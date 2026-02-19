Бенямин Нетаняху: Ако Иран атакува Израел, ще получи удар, какъвто дори не може да си представи

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е необходимо разоръжаване на палестинското ислямистко движение "Хамас", преди да започне възстановяването на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че изявленията на израелския министър-председател идват в момент, когато Съветът за мир провежда своето учредително заседание във Вашингтон.
"Споразумяхме с нашия съюзник - САЩ, че няма да има възстановяване на Газа преди демилитаризацията на ивицата", заяви Нетаняху в обръщение по време на церемония по дипломиране на кадети от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), излъчвано по израелската телевизия, пише израелският в. "Таймс ъв Израел".
"Много скоро "Хамас" ще се изправи пред дилема – да се откаже от оръжията си по лесния начин или да се откаже от оръжията си по трудния начин", посочи Нетаняху.
Той каза, че демилитаризираните зони или зоните за сигурност във вражеска територия "са жизненоважна необходимост, за да се сведе до минимум опасността от наземна атака". Нетаняху отбеляза с гордост, че войските на ЦАХАЛ все още са в Сирия и Ливан.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши Иран със съкрушителен отговор, ако Ислямската република атакува Израел, след ново предупреждение от страна на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, посочва АФП.
"Подготвени сме за всеки един сценарий и едно нещо е сигурно - ако аятоласите допуснат грешката да ни нападнат, ще се сблъскат с ответен удар, какъвто дори не могат да си представят“, заяви Нетаняху.
Израелският премиер каза още, че Израел "действа рамо до рамо с големия си съюзник - САЩ" за противодействие на иранската заплаха.
Той допълни, че по време на срещата си с Тръмп миналата седмица му е разяснил "позицията на Израел по ръководните принципи на всякакви преговори с Иран".
Нетаняху заяви, че Близкият изток се намира на кръстопът, тъй като напрежението с Иран остава високо, и добави, че Израел значително е отслабил регионалната мрежа от милиции на Техеран от началото на войната в Газа, посочва ДПА.
В реч пред кадетите Нетаняху посочи, че "радикалните елементи отказват да се предадат" и се прегрупират, за да предизвикат Израел отново.
Израел не може да си позволи лукса да лежи на стари лаври, заяви премиерът на еврейската държава. Страната е готова "да се защити срещу всяко предизвикателство", каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:00 19.02.2026
2 00014
19:01 19.02.2026
4 Усраула Лайненс
иначе си голям самохвалко
те и украинците така
60 държави впрегнаха да им помагат иначе те воювали
Коментиран от #7
19:05 19.02.2026
5 Удри Биби!
19:06 19.02.2026
6 Мишел
Коментиран от #8, #19
19:07 19.02.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Усраула Лайненс":Господине от руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #53
19:08 19.02.2026
8 хаха🤣
До коментар #6 от "Мишел":иран така се снишил сега че е по-нисък и от тревата🤣
Коментиран от #16
19:09 19.02.2026
9 име
19:11 19.02.2026
10 Путине
19:11 19.02.2026
11 Путинистче идиотче
19:14 19.02.2026
12 Кипата се е объркал
Коментиран от #17
19:14 19.02.2026
13 пешо
19:15 19.02.2026
14 Путине
Коментиран от #47
19:15 19.02.2026
15 Сатана Z
"Аз определям кой е евреин и кой не е"
Еврейска държава не воюва без чужда помощ.Орекалено страхливи да да се дървят на персите без Краварите зад гърба си.Те затова са си избрали Тръмп.Да им играе по гайдата ционистка.
❗️Системата за сигурност на Израел е обявена в състояние на повишена готовност, а службите за спешна помощ са инструктирани да „бъдат готови за война“ — съобщават медиите.
Израелското командване на вътрешния фронт и службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ са инструктирани да се подготвят за пълномащабна война с Иран.
Израелски представители съобщават, че срокът за американска атака се съкращава; ако САЩ атакуват, Израел ще се присъедини.
Коментиран от #39
19:15 19.02.2026
16 Мишел
До коментар #8 от "хаха🤣":През седмицата военноморския флот на Иран направи военни учения с флот на Русия и с флот на Китай, които са в Персийско море. Това да ти прилича на снишаване?
19:18 19.02.2026
17 Болен мозък
До коментар #12 от "Кипата се е объркал":Израелски ефки летяха свободно преди месеци над Техеран. Иде ред на щатските ефки.
Коментиран от #48
19:20 19.02.2026
18 Олееееее.....
19:24 19.02.2026
19 Путин
До коментар #6 от "Мишел":Пиши ги автоласите бегали.
19:25 19.02.2026
20 Путине
Коментиран от #28, #44
19:25 19.02.2026
21 Защо
Коментиран от #27, #41, #46
19:25 19.02.2026
22 Курти
19:26 19.02.2026
23 най вероятно единствения логичен отговор
19:28 19.02.2026
24 Атина Палада
19:28 19.02.2026
25 "радикалните елементи отказват да се
19:28 19.02.2026
26 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #29
19:28 19.02.2026
27 Болен мозък
До коментар #21 от "Защо":Турция затвори летищата си но не и въздушното пространство. Щатските самолети ша ударят Аятолаха и от бази в Европа, през Турция.
Коментиран от #30
19:31 19.02.2026
28 И десет
До коментар #20 от "Путине":т@пи коментара да направиш,никой няма да убедиш!
19:31 19.02.2026
29 Мишел
До коментар #26 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":САЩ няма да посмеят да воюват с Иран в присъствие на китайски и руски военни флотилии в района на Персийско море.
Коментиран от #33, #34, #36
19:32 19.02.2026
30 Атина Палада
До коментар #27 от "Болен мозък":Умни са турците..Иран ще атакува летищата от където се изстрелват американските ракети .
19:33 19.02.2026
31 китайски балон
19:33 19.02.2026
32 Ами какво
19:34 19.02.2026
33 САЩ... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #29 от "Мишел":То иМЪдирката го пазеха руснаци, пък го отведоха по долни гащи.
Коментиран от #45
19:35 19.02.2026
34 Мадуро
До коментар #29 от "Мишел":Знам.
19:36 19.02.2026
35 Абе
19:36 19.02.2026
36 аz СВО Победа 80
До коментар #29 от "Мишел":Във Венецуела има руски и китайски военни корпуси.
🤣🤣🤣
19:37 19.02.2026
37 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
19:38 19.02.2026
38 Удри Биби!
19:39 19.02.2026
39 Не е съвсем
До коментар #15 от "Сатана Z":Така, в съветската армия е имало доста евреи. А пък Финландия е изпращала еврейски батальони срещу съветите. А хитлер е имал дори маршал, син на евреин, аптекар.
19:39 19.02.2026
40 Шалом, маниш маа!
19:39 19.02.2026
41 Много просто
До коментар #21 от "Защо":В туземното правителство има много евреи
19:41 19.02.2026
42 Я пъ тоа
19:43 19.02.2026
43 Бен Хур
19:45 19.02.2026
44 Глас от бункера
До коментар #20 от "Путине":Не познавам никакъв Аятолах!
19:45 19.02.2026
45 Мишел
До коментар #33 от "САЩ... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Русия продаваше оръжие на Венецуела,но няма там никакви войски.
Мадуро не е охраняван от чужди военни, затова военни от морските специални части го плениха така лесно. САЩ няма да имат проблеми да пленят когото и да във Венецуела, защото там подкупите са обичайното оръжие. Венецуела е голяма държава и ако войска на САЩ навлезе там,ще затъне.
19:47 19.02.2026
46 Защото Турция
До коментар #21 от "Защо":има приятелски отношения с Иран по религиозни причини.
19:53 19.02.2026
47 да питам
До коментар #14 от "Путине":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
Коментиран от #67
19:55 19.02.2026
48 За палка
До коментар #17 от "Болен мозък":И мухите летят, докато раздразнението не накара някой да вземе палката и да ги шляпне.
19:57 19.02.2026
49 Рижавия Ненормалник
С теб съм
Имаш зелена Светлина
Да Думкаш
Иранските Братюшки.
Коментиран от #51
19:58 19.02.2026
50 Ъъъъу
Ушатия пак лъже!
И след това няма да има възстановяване.... По оценки на експерти, там има 50 милиона тона отломки, за чието разчистване ще са нужни поне 30 години.... А и къде ще бъдат извозени тези отломки? Газа е с площ 360кв. километра... В Тел Авив ли ще ги закарат ? 🤣
20:05 19.02.2026
52 Поки
20:11 19.02.2026
53 дядо поп
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Интересно , освен този израз нещо друго знаеш ли?
20:17 19.02.2026
55 МАРС
20:18 19.02.2026
56 А50
Коментиран от #57
20:18 19.02.2026
57 Хе Хе
До коментар #56 от "А50":Европа питка ще ти носи, няма се плашиш!
20:23 19.02.2026
58 А50
20:27 19.02.2026
59 А50
Коментиран от #60, #61
20:30 19.02.2026
61 Минутемен 3
До коментар #59 от "А50":Последно, къде ще се съсредоточи Иран, към самолетоносачите или към Израел? Струва ми се че подценяваш много САЩ и Израел, може да не ги харесваш, което е твое право, но силата е в тях!
Коментиран от #66
20:43 19.02.2026
62 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ!
ДА ЖИВЕЕ БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
20:44 19.02.2026
63 Анонимен
20:51 19.02.2026
64 Обективен
Натаняху глаголи застрашително,но аятоласите,ако го запукат отново,кви ще ги върши тогава,само той си знае.
Без сухопътна операция,нещата няма да се случат,а такава няма да има,поради липса на достатъчно фактори.
20:55 19.02.2026
65 Познаващ
20:59 19.02.2026
66 А50
До коментар #61 от "Минутемен 3":Ако бяха толкова силни Сащ и Израел отдавна щяха да са прекършили Иран, и сега няма да успеят. Пожелавам успех на братята перси
21:08 19.02.2026
67 Да няма
До коментар #47 от "да питам":Ако някога си виждал карта на Света ще Разбереш защо нямат ?
21:11 19.02.2026
68 Омбре
21:55 19.02.2026
69 Ххх
11:27 20.02.2026
70 ПЕНКО
14:10 20.02.2026