 са велики

    5 1 Отговор
    щайги. Няма как да паднат. Невидими, неуловими и с извънземни, лъчеви оръжия на борда. За това толкова много стуват, повече и от F-35 даже! А F-35 бил последната мода за Натото?
    Еми ние сме едни от най-добрите сюзници на САЩ. Щом са ни продали такива самолети!

    10:01 25.02.2026

  • 15 на учения има инциденти

    2 0 Отговор
    за година са около 200 в света .

    10:07 25.02.2026

  • 16 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    и престоят им е скъп на тез боклуци,всяка минута у нас ни струва пари,и без позволение от сащ не могат литнат,те това е робство

    10:15 25.02.2026

  • 17 Рамбо

    2 1 Отговор
    Пък у нас само по вина на другаря Боташ, загинаха няколко пилота на разбити самолети по негова вина, и мушмулите го избраха за Прецедент.

    10:54 25.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания