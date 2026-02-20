Техеран сключва сделка с Тръмп? Иран е готов с предложение за ядрен договор до броени дни

Иран ще завърши изготвянето на предложение за ядрено споразумение "в следващите два или три дни". Това убеждение изрази иранският външен министър Абас Арагчи.
"Ще трябва да получа одобрение от моите началници, след което да го предам на Съединените щати", обясни той.
Външният министър повтори, че целта на дискусиите е да се гарантира, че ядрената програма на Иран е "с мирни цели".
САЩ не са поставяли условие за пълно спиране на обогатяването на уран по време на ядрените преговори с Иран в Женева тази седмица, а Ислямската република също не е предлагала подобно нещо, заяви още иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.
"Не сме предлагали никакво спиране на обогатяването, а американската страна не е поставяла подобно условие", каза министърът в интервю за телевизия "Ем Ес Нау".
"Това, за което разговаряме сега, е как да гарантираме, че ядрената програма на Иран, включително обогатяването на уран, да бъде за мирни цели и да остане такава завинаги", посочи Арагчи.
Той добави, че ще бъдат приложени технически и политически "мерки за укрепване на доверието", за да се гарантира, че иранската ядрена програма ще остане за мирни цели в замяна на определени действия по отношение на санкциите, без обаче да дава повече подробности.
Министърът не разкри и конкретни срокове, в които Иран ще предаде контрапредложението си на американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но допълни, че според него едно дипломатическо споразумение е възможно и може да бъде постигнато "в рамките на един много кратък период от време". Арагчи заяви, че очаква да представи на пратениците на САЩ проект на документ през идните два или три дни, а след около седмица да се състоят нови преговори.
Американският президент Доналд Тръмп даде вчера на Техеран краен срок до 10-15 дни да се съгласи на сделка или, по думите му, ще се случат "наистина лоши неща". Това става на фона на засилване на военното присъствие на САЩ в Близкия изток, което породи опасения от по-голям регионален конфликт.
1 Късно
Коментиран от #3, #18, #31
15:21 20.02.2026
2 честен ционист
15:22 20.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Добра новина
Нетаняху води Тръмп на къса каишка.
Коментиран от #7
15:24 20.02.2026
5 Абе
Коментиран от #13
15:25 20.02.2026
6 Кънчо
Коментиран от #8, #12
15:26 20.02.2026
7 Сталин
До коментар #4 от "Добра новина":Бай Дъмп смуче шлонга на Сатаняху
15:28 20.02.2026
8 За кого е лошо?
До коментар #6 от "Кънчо":За Иран или за теб?
Коментиран от #11
15:28 20.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Соваж бейби
Коментиран от #32
15:31 20.02.2026
11 Кънчо
До коментар #8 от "За кого е лошо?":За монголците е лошо.За монголците.
15:32 20.02.2026
12 Лошо за нас
До коментар #6 от "Кънчо":Ти знаеш колко милиони косервативни мюсюлмани ще дойдат в Европа при война в Иран ??
Коментиран от #14, #35
15:35 20.02.2026
13 Не трябва така
До коментар #5 от "Абе":да говориш.
Нали Тръмп ви стана приятел.
Мъчи се да издейства на Путин някакви територии.
15:38 20.02.2026
14 Кънчо
До коментар #12 от "Лошо за нас":Кука ми на пура.
15:43 20.02.2026
15 хаха 🤣
Коментиран от #47
15:44 20.02.2026
16 Дайте му сделка
15:51 20.02.2026
17 Тръмп просто не знае
15:56 20.02.2026
18 Гост
До коментар #1 от "Късно":За да са сигурни САЩ трябва там да има тяхно правителство всичко друго е в сферата няма как да си сигурен
15:57 20.02.2026
19 Ами
16:03 20.02.2026
20 Копейка с чалма
16:04 20.02.2026
21 хаха 🤣
16:10 20.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
16:11 20.02.2026
24 Копейка с чалма
16:11 20.02.2026
25 ЗОРО
16:24 20.02.2026
26 Русофил
16:29 20.02.2026
27 Украина талантливая и рабатливая
Но нищо може да напорим русняците през Чечения с Б-2 презареждани над София.
Слава Украине! 🇺🇦
16:33 20.02.2026
28 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #29
16:41 20.02.2026
29 Русофил
До коментар #28 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Всички искахме да видим тази смешка. Технологично еле във военно отношение Иран е на десетелетия зад щатите
16:44 20.02.2026
30 На 23 февруари няма да има предложение
16:45 20.02.2026
31 Някой
До коментар #1 от "Късно":Иранския народ ще бъде свободен? Искаш да кажеш освободен. От живота си и от пририодните изкопаеми на Иран. Нека само погледнат какво се случва с държавите, в които САЩ са садили демокрация. Приличат на раорани картофени ниви. И в Иран няма да е по-рзлично.
Но знам, че на теб не ти пука за народа на Иран - никак, даже. Просто гледаш да си изкараш поредните 10 цента, че ха дано събереш за един хляб и кофичка кисело мляко.
16:47 20.02.2026
32 Някой
До коментар #10 от "Соваж бейби":Да попитам, кого са нападнали иранците като имат оръжие? Да не би да нападнаха те Израел миналото лято, или евреите вероломно нападнаха Иран? И ако Иран няма оръжие, с което да се защити, колко мислиш ще чакат евреите, преди да разорат държавата им? Не е ли редно да има равнопоставеност? Ако Иран е без оръжие следва и Израел да е разоръжен.
Коментиран от #50
16:49 20.02.2026
33 Пламен
Възраждане във Вашингтон .
В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп , съобщиха от пресцентъра на партията.
:) :) :)
Коментиран от #36, #42
16:50 20.02.2026
34 хихи
16:52 20.02.2026
35 Те ще отидат
До коментар #12 от "Лошо за нас":в Русия. Там има недостиг на минимум 3 000 000 работни места, заради убитите на фронта руски мъже. А и Иран са проруски настроени. Не обичат ЕС.
Коментиран от #38
16:52 20.02.2026
36 вадиш
До коментар #33 от "Пламен":нещата от контекст!
(политиката на Тръмп се обърна, чак когато му стана ясно, че губи войната в Украйна - след лятото)
16:54 20.02.2026
37 ПО ТАЗИ ЛОГИКА
Коментиран от #39
16:55 20.02.2026
38 я пак
До коментар #35 от "Те ще отидат":май не сте на факс като N1, а направо със СМС-и с извънземните ;)
16:55 20.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сериозно
Те мразят народите си. Даже не слушат какво им се казва.
Искат да смачкат всеки, който не играе по тяхната свирка (като Орбан).
16:59 20.02.2026
41 Пламен
Те виждат , че Баку заприлича на Лас Вегас , а Техеран няма вода .
Една пиратка може да взриви държавата .
17:02 20.02.2026
42 После
До коментар #33 от "Пламен":и в Москва,така!
17:06 20.02.2026
43 Аятоласите се правят на хахави
-;-
Нима се вярва на такива % обогатяване!!!!
17:17 20.02.2026
44 НЕ ИРАН СКЛЮЧИ
17:19 20.02.2026
45 Смешник
17:20 20.02.2026
46 Пламен
В Дубай никой не се занимава с такива глупости .
В Либия се опитаха - резултата го знаем .
17:21 20.02.2026
47 Смешник
До коментар #15 от "хаха 🤣":Иран не е Венецуела Краварите доста ще се узорят и доста жертви ще дадат и едва ли ще свалят режима
17:24 20.02.2026
48 Пламен
Преди много векове сред и християните е имало религиозни фанатици .
Ян Жишка - сляп главнокомандващ , безумно фанатизиран . На смъртното си легло заповядва след смъртта да му одерат кожата и направят боен барабан ... за да продължи да участва в битките срещу католиците .
Вие бихте ли дали ,,АТОМ" на такъв ?
17:45 20.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Русофил
До коментар #32 от "Някой":Ами иранците правокираха Израел,май си забравил. Освен това има международен договор за неразпространение на ядрено оръжие,сиреч след вече имащите никой друг не може да произвежда и има ядрено оръжие. После, кой финансира Хисбула и Хамас,нали знаеш на кой са проксита и нали знаеш, какво стана на 7ми октомври, което отпуши отговора на Израел
Коментиран от #51
18:04 20.02.2026
51 Някой
До коментар #50 от "Русофил":как иранците провокираха Иран, че не помня? С това, че съществуват и не се подчиняват на евреите? Как смеят тези иранци!!!!
Иначе, и Русия бе провокиран от Украйна да я нападне, не мислиш ли?
18:07 20.02.2026
52 Българин
Същото като в България.
18:10 20.02.2026