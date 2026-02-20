Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот? Коя е заветната му мечта?

Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот? Коя е заветната му мечта?

20 Февруари, 2026 20:00 5 553 124

От гледна точка на Москва действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин

Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот? Коя е заветната му мечта? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Tashekon blog Tashekon blog
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-рано този месец, Русия изстреля скъпа междуконтинентална балистична ракета "Орешник" по цел в Лвов. "Орешник" е високоефективна, но и много скъпа ракета, и от гледна точка на анализа на разходите и ползите използването ѝ в Украйна е напълно безсмислено. Всъщност докладите показват относително ограничени щети. Следователно разполагането на "Орешник" изглежда по-скоро като PR трик, вероятно с цел да сигнализира администрацията на Тръмп, че Русия е недоволна като цяло от състоянието на световните дела - действията на Тръмп във Венецуела, залавянето на руски кораб в Северния Атлантик, плюс новата вълна от протести в Иран.

Русия несъмнено ще види активната намеса на САЩ в Иран - в известен смисъл това вече се случва, предвид миналогодишните американски въздушни удари срещу Иран и предупрежденията на Тръмп към режима в Техеран да не използва прекомерна сила срещу демонстрантите.

От гледна точка на Москва, действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин, пише в блога си британският историк, анализатор и професор по европейски науки в Оксфорд Тимъти Гартън Аш. В този смисъл падането на Мадуро изглежда е само последната от поредица западни интервенции срещу приятелски настроените към Москва режими, започвайки с Кадафи, Саддам Хюсеин, Асад, Янукович, дори Насралла в Ливан.

Често съм казвал, че Путин се събужда всяка сутрин с мисълта как може да прецака Украйна и да я върне в орбитата на Русия. Това е приоритет номер едно за Путин. Но има още едно нещо, което би накарало Путин да се събуди облян в студена пот: перспективата да бъде свален друг автократ и този друг автократ да се окаже самият той.

Иронията е, че самият Путин вече е много напреднал в операциите по смяна на режими в целия Запад, независимо дали става въпрос за финансиране на Брекзит, Тръмп 16", Джорджеску, Орбан, Фицо, Льо Пен, "Алтернатива за Германия" и други. Но действията на Тръмп срещу Мадуро изглеждат твърде болезнени за Путин, особено като се има предвид, че Иран и Куба вече са твърдо на прицел.

Съмнявам се, че всичко това ще направи Путин по-склонен да сключи мирно споразумение в Украйна. Докато Путин е нетърпелив да спаси собствената си кожа или "жопа", аз все още мисля, че Украйна е твърде емоционален въпрос, за да се откаже от него засега. Разбира се, с целта на Тръмп за цена на петрола от 50 долара за барел, която вреди на руската икономика, ситуацията за военната машина на Путин се усложнява. Но в същото време мисля, че Тръмп предлага на Путин достатъчно, за да го накара да си помисли, че пълната победа над Украйна е точно зад ъгъла.

Първо, имаме половинчатия подход на Тръмп към Украйна, който изглежда е насочен към незабавно предлагане на отстъпки на Путин, като едновременно с това се хули и тласка Зеленски към компромис. Второ - има недостиг на военни доставки за Украйна - разбирам, че доставяните от САЩ ракети Inceptor са в критичен недостиг. Путин е добре запознат с последното, така че смята, че една последна зимна кампания срещу критичната инфраструктура на Украйна най-накрая ще пречупи гърба на администрацията в Киев.

Трето, последните усилия на Тръмп да окаже натиск върху Дания относно Гренландия изглежда ще забият нож в самото сърце на НАТО. Последната публикация на Тръмп в социалните медии под заглавие "Липса на истина" допълнително разгневи общественото мнение в Европа - той отхвърли неспособността на американските съюзници да се застъпят за САЩ. Това беше буквално изплюване върху гроба на хилядите европейци, които загинаха в отговор на призива на САЩ след 11 септември за задействане на отбранителната клауза на НАТО по член 5. Те загинаха, подкрепяйки авантюрите на САЩ в Ирак и Афганистан.

Повечето европейски съюзници не биха казали това публично, но сега се съмняват, че ако европейските съюзници от НАТО бъдат нападнати, САЩ под ръководството на Тръмп биха се притекли в тяхна защита.

Тръмп твърди, че стремежът му да принуди европейските страни от НАТО да харчат повече за отбрана е вдъхнал нов живот на НАТО, но според мен това се усеща по-скоро като целувката на смъртта от страна на Тръмп. Повечето европейски съюзници осъзнават, че трябва да харчат повече за отбрана, но предимно защото вече не могат да разчитат на САЩ. Те планират свят след НАТО, или поне НАТО без САЩ.

И, продължавайки с метафората за съня, разпадането на НАТО е като мокър сън за Путин (извинете, видение, очевидно създадено в ада), а мисленето му ще бъде да продължи войната с Украйна още малко, тъй като с разпадането на НАТО подкрепата му за Украйна също неизбежно ще отслабне, което ще доведе до възможност за пълна победа на Русия в Украйна. Това може да не е вярно, но важното е какво мисли Путин и като човек, който е проследил над 25-те му години на власт и е предсказал пълномащабното нахлуване в Украйна още през 2015 г., мога да ви уверя, че той мисли така. Аз разбирам Путин.

А какво ще стане с мирния процес? За мен той не е сериозен - управлява се от несериозни личности като Уиткоф и Дмитриев. И Русия, и Украйна просто се преструват, че участват в процеса, опитвайки се да угодят на Тръмп или да предотвратят сериозни действия, които биха могли да им навредят, ако бъдат възприети като нежелаещата страна.

Ако Украйна ще отстъпва територия, тя се нуждае от железни гаранции за сигурност. Предложението на Обединеното кралство и Франция да изпратят войски на терен е лекомислено - първо, те не могат да осигурят достатъчно, и второ, способни ли са да воюват с Русия за Украйна? Никой не мисли така; това е суровата реалност. Единствената държава, която може да осигури надеждна гаранция за сигурност, са САЩ, но дори и тогава, когато съюзниците от НАТО в Европа се съмняват в решимостта на САЩ при Тръмп да се придържат към ангажимента си по член 5, защо тогава Украйна да го прави?

Въпреки всички усмивки на срещите между Тръмп и Зеленски в Мар-а-Лаго, украинците абсолютно не вярват на САЩ. Просто погледнете социологическите проучвания там. Така че украинската, а всъщност и европейската стратегия като цяло, е да се съобразяват с Тръмп в преговорите, да ги проточват, да се опитват никога да не казват директно "не" и да се опитват да прехвърлят вината за провала на преговорите върху Русия.

Украйна иска да задържи САЩ на своя страна възможно най-дълго, за да продължи по-дълго да получава оръжие и разузнавателна информация, преди Тръмп евентуално да спре всякаква подкрепа. Надеждата е, че дотогава Европа и Украйна ще бъдат достатъчно самодостатъчни, за да продължат да се противопоставят на Русия.

До известна степен руската преговорна позиция е същата, макар че Русия изглежда е в по-силна позиция, тъй като Тръмп изглежда има нездравословна привързаност към Русия и към авторитарните режими като цяло. Естествената склонност на Тръмп е да се подмазва на силните и да тормози слабите. Това е класическият начин на действие на един тиранин, подпомогнат от социопатичните си черти и изобилието от подмазвачи в обкръжението му. Путин е страхотен в това да играе на егото на Тръмп - той свири на него като на цигулка.

Тази седмица Русия изпрати две съобщения, че е недоволна от последната украинско-европейска версия на мирния план за Украйна - това е 19-точков план срещу (глупавия) план от 28 точки на Русия. Първото беше ракетният удар с "Орешник". Второто бяха коментари на Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи.

Захарова е женска версия на комичния Али на Саддам Хюсеин, примесена с елементи на Хитлеровия Гьобелс. Каква жена! Тя заяви, че разполагането на каквито и да било войски на НАТО (което означава британски и френски) в Украйна би било неприемливо и би било легитимна цел. Това беше ключов аспект от 19-точковия мирен план и подчертава, че Русия е против всеки план, който предоставя каквато и да е надеждна гаранция за сигурност за Украйна, тъй като крайната ѝ цел е да държи Украйна несигурна и отворена за по-нататъшно руско нашествие. Русия ще се противопостави на всичко, което пречи на плановете ѝ за окончателно подчинение на Украйна.

Накратко, мирните преговори на Тръмп в Украйна са в застой и ще останат такива, докато Тръмп не осъзнае, че трябва да увеличи цената на продължаването на войната за Путин, което предполага по-големи и по-качествени доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу Русия.


  • 1 Този ташаклииски блок

    94 20 Отговор
    ви смята за стадо. Вие такива ли сте.......

    Коментиран от #97

    20:03 20.02.2026

  • 2 Бийк

    41 82 Отговор
    Как какво, съдбата на Кадафи!
    и супер сладката му смърт.
    Препоръчвам му да гледа какво ще стане и с любимите му чалмички в Иран

    Коментиран от #24, #104

    20:04 20.02.2026

  • 3 Омбре

    114 29 Отговор
    Само като прочетеш заглавието и ти става ясно ,че не трябва да се чете подобна статия,аз поне не я четох.

    Коментиран от #38, #78

    20:06 20.02.2026

  • 4 Путин

    27 18 Отговор
    Стига мияжтикура

    20:06 20.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    49 21 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    Коментиран от #6, #15, #46

    20:06 20.02.2026

  • 6 Дано

    36 22 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Един орешник го навести🇧🇬 🇷🇺 👍

    Коментиран от #92, #93

    20:08 20.02.2026

  • 7 604

    38 14 Отговор
    големи напъни, голему чукаъние, мъжко дъ роди...амъ надъли....

    20:08 20.02.2026

  • 8 Фейк на часа

    72 23 Отговор
    Ама, чакайте!
    Нали Путин беше умрял преди три години, вие пускахте статии за неговата кончина,
    даже многоуважаемата БТВ го даде в ковчег.
    Как така се събуждал със студена пот? Вие свидетели ли сте на неговото събуждане
    или просто пускате поредния русофобски пасквил?

    20:09 20.02.2026

  • 9 ох малее колко сте жалки

    64 21 Отговор
    какво ви кара да си мислите че се буди така??? евроцентове вероятно…

    20:09 20.02.2026

  • 10 Гост

    67 17 Отговор
    По-интересен въпрос е:
    От къде авторката знае в какво състояние се събужда Путин?

    Коментиран от #16, #18

    20:10 20.02.2026

  • 11 Защо е необходимо господин

    38 15 Отговор
    Тръмп да си влошава отношенията с Путин . Тръмп е бизнесмен и не се интересува от просперитета на Европейския съюз а от този на съединените щати.
    Той много добре знае че е по-добре да си партнира с Русия която може да му подсигури евтини ресурси газ петрол и всичко на което тя е богата защото ще се разберат като бизнесмени.
    Какво може да му предложи Европа. Той ясно им го каза. Не се интересувам от джендъри мигранти които само смучат от либерастия и демокрастия а от силен партньор. Какво от това имат урси розовите понита които могат да му предложат. Нищо. По какъв начин той може да печели от Европа. От нищо

    Коментиран от #94

    20:10 20.02.2026

  • 12 Опааа

    53 16 Отговор
    Мисирките във “Факти” се оливат! 😆 Голяма тъпнЯ са публикували отново! Ужас!

    20:10 20.02.2026

  • 13 Написано от Tashekon blog

    38 10 Отговор
    Сиреч,ТШАК БЛОГ

    20:10 20.02.2026

  • 14 Евродебил

    48 20 Отговор
    За Русия не знам,а и не ме интересува.Те си плащат сами масрафа.Моя проблем е,че баба Урусла ни е планирала 800 милярда заем и ние наливаме в бездънната каца Украйна.Остав това,ами се питам след кой пакет от санкции ЕСССР ще се разпадне,а ние евроинтегрираните ще измрем като пилци от глад,студ,болести и мор.

    Коментиран от #29

    20:11 20.02.2026

  • 15 Бийк

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Пари ли ,пари ли отзад?

    20:11 20.02.2026

  • 16 Опааа

    28 10 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Мара-тЪ пото знае всичко!

    20:11 20.02.2026

  • 17 Лицето Милен Ганев

    32 12 Отговор
    Съвсем изплиска легена.

    20:11 20.02.2026

  • 18 Лапнала му

    21 11 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    е микрофона и той е бил хладен

    20:13 20.02.2026

  • 19 Сатана Z

    26 13 Отговор
    В Английската преса се коментира предстоящият удар на САЩ срещу Иран,който ще бъде нанесен утре сутринта с оглед времето през което борсите не работят ,а в понеделник вече Тръмп,зет и компания вече ще броят спечелените милиарди и отнетите човешки животи.

    Коментиран от #21

    20:14 20.02.2026

  • 20 Ами

    8 9 Отговор
    Буданов💥

    20:15 20.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    19 13 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    В неделя свършва Олимпиадата и в понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    20:15 20.02.2026

  • 22 БОЛШЕВИК

    23 20 Отговор
    Не е само Орешника, имат Сармат\ Сатана2, ЯРС, Солнцепека, ГРАД, Посейдон, Буревестник, Булава, Оникс, Искандер, Циркон, атомни подводници, амфибии и много други оръжия от всякакъв клас и разновидност!

    Коментиран от #59, #96, #116

    20:16 20.02.2026

  • 23 Студена пот

    20 21 Отговор
    Не знае дали с ли следващта сутрин дали няма да му е последна

    20:18 20.02.2026

  • 24 Като предния път

    24 12 Отговор

    До коментар #2 от "Бийк":

    Ще хвърлят 2-3 бомба и ще си бият камшика..
    Целта е да пламне гражданска война. Това е залога.
    Иначе дядката не ще да воюеа. Разбираемо е. На 10 хиляди километри от държавата си. Ако стане някоя патаклама, ще започне ядрена война. Кому е нужно? . Дядката иска да събира мита и да му се кланят.

    Коментиран от #32

    20:22 20.02.2026

  • 25 Васил

    23 23 Отговор
    Путлер ще свърши като Хитлер в бункера.

    20:25 20.02.2026

  • 26 Май автора се буди

    22 13 Отговор
    В обятията на мечка и му се спаружва лай- ното от страх.

    20:32 20.02.2026

  • 27 КЪДЕ ГИ НАМИРАТЕ ТИА....

    22 11 Отговор
    ПУБЛИКАЦИЯ ОТ ...............ТА ШАКО БЛОГ............ПЪЛЕН ТА ШАк

    20:33 20.02.2026

  • 28 Смешник

    24 15 Отговор
    Не знам как се събужда Путин сутрин но само да внимават да не му прилее чашата на търпението тогава ще стане страшно не само за краварите

    Коментиран от #50

    20:34 20.02.2026

  • 29 Поправка

    23 12 Отговор

    До коментар #14 от "Евродебил":

    Сумата, която цитираш е неправилна.
    Това, което ЕС (включително България) ще ДАДЕ на Украйна е следното:
    - 800 милиарда Евро за възстановяване на Украйна
    - 700 милиарда Евро за поддържане армията на Украйна

    Или ЕС ще фалира, или ще се напечатат толкова банкноти, че в ЕС ще има хиперинфлация.
    За сведение, най-голямата хиперинфлация е точно в Германия между двете световни войни.

    Коментиран от #95

    20:35 20.02.2026

  • 30 Естет

    10 6 Отговор
    Кой кой е? Tashekon blog?

    20:36 20.02.2026

  • 31 пешо

    17 11 Отговор
    последни издихания на соросите

    20:38 20.02.2026

  • 32 Бийк

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Като предния път":

    Да добре

    20:38 20.02.2026

  • 33 бодала

    12 12 Отговор
    Ако за много писане се плаща ,този трябва да направи много пари. Но съдържанието нещо е много кухо. Ние маи сме пред прага на голямата война. Така ,че толкова думи за нищо.

    Коментиран от #43, #51

    20:39 20.02.2026

  • 34 Мисля

    14 18 Отговор
    че след Иран,който със сигурност ще бъде ударен и то много сериозно,укротяването на Куба и смяна на режима там идва и тъй дълго очаквания и желан от всички нормални хора,разпад на Русия,която ще се срине с гръм и трясък,пред които СеСеСерския гръмовен срив ще ни се стори като разходка на Червения площад.Русия,ката федерация,ще престане да диша и мърда,защото стотиците етнически секти крепостници,обитаващия я днес ще я разнибитят,сринат до основи и потопят в скръб.

    Коментиран от #70

    20:42 20.02.2026

  • 35 Неприятна

    12 12 Отговор
    и неприятелска държава е сибирската федерация. Най-големият комплимент за Европа е ако Империята на злотото я смята вече за неприятел номер едно, вместо САЩ

    20:43 20.02.2026

  • 36 Кирпича

    7 7 Отговор
    Трепери от страх , и е много разтревожен , нещата са му ясни.

    20:49 20.02.2026

  • 37 ха ха ха ..

    20 15 Отговор
    Путин ви бръкна в задните части с боксова ръкавица . Направи ви на разногледи кокошки . С него лягате , с него ставате . А и се будите нощем потни кат прасета ....

    20:52 20.02.2026

  • 38 ха, ха, ха...

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Омбре":

    Чукча – не читатель, чукча – писатель! (поговорка от популярен СССР анекдот)

    20:55 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да , така е

    7 8 Отговор
    Вероятно скоро по Червения площад ще се разходят Зеленски и ВСУ ако се вярва на твърденията в сериозната и многоуважаема статия

    Коментиран от #42

    20:56 20.02.2026

  • 41 ЯСНО!

    8 8 Отговор
    АФтурЪ,явно спи с Путин,че знае как той се събужда...- облян в студена пот...!

    20:57 20.02.2026

  • 42 Нсистина-така е...!

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Да , така е":

    Само дето си пропуснал кавичките на...
    ...- ,,сериозната и многоуважаема статия"...!

    21:00 20.02.2026

  • 43 Айде бе,

    8 10 Отговор

    До коментар #33 от "бодала":

    Ние маи сме пред прага на голямата война. Стегна ли си мешката и гетите? Не се надявай да минеш метър, без теб и такива като теб на фронта нищо няма да свърши. Дане се молиш после само и само да те пленят украинци?

    Коментиран от #44

    21:00 20.02.2026

  • 44 бай Иб ри к

    9 7 Отговор

    До коментар #43 от "Айде бе,":

    Ти мешка знаеш ли какво е ? Много зор ще видиш , ама Кремъл няма да видиш .

    21:02 20.02.2026

  • 45 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Бункерния страхливец е вечно с фул памперс!

    21:04 20.02.2026

  • 46 Сатана Z

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ке падне млатене на чалмите, бункерното с ботокса пак ще се скрие зад Урал в калното мазе!

    21:06 20.02.2026

  • 47 Дзак

    5 4 Отговор
    Дрън, дрън, дрън. Нула градуса!

    21:08 20.02.2026

  • 48 Уникално

    12 10 Отговор
    Падението,позора и трагедията следствие на психопата путин ще са цунами за Русия. Не ми се мисли за последствията,пълна катастрофа!!!

    Коментиран от #62

    21:16 20.02.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    12 17 Отговор
    Накратко:

    1. Понеже западът не разполага с "Орешник" ни обяснява колко кисело е гроздето....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #53, #58, #64

    21:16 20.02.2026

  • 50 Не само

    11 8 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    се събужда в пот, но и четири години трепери, шикалкави и мишкува. Няма право да мисли за каквото и да е преливане на чашата на търпението. Огромен грешник е! На съвестта му ще тежат и на тоя и на ония свят смъртта на милион славяни, вкл. деца и цивилни

    21:17 20.02.2026

  • 51 На прага на поредната руска

    12 7 Отговор

    До коментар #33 от "бодала":

    голяма нacpaла сме! Точка, ватниче.

    21:22 20.02.2026

  • 52 Гошо

    11 12 Отговор
    Не го мислете Путин!.. .нека си се поти!....Гледайте вие да не се поизпотите, че немате толкова хавлии!

    21:22 20.02.2026

  • 53 Те и двата ги издумкаха, след 6 месеца

    11 7 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    ще има пще един... Е те това е яелико разполагане... 🤣🤣🤣🤣 Нефелни крепостнин нацистчета.

    21:24 20.02.2026

  • 54 А нашите копеи

    11 6 Отговор
    Се събуждат сутрин обляни в пот и кал

    21:24 20.02.2026

  • 55 Копейккииии

    13 6 Отговор
    Кипувайте памперси ,ще ви трябват

    21:28 20.02.2026

  • 56 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    8 10 Отговор
    БГ ФАШАГИТЕ са се напрегнали.

    21:31 20.02.2026

  • 57 Ганчев

    13 9 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване ни трябва да се знае.

    Коментиран от #69

    21:31 20.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Колективен руски крепостен

    13 7 Отговор

    До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?А Захаровата преди нова година си купи жилище за 1, 1 милиона долара.

    Коментиран от #88

    21:41 20.02.2026

  • 60 Путин е светлия лъч надежда за

    15 13 Отговор
    Целия свят , събужда се спокоен и доволен защото оправдава надеждите на хората по света

    21:48 20.02.2026

  • 61 Така, така

    9 3 Отговор
    Още много свещи има да палиш.

    21:59 20.02.2026

  • 62 Илия

    14 4 Отговор

    До коментар #48 от "Уникално":

    С ли Ед фалита и разпада Русия ще бъде поставена под международно управление.

    22:01 20.02.2026

  • 63 Ицо

    9 5 Отговор
    Тук има ли копейки?

    22:05 20.02.2026

  • 64 Пора

    11 2 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    Мятай си въжето.

    Коментиран от #68

    22:06 20.02.2026

  • 65 Анонимен

    10 13 Отговор
    Как не са се объркали да заредят Орешник с ядрен експлозив.Прехвалените Пейтриът само са гледали без да реагират.Само са мигали многозначително.

    22:23 20.02.2026

  • 66 дедо Герчо

    6 4 Отговор
    НАДАЙ СЕ УО,НА ПИЯНА ПТКА...ХЪХЪХЪ...

    22:37 20.02.2026

  • 67 Илия

    4 6 Отговор
    Абе на този Ташекон,няма ли кой да му от перре едни ташшки юнашки 😂😂😂 ?

    22:37 20.02.2026

  • 68 Ицо

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Пора":

    Мятай ми се на ....ра бре мррррзливец !

    22:38 20.02.2026

  • 69 хаха🤣

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ганчев":

    Лапуркай бе лепиларрр !

    22:39 20.02.2026

  • 70 Илия

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мисля":

    Много мислиш бе тъ пуннгерр ,не са за теб тези неща ,наблягай на еденьето и ..рането ,там ти е силата.

    22:43 20.02.2026

  • 71 ?????

    8 3 Отговор
    Ква била работата?
    "От гледна точка на Москва действията на САЩ, дори при управлението на Тръмп, изглежда следват много познат западен сценарий за изкуствена смяна на режими, насочена към авторитарните приятели и съюзници на Путин"
    Е и?

    Коментиран от #110

    22:50 20.02.2026

  • 72 Точен

    9 8 Отговор
    Ще почерпя този, който е прочел цялата статия до този момент...

    Коментиран от #73

    22:50 20.02.2026

  • 73 И самият списвач

    5 7 Отговор

    До коментар #72 от "Точен":

    Не си е прочел тъпнята!

    23:04 20.02.2026

  • 74 Бай Онзи

    11 6 Отговор
    Абе"Факти"...Стигнах само до заглавието...Интересно колко още тъпотии ще публикувате тия дни...Чакам с искрено любопитство!

    23:24 20.02.2026

  • 75 ?????

    11 2 Отговор
    Ха ха.
    Путин пак е умрял.

    23:28 20.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 А един мармот завива

    5 1 Отговор
    шоколад....

    00:00 21.02.2026

  • 78 Kaлпазанин

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Омбре":

    Простата Мара пак си е измислила ниво име

    02:11 21.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Архимандрисандрит Бибиян

    6 4 Отговор
    Путилифона бати Путйо одрече каде студена пот од него да тече! Топла пот и пяна мо се стичала,до ка санувал тълпа резбовани карабинери да го тричала!

    Коментиран от #86

    04:30 21.02.2026

  • 81 защо

    4 2 Отговор
    С това заглавие мислех, че е г-жа Атанасова, пък то било таше.

    06:57 21.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Гончар Романенко

    2 3 Отговор
    Та6ак блог!

    07:01 21.02.2026

  • 84 Артилерист

    10 4 Отговор
    Измислено съчинение, след като авторът се е събудил със съновидение за треперещия от страх и обливан обилно с пот Путин. За пореден път ще изразя възхищение за епохалните усилия, които се полагат тук, за да се открият творчески гадатели на мечтите на Путин и да ни ги представят, като постоянни допълнения към налагания му отрицателен образ. Това обаче толкова втръсва вече с баналността си, че впечатлява колкото комиксите на Зеленски...

    07:11 21.02.2026

  • 85 Патриот

    8 3 Отговор
    Долнопробна, злобна, необективна, предвзета статия, годна само за бърсане на “жопа” (тяхна лексика).

    07:14 21.02.2026

  • 86 Патриот

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ало, на кой език пишеш? Имаш ли преводач?

    07:18 21.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А Зеленска?

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Колективен руски крепостен":

    Тя ли ти сподели? А Зеленска, сподели ли ти?

    07:27 21.02.2026

  • 89 Автор делириум

    6 2 Отговор
    Статия на див злобар, необразован.

    07:28 21.02.2026

  • 90 Учуден

    4 2 Отговор
    Колко пъти е умрял Путин, толкова пъти се разпадала и Русия.И все не става.Що така?

    07:31 21.02.2026

  • 91 гочето

    6 2 Отговор
    Сещам се:
    свирките на Кая Калас могат само да го изпотят щото са и големи зъбите... като на кон

    07:44 21.02.2026

  • 92 Хисмет

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дано":

    После да не ревеш като те арестуват и те пратят на бай Асан за булка?

    07:45 21.02.2026

  • 93 НКВД

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дано":

    Предателите ги разстрелват. Няма да ти се размине Народния съд.

    07:47 21.02.2026

  • 94 Бурлак

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Защо е необходимо господин":

    Защо им е на САЩ руски газ и петрол, след като САЩ произвежда и изнася?
    Виж по-скоро Тръмп е заинтересован да елеминира Русия преди да навлязат електромобилите повсеместно.

    Коментиран от #109

    07:50 21.02.2026

  • 95 И защо ЕС да го прави?

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Поправка":

    Само глупости приказват.

    07:51 21.02.2026

  • 96 Саша Грей

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "БОЛШЕВИК":

    Да. Имат изделия за унищожение, смърт, клане, убийства, изпепеляване...
    А нещо за спасяване на живот? Нещо за благото на човек? Нещо, което да направи живота на човек по-добър?

    Коментиран от #100

    08:04 21.02.2026

  • 97 катран

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Този ташаклииски блок":

    Орешник бил "анимация".а когато удари в укропия..европа реално напълни памперси..и направиха извод..НЯМА с какво да спрат това оръжие..Много голяма пропаганда, което никой няма да прочете..Защото всеки ден бълвате една и съща глупост..Сигурно и Крим и Донбас се водят при вас пиар акция..и 20% руска територия върната от бандеровскукройна..едно нищо..

    Коментиран от #122

    08:10 21.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Джуджи

    0 5 Отговор
    Джуджето е Елцин 2.0. Разликата е, че не се напива до козирката(поне не преди официални срещи).

    08:28 21.02.2026

  • 100 Леля Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "Саша Грей":

    Като пример, в Русия има евтини и много ефикасни ЛЕКАРСТВА, които фармацевтичната мафия не допуска да се лицензиран в ЕС за да ти продават не толкова добри продукти на десеторно по-висока цена.

    08:33 21.02.2026

  • 101 Хи хи

    5 3 Отговор
    Орешника е скъп в долари и евра, обаче е евтин ако се купува с копейки, тъй като знаем че копейката е без пари !! А Путин купува с копейки !!

    08:39 21.02.2026

  • 102 какво кара козляците да се събуждат

    6 4 Отговор
    обляни в пот кат прасета . Ма Путин бе . На могат да спят нормално . Даже и на сън мълвят името му . Направо се побъркаха тия мажоретки .

    08:46 21.02.2026

  • 103 Шесто чувство

    3 2 Отговор
    Усеща си края Сънува кошмари как пада от високо

    08:52 21.02.2026

  • 104 Логични

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бийк":

    Мечтата на Путин е мир и благоденствие за Русия. Но понеже няма мир, трябва да се готовят за война и поради тази готовност, голяма война няма да има. Никой не ще ядрена война.

    08:54 21.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Авторът се събидил подмокрен

    6 4 Отговор
    Даже няма да си правя труда да чета този соросоиден ферман. Авторът очевидно страда от нощно напикаване заради Путин.

    08:57 21.02.2026

  • 107 АБВ

    7 5 Отговор
    Тази статия е ярък пример на жалка, примитивна гьобелсова пропаганда, маскирана като журналистика.
    Падението е пълно. Жалкари !

    09:07 21.02.2026

  • 108 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Господин Ал е щедро спонсориран(с около2 млн.евро годишно)като председател на фондация Дарендорф.Тя пък от своя страна е щедро финансирана от Метро АГ през фондация Меркатор(отворено общество).Ясно е какво ще напише.Тска са професорите в днешно време.

    09:25 21.02.2026

  • 109 Па съм я бе

    5 1 Отговор

    До коментар #94 от "Бурлак":

    САЩ произвежда 13 млн.т.,а използва 24 млн.т.Чети бе!

    09:28 21.02.2026

  • 110 Па съм я бе

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "?????":

    От моя гледна точка е същото.Значи-Удри Вова!

    09:29 21.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Анонимен

    3 3 Отговор
    И мнение на кого е този разказ ?Много се е потрудил този някой да изпише толкова много и нищо да не каже .Не ви ли омръзна да публикувате подобни глупави анонимки

    09:37 21.02.2026

  • 113 Кошмари

    5 1 Отговор
    Започнал е да откача щом се събужда целия в пот Сигурно и вика на сън

    09:44 21.02.2026

  • 114 Уникално

    3 4 Отговор
    Тече най-големия позор в исторята на Русия . Изхвърлени от спортни състезания, санкции, засилен визов режим, плюс приятелски кръгове, като Северна Корея,Иран. Какво да кажем за милионите жертви и осакатени, демографска криза, наркотични зависимости и т.н. Трагедия! Всичко това за кефа на един психопат Путлер

    Коментиран от #118

    09:45 21.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Факт

    4 1 Отговор
    „Оказва се, че в света има две НАТО – с едното Русия воюва вече четири години, а другото постоянно се кани да нападне Русия.“ От една страна, Кремъл оправдава катастрофалните си загуби в Украйна с това, че уж „воюва с цялото НАТО“. От друга страна, същата пропаганда плаши народа, че НАТО тепърва „се готви да нападне“, за да оправдае тоталната милитаризация и затягането на примката около собствените си граждани.
    Истината е проста: ако Русия наистина воюваше с „истинското“ НАТО – с неговата авиация от пето поколение, далекобойни ракети и превъзхождащо сателитно разузнаване – войната щеше да приключи за броени седмици. Но за вътрешна консумация руснаците трябва да вярват, че са жертва на световен заговор.
    Това е единственият начин режимът да маскира технологичната си безпомощност. Най-голямото доказателство за тази лъжа обаче е личният избор на нейните автори. Кремъл така и не обясни защо децата на руския елит се раждат, живеят, учат и работят в натовски държави. Въпреки че руската пропаганда твърди, че западното образование е „деградирало“, дипломите от Oxford, Harvard и Sorbonne остават най-желаните за наследниците на Кремъл. Руснаците кълнат Запада пред камерите, но поверяват най-ценното си – своите деца – на неговата сигурност, правосъдие и цивилизация.
    Това не е идеология. Това е чиста патология.
    Биляна Грозданова

    Коментиран от #123

    09:56 21.02.2026

  • 118 9689

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "Уникално":

    Да,уникално.Без руските спортисти стават състезания на астматици.

    Коментиран от #124

    09:57 21.02.2026

  • 119 Цензура

    2 3 Отговор
    ...тоест Русия е толкова могъща, че инсталира дори президентът на САЩ, убеждавайки 130 милиона американци да гласуват за Тръмп? Същото прави с Унгария, в Словакия, в Германия, във Франция?
    Този обрaтняшки "професор" какво прави всъщност? Напада словесно Вова Путин, или му пише похвални слова? Или просто е евтино платен шизoфpeник?

    10:00 21.02.2026

  • 120 ТрАмп

    1 1 Отговор
    Само като сънува, че Урсулите скоро може да Паднат от власт
    и Путин се събужда облян в студена пот!

    10:18 21.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Орешникът

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "катран":

    носи 36 болванки (метални заготовки по 20-30кг.) и ги насочва към целта с 4км/с. Такива метални парчета не могат да бъдат прехванати или свалени, те така или иначе си падат. Насочването към целта е неточно при тази скорост защото се прави отдалече извън атмосферата когато още са студени, енергията на удара е колкото теглото им в тротилов еквивалент. Красиво и зрелищно, но крайно неефективно и безсмислено скъпо, една ракета струва $45мил. Това не е оръжие за конвенциална бойна глава нито може да се употребява масово. Пробвали са да я заредят с тротил, но при тази скорост топлината от триенето с въздуха изпарява взрива и затова са тези метални парчета.

    11:22 21.02.2026

  • 123 Да допълня в този дух.

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Факт":

    Единственото което не сме видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ, неточен или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехвалената им ПВО С-300, С-400 която нищо не направи в Иран и Венецуела. Да не отваряме дума за качеството на автомобили, авиация, бяла и черна техника... и всичко друго издялано в Русия. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.

    11:29 21.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.