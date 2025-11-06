Доналд Тръмп: Разбирам се все по-добре с Моди! Ще летя за Индия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разговорите му с индийския премиер Нарендра Моди вървят добре и че той ще посети Индия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп уточни, че е възможно посещението му в Индия да се състои следващата година.
Междувременно търговските преговори между двете страни продължават, отбелязва Ройтерс.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
22:53 06.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 НИЕ
22:58 06.11.2025