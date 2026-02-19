Новини
Бенямин Нетаняху: Ако Иран атакува Израел, ще получи удар, какъвто дори не може да си представи

19 Февруари, 2026 18:59

Нетаняху допълни, че по време на срещата си с Тръмп миналата седмица му е разяснил позицията на Израел по ръководните принципи на всякакви преговори с Иран

Бенямин Нетаняху: Ако Иран атакува Израел, ще получи удар, какъвто дори не може да си представи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е необходимо разоръжаване на палестинското ислямистко движение "Хамас", преди да започне възстановяването на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че изявленията на израелския министър-председател идват в момент, когато Съветът за мир провежда своето учредително заседание във Вашингтон.

"Споразумяхме с нашия съюзник - САЩ, че няма да има възстановяване на Газа преди демилитаризацията на ивицата", заяви Нетаняху в обръщение по време на церемония по дипломиране на кадети от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), излъчвано по израелската телевизия, пише израелският в. "Таймс ъв Израел".

"Много скоро "Хамас" ще се изправи пред дилема – да се откаже от оръжията си по лесния начин или да се откаже от оръжията си по трудния начин", посочи Нетаняху.

Той каза, че демилитаризираните зони или зоните за сигурност във вражеска територия "са жизненоважна необходимост, за да се сведе до минимум опасността от наземна атака". Нетаняху отбеляза с гордост, че войските на ЦАХАЛ все още са в Сирия и Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши Иран със съкрушителен отговор, ако Ислямската република атакува Израел, след ново предупреждение от страна на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, посочва АФП.

"Подготвени сме за всеки един сценарий и едно нещо е сигурно - ако аятоласите допуснат грешката да ни нападнат, ще се сблъскат с ответен удар, какъвто дори не могат да си представят“, заяви Нетаняху.

Израелският премиер каза още, че Израел "действа рамо до рамо с големия си съюзник - САЩ" за противодействие на иранската заплаха.

Той допълни, че по време на срещата си с Тръмп миналата седмица му е разяснил "позицията на Израел по ръководните принципи на всякакви преговори с Иран".

Нетаняху заяви, че Близкият изток се намира на кръстопът, тъй като напрежението с Иран остава високо, и добави, че Израел значително е отслабил регионалната мрежа от милиции на Техеран от началото на войната в Газа, посочва ДПА.

В реч пред кадетите Нетаняху посочи, че "радикалните елементи отказват да се предадат" и се прегрупират, за да предизвикат Израел отново.

Израел не може да си позволи лукса да лежи на стари лаври, заяви премиерът на еврейската държава. Страната е готова "да се защити срещу всяко предизвикателство", каза той.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    18 23 Отговор
    От летище Враждебна ще удрят Иран.

    19:00 19.02.2026

  • 2 00014

    49 13 Отговор
    Да се надяваме, че ти изобщо няма да разбереш за нападението, което ще бъде отговор на гнусната ви политика!

    19:01 19.02.2026

  • 4 Усраула Лайненс

    пак ще ревеш пред кравешката кошара
    иначе си голям самохвалко
    те и украинците така
    60 държави впрегнаха да им помагат иначе те воювали

    Коментиран от #7

    19:05 19.02.2026

  • 5 Удри Биби!

    15 28 Отговор
    19:06 19.02.2026

  • 6 Мишел

    9 24 Отговор
    Преди повече от час ирански военни кораби атакуваха военни кораби на САЩ. Сражението продължава.

    Коментиран от #8, #19

    19:07 19.02.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 33 Отговор

    До коментар #4 от "Усраула Лайненс":

    Господине от руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #53

    19:08 19.02.2026

  • 8 хаха🤣

    19 25 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    иран така се снишил сега че е по-нисък и от тревата🤣

    Коментиран от #16

    19:09 19.02.2026

  • 9 име

    31 10 Отговор
    Аятолаха си го е преместил. Да припомним, че този нацист се заканваше как ще унищожи Хамас за две седмици, а вече минаха над две години.

    19:11 19.02.2026

  • 10 Путине

    15 25 Отговор
    Спасявай светчето си Аятолаха, че Тръмп го е взел на мушка.

    19:11 19.02.2026

  • 11 Путинистче идиотче

    20 26 Отговор
    Ша опраскат Аятолаха като Мъдурката

    19:14 19.02.2026

  • 12 Кипата се е объркал

    31 11 Отговор
    Смело, при условие, че ако утре избухне Гражданска война 2.0 или Йелоустон, евреите остават на благоволението на съседите си, а най-цивилизован от тях е Иран.

    Коментиран от #17

    19:14 19.02.2026

  • 13 пешо

    40 11 Отговор
    еврейски боклуци

    19:15 19.02.2026

  • 14 Путине

    15 17 Отговор
    Пращай САМОЛЕТОНОСАЧИ да отърват Аятолаха.

    Коментиран от #47

    19:15 19.02.2026

  • 15 Сатана Z

    35 10 Отговор
    Нито един евреин не се е бил срещу Германия през втората световна,но много от тях са били в германската армия особено в Луфтвафе.Самият маршал Херман Гьоринг заявява:
    "Аз определям кой е евреин и кой не е"

    Еврейска държава не воюва без чужда помощ.Орекалено страхливи да да се дървят на персите без Краварите зад гърба си.Те затова са си избрали Тръмп.Да им играе по гайдата ционистка.

    ❗️Системата за сигурност на Израел е обявена в състояние на повишена готовност, а службите за спешна помощ са инструктирани да „бъдат готови за война“ — съобщават медиите.

    Израелското командване на вътрешния фронт и службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ са инструктирани да се подготвят за пълномащабна война с Иран.

    Израелски представители съобщават, че срокът за американска атака се съкращава; ако САЩ атакуват, Израел ще се присъедини.

    Коментиран от #39

    19:15 19.02.2026

  • 16 Мишел

    27 12 Отговор

    До коментар #8 от "хаха🤣":

    През седмицата военноморския флот на Иран направи военни учения с флот на Русия и с флот на Китай, които са в Персийско море. Това да ти прилича на снишаване?

    19:18 19.02.2026

  • 17 Болен мозък

    15 20 Отговор

    До коментар #12 от "Кипата се е объркал":

    Израелски ефки летяха свободно преди месеци над Техеран. Иде ред на щатските ефки.

    Коментиран от #48

    19:20 19.02.2026

  • 18 Олееееее.....

    18 7 Отговор
    (Нетаняху отбеляза с гордост, че войските на ЦАХАЛ все още са в Сирия и Ливан.) А тогава спазва ли се плана на Тръмп? .....

    19:24 19.02.2026

  • 19 Путин

    12 14 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Пиши ги автоласите бегали.

    19:25 19.02.2026

  • 20 Путине

    12 11 Отговор
    Как ша отървеш Аверчето си Аятолаха.

    Коментиран от #28, #44

    19:25 19.02.2026

  • 21 Защо

    44 13 Отговор
    Турция затвори летищата си за американски самолети,които ще атакуват Иран,а България-не!?!?!?Отново участваме във война,която не е наша!!!

    Коментиран от #27, #41, #46

    19:25 19.02.2026

  • 22 Курти

    11 16 Отговор
    Копеи пак ще се каните и ще лаете.Знаем ви програмата

    19:26 19.02.2026

  • 23 най вероятно единствения логичен отговор

    25 7 Отговор
    на Иран към тази агресия от Израел и Сащ ще бъде взривяване на ядрена бомба над Израел

    19:28 19.02.2026

  • 24 Атина Палада

    12 5 Отговор
    Защо арестувахте К . Тъкар?

    19:28 19.02.2026

  • 25 "радикалните елементи отказват да се

    16 4 Отговор
    предадат" Въпроса е обаче според Натаняху кои не са раадикални според него?

    19:28 19.02.2026

  • 26 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    10 16 Отговор
    Готвят се за дълга военна операция. Ша Опраскат Аятолаха постепенно.

    Коментиран от #29

    19:28 19.02.2026

  • 27 Болен мозък

    7 12 Отговор

    До коментар #21 от "Защо":

    Турция затвори летищата си но не и въздушното пространство. Щатските самолети ша ударят Аятолаха и от бази в Европа, през Турция.

    Коментиран от #30

    19:31 19.02.2026

  • 28 И десет

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Путине":

    т@пи коментара да направиш,никой няма да убедиш!

    19:31 19.02.2026

  • 29 Мишел

    15 12 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    САЩ няма да посмеят да воюват с Иран в присъствие на китайски и руски военни флотилии в района на Персийско море.

    Коментиран от #33, #34, #36

    19:32 19.02.2026

  • 30 Атина Палада

    22 5 Отговор

    До коментар #27 от "Болен мозък":

    Умни са турците..Иран ще атакува летищата от където се изстрелват американските ракети .

    19:33 19.02.2026

  • 31 китайски балон

    33 5 Отговор
    Както се подразбира Иран, ще получи удар без значение дали го предизвиква или не, просто евреите и БайДончо търсят някакъв повод, като напр. облачно време, вятър и т. н.

    19:33 19.02.2026

  • 32 Ами какво

    10 6 Отговор
    Ще стане ако Израел нападне Иран?

    19:34 19.02.2026

  • 33 САЩ... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    15 13 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    То иМЪдирката го пазеха руснаци, пък го отведоха по долни гащи.

    Коментиран от #45

    19:35 19.02.2026

  • 34 Мадуро

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Знам.

    19:36 19.02.2026

  • 35 Абе

    14 7 Отговор
    Колко колесника имат тия самолети?

    19:36 19.02.2026

  • 36 аz СВО Победа 80

    6 8 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Във Венецуела има руски и китайски военни корпуси.
    🤣🤣🤣

    19:37 19.02.2026

  • 37 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    10 11 Отговор
    Путин, Ким и Си пак ша гледат безпомощно.

    19:38 19.02.2026

  • 38 Удри Биби!

    7 13 Отговор
    Удри!

    19:39 19.02.2026

  • 39 Не е съвсем

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Така, в съветската армия е имало доста евреи. А пък Финландия е изпращала еврейски батальони срещу съветите. А хитлер е имал дори маршал, син на евреин, аптекар.

    19:39 19.02.2026

  • 40 Шалом, маниш маа!

    9 20 Отговор
    Предстои голям кеф, примитивните ирански феодали ще бъдат сравнени със земята и никой няма да посмее да ги защити, нито Феодална рус, нито Примитивен китай. Тази победа няма да е на американците,а на велик Израел!

    19:39 19.02.2026

  • 41 Много просто

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Защо":

    В туземното правителство има много евреи

    19:41 19.02.2026

  • 42 Я пъ тоа

    9 8 Отговор
    Що тия РУСКИ корпуси не отърваха Мъдурката

    19:43 19.02.2026

  • 43 Бен Хур

    14 4 Отговор
    Много си смел бе! След като целия флот на САЩ е в Близкия изток, лаладжия, ционист!

    19:45 19.02.2026

  • 44 Глас от бункера

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "Путине":

    Не познавам никакъв Аятолах!

    19:45 19.02.2026

  • 45 Мишел

    11 4 Отговор

    До коментар #33 от "САЩ... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Русия продаваше оръжие на Венецуела,но няма там никакви войски.
    Мадуро не е охраняван от чужди военни, затова военни от морските специални части го плениха така лесно. САЩ няма да имат проблеми да пленят когото и да във Венецуела, защото там подкупите са обичайното оръжие. Венецуела е голяма държава и ако войска на САЩ навлезе там,ще затъне.

    19:47 19.02.2026

  • 46 Защото Турция

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Защо":

    има приятелски отношения с Иран по религиозни причини.

    19:53 19.02.2026

  • 47 да питам

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Путине":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #67

    19:55 19.02.2026

  • 48 За палка

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Болен мозък":

    И мухите летят, докато раздразнението не накара някой да вземе палката и да ги шляпне.

    19:57 19.02.2026

  • 49 Рижавия Ненормалник

    1 8 Отговор
    Давай Нетаняху.

    С теб съм

    Имаш зелена Светлина

    Да Думкаш

    Иранските Братюшки.

    Коментиран от #51

    19:58 19.02.2026

  • 50 Ъъъъу

    12 2 Отговор
    "Споразумяхме с нашия съюзник - САЩ, че няма да има възстановяване на Газа преди демилитаризацията на ивицата"

    Ушатия пак лъже!
    И след това няма да има възстановяване.... По оценки на експерти, там има 50 милиона тона отломки, за чието разчистване ще са нужни поне 30 години.... А и къде ще бъдат извозени тези отломки? Газа е с площ 360кв. километра... В Тел Авив ли ще ги закарат ? 🤣

    20:05 19.02.2026

  • 52 Поки

    11 3 Отговор
    САЩ и Израел станаха за смях. Май ги е шубе от Иран, затова не може да действат.

    20:11 19.02.2026

  • 53 дядо поп

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Интересно , освен този израз нещо друго знаеш ли?

    20:17 19.02.2026

  • 55 МАРС

    7 9 Отговор
    Изглежда че ще направят мечка на Иран!САЩ ще метнат одеялото а Израел ще ги изгърби!Ако Хеменей не се измете от властта.Иран си мисли че ще може да потопи някой самолетоносач на САЩ, но истинита е че ако пробват краварите ще ги спържат за 10 мин!

    20:18 19.02.2026

  • 56 А50

    7 4 Отговор
    Последния ракетен удар на Русия остана неотразин от 404. Всичко възможно се пренасочва за Израел сега е момента да думкат по 404, явно не искат преговори. И като премине надигащия се конфликт западното ПВО ще е изтощено, да му мислят украинците

    Коментиран от #57

    20:18 19.02.2026

  • 57 Хе Хе

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "А50":

    Европа питка ще ти носи, няма се плашиш!

    20:23 19.02.2026

  • 58 А50

    7 3 Отговор
    Може би още същата нощ след края на Олимпииските игри Сащ ще започнат войната срещу Иран, надявайки се да бъде мълниеносна, но няма да им се получи, мейдана също не им се получи. Иран не е Венецуела или Ирак. Русия и Китай в продэлжение на месеци въоръжаваха Иран и продължават. Персийския залив е блокиран, самолетоносачите са на прицел и е интересно тяхното ПВО колко време и дали може да издържи на масирана ракетно-дронна атака по въздух и вода.

    20:27 19.02.2026

  • 59 А50

    8 3 Отговор
    Ако бях на мястото на иранските военни няма да изстрелам нищо срещу Израел, а цялата мощ ще насоча към самолетоносачите. Израел ще се чудят как непредизвикано да помогнат на Сащ и ще бъдат принудени да атакуват, при което Иран ще могат да им отговорят подобаващо от сърце.

    Коментиран от #60, #61

    20:30 19.02.2026

  • 61 Минутемен 3

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "А50":

    Последно, къде ще се съсредоточи Иран, към самолетоносачите или към Израел? Струва ми се че подценяваш много САЩ и Израел, може да не ги харесваш, което е твое право, но силата е в тях!

    Коментиран от #66

    20:43 19.02.2026

  • 62 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    4 3 Отговор
    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ а щ(нато),бри та ния и рожбата им-из ра €л, !
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!

    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ!
    ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!

    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    20:44 19.02.2026

  • 63 Анонимен

    9 0 Отговор
    Предвидливо Ердоган отказа директен достъп на американски самолети да военните си бази,защото от дълги години са съседи.При нас не е така ,защото президентът и новоизбраното правителство не са питани за нищо.Те са колелца от голямата машина ,която се настанява в близкият Изток,защото там има много петрол.Интересите на задокеанските ни скъпи партньори са там ,където го има в изобилие.Отговорът на Република Иран ще бъде насочен към базите ,от където ще се нанесат предстоящите удари.Познайте кой ще бъде мишена.

    20:51 19.02.2026

  • 64 Обективен

    7 1 Отговор
    Големи разбирачи списват тъдява. Иран е Персия.Дванадесет дневната война на бай Дончо,беше наложена от обстоятелството,Израел да бъде спасен.
    Натаняху глаголи застрашително,но аятоласите,ако го запукат отново,кви ще ги върши тогава,само той си знае.
    Без сухопътна операция,нещата няма да се случат,а такава няма да има,поради липса на достатъчно фактори.

    20:55 19.02.2026

  • 65 Познаващ

    8 3 Отговор
    Да подценяваш древна Персия с Китай и Русия зад гърба,сериозна грешка.

    20:59 19.02.2026

  • 66 А50

    9 1 Отговор

    До коментар #61 от "Минутемен 3":

    Ако бяха толкова силни Сащ и Израел отдавна щяха да са прекършили Иран, и сега няма да успеят. Пожелавам успех на братята перси

    21:08 19.02.2026

  • 67 Да няма

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "да питам":

    Ако някога си виждал карта на Света ще Разбереш защо нямат ?

    21:11 19.02.2026

  • 68 Омбре

    4 0 Отговор
    Е кога Иран са заплашвали, че не се сещам. И защо да не атакува,след като сте съюзници със САЩ,а те са им до границата,и правят всичко това заради вас?

    21:55 19.02.2026

  • 69 Ххх

    0 0 Отговор
    Треперят им гащите на гнусните Христоубийци.

    11:27 20.02.2026

  • 70 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... ЕЕЕХ ЕВРОПААА --- ЗАЩО МЪДРАТА ИСПАНИЯ Е ИЗГОНИЛА ВСИЧКИТЕ СИ ДЖАНГЪЛИ - ЕВРЕИ !?!?!? ЗАЩО ХИТЛЕР РЕШИ ДА ГИ ЛИКВИДИРА / А СТАЛИН - ПОБЪРЗА ДА ГО СПРЕ / !?!!?!?!? ТЕ СА ГЕНИИТЕ - ВОДЕЩИ ЧОВЕЧЕСТВОТО НАГОРЕ И НАПРЕД !?!?!?!? НО , СА И ЦИОНИСТКИТЕ ФИНОНСОВИ ГАДОВЕ -- КОИТО ИСКАТ -ЧРЕЗ ДОЛАРА ДА РОБЯТ НАРОДИТЕ !?!?!? ..--ЕЕЕ " ЯДЕЦ " !?!?!!?!

    14:10 20.02.2026