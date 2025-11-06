Доналд Тръмп: Разбирам се все по-добре с Моди! Ще летя за Индия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разговорите му с индийския премиер Нарендра Моди вървят добре и че той ще посети Индия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп уточни, че е възможно посещението му в Индия да се състои следващата година.

Междувременно търговските преговори между двете страни продължават, отбелязва Ройтерс.