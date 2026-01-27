Нарендра Моди след мегасделката с ЕС: Сътрудничеството между Индия и Европа е партньорство за глобалното благоденствие

Сътрудничеството между Индия и ЕС е партньорство за глобалното благо, заяви индийският премиер Нарендра Моди по повод сключеното днес двустранно споразумение за свободна търговия, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

Премиерът Моди, председателят на Съвета на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на ЕК представиха грандиозна програма за укрепване на двустранните връзки в областта на търговията и отбраната и за съвместната работа по изграждане на световен ред, основан на правила.

Двете страни подписаха и още два важни пакта – за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и за мобилността на индийски таланти в Европа. "Индия днес сключи най-голямото споразумение за свободна търговия в историята си (…) То ще улесни достъпа на нашите селскостопански производители и на малките индустрии до европейския пазар и ще създаде нови възможности в секторите на производството и търговията", пише Моди в изявление за медиите. "Това споразумение за свободна търговия ще стимулира инвестициите между Индия и ЕС, ще създаде нови партньорства за иновации и ще укрепи веригите за доставки в световен мащаб. Това означава, че не става въпрос само за търговско споразумение. Това е нов план за споделен просперитет", подчертава индийският премиер.

"Сътрудничеството между Индия и ЕС е партньорство за глобалното благо. Ще разширим тристранните проекти от Индо-тихоокеанския регион до Карибите", добавя Моди. "Заедно ще установим коридора Индия - Близък изток - Европа (IMEC) като ключова връзка между световната търговия и устойчивото развитие", пише още индийският премиер.

Той отбелязва, че Индия и ЕС са обсъдили подробно редица глобални въпроси, включително ситуацията в Украйна, Източна Азия и Индо-тихоокеанския регион.

"Многостранният подход и спазването на международните норми са наши общи приоритети. Единодушни сме, че реформата на глобалните институции е от съществено значение за справянето с днешните предизвикателства", пише в заключение Моди.