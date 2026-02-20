ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-рано този месец, Русия изстреля скъпа междуконтинентална балистична ракета "Орешник" по цел в Лвов. "Орешник" е високоефективна, но и много скъпа ракета, и от гледна точка на анализа на разходите и ползите използването ѝ в Украйна е напълно безсмислено. Всъщност докладите показват относително ограничени щети. Следователно разполагането на "Орешник" изглежда по-скоро като PR трик, вероятно с цел да сигнализира администрацията на Тръмп, че Русия е недоволна като цяло от състоянието на световните дела - действията на Тръмп във Венецуела, залавянето на руски кораб в Северния Атлантик, плюс новата вълна от протести в Иран.

Русия несъмнено ще види активната намеса на САЩ в Иран - в известен смисъл това вече се случва, предвид миналогодишните американски въздушни удари срещу Иран и предупрежденията на Тръмп към режима в Техеран да не използва прекомерна сила срещу демонстрантите.

От гледна точка на Москва, действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин, пише в блога си британският историк, анализатор и професор по европейски науки в Оксфорд Тимъти Гартън Аш. В този смисъл падането на Мадуро изглежда е само последната от поредица западни интервенции срещу приятелски настроените към Москва режими, започвайки с Кадафи, Саддам Хюсеин, Асад, Янукович, дори Насралла в Ливан.

Често съм казвал, че Путин се събужда всяка сутрин с мисълта как може да прецака Украйна и да я върне в орбитата на Русия. Това е приоритет номер едно за Путин. Но има още едно нещо, което би накарало Путин да се събуди облян в студена пот: перспективата да бъде свален друг автократ и този друг автократ да се окаже самият той.

Иронията е, че самият Путин вече е много напреднал в операциите по смяна на режими в целия Запад, независимо дали става въпрос за финансиране на Брекзит, Тръмп 16", Джорджеску, Орбан, Фицо, Льо Пен, "Алтернатива за Германия" и други. Но действията на Тръмп срещу Мадуро изглеждат твърде болезнени за Путин, особено като се има предвид, че Иран и Куба вече са твърдо на прицел.

Съмнявам се, че всичко това ще направи Путин по-склонен да сключи мирно споразумение в Украйна. Докато Путин е нетърпелив да спаси собствената си кожа или "жопа", аз все още мисля, че Украйна е твърде емоционален въпрос, за да се откаже от него засега. Разбира се, с целта на Тръмп за цена на петрола от 50 долара за барел, която вреди на руската икономика, ситуацията за военната машина на Путин се усложнява. Но в същото време мисля, че Тръмп предлага на Путин достатъчно, за да го накара да си помисли, че пълната победа над Украйна е точно зад ъгъла.

Първо, имаме половинчатия подход на Тръмп към Украйна, който изглежда е насочен към незабавно предлагане на отстъпки на Путин, като едновременно с това се хули и тласка Зеленски към компромис. Второ - има недостиг на военни доставки за Украйна - разбирам, че доставяните от САЩ ракети Inceptor са в критичен недостиг. Путин е добре запознат с последното, така че смята, че една последна зимна кампания срещу критичната инфраструктура на Украйна най-накрая ще пречупи гърба на администрацията в Киев.

Трето, последните усилия на Тръмп да окаже натиск върху Дания относно Гренландия изглежда ще забият нож в самото сърце на НАТО. Последната публикация на Тръмп в социалните медии под заглавие "Липса на истина" допълнително разгневи общественото мнение в Европа - той отхвърли неспособността на американските съюзници да се застъпят за САЩ. Това беше буквално изплюване върху гроба на хилядите европейци, които загинаха в отговор на призива на САЩ след 11 септември за задействане на отбранителната клауза на НАТО по член 5. Те загинаха, подкрепяйки авантюрите на САЩ в Ирак и Афганистан.

Повечето европейски съюзници не биха казали това публично, но сега се съмняват, че ако европейските съюзници от НАТО бъдат нападнати, САЩ под ръководството на Тръмп биха се притекли в тяхна защита.

Тръмп твърди, че стремежът му да принуди европейските страни от НАТО да харчат повече за отбрана е вдъхнал нов живот на НАТО, но според мен това се усеща по-скоро като целувката на смъртта от страна на Тръмп. Повечето европейски съюзници осъзнават, че трябва да харчат повече за отбрана, но предимно защото вече не могат да разчитат на САЩ. Те планират свят след НАТО, или поне НАТО без САЩ.

И, продължавайки с метафората за съня, разпадането на НАТО е като мокър сън за Путин (извинете, видение, очевидно създадено в ада), а мисленето му ще бъде да продължи войната с Украйна още малко, тъй като с разпадането на НАТО подкрепата му за Украйна също неизбежно ще отслабне, което ще доведе до възможност за пълна победа на Русия в Украйна. Това може да не е вярно, но важното е какво мисли Путин и като човек, който е проследил над 25-те му години на власт и е предсказал пълномащабното нахлуване в Украйна още през 2015 г., мога да ви уверя, че той мисли така. Аз разбирам Путин.

А какво ще стане с мирния процес? За мен той не е сериозен - управлява се от несериозни личности като Уиткоф и Дмитриев. И Русия, и Украйна просто се преструват, че участват в процеса, опитвайки се да угодят на Тръмп или да предотвратят сериозни действия, които биха могли да им навредят, ако бъдат възприети като нежелаещата страна.

Ако Украйна ще отстъпва територия, тя се нуждае от железни гаранции за сигурност. Предложението на Обединеното кралство и Франция да изпратят войски на терен е лекомислено - първо, те не могат да осигурят достатъчно, и второ, способни ли са да воюват с Русия за Украйна? Никой не мисли така; това е суровата реалност. Единствената държава, която може да осигури надеждна гаранция за сигурност, са САЩ, но дори и тогава, когато съюзниците от НАТО в Европа се съмняват в решимостта на САЩ при Тръмп да се придържат към ангажимента си по член 5, защо тогава Украйна да го прави?

Въпреки всички усмивки на срещите между Тръмп и Зеленски в Мар-а-Лаго, украинците абсолютно не вярват на САЩ. Просто погледнете социологическите проучвания там. Така че украинската, а всъщност и европейската стратегия като цяло, е да се съобразяват с Тръмп в преговорите, да ги проточват, да се опитват никога да не казват директно "не" и да се опитват да прехвърлят вината за провала на преговорите върху Русия.

Украйна иска да задържи САЩ на своя страна възможно най-дълго, за да продължи по-дълго да получава оръжие и разузнавателна информация, преди Тръмп евентуално да спре всякаква подкрепа. Надеждата е, че дотогава Европа и Украйна ще бъдат достатъчно самодостатъчни, за да продължат да се противопоставят на Русия.

До известна степен руската преговорна позиция е същата, макар че Русия изглежда е в по-силна позиция, тъй като Тръмп изглежда има нездравословна привързаност към Русия и към авторитарните режими като цяло. Естествената склонност на Тръмп е да се подмазва на силните и да тормози слабите. Това е класическият начин на действие на един тиранин, подпомогнат от социопатичните си черти и изобилието от подмазвачи в обкръжението му. Путин е страхотен в това да играе на егото на Тръмп - той свири на него като на цигулка.

Тази седмица Русия изпрати две съобщения, че е недоволна от последната украинско-европейска версия на мирния план за Украйна - това е 19-точков план срещу (глупавия) план от 28 точки на Русия. Първото беше ракетният удар с "Орешник". Второто бяха коментари на Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи.

Захарова е женска версия на комичния Али на Саддам Хюсеин, примесена с елементи на Хитлеровия Гьобелс. Каква жена! Тя заяви, че разполагането на каквито и да било войски на НАТО (което означава британски и френски) в Украйна би било неприемливо и би било легитимна цел. Това беше ключов аспект от 19-точковия мирен план и подчертава, че Русия е против всеки план, който предоставя каквато и да е надеждна гаранция за сигурност за Украйна, тъй като крайната ѝ цел е да държи Украйна несигурна и отворена за по-нататъшно руско нашествие. Русия ще се противопостави на всичко, което пречи на плановете ѝ за окончателно подчинение на Украйна.

Накратко, мирните преговори на Тръмп в Украйна са в застой и ще останат такива, докато Тръмп не осъзнае, че трябва да увеличи цената на продължаването на войната за Путин, което предполага по-големи и по-качествени доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу Русия.