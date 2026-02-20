Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот? Коя е заветната му мечта?

По-рано този месец, Русия изстреля скъпа междуконтинентална балистична ракета "Орешник" по цел в Лвов. "Орешник" е високоефективна, но и много скъпа ракета, и от гледна точка на анализа на разходите и ползите използването ѝ в Украйна е напълно безсмислено. Всъщност докладите показват относително ограничени щети. Следователно разполагането на "Орешник" изглежда по-скоро като PR трик, вероятно с цел да сигнализира администрацията на Тръмп, че Русия е недоволна като цяло от състоянието на световните дела - действията на Тръмп във Венецуела, залавянето на руски кораб в Северния Атлантик, плюс новата вълна от протести в Иран.
Русия несъмнено ще види активната намеса на САЩ в Иран - в известен смисъл това вече се случва, предвид миналогодишните американски въздушни удари срещу Иран и предупрежденията на Тръмп към режима в Техеран да не използва прекомерна сила срещу демонстрантите.
От гледна точка на Москва, действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин, пише в блога си британският историк, анализатор и професор по европейски науки в Оксфорд Тимъти Гартън Аш. В този смисъл падането на Мадуро изглежда е само последната от поредица западни интервенции срещу приятелски настроените към Москва режими, започвайки с Кадафи, Саддам Хюсеин, Асад, Янукович, дори Насралла в Ливан.
Често съм казвал, че Путин се събужда всяка сутрин с мисълта как може да прецака Украйна и да я върне в орбитата на Русия. Това е приоритет номер едно за Путин. Но има още едно нещо, което би накарало Путин да се събуди облян в студена пот: перспективата да бъде свален друг автократ и този друг автократ да се окаже самият той.
Иронията е, че самият Путин вече е много напреднал в операциите по смяна на режими в целия Запад, независимо дали става въпрос за финансиране на Брекзит, Тръмп 16", Джорджеску, Орбан, Фицо, Льо Пен, "Алтернатива за Германия" и други. Но действията на Тръмп срещу Мадуро изглеждат твърде болезнени за Путин, особено като се има предвид, че Иран и Куба вече са твърдо на прицел.
Съмнявам се, че всичко това ще направи Путин по-склонен да сключи мирно споразумение в Украйна. Докато Путин е нетърпелив да спаси собствената си кожа или "жопа", аз все още мисля, че Украйна е твърде емоционален въпрос, за да се откаже от него засега. Разбира се, с целта на Тръмп за цена на петрола от 50 долара за барел, която вреди на руската икономика, ситуацията за военната машина на Путин се усложнява. Но в същото време мисля, че Тръмп предлага на Путин достатъчно, за да го накара да си помисли, че пълната победа над Украйна е точно зад ъгъла.
Първо, имаме половинчатия подход на Тръмп към Украйна, който изглежда е насочен към незабавно предлагане на отстъпки на Путин, като едновременно с това се хули и тласка Зеленски към компромис. Второ - има недостиг на военни доставки за Украйна - разбирам, че доставяните от САЩ ракети Inceptor са в критичен недостиг. Путин е добре запознат с последното, така че смята, че една последна зимна кампания срещу критичната инфраструктура на Украйна най-накрая ще пречупи гърба на администрацията в Киев.
Трето, последните усилия на Тръмп да окаже натиск върху Дания относно Гренландия изглежда ще забият нож в самото сърце на НАТО. Последната публикация на Тръмп в социалните медии под заглавие "Липса на истина" допълнително разгневи общественото мнение в Европа - той отхвърли неспособността на американските съюзници да се застъпят за САЩ. Това беше буквално изплюване върху гроба на хилядите европейци, които загинаха в отговор на призива на САЩ след 11 септември за задействане на отбранителната клауза на НАТО по член 5. Те загинаха, подкрепяйки авантюрите на САЩ в Ирак и Афганистан.
Повечето европейски съюзници не биха казали това публично, но сега се съмняват, че ако европейските съюзници от НАТО бъдат нападнати, САЩ под ръководството на Тръмп биха се притекли в тяхна защита.
Тръмп твърди, че стремежът му да принуди европейските страни от НАТО да харчат повече за отбрана е вдъхнал нов живот на НАТО, но според мен това се усеща по-скоро като целувката на смъртта от страна на Тръмп. Повечето европейски съюзници осъзнават, че трябва да харчат повече за отбрана, но предимно защото вече не могат да разчитат на САЩ. Те планират свят след НАТО, или поне НАТО без САЩ.
И, продължавайки с метафората за съня, разпадането на НАТО е като мокър сън за Путин (извинете, видение, очевидно създадено в ада), а мисленето му ще бъде да продължи войната с Украйна още малко, тъй като с разпадането на НАТО подкрепата му за Украйна също неизбежно ще отслабне, което ще доведе до възможност за пълна победа на Русия в Украйна. Това може да не е вярно, но важното е какво мисли Путин и като човек, който е проследил над 25-те му години на власт и е предсказал пълномащабното нахлуване в Украйна още през 2015 г., мога да ви уверя, че той мисли така. Аз разбирам Путин.
А какво ще стане с мирния процес? За мен той не е сериозен - управлява се от несериозни личности като Уиткоф и Дмитриев. И Русия, и Украйна просто се преструват, че участват в процеса, опитвайки се да угодят на Тръмп или да предотвратят сериозни действия, които биха могли да им навредят, ако бъдат възприети като нежелаещата страна.
Ако Украйна ще отстъпва територия, тя се нуждае от железни гаранции за сигурност. Предложението на Обединеното кралство и Франция да изпратят войски на терен е лекомислено - първо, те не могат да осигурят достатъчно, и второ, способни ли са да воюват с Русия за Украйна? Никой не мисли така; това е суровата реалност. Единствената държава, която може да осигури надеждна гаранция за сигурност, са САЩ, но дори и тогава, когато съюзниците от НАТО в Европа се съмняват в решимостта на САЩ при Тръмп да се придържат към ангажимента си по член 5, защо тогава Украйна да го прави?
Въпреки всички усмивки на срещите между Тръмп и Зеленски в Мар-а-Лаго, украинците абсолютно не вярват на САЩ. Просто погледнете социологическите проучвания там. Така че украинската, а всъщност и европейската стратегия като цяло, е да се съобразяват с Тръмп в преговорите, да ги проточват, да се опитват никога да не казват директно "не" и да се опитват да прехвърлят вината за провала на преговорите върху Русия.
Украйна иска да задържи САЩ на своя страна възможно най-дълго, за да продължи по-дълго да получава оръжие и разузнавателна информация, преди Тръмп евентуално да спре всякаква подкрепа. Надеждата е, че дотогава Европа и Украйна ще бъдат достатъчно самодостатъчни, за да продължат да се противопоставят на Русия.
До известна степен руската преговорна позиция е същата, макар че Русия изглежда е в по-силна позиция, тъй като Тръмп изглежда има нездравословна привързаност към Русия и към авторитарните режими като цяло. Естествената склонност на Тръмп е да се подмазва на силните и да тормози слабите. Това е класическият начин на действие на един тиранин, подпомогнат от социопатичните си черти и изобилието от подмазвачи в обкръжението му. Путин е страхотен в това да играе на егото на Тръмп - той свири на него като на цигулка.
Тази седмица Русия изпрати две съобщения, че е недоволна от последната украинско-европейска версия на мирния план за Украйна - това е 19-точков план срещу (глупавия) план от 28 точки на Русия. Първото беше ракетният удар с "Орешник". Второто бяха коментари на Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи.
Захарова е женска версия на комичния Али на Саддам Хюсеин, примесена с елементи на Хитлеровия Гьобелс. Каква жена! Тя заяви, че разполагането на каквито и да било войски на НАТО (което означава британски и френски) в Украйна би било неприемливо и би било легитимна цел. Това беше ключов аспект от 19-точковия мирен план и подчертава, че Русия е против всеки план, който предоставя каквато и да е надеждна гаранция за сигурност за Украйна, тъй като крайната ѝ цел е да държи Украйна несигурна и отворена за по-нататъшно руско нашествие. Русия ще се противопостави на всичко, което пречи на плановете ѝ за окончателно подчинение на Украйна.
Накратко, мирните преговори на Тръмп в Украйна са в застой и ще останат такива, докато Тръмп не осъзнае, че трябва да увеличи цената на продължаването на войната за Путин, което предполага по-големи и по-качествени доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този ташаклииски блок
Коментиран от #97
20:03 20.02.2026
2 Бийк
и супер сладката му смърт.
Препоръчвам му да гледа какво ще стане и с любимите му чалмички в Иран
Коментиран от #24, #104
20:04 20.02.2026
3 Омбре
Коментиран от #38, #78
20:06 20.02.2026
4 Путин
20:06 20.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #15, #46
20:06 20.02.2026
6 Дано
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Един орешник го навести🇧🇬 🇷🇺 👍
Коментиран от #92, #93
20:08 20.02.2026
7 604
20:08 20.02.2026
8 Фейк на часа
Нали Путин беше умрял преди три години, вие пускахте статии за неговата кончина,
даже многоуважаемата БТВ го даде в ковчег.
Как така се събуждал със студена пот? Вие свидетели ли сте на неговото събуждане
или просто пускате поредния русофобски пасквил?
20:09 20.02.2026
9 ох малее колко сте жалки
20:09 20.02.2026
10 Гост
От къде авторката знае в какво състояние се събужда Путин?
Коментиран от #16, #18
20:10 20.02.2026
11 Защо е необходимо господин
Той много добре знае че е по-добре да си партнира с Русия която може да му подсигури евтини ресурси газ петрол и всичко на което тя е богата защото ще се разберат като бизнесмени.
Какво може да му предложи Европа. Той ясно им го каза. Не се интересувам от джендъри мигранти които само смучат от либерастия и демокрастия а от силен партньор. Какво от това имат урси розовите понита които могат да му предложат. Нищо. По какъв начин той може да печели от Европа. От нищо
Коментиран от #94
20:10 20.02.2026
12 Опааа
20:10 20.02.2026
13 Написано от Tashekon blog
20:10 20.02.2026
14 Евродебил
Коментиран от #29
20:11 20.02.2026
15 Бийк
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Пари ли ,пари ли отзад?
20:11 20.02.2026
16 Опааа
До коментар #10 от "Гост":Мара-тЪ пото знае всичко!
20:11 20.02.2026
17 Лицето Милен Ганев
20:11 20.02.2026
18 Лапнала му
До коментар #10 от "Гост":е микрофона и той е бил хладен
20:13 20.02.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #21
20:14 20.02.2026
20 Ами
20:15 20.02.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Сатана Z":В неделя свършва Олимпиадата и в понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.
20:15 20.02.2026
22 БОЛШЕВИК
Коментиран от #59, #96, #116
20:16 20.02.2026
23 Студена пот
20:18 20.02.2026
24 Като предния път
До коментар #2 от "Бийк":Ще хвърлят 2-3 бомба и ще си бият камшика..
Целта е да пламне гражданска война. Това е залога.
Иначе дядката не ще да воюеа. Разбираемо е. На 10 хиляди километри от държавата си. Ако стане някоя патаклама, ще започне ядрена война. Кому е нужно? . Дядката иска да събира мита и да му се кланят.
Коментиран от #32
20:22 20.02.2026
25 Васил
20:25 20.02.2026
26 Май автора се буди
20:32 20.02.2026
27 КЪДЕ ГИ НАМИРАТЕ ТИА....
20:33 20.02.2026
28 Смешник
Коментиран от #50
20:34 20.02.2026
29 Поправка
До коментар #14 от "Евродебил":Сумата, която цитираш е неправилна.
Това, което ЕС (включително България) ще ДАДЕ на Украйна е следното:
- 800 милиарда Евро за възстановяване на Украйна
- 700 милиарда Евро за поддържане армията на Украйна
Или ЕС ще фалира, или ще се напечатат толкова банкноти, че в ЕС ще има хиперинфлация.
За сведение, най-голямата хиперинфлация е точно в Германия между двете световни войни.
Коментиран от #95
20:35 20.02.2026
30 Естет
20:36 20.02.2026
31 пешо
20:38 20.02.2026
32 Бийк
До коментар #24 от "Като предния път":Да добре
20:38 20.02.2026
33 бодала
Коментиран от #43, #51
20:39 20.02.2026
34 Мисля
Коментиран от #70
20:42 20.02.2026
35 Неприятна
20:43 20.02.2026
36 Кирпича
20:49 20.02.2026
37 ха ха ха ..
20:52 20.02.2026
38 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "Омбре":Чукча – не читатель, чукча – писатель! (поговорка от популярен СССР анекдот)
20:55 20.02.2026
40 Да , така е
Коментиран от #42
20:56 20.02.2026
41 ЯСНО!
20:57 20.02.2026
42 Нсистина-така е...!
До коментар #40 от "Да , така е":Само дето си пропуснал кавичките на...
...- ,,сериозната и многоуважаема статия"...!
21:00 20.02.2026
43 Айде бе,
До коментар #33 от "бодала":Ние маи сме пред прага на голямата война. Стегна ли си мешката и гетите? Не се надявай да минеш метър, без теб и такива като теб на фронта нищо няма да свърши. Дане се молиш после само и само да те пленят украинци?
Коментиран от #44
21:00 20.02.2026
44 бай Иб ри к
До коментар #43 от "Айде бе,":Ти мешка знаеш ли какво е ? Много зор ще видиш , ама Кремъл няма да видиш .
21:02 20.02.2026
45 Последния Софиянец
21:04 20.02.2026
46 Сатана Z
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ке падне млатене на чалмите, бункерното с ботокса пак ще се скрие зад Урал в калното мазе!
21:06 20.02.2026
47 Дзак
21:08 20.02.2026
48 Уникално
Коментиран от #62
21:16 20.02.2026
49 az СВО Победа 80
1. Понеже западът не разполага с "Орешник" ни обяснява колко кисело е гроздето....
🤣🤣🤣
Коментиран от #53, #58, #64
21:16 20.02.2026
50 Не само
До коментар #28 от "Смешник":се събужда в пот, но и четири години трепери, шикалкави и мишкува. Няма право да мисли за каквото и да е преливане на чашата на търпението. Огромен грешник е! На съвестта му ще тежат и на тоя и на ония свят смъртта на милион славяни, вкл. деца и цивилни
21:17 20.02.2026
51 На прага на поредната руска
До коментар #33 от "бодала":голяма нacpaла сме! Точка, ватниче.
21:22 20.02.2026
52 Гошо
21:22 20.02.2026
53 Те и двата ги издумкаха, след 6 месеца
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":ще има пще един... Е те това е яелико разполагане... 🤣🤣🤣🤣 Нефелни крепостнин нацистчета.
21:24 20.02.2026
54 А нашите копеи
21:24 20.02.2026
55 Копейккииии
21:28 20.02.2026
56 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
21:31 20.02.2026
57 Ганчев
Коментиран от #69
21:31 20.02.2026
59 Колективен руски крепостен
До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?А Захаровата преди нова година си купи жилище за 1, 1 милиона долара.
Коментиран от #88
21:41 20.02.2026
60 Путин е светлия лъч надежда за
21:48 20.02.2026
61 Така, така
21:59 20.02.2026
62 Илия
До коментар #48 от "Уникално":С ли Ед фалита и разпада Русия ще бъде поставена под международно управление.
22:01 20.02.2026
63 Ицо
22:05 20.02.2026
64 Пора
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Мятай си въжето.
Коментиран от #68
22:06 20.02.2026
65 Анонимен
22:23 20.02.2026
66 дедо Герчо
22:37 20.02.2026
67 Илия
22:37 20.02.2026
68 Ицо
До коментар #64 от "Пора":Мятай ми се на ....ра бре мррррзливец !
22:38 20.02.2026
69 хаха🤣
До коментар #57 от "Ганчев":Лапуркай бе лепиларрр !
22:39 20.02.2026
70 Илия
До коментар #34 от "Мисля":Много мислиш бе тъ пуннгерр ,не са за теб тези неща ,наблягай на еденьето и ..рането ,там ти е силата.
22:43 20.02.2026
71 ?????
"От гледна точка на Москва действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин"
Е и?
Коментиран от #110
22:50 20.02.2026
72 Точен
Коментиран от #73
22:50 20.02.2026
73 И самият списвач
До коментар #72 от "Точен":Не си е прочел тъпнята!
23:04 20.02.2026
74 Бай Онзи
23:24 20.02.2026
75 ?????
Путин пак е умрял.
23:28 20.02.2026
77 А един мармот завива
00:00 21.02.2026
78 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Омбре":Простата Мара пак си е измислила ниво име
02:11 21.02.2026
80 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #86
04:30 21.02.2026
81 защо
06:57 21.02.2026
83 Гончар Романенко
07:01 21.02.2026
84 Артилерист
07:11 21.02.2026
85 Патриот
07:14 21.02.2026
86 Патриот
До коментар #80 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ало, на кой език пишеш? Имаш ли преводач?
07:18 21.02.2026
88 А Зеленска?
До коментар #59 от "Колективен руски крепостен":Тя ли ти сподели? А Зеленска, сподели ли ти?
07:27 21.02.2026
89 Автор делириум
07:28 21.02.2026
90 Учуден
07:31 21.02.2026
91 гочето
свирките на Кая Калас могат само да го изпотят щото са и големи зъбите... като на кон
07:44 21.02.2026
92 Хисмет
До коментар #6 от "Дано":После да не ревеш като те арестуват и те пратят на бай Асан за булка?
07:45 21.02.2026
93 НКВД
До коментар #6 от "Дано":Предателите ги разстрелват. Няма да ти се размине Народния съд.
07:47 21.02.2026
94 Бурлак
До коментар #11 от "Защо е необходимо господин":Защо им е на САЩ руски газ и петрол, след като САЩ произвежда и изнася?
Виж по-скоро Тръмп е заинтересован да елеминира Русия преди да навлязат електромобилите повсеместно.
Коментиран от #109
07:50 21.02.2026
95 И защо ЕС да го прави?
До коментар #29 от "Поправка":Само глупости приказват.
07:51 21.02.2026
96 Саша Грей
До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":Да. Имат изделия за унищожение, смърт, клане, убийства, изпепеляване...
А нещо за спасяване на живот? Нещо за благото на човек? Нещо, което да направи живота на човек по-добър?
Коментиран от #100
08:04 21.02.2026
97 катран
До коментар #1 от "Този ташаклииски блок":Орешник бил "анимация".а когато удари в укропия..европа реално напълни памперси..и направиха извод..НЯМА с какво да спрат това оръжие..Много голяма пропаганда, което никой няма да прочете..Защото всеки ден бълвате една и съща глупост..Сигурно и Крим и Донбас се водят при вас пиар акция..и 20% руска територия върната от бандеровскукройна..едно нищо..
Коментиран от #122
08:10 21.02.2026
99 Джуджи
08:28 21.02.2026
100 Леля Гошо
До коментар #96 от "Саша Грей":Като пример, в Русия има евтини и много ефикасни ЛЕКАРСТВА, които фармацевтичната мафия не допуска да се лицензиран в ЕС за да ти продават не толкова добри продукти на десеторно по-висока цена.
08:33 21.02.2026
101 Хи хи
08:39 21.02.2026
102 какво кара козляците да се събуждат
08:46 21.02.2026
103 Шесто чувство
08:52 21.02.2026
104 Логични
До коментар #2 от "Бийк":Мечтата на Путин е мир и благоденствие за Русия. Но понеже няма мир, трябва да се готовят за война и поради тази готовност, голяма война няма да има. Никой не ще ядрена война.
08:54 21.02.2026
106 Авторът се събидил подмокрен
08:57 21.02.2026
107 АБВ
Падението е пълно. Жалкари !
09:07 21.02.2026
108 Бай той Толстой
09:25 21.02.2026
109 Па съм я бе
До коментар #94 от "Бурлак":САЩ произвежда 13 млн.т.,а използва 24 млн.т.Чети бе!
09:28 21.02.2026
110 Па съм я бе
До коментар #71 от "?????":От моя гледна точка е същото.Значи-Удри Вова!
09:29 21.02.2026
112 Анонимен
09:37 21.02.2026
113 Кошмари
09:44 21.02.2026
114 Уникално
Коментиран от #118
09:45 21.02.2026
117 Факт
Истината е проста: ако Русия наистина воюваше с „истинското“ НАТО – с неговата авиация от пето поколение, далекобойни ракети и превъзхождащо сателитно разузнаване – войната щеше да приключи за броени седмици. Но за вътрешна консумация руснаците трябва да вярват, че са жертва на световен заговор.
Това е единственият начин режимът да маскира технологичната си безпомощност. Най-голямото доказателство за тази лъжа обаче е личният избор на нейните автори. Кремъл така и не обясни защо децата на руския елит се раждат, живеят, учат и работят в натовски държави. Въпреки че руската пропаганда твърди, че западното образование е „деградирало“, дипломите от Oxford, Harvard и Sorbonne остават най-желаните за наследниците на Кремъл. Руснаците кълнат Запада пред камерите, но поверяват най-ценното си – своите деца – на неговата сигурност, правосъдие и цивилизация.
Това не е идеология. Това е чиста патология.
Биляна Грозданова
Коментиран от #123
09:56 21.02.2026
118 9689
До коментар #114 от "Уникално":Да,уникално.Без руските спортисти стават състезания на астматици.
Коментиран от #124
09:57 21.02.2026
119 Цензура
Този обрaтняшки "професор" какво прави всъщност? Напада словесно Вова Путин, или му пише похвални слова? Или просто е евтино платен шизoфpeник?
10:00 21.02.2026
120 ТрАмп
и Путин се събужда облян в студена пот!
10:18 21.02.2026
122 Орешникът
До коментар #97 от "катран":носи 36 болванки (метални заготовки по 20-30кг.) и ги насочва към целта с 4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата когато още са студени, енергията на удара е колкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $45мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.
11:22 21.02.2026
123 Да допълня в този дух.
До коментар #117 от "Факт":Единственото което не сме видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ, неточен или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехвалената им ПВО С-300, С-400 която нищо не направи в Иран и Венецуела. Да не отваряме дума за качеството на автомобили, авиация, бяла и черна техника... и всичко друго издялано в Русия. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.
11:29 21.02.2026
