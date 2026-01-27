Новини
Нарендра Моди след мегасделката с ЕС: Сътрудничеството между Индия и Европа е партньорство за глобалното благоденствие

27 Януари, 2026 15:38

Премиерът Моди, председателят на Съвета на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на ЕК представиха грандиозна програма за укрепване на двустранните връзки в областта на търговията и отбраната

Нарендра Моди след мегасделката с ЕС: Сътрудничеството между Индия и Европа е партньорство за глобалното благоденствие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сътрудничеството между Индия и ЕС е партньорство за глобалното благо, заяви индийският премиер Нарендра Моди по повод сключеното днес двустранно споразумение за свободна търговия, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

Премиерът Моди, председателят на Съвета на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на ЕК представиха грандиозна програма за укрепване на двустранните връзки в областта на търговията и отбраната и за съвместната работа по изграждане на световен ред, основан на правила.

Двете страни подписаха и още два важни пакта – за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и за мобилността на индийски таланти в Европа. "Индия днес сключи най-голямото споразумение за свободна търговия в историята си (…) То ще улесни достъпа на нашите селскостопански производители и на малките индустрии до европейския пазар и ще създаде нови възможности в секторите на производството и търговията", пише Моди в изявление за медиите. "Това споразумение за свободна търговия ще стимулира инвестициите между Индия и ЕС, ще създаде нови партньорства за иновации и ще укрепи веригите за доставки в световен мащаб. Това означава, че не става въпрос само за търговско споразумение. Това е нов план за споделен просперитет", подчертава индийският премиер.

"Сътрудничеството между Индия и ЕС е партньорство за глобалното благо. Ще разширим тристранните проекти от Индо-тихоокеанския регион до Карибите", добавя Моди. "Заедно ще установим коридора Индия - Близък изток - Европа (IMEC) като ключова връзка между световната търговия и устойчивото развитие", пише още индийският премиер.

Той отбелязва, че Индия и ЕС са обсъдили подробно редица глобални въпроси, включително ситуацията в Украйна, Източна Азия и Индо-тихоокеанския регион.

"Многостранният подход и спазването на международните норми са наши общи приоритети. Единодушни сме, че реформата на глобалните институции е от съществено значение за справянето с днешните предизвикателства", пише в заключение Моди.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри Баба

    7 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #10, #20, #32

    15:38 27.01.2026

  • 2 Махараминдри Баба

    9 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7

    15:38 27.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    11 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:38 27.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    С българското селско стопанство е свършено.

    15:38 27.01.2026

  • 5 чорбаджийска запеканка

    8 4 Отговор
    Ще скръцне Тръмп с митата и дотук!

    15:39 27.01.2026

  • 6 Моди

    9 7 Отговор
    Добре дошъл ЕС в БРИКС!

    15:39 27.01.2026

  • 7 Ха-ха

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #31

    15:41 27.01.2026

  • 8 Нов мощен удар

    8 11 Отговор
    В зурлата на Путлер!

    Коментиран от #38

    15:42 27.01.2026

  • 9 Много ясно

    9 9 Отговор
    Нормалните държави си гледат изгодата, икономиката и търговията, а в същото време бедната Русийка с всеки изминал ден става все по-бедна и отритната от света.

    15:42 27.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путлер може и да си вярва

    8 14 Отговор
    Леко полеко май само аятоласите ще останат с путлеристите!

    Коментиран от #17, #36

    15:43 27.01.2026

  • 12 Тъжно, но факт.

    3 8 Отговор
    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от € 122 на € 137.22 !

    15:44 27.01.2026

  • 13 Още едно съмнително споразумение

    7 6 Отговор
    Какво ще ни предложи Индия е ясно: евтини селскостопански продукти и стоки плюс индийски таланти. А какво ще предложи Европа? Поскъпващото Евро ще направи износа към Индия непривлекателен. Май пак Европа е в губеща позиция.

    15:44 27.01.2026

  • 14 Нарендра Моди

    6 4 Отговор
    Ще ги удавим с руски стоки щото са гладни като 🐕 ТА и инжинери и доктори да ги лекуват и разкрасяват

    15:45 27.01.2026

  • 15 Махараминдри Баба

    11 2 Отговор
    Най-старата кръчма в Германия фалира след 270 години работа, Bild
    Кръчмата Schaumburger Hof, основана през 1755 г. на Рейн, обяви фалит.
    Крахът е подпомогнат от пандемията, растежа на минималната заплата и разходите за енергия, пише изданието.

    15:45 27.01.2026

  • 16 честен ционист

    6 1 Отговор
    Желязко се указа прав, че ще внасяме индиянци да ни бачкат.

    15:46 27.01.2026

  • 17 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер може и да си вярва":

    И Ганев русофилий...

    15:46 27.01.2026

  • 18 Нарендра Моди

    9 1 Отговор
    Нашите хора изнемогват на острова и ЕС.Ще се погрижим за прираста

    15:47 27.01.2026

  • 19 Госあ

    2 5 Отговор
    Това е добре ! Цивилизованият свят трябва да игнорира агресорите.

    15:51 27.01.2026

  • 20 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри Баба":

    Чърчил - Следващите фашисти ще се нарекат антифашисти! Виждаш ли себе си в тези думи, копей?

    15:52 27.01.2026

  • 21 Нарендра Моди: Другари събудете се.

    5 2 Отговор
    Атлантиците направо ви разказаха играта. НСИ: Дефицитът в държавното управление достига 1,5 млрд. лв. през третото тримесечие на 2025 г. За 2026 не ми се мисли колко вода ще глътнете ...

    15:53 27.01.2026

  • 22 Жоро

    6 6 Отговор
    Цените няма да паднат,но ще ни напълнят с Индийци!Страшна зделка!

    Коментиран от #24, #30

    15:54 27.01.2026

  • 23 Милен

    3 2 Отговор
    Супер, сега ще можем да си купим евтини индийски коли без мито. Така ще си обновим автопарка.

    15:55 27.01.2026

  • 24 браво бе лоботомиран

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Жоро":

    Става дума за ТЪРГОВИЯ, не за визи или други подобни. Аман от лъжливи келешчета като тебе

    15:55 27.01.2026

  • 25 бухамуха

    2 0 Отговор
    Ние малко индианци си имаме та остана и да внасяме индианци "таланти". Само дано се съгласят да работят за по $ 500 че нашите нещат и да чуят за работа. Само им дай да го карат на помощи.

    15:56 27.01.2026

  • 26 ФАКТ

    5 4 Отговор
    Стокообмена м/у ЕС и Индия(135 млрд долара) е 2х повече отколкото Индия и Русия.

    Коментиран от #27

    15:56 27.01.2026

  • 27 Логично

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ":

    русия няма пари. Опитват някакви бартери да правят, ама слаба работа.

    Коментиран от #33

    16:00 27.01.2026

  • 28 Лицемерни 60клуци

    4 1 Отговор
    Ако не беше СВО-то на Русия, ЕС щеше да търси Индия на кукуво лято.Лицемерни 60клуци.

    16:01 27.01.2026

  • 29 Значи ЕС ще внася

    5 1 Отговор
    руски горива и стоки, произведени с енергия от руски енергоизточници чрез Индия. И ще бъде по- евтино... Гениално. А може и жива сила да ни доставят за разплод и опресняване на еврогените...

    Коментиран от #37

    16:01 27.01.2026

  • 30 Даскал Фратю

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Жоро":

    Жоре, букварче,брат.👍

    16:03 27.01.2026

  • 31 Излиза нещо друго,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха":

    Ама като ти е влязло нещо, май не можеш да мислиш...

    16:03 27.01.2026

  • 32 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри Баба":

    Моди ще онуди Европейския колониален и тоталитарен съюз ми се струва.... Сега ще чакам бай Дончо да коментира тая мега сделка....

    16:05 27.01.2026

  • 33 А бе те и ракети

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Логично":

    нямаха, и живата сила бе на привършване, и териториите си загубиха... Нали?

    16:06 27.01.2026

  • 34 Нормално

    3 0 Отговор
    ЕСсср-то изпадна до нивата на индийските гета.

    16:08 27.01.2026

  • 35 Европейците и руснаците предатели на

    1 1 Отговор
    Евразийската тектонична плоча

    16:08 27.01.2026

  • 36 Бийк

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер може и да си вярва":

    Кои Аятоласи?
    Тези които до неделя ще ги няма?
    За тях ли става въпрос?
    Абе Копета един въпрос.
    Що тъй вашето приятелче моди не смята ес за загниващ и западащ?

    16:08 27.01.2026

  • 37 точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Значи ЕС ще внася":

    И в случая пе де Рассия ще трябва да ги продава на Индия на половин цена от това което продаваше на Европа, щото индиеца ако няма файда няма да си мръдне трибуквието.

    Коментиран от #39

    16:16 27.01.2026

  • 38 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нов мощен удар":

    За това,че ЕС сключи през Индия договор за свободна търговия с Русия ли?

    16:19 27.01.2026

  • 39 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "точно така":

    На каква цена ще си продаваш собствената стока решаваш ти,а на мен ако не ми е изгодна твоята цена ще търся на друго място,стига да намеря.Ако не намеря ще приема твоята цена или ще стоя гладна..

    16:22 27.01.2026

  • 40 Айде

    0 0 Отговор
    И Моди обърна палачинката.

    16:33 27.01.2026

  • 41 Сатана Z

    0 0 Отговор
    След като прие Пакистанските специалисти в България може да се заселят и индийски строители з ада свалят малко цените на услугите при ремонтите.

    16:36 27.01.2026

