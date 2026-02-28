Новини
Мария Захарова: Зеленски призна, че иска да има ядрено оръжие
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Зеленски призна, че иска да има ядрено оръжие

28 Февруари, 2026 06:48

Русия засилва информационната кампания срещу Украйна

Мария Захарова: Зеленски призна, че иска да има ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред агенция ТАСС, че президентът на Украйна Володимир Зеленски, въпреки тактически съображения, е признал, че „с удоволствие“ би приел ядрено оръжие от Франция или Великобритания.

„Всеки друг на негово място би мълчал от тактически съображения. Но Зеленски не издържа и призна това, за което Лондон и Париж упорито мълчаха“, каза Мария Захарова.

На 24 февруари руската служба за външно разузнаване разпространи информация за намеренията на Великобритания и Франция да предоставят на Украйна ядрено оръжие. Според ведомството, западните страни се стремят да създадат видимост за самостоятелно разработване на ядрен арсенал от Киев.

По-късно официалният представител на британския премиер Киър Стармър опроверга тази информация. Той подчерта ангажимента на Великобритания към усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в Украйна.


Русия
  • 1 Машо

    9 6 Отговор
    ти не искаш ли?

    Коментиран от #12

    06:50 28.02.2026

  • 2 Ъхъ

    7 5 Отговор
    Така е , но той никога не го е криел! В момента в който се сдобие с него, ще го стовари върху предпазливите ви кратуни!

    06:53 28.02.2026

  • 3 Маша

    5 4 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #11

    06:55 28.02.2026

  • 4 Абе Стармъре

    3 6 Отговор
    Тия Фламиго украински ли са или британски? И са пригодени, и за ядрени глави.
    Ами морските дронове украински ли са?
    А и колко пъти до сега Зеленски ви рИва че Русия му "откраднала" ядреното оръжие?

    Коментиран от #16

    06:59 28.02.2026

  • 5 Смех с ватенки

    7 3 Отговор
    Кото ви бият на фронта така както циганин не си бие кучето търсите ядрено оръжие в Украйна.

    06:59 28.02.2026

  • 6 Русия е злото на света,

    7 2 Отговор
    така че докато ви има вас всеки от съседите ви трябва да притежава сериозно оръжие и подготовка, че сте отвратително нагли !

    06:59 28.02.2026

  • 7 ......

    6 3 Отговор
    Бо кл ук руски.

    07:00 28.02.2026

  • 8 о, да

    7 2 Отговор
    и аз искам да си купя МАЙБАХ,, ма май нема да е скоро.Па и те УКРИТЕ имаха ядрени ракети и руснаците им ги взеха като се подписаха че ще ги пазят .Дума не е ставало че ще бомбят КИЕВ и сега украински фламинго скоро ще посетят москва.То и затова е тоя рев....

    07:01 28.02.2026

  • 9 85% от българите сме за Украйна

    5 3 Отговор
    Факт.

    07:01 28.02.2026

  • 10 гру гайтанджиева

    3 1 Отговор
    Ама имат бойни комари.

    07:02 28.02.2026

  • 11 Велика е майк а. ти

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Маша":

    Пумияр гладен.

    07:03 28.02.2026

  • 12 разбира се

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Машо":

    че не й требе на маша.Тя си има биологическо оръжие лично производство и развъжда там едни буби

    07:04 28.02.2026

  • 13 Уест даунфол

    1 1 Отговор
    Мисля че Путин каза какво ще стане ако използват ЯО срещу Русия и кои ще го отнесат така че смятам темата за изчерпана и всичко друго е разтягане на локуми.Доколкото разбрах става дума за тия които подържат Украйна и че номера от рода те са си го направили сами и другите незнаели неразбрали и тнт няма да минат тоест казано с две думи ще го отнесат ятаците на Украйна.

    Коментиран от #17

    07:07 28.02.2026

  • 14 Минувач

    2 2 Отговор
    Едно Фламинго е забелязано да се разхожда около кримския мост.

    07:08 28.02.2026

  • 15 Е нали👇

    1 1 Отговор
    Киев за два дня и всьо.

    07:09 28.02.2026

  • 16 Справедливия и устойчив мир ще настъпи,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе Стармъре":

    когато на Русия и писне от тия наглеци и им ошамари островчето! И то мир не само в Украйна!

    "Той подчерта ангажимента на Великобритания към усилията за постигане на справедлив и устойчив мир в Украйна."

    07:09 28.02.2026

  • 17 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Уест даунфол":

    Чепп за зеле не става нито от путин,нито от вас копейките.

    07:10 28.02.2026

  • 18 Демократ

    1 1 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    07:11 28.02.2026

