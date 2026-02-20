Техеран сключва сделка с Тръмп? Иран е готов с предложение за ядрен договор до броени дни

Иран ще завърши изготвянето на предложение за ядрено споразумение "в следващите два или три дни". Това убеждение изрази иранският външен министър Абас Арагчи.

"Ще трябва да получа одобрение от моите началници, след което да го предам на Съединените щати", обясни той.

Външният министър повтори, че целта на дискусиите е да се гарантира, че ядрената програма на Иран е "с мирни цели".

САЩ не са поставяли условие за пълно спиране на обогатяването на уран по време на ядрените преговори с Иран в Женева тази седмица, а Ислямската република също не е предлагала подобно нещо, заяви още иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

"Не сме предлагали никакво спиране на обогатяването, а американската страна не е поставяла подобно условие", каза министърът в интервю за телевизия "Ем Ес Нау".

"Това, за което разговаряме сега, е как да гарантираме, че ядрената програма на Иран, включително обогатяването на уран, да бъде за мирни цели и да остане такава завинаги", посочи Арагчи.

Той добави, че ще бъдат приложени технически и политически "мерки за укрепване на доверието", за да се гарантира, че иранската ядрена програма ще остане за мирни цели в замяна на определени действия по отношение на санкциите, без обаче да дава повече подробности.



Министърът не разкри и конкретни срокове, в които Иран ще предаде контрапредложението си на американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но допълни, че според него едно дипломатическо споразумение е възможно и може да бъде постигнато "в рамките на един много кратък период от време". Арагчи заяви, че очаква да представи на пратениците на САЩ проект на документ през идните два или три дни, а след около седмица да се състоят нови преговори.

Американският президент Доналд Тръмп даде вчера на Техеран краен срок до 10-15 дни да се съгласи на сделка или, по думите му, ще се случат "наистина лоши неща". Това става на фона на засилване на военното присъствие на САЩ в Близкия изток, което породи опасения от по-голям регионален конфликт.