Владимир Путин в Делхи: Русия ще продължи да доставя петрол на Индия

5 Декември, 2025 21:23 1 109 45

Без да споменава изрично руския петрол, Моди от своя страна благодари на госта си за неговата непоклатима помощ за Индия и добави, че енергийната сиурност е важен и силен стълб за тяхното партньорство

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин увери днес, че ще продължи да доставя петрол на Индия въпреки санкциите наложени на Делхи от САЩ с мотива, че този внос финансира руската война в Украйна, обобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия е един надежден доставчик на петрол, газ, въглища и на всичко необходимо за енергийното развитие на Индия“, заяви Путин по време на среща с индийския премиер Нарендра Моди.

"Ние сме готови да продължим с доставките без прекъсване на петрол за индийската икономика, която отчита бърз растеж“, допълни той.

Без да споменава изрично руския петрол, Моди от своя страна благодари на госта си за неговата непоклатима помощ за Индия и добави, че енергийната сиурност е важен и силен стълб за тяхното партньорство.

От месеци Индия е под натиска на САЩ, които я упрекват, че финансира руските военни усилия в Украйна, като продължава да купува от Москва суров петрол на особено изгодни цени. В края на август президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска над Делхи, като наложи свръхмито на индийския внос в размер на 50 процента. Това стана в разгара на двустранните дискусии за подписването на договор за свободна търговия между двете държави. Впоследствие Тръмп заяви, че Моди му е обещал, че ще сложи край на вноса на руски суров петрол, който съставлява 36 процента от обема на петрола, рафиниран в Индия. Делхи така и не потвърди тези твърдения на Тръмп, но покупките на руски суров петрол намаляха, според международната търговска платформа Kpler. Няколко индийски компании обявиха, че отказват да се снабдяват от Русия.

Моди посрещна Путин вчера с всички почести на летището в Делхи. В негова чест той организира и частна вечеря.

От началото на визитата на Путин в Индия двамата лидери не спряха да си отправят взаимно комплименти и да изтъкват в какво отлично състояние са историческите връзки между двете им държави. Моди нарече Путин „истински приятел“ и се показа оптимист относно намирането на мирно решение на руско-украинския конфликт. Путин пък благодари на Моди за усилията му да се намери решение на този конфликт. А после похвали дълбоките исторически отношения и голямото доверие във военното и техническото сътрудничество между Индия и Русия.

До този момент Индия избягва открито да осъжда руската инвазия в Украйна, като същевременно поддържа връзки и с Европа и със САЩ. На няколко пъти Моди подчерта и привързаността си към многополюсния световен ред и устоя на призивите на Запада да се дистанцира с Русия.

Двете страни използваха визитата на Путин, за да обсъдят сътрудничеството им във военната област. Министрите на отбраната на двете страни също се срещнаха, но не беше подписан никакъв договор. Индия се обърна и към други оръжейни доставчици, сред които и Франция. Но Москва си остава за Делхи един от основните ѝ и предпочитани доставчици.

Индия засвидетелства интерес да закупи нови руски системи за противовъздушна отбрана С-400 и прояви интерес и към руския изтребител от пето поколение Су-57, посочва Франс прес. Делхи вече получи от Русия три системи С-400 през 2018 г. по силата на сделка на стойност 5,4 милиарда долара, припомня по темата и Асошиейтед прес. Други две системи трябва да бъдат доставени, но доставката закъсня заради нарушения във веригите за доставки.

През февруари Индия и Русия подписаха споразумение за подобряване на военното сътрудничество, ученията, гостуване на кораби в пристанища, оказване на помощ при бедствия и логистичната подкрепа. Държавната дума в Москва ратифицира споразумението преди посещението на Путин в Индия, припомня АП.

След преговорите Путин и Моди обявиха, че Индия и Русия са финализирали програма за икономическо сътрудничество до 2030 г., която ще спомогне за диверсифицирането на бизнесите им, като целта е увеличение на годишния търговски обмен на до 100 милиарда долара до 2030 г. Двустранната търговия между двете страни възлиза на 68,7 милиарда долара сега, според данни за последната финансова година. Търговията е обаче белязана от голям дефицит за Индия, който тя се опитва да преодолее чрез насърчаване на износа. „За да се постигне тази значителна цел, беше договорена програма за развитие на руско-индийското икономическо сътрудничество до 2030 г.“, заяви Путин. Той каза, че се работи по споразумение за създаване на зона за свободна търговия между Индия и Евразийския икономически съюз, икономическа група от няколко бивши съветски държави, доминирана от Москва, и добави, че това би могло да допринесе за увеличаване на търговията.

Междувременно най-големият руски производител на калиев карбонат и амониев нитрат „Уралхем“ подписа меморандум за разбирателство с три индийски компании за създаване на съвместно предприятие, което да изгради завод за карбамид в Русия. Това съобщиха днес индийското правителство и „Уралхем“, предаде Ройтерс.

Визитата на Путин в Индия беше в рамките на 23-ата среща на високо равнище между Индия и Русия, посочва АП. Путин се очаква да се прибере от Индия тази вечер, допълва Франс прес.


  • 1 Бункерният военнопрестъпник

    18 22 Отговор
    Ще доставя 😂 с 2/3 по-малко петрол на Индия ...

    Коментиран от #23, #25, #42

    21:26 05.12.2025

  • 2 Пич

    22 20 Отговор
    А не бе !!! После индийците ще го продават на американците , а американците на европейците !!! Кой е доказано тъпанар в тази схема ?!

    Коментиран от #4

    21:28 05.12.2025

  • 3 Ангелогласний

    19 7 Отговор
    Много ясно, защо не?
    Това са независими страни и те сами решават как какво да търгуват.
    Според международното право.
    Анадънму??

    21:30 05.12.2025

  • 4 Според мен

    3 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Коментар номер 1.

    Коментиран от #13, #15

    21:32 05.12.2025

  • 5 Каката

    2 2 Отговор
    Как?

    21:33 05.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    7 3 Отговор
    А Европа ще отреже и Индия. Да се взимат младоженците!

    21:36 05.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помакинята

    7 4 Отговор
    Очаквайте пеефски скоро да подкрепя Русия и да е русофил..като турски паток преди 5 г ...Абе гроба е 220 см х 100-120 см ...

    21:37 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Миролюб Войнов, доставчик

    7 16 Отговор
    Разбира се че ще продължи....
    Русия - страната на бананите, бинзина и бензоколонките.
    Само дето банани нет, бензина нет и бензоколонката кънти на кухо и празно като руска шамандура 😁

    Коментиран от #44

    21:39 05.12.2025

  • 13 Всъщност

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Според мен":

    Индия купи рекордно количество руски петрол на цена 74 долара, цена над наложения таван- 60 долара, увеличавайки вноса с 15% в сравнение с януари, според Les Echos. Както пояснява изданието, причината е изключително изгодната цена на руското гориво в сравнение с оферти от други страни. В същото време част от руския петрол в преработен вид продължава да тече от Индия към ЕС, въпреки европейското ембарго.
    В Индия към маслото се добавя малко будизъм, индуизъм, джайнизъм, сикхизъм - и то става неруско-православно, така че католиците и протестантите в Европа могат да го използват, без да навредят на здравето си

    21:39 05.12.2025

  • 14 Тити

    6 15 Отговор
    Ма то само Индия остана на Рашистите и продава на под пазарни цени демек имитира продажби за без пари

    Коментиран от #16, #24, #27, #29

    21:41 05.12.2025

  • 15 Пич

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Според мен":

    На една циганска сватба булката започнала да минава за да събере подаръците. И като се захванало : Асан - аз давам пет хиляди лева , Зоро - Аз давам десет хиляди лева....... Нашия се повъртял , па питал циганина до него - А бе , всички тези пари сега ли се дават ? А оня му рекъл - На бе , сега обещаваш какво ще дадеш ! Аха..... казал нашия циганин , и кагато булката дошла до него , скочил и викнал - Аз тогава давам кон с каруца.....

    21:43 05.12.2025

  • 16 Е жалко тогава

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    че ви изкараха безродниците, че да се излагате и показвате падението на запада.

    21:43 05.12.2025

  • 17 Съединените щати няма да позволят

    8 6 Отговор
    на Европа да участва в преговори за разрешаване на конфликта в Украйна заради своята безразсъдност. Тази гледна точка беше изразена от бившия помощник-заместник-ръководител на Пентагона Стивън Брайън в статия за платформата Substack. Според Брайън, Съединените щати вече предприемат стъпки за премахване на Европа, включително намаляване на споделянето на поверителни разузнавателни данни.

    21:44 05.12.2025

  • 18 Владика

    9 3 Отговор
    И рече Бог, богоугодно е да се подпомага Руската икономика.

    21:44 05.12.2025

  • 19 ?????

    6 3 Отговор
    Може пък тоя път модераторът да го пусне.
    Малко индийска анимация на тема Путин - Мори.

    21:45 05.12.2025

  • 20 ?????

    7 5 Отговор
    Може пък тоя път модераторът да го пусне.
    Малко индийска анимация на тема Путин - Мори.

    21:46 05.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Свободният свят

    12 7 Отговор
    приема Путин с огромни почести и уважение! И заслужено!

    Коментиран от #32

    21:47 05.12.2025

  • 23 Напротив договориха се

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Бункерният военнопрестъпник":

    да увеличат доставките Папурко.

    21:48 05.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Количествените натрупвания

    10 5 Отговор
    водят до качествени изменения.

    Индия е важен противовес на китайската доминация в Азия.

    Путин е умел балансьор между Китай и Индия, които едновременно са съюзници в БРИКС и враждуват помежду си.

    Три-четвърти от населението на света е с Русия и само 1/8 (формално) е с колективния запад.

    Русия побеждава, западът се разорява.

    Коментиран от #31

    22:02 05.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Спецназ

    6 7 Отговор
    Индия и Китай получават с 20% по-евтин газ и петрол от ВСИЧКИ!

    Газта за Турция през турски поток е нагоре с 20%,

    отделно Султана си ни товари с 20-25% нагоре и 70% е за европа(и за нас).

    Честито , че Баце спре Южен поток до Варна и
    преди това Иван Костов продаде Нефтохим Бургас за 1 лев!

    Само от транзита на тия две пера щяха да влизат 2 милиарда на година в бюджета!

    ТИЯ СА ЗА ЗАТВОРА, зяащото премахнаха разстрела в тила,
    което беше хем хуманно, хем не натоварва издръжката от бюджета!

    Сега плащаме за газа 20% на турския султан с кеф а

    някога сме вдигали Възстание при 10% данък!

    ФАКТ!

    Коментиран от #38

    22:05 05.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хм...

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Количествените натрупвания":

    Ами да се ухажват и да си играят игричките! Руснаците ще бъдат изолирани от Европа за век поне, да свикват.

    Коментиран от #35

    22:19 05.12.2025

  • 32 Да бе...

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Свободният свят":

    Свободният свят е обявил за издирване путя. И ще го арестуват и пратят да бъде съден при първа възможност.

    Коментиран от #34

    22:21 05.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Чети и помни

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе...":

    Свободният свят приема Путин с огромни почести и уважение! И заслужено! Само факти.

    22:23 05.12.2025

  • 35 По лошото е

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    че Европа става изолирана от свободният свят, а не, че руснаците няма да са в изолирана Европа.

    22:24 05.12.2025

  • 36 В маскве колко джамии има?

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Така пише":

    И колко мюслита? Знаеш ли?

    Коментиран от #39

    22:26 05.12.2025

  • 37 Тоя Моди

    2 0 Отговор
    е кат наш Боко- а всички приятел!

    На Тръмп онзи ден обеща да намали руския внос!
    На Путин гледам обещал обратното.

    Максуда, майка, квот даваш бе, бате!

    22:29 05.12.2025

  • 38 Много

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Спецназ":

    ги разбираш ти газовите въпроси!

    Тук да не е кат да продаваш дини от бостана!

    22:32 05.12.2025

  • 39 Колкото си имат

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "В маскве колко джамии има?":

    техни са си тротке. Обуй си шалварите и се успокой. 😀

    22:34 05.12.2025

  • 40 Хм...

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Така пише":

    Дя подкрепяш расияия, да ппдкрпяш терористи, е патриотично? Путинофилите сте безродниците, мършата, която ни тегли към дъното.

    Коментиран от #41, #43

    22:34 05.12.2025

  • 41 Така пише

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хм...":

    всеки безродник изтъкан от злоба и пошлост, че не може заради Русия да си носи чалмата и шалварите.

    22:35 05.12.2025

  • 42 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бункерният военнопрестъпник":

    тролче еврогейско,търси си надгробен камък

    22:36 05.12.2025

  • 43 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хм...":

    а измет като тебе трябва да се заравя на момента

    Коментиран от #45

    22:38 05.12.2025

  • 44 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов, доставчик":

    много си остроумен ве трол продажен,за стотинки ще се закопаете сами,доста хитро

    22:42 05.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

