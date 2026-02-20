Вземете 50% отстъпка за хостинг от

18 души загинаха при пътна катастрофа в североизточен Египет, ранените са трима

20 Февруари, 2026 06:30, обновена 20 Февруари, 2026 05:33 711 1

Камиони и пикап се се сблъскали на магистрала

18 души загинаха при пътна катастрофа в североизточен Египет, ранените са трима - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Камиони и пикап се сблъскаха на магистрала в Египет в четвъртък следобед, убивайки 18 души и ранявайки трима, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Сблъсъкът е станал южно от Порт Саид, като според Министерството на труда са загинали рибари, возещи се в едно от превозните средства. Причините за сблъсъка не са изяснени. Пикапът е превозвал рибарите до работата им в развъдник в района на Порт Саид.

Снимки, публикувани от местните власти, показват последствията от катастрофата - пикап, смачкан между два големи товарни камиона, с разпръснати по пътя отломки.

Премиерът Мустафа Мадбули в изявление изрази съболезнования на семействата на жертвите и нареди да им бъде предоставена парична подкрепа. Междувременно губернаторът на Порт Саид посети мястото на катастрофата и ранените в местните болници, за да се увери, че движението е възстановено и че оцелелите получават съответните медицински грижи.

Фатални пътнотранспортни произшествия отнемат хиляди животи всяка година в Египет, който има лоши показатели за пътна безопасност. Превишаването на скоростта, лошите пътища и слабото прилагане на законите за движение са основните причини за повечето катастрофи.


