Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред агенция ТАСС, че президентът на Украйна Володимир Зеленски, въпреки тактически съображения, е признал, че „с удоволствие“ би приел ядрено оръжие от Франция или Великобритания.

„Всеки друг на негово място би мълчал от тактически съображения. Но Зеленски не издържа и призна това, за което Лондон и Париж упорито мълчаха“, каза Мария Захарова.

На 24 февруари руската служба за външно разузнаване разпространи информация за намеренията на Великобритания и Франция да предоставят на Украйна ядрено оръжие. Според ведомството, западните страни се стремят да създадат видимост за самостоятелно разработване на ядрен арсенал от Киев.

По-късно официалният представител на британския премиер Киър Стармър опроверга тази информация. Той подчерта ангажимента на Великобритания към усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в Украйна.