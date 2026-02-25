Главният прокурор на Турция разследва катастрофата на F-16

Военен самолет F-16 падна в турския град Балъкесир (Западна Турция). Има загинал пилот при авиокатастрофата, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
Самолетът е бил част от авиофлота на подразделението на Военновъздушните сили в Балъкесир. По информация на валията на окръга Исмаил Устаоглу той се е разбил около 0:50 ч. местно време при полет, свързан с изпълнението на задача. Причините за фаталния инцидент ще станат ясни след приключването на разследването, което се води от Главната прокуратура в Балъкесир.
Министерството на отбраната на Турция съобщи, че останките на самолета вече са открити.
„Връзката със самолет F-16, който е излетял от Девето подразделение на Военновъздушните сили – Балъкесир, както и неговите следи, са загубени в 0:56 ч. Самолетната катастрофа е установена, а останките са намерени при спасително-издирвателните операции, които са започнали веднага. Пилотът е загинал“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната на Турция.
Министерството на правосъдието на Турция публикува в официалния профил на институцията във Фейсбук изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек, чрез което той представи подробности за започналото разследване.
„Главният прокурор, заместник главният прокурор и двама прокурори от Главната прокуратура са на мястото на инцидента“, заяви Гюрлек.
При разследването на авиокатастрофата беше затворена и отсечка от пътя Истанбул – Измир.
В рамките на три месеца това втората поред авиокатастрофа в Турция, свързана с военни. На 23 декември 2025 г. при излитане от Анкара, се разби самолет с високопоставени либийски военни на борда. При друга самолетна катастрофа на 11 ноември 2025 г. загинаха 20 военнослужещи. Тогава военнотранспортният самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, се разби в грузинската община Сигнахи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #3, #5
09:13 25.02.2026
2 ся почва падането
09:14 25.02.2026
3 Анонимен
До коментар #1 от "Сталин":А може и да е за добро, че нашите си стоят на земята...
Коментиран от #16
09:17 25.02.2026
4 Да им пратим нашият СарафООФ!
09:17 25.02.2026
5 Пак си
До коментар #1 от "Сталин":Купихме машини за "фабрика" на 8 септември, втора ръка ама само за някакви си никакви 16 милиарда
09:20 25.02.2026
6 Ганчо
Коментиран от #18
09:20 25.02.2026
7 Нашият Главен пркурор
Нашите Ефки нъобще не хвърчат!
09:27 25.02.2026
8 Новичок
Коментиран от #9
09:29 25.02.2026
9 Тя Мара не
До коментар #8 от "Новичок":Чете нищо. Преписва на сляпо!
09:34 25.02.2026
10 Механик
Другите щели да се позабавят още някоя и друга година.
Трагедия, еййй!
09:36 25.02.2026
11 На комшу
09:44 25.02.2026
12 Бай Хой
09:59 25.02.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:01 25.02.2026
14 F-16 са велики
Еми ние сме едни от най-добрите сюзници на САЩ. Щом са ни продали такива самолети!
10:01 25.02.2026
15 на учения има инциденти
10:07 25.02.2026
16 факуса
До коментар #3 от "Анонимен":и престоят им е скъп на тез боклуци,всяка минута у нас ни струва пари,и без позволение от сащ не могат литнат,те това е робство
10:15 25.02.2026
17 Рамбо
10:54 25.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.