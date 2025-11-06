Новини
Последен шанс за мир! Пакистан и Афганистан отново сядат на масата за преговори в Турция

6 Ноември, 2025 15:20

Исламабад и талибаните поддържаха топли връзки в продължение на десетилетия, през последните години обаче отношенията им се влошиха

Последен шанс за мир! Пакистан и Афганистан отново сядат на масата за преговори в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Афганистан и Пакистан възобновяват мирните преговори в Истанбул, съобщава Ройтерс. Предишният кръг от разговори приключи без постигане на трайно примирие.

Южноазиатските съседи влязоха във въоръжен сблъсък миналия месец, при който загинаха десетки. Пакистан и Афганистан подписаха прекратяване на огъня в Доха на 19 октомври, но вторият кръг от преговорите в Истанбул приключи без дългосрочно споразумение.

Октомврийските сблъсъци започнаха след пакистански въздушни удари срещу Кабул, афганистанската столица, наред с други места, насочени към главата на пакистанските талибани. Талибаните отговориха с атаки срещу пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница, която остава затворена за търговия.

"Надяваме се, че мъдростта ще надделее и мирът ще бъде възстановен в региона", заяви министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Асиф. По думите му Исламабад следва едноточкова програма за убеждаване на Афганистан да обуздае бойците, атакуващи пакистанските сили през общата им граница.

Афганистанската делегация по време на преговорите ще бъде водена от началника на разузнаването Абдул Хак Уасик.

Пакистан и талибаните поддържаха топли връзки в продължение на десетилетия. През последните години обаче отношенията им се влошиха.

Исламабад обвинява талибаните, че укриват пакистанските талибани, отделна бойна групировка, която многократно се е сблъсквала с пакистанската армия. Кабул отрича това, като отбелязва, че няма контрол над групировката.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да питам

    0 0 Отговор
    Къде го Миротвоцът , от Щази ?! 🤭

    15:26 06.11.2025

  • 3 Герге ,

    0 0 Отговор
    ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    15:27 06.11.2025

