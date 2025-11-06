Новини
Доналд Тръмп: Разбирам се все по-добре с Моди! Ще летя за Индия

6 Ноември, 2025 22:50 504 3

  • доналд тръмп-
  • нарендра моди-
  • индия-
  • сащ-
  • петрол

Междувременно търговските преговори между двете страни продължават, отбелязва Ройтерс

Доналд Тръмп: Разбирам се все по-добре с Моди! Ще летя за Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разговорите му с индийския премиер Нарендра Моди вървят добре и че той ще посети Индия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп уточни, че е възможно посещението му в Индия да се състои следващата година.

Междувременно търговските преговори между двете страни продължават, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Зеленски се похвали че е обсъдил по телефона днес с Росен Желязков съвместни военни операции в Черно море срещу Русия.

    Коментиран от #2

    22:53 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НИЕ

    5 0 Отговор
    Путине следваме те!

    22:58 06.11.2025