Дик Чейни и неговата "война срещу терора", която отвори кутията на Пандора

Дик Чейни и неговата "война срещу терора", която отвори кутията на Пандора

21 Ноември, 2025

Чейни беше министър на отбраната при президента Джордж Буш-старши по време на операция "Пустинна буря", а по-късно - вицепрезидент при сина му Джордж Буш-младши, по време на американските инвазии в Афганистан и Ирак

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Той беше министър на отбраната при президента Джордж Буш-старши по време на операция "Пустинна буря", а по-късно - вицепрезидент при сина му Джордж Буш-младши, по време на американските инвазии в Афганистан и Ирак.

Дик Чейни, който почина във вторник на 84-годишна възраст, беше може би един от най-влиятелните и могъщи вицепрезиденти в историята на Съединените щати.

В деня на смъртта му мнозина припомниха, че Чейни е бил нещо като "главен оперативен директор" на президента Буш-младши.

И като такъв той беше един от най-настойчивите и гласовити поддръжници на идеята за смяна на режима в Ирак - вероятно най-трайното, но и най-мрачното наследство, което остави след себе си.

"Просто казано, няма съмнение, че Садам Хюсеин разполага с оръжия за масово унищожение. Няма съмнение, че ги трупа, за да ги използва срещу нашите приятели, срещу нашите съюзници и срещу нас", заяви Чейни през август 2002 г. на конференция на организацията "Ветерани от чуждестранни войни".

Само че се оказа, че иракският президент всъщност не е разполагал с никакви оръжия за масово унищожение, нито се е готвел да използва такива срещу когото и да било.

Но именно тези несъществуващи оръжия станаха предлог за войната и последвалата скъпа, тромава и брутална окупация, която отвори кутията на Пандора - с насилие, разселване, тероризъм и нови диктатури.

И тази кутия все още не е затворена.

Военната кампания, водена от САЩ и планирана с ключовото участие на Чейни, беше бърза и решителна. От американска гледна точка, тя беше блестяща. За по-малко от 20 дни американските и съюзническите сили достигнаха Багдад.

Но окупацията, за която Чейни също носеше отговорност, се превърна в катастрофа.

Само седмици след падането на режима на Хюсеин през април 2003 г. започнаха безредици във Фалуджа и Рамади, а след няколко месеца стана ясно, че коалиционните сили не могат да поддържат реда.

Провалите бяха много - в областта на сигурността, управлението, икономиката и дори в осигуряването на елементарни услуги. Американците се оказаха в общество, чиито традиции и сложни вътрешни връзки не разбираха - или, както твърдяха критиците тогава, изобщо не желаят да разберат.

"Садам знаеше кои са враговете му и ги убиваше, но американците изобщо не знаят кой кой е. И дори да нямат такова намерение, поставят всички ни в опасност", казва пред CNN багдатски търговец през 2004 г.

По това време избухна и скандалът с изтезанията в затвора Абу Гариб. Снимките на унижавани иракски затворници, разпространени в медиите, шокираха света.

"Псуваха ни, крещяха ни, обиждаха ни. Ако някой кажеше нещо, го удряха силно - в бъбреците, в гърдите, в гърлото. Телата ни бяха целите в синини", разказва след това един от затворниците от Абу Гариб.

Днес Ирак е по-стабилен, а Багдад вече не е бойно поле, но корупцията остава огромен проблем.

Само преди няколко години страната - с помощта на САЩ и съюзниците им - успя да победи "Ислямска държава" - джихадистка групировка, възникнала като пряк резултат от американската инвазия и последвалата окупация.

Иронично, Иран, който при Хюсеин беше смъртен враг на Багдад, днес има значително влияние в Ирак - също пряко последствие от войната.

Освен моралните и човешки последици, войните, за които Чейни най-активно настояваше, нанесоха тежки икономически щети на САЩ.

Според изследването Costs of War Project на университета Браун, след 11 септември 2001 г. конфликтите са стрували на Америка 8 трилиона долара.

Грешките от ерата след 11 септември, в които Чейни играеше ключова роля, доведоха до възхода на "Ислямска държава", до трайната нестабилност в Близкия изток, бежанската криза и огромния дълг от над 38 трилиона долара, който тежи върху американската икономика.

И все пак не би било честно всичко това да се приписва само на Чейни.

В крайна сметка той беше само един от дълга редица американски лидери, които действаха безразсъдно в Близкия изток - с тежки последици за региона и за самите Съединени щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 4 Отговор
    Охоооо, как смело изплува САШтинската истината‼️

    17:58 21.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    26 3 Отговор
    Да, написаното е самата истина , но нали "За покойниците или добро , или нищо! "
    Май трябваше само НИЩО, след като няма НИЩО ДОБРО❗

    18:01 21.11.2025

  • 3 Минаващ

    29 3 Отговор
    той беше само един от дълга редица американски лидери, които действаха безразсъдно в Близкия изток.... И един от дългата редица американски лидери, на които с кеф да им пикаеш на гроба, за това, което причиниха на света.

    18:07 21.11.2025

  • 4 гото

    21 3 Отговор
    Гушнал мимшира оставяйки милиони да страдат.

    18:25 21.11.2025

  • 5 Ирак днес

    4 15 Отговор
    е едно много по-добро място от времето на сатрапа Саддам. Аха. Да.

    Коментиран от #8

    19:01 21.11.2025

  • 6 Копринаров

    7 2 Отговор
    Много садомазо име има този!

    19:31 21.11.2025

  • 8 Морски

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ирак днес":

    Аве пъпеш пусни си едно старо видео да видиш Ирак по време на Хюсеин и виж го сега.Където са отишли САЩ е смърт е разруха или предстои смърт и рязруха

    20:08 21.11.2025

  • 9 Търновец

    2 1 Отговор
    Някои факти да неверни - не е вярно че Садам Хюсеин не е имал оръжие за масово унищожение - Ирак преди Чейни беше считан за буфер между Израел и Иран и беше снабден с химическо оръжие от САЩ използувано в конфликта с Иран. А ако искаше Борис Йелцин можеше да предотврати войната от 2003. Една от причините за бързата победа на Американците беше наличието на мощни летящи радари които много помогнаха на авиацията на САЩ

    21:42 21.11.2025

  • 10 Ха Ха

    1 6 Отговор
    "За по-малко от 20 дни американските и съюзническите сили достигнаха Багдад." Под съюзнически сили разбирай престъпната военна организация НАТО, която бидейки защитна, нахлу в Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия и Украйна дори, избивайки много цивилни и правейки това без разрешение от ООН

    Коментиран от #12

    22:13 21.11.2025

  • 11 Търновец

    3 1 Отговор
    Един фаст за Дик Чейни и за неговият бос Джордже Буш - и двамата няколко пъти се отклоняват от служба във Виетнам, като Чейни се позовава на здравословни проблеми - но след това живее около 60 години

    22:50 21.11.2025

  • 12 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха Ха":

    рива бе глобалист. Разрешение от ооне вика. Тази отровна организация трябва да се разпусне най-накрая

    00:31 22.11.2025

  • 13 васи

    2 0 Отговор
    Още един престъпник убиец заминал от тоя свят след Д. Маккейн (приятелят на България ) М. Олбрайт . Още Господ да отърве човечеството от тези из.....роди като и трябваше да ги прибере при себе си като престъпникът Джо по точно деменцията , Х. Клинтън всъщност списъка е дълъг и безкраен те Англосаксонците имат ли един Президент да не е бил ? ---робовладелец, да не воювал с някоя страна , с вечните и безкрайни войни от 250 години грабят планетата и цялата им история вечните войни като са пролили кръвта на милиони . Още от Бащата на нациите по негова заповед са убити хиляди индианци като в началото убили бизоните за да останат гладни и да напуснат огромни райони принудени да се изтеглят в планините . Даже това го считали за недостатъчно раздавали на племената одела заразени с едра шарка .(пожълтяла страница в която подробно се описва къде колко хиляди са били раздадени във Военният музей в Чикаго ) .

    09:22 22.11.2025