Владимир Путин в Делхи: Русия ще продължи да доставя петрол на Индия

Президентът на Русия Владимир Путин увери днес, че ще продължи да доставя петрол на Индия въпреки санкциите наложени на Делхи от САЩ с мотива, че този внос финансира руската война в Украйна, обобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия е един надежден доставчик на петрол, газ, въглища и на всичко необходимо за енергийното развитие на Индия“, заяви Путин по време на среща с индийския премиер Нарендра Моди.

"Ние сме готови да продължим с доставките без прекъсване на петрол за индийската икономика, която отчита бърз растеж“, допълни той.

Без да споменава изрично руския петрол, Моди от своя страна благодари на госта си за неговата непоклатима помощ за Индия и добави, че енергийната сиурност е важен и силен стълб за тяхното партньорство.

От месеци Индия е под натиска на САЩ, които я упрекват, че финансира руските военни усилия в Украйна, като продължава да купува от Москва суров петрол на особено изгодни цени. В края на август президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска над Делхи, като наложи свръхмито на индийския внос в размер на 50 процента. Това стана в разгара на двустранните дискусии за подписването на договор за свободна търговия между двете държави. Впоследствие Тръмп заяви, че Моди му е обещал, че ще сложи край на вноса на руски суров петрол, който съставлява 36 процента от обема на петрола, рафиниран в Индия. Делхи така и не потвърди тези твърдения на Тръмп, но покупките на руски суров петрол намаляха, според международната търговска платформа Kpler. Няколко индийски компании обявиха, че отказват да се снабдяват от Русия.

Моди посрещна Путин вчера с всички почести на летището в Делхи. В негова чест той организира и частна вечеря.

От началото на визитата на Путин в Индия двамата лидери не спряха да си отправят взаимно комплименти и да изтъкват в какво отлично състояние са историческите връзки между двете им държави. Моди нарече Путин „истински приятел“ и се показа оптимист относно намирането на мирно решение на руско-украинския конфликт. Путин пък благодари на Моди за усилията му да се намери решение на този конфликт. А после похвали дълбоките исторически отношения и голямото доверие във военното и техническото сътрудничество между Индия и Русия.

До този момент Индия избягва открито да осъжда руската инвазия в Украйна, като същевременно поддържа връзки и с Европа и със САЩ. На няколко пъти Моди подчерта и привързаността си към многополюсния световен ред и устоя на призивите на Запада да се дистанцира с Русия.

Двете страни използваха визитата на Путин, за да обсъдят сътрудничеството им във военната област. Министрите на отбраната на двете страни също се срещнаха, но не беше подписан никакъв договор. Индия се обърна и към други оръжейни доставчици, сред които и Франция. Но Москва си остава за Делхи един от основните ѝ и предпочитани доставчици.

Индия засвидетелства интерес да закупи нови руски системи за противовъздушна отбрана С-400 и прояви интерес и към руския изтребител от пето поколение Су-57, посочва Франс прес. Делхи вече получи от Русия три системи С-400 през 2018 г. по силата на сделка на стойност 5,4 милиарда долара, припомня по темата и Асошиейтед прес. Други две системи трябва да бъдат доставени, но доставката закъсня заради нарушения във веригите за доставки.

През февруари Индия и Русия подписаха споразумение за подобряване на военното сътрудничество, ученията, гостуване на кораби в пристанища, оказване на помощ при бедствия и логистичната подкрепа. Държавната дума в Москва ратифицира споразумението преди посещението на Путин в Индия, припомня АП.

След преговорите Путин и Моди обявиха, че Индия и Русия са финализирали програма за икономическо сътрудничество до 2030 г., която ще спомогне за диверсифицирането на бизнесите им, като целта е увеличение на годишния търговски обмен на до 100 милиарда долара до 2030 г. Двустранната търговия между двете страни възлиза на 68,7 милиарда долара сега, според данни за последната финансова година. Търговията е обаче белязана от голям дефицит за Индия, който тя се опитва да преодолее чрез насърчаване на износа. „За да се постигне тази значителна цел, беше договорена програма за развитие на руско-индийското икономическо сътрудничество до 2030 г.“, заяви Путин. Той каза, че се работи по споразумение за създаване на зона за свободна търговия между Индия и Евразийския икономически съюз, икономическа група от няколко бивши съветски държави, доминирана от Москва, и добави, че това би могло да допринесе за увеличаване на търговията.

Междувременно най-големият руски производител на калиев карбонат и амониев нитрат „Уралхем“ подписа меморандум за разбирателство с три индийски компании за създаване на съвместно предприятие, което да изгради завод за карбамид в Русия. Това съобщиха днес индийското правителство и „Уралхем“, предаде Ройтерс.

Визитата на Путин в Индия беше в рамките на 23-ата среща на високо равнище между Индия и Русия, посочва АП. Путин се очаква да се прибере от Индия тази вечер, допълва Франс прес.