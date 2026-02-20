Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран сключва сделка с Тръмп? Иран е готов с предложение за ядрен договор до броени дни

Техеран сключва сделка с Тръмп? Иран е готов с предложение за ядрен договор до броени дни

20 Февруари, 2026 15:19, обновена 20 Февруари, 2026 16:49 3 462 52

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • ядрена сделка-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • абас аргачи

Напрежението остана високо, след като медиите съобщиха, че Вашингтон обмисля извършването на ограничени удари срещу Иран в рамките на няколко дни

Техеран сключва сделка с Тръмп? Иран е готов с предложение за ядрен договор до броени дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран ще завърши изготвянето на предложение за ядрено споразумение "в следващите два или три дни". Това убеждение изрази иранският външен министър Абас Арагчи.

"Ще трябва да получа одобрение от моите началници, след което да го предам на Съединените щати", обясни той.

Външният министър повтори, че целта на дискусиите е да се гарантира, че ядрената програма на Иран е "с мирни цели".

САЩ не са поставяли условие за пълно спиране на обогатяването на уран по време на ядрените преговори с Иран в Женева тази седмица, а Ислямската република също не е предлагала подобно нещо, заяви още иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

"Не сме предлагали никакво спиране на обогатяването, а американската страна не е поставяла подобно условие", каза министърът в интервю за телевизия "Ем Ес Нау".

"Това, за което разговаряме сега, е как да гарантираме, че ядрената програма на Иран, включително обогатяването на уран, да бъде за мирни цели и да остане такава завинаги", посочи Арагчи.

Той добави, че ще бъдат приложени технически и политически "мерки за укрепване на доверието", за да се гарантира, че иранската ядрена програма ще остане за мирни цели в замяна на определени действия по отношение на санкциите, без обаче да дава повече подробности.

Министърът не разкри и конкретни срокове, в които Иран ще предаде контрапредложението си на американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но допълни, че според него едно дипломатическо споразумение е възможно и може да бъде постигнато "в рамките на един много кратък период от време". Арагчи заяви, че очаква да представи на пратениците на САЩ проект на документ през идните два или три дни, а след около седмица да се състоят нови преговори.

Американският президент Доналд Тръмп даде вчера на Техеран краен срок до 10-15 дни да се съгласи на сделка или, по думите му, ще се случат "наистина лоши неща". Това става на фона на засилване на военното присъствие на САЩ в Близкия изток, което породи опасения от по-голям регионален конфликт.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късно

    25 54 Отговор
    е либе за китка Една година увъртате за да печелите време. Времето ви свърши. До 10 дни сте аут от властта и иранският народ ще бъде свободен

    Коментиран от #3, #18, #31

    15:21 20.02.2026

  • 2 честен ционист

    19 27 Отговор
    Значи Херкулесите на Терминал 1 са за изнасяне на Бащицата посока Малибу.

    15:22 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Добра новина

    41 5 Отговор
    Макар, че на Тръмп му е все тая. Ако е обещал на Нетаняху, че ще бомбардира Иран, значи че ще бомбардира Иран.

    Нетаняху води Тръмп на къса каишка.

    Коментиран от #7

    15:24 20.02.2026

  • 5 Абе

    33 12 Отговор
    Накрая кравите ще се наиграят много яко ама те си го заслужават, тръмпа нещо много си повярва и ще реве скоро!

    Коментиран от #13

    15:25 20.02.2026

  • 6 Кънчо

    16 30 Отговор
    Аятоласите си отиват.Иначе лошо....много лошо.

    Коментиран от #8, #12

    15:26 20.02.2026

  • 7 Сталин

    25 7 Отговор

    До коментар #4 от "Добра новина":

    Бай Дъмп смуче шлонга на Сатаняху

    15:28 20.02.2026

  • 8 За кого е лошо?

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Кънчо":

    За Иран или за теб?

    Коментиран от #11

    15:28 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соваж бейби

    10 17 Отговор
    Тези не трябва да имат оръжие,дано няма сделка.

    Коментиран от #32

    15:31 20.02.2026

  • 11 Кънчо

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "За кого е лошо?":

    За монголците е лошо.За монголците.

    15:32 20.02.2026

  • 12 Лошо за нас

    21 7 Отговор

    До коментар #6 от "Кънчо":

    Ти знаеш колко милиони косервативни мюсюлмани ще дойдат в Европа при война в Иран ??

    Коментиран от #14, #35

    15:35 20.02.2026

  • 13 Не трябва така

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    да говориш.
    Нали Тръмп ви стана приятел.
    Мъчи се да издейства на Путин някакви територии.

    15:38 20.02.2026

  • 14 Кънчо

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Лошо за нас":

    Кука ми на пура.

    15:43 20.02.2026

  • 15 хаха 🤣

    8 18 Отговор
    иран сега се снишил, по-нисък е от тревата 🤣

    Коментиран от #47

    15:44 20.02.2026

  • 16 Дайте му сделка

    12 4 Отговор
    На лудият рижав козел бре. Дайте му че да започне с Гренландия и Канада после

    15:51 20.02.2026

  • 17 Тръмп просто не знае

    3 4 Отговор
    Какво иска. Важното за него е на интересен да се прави и да е деструктивен.

    15:56 20.02.2026

  • 18 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Късно":

    За да са сигурни САЩ трябва там да има тяхно правителство всичко друго е в сферата няма как да си сигурен

    15:57 20.02.2026

  • 19 Ами

    11 3 Отговор
    какви сделки, какви пет лева. Още тази вечер САЩ, след затваряне на борсата в Ню Йорк, за да няма големи "емоционални" сътресения на пазара, ще ударят Иран.

    16:03 20.02.2026

  • 20 Копейка с чалма

    8 16 Отговор
    Му ха ха, шубето голям страх, брадатите козолюбци разбраха, че ще им изтрият съдраната средновековна кочина и почнаха теманетата

    16:04 20.02.2026

  • 21 хаха 🤣

    4 4 Отговор
    Аз и Цицелков си смъркаме бело и си бъркаме по дупките.. хаха 🤣

    16:10 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Trump ще нападне Иран на 22 февруари в 4 часа сутринта.Планът Барбароса в изпълнение на имитатора от голф клуба в Маями Диналд

    16:11 20.02.2026

  • 24 Копейка с чалма

    5 6 Отговор
    Сбогом братя сектанти, ще се срещам с ламата

    16:11 20.02.2026

  • 25 ЗОРО

    9 5 Отговор
    Тръм е един полудял фаш ист, който е на каишка при Сатаняху заради аферата Епщайн!

    16:24 20.02.2026

  • 26 Русофил

    6 6 Отговор
    Ще е жалко ако не замирише на изгорели чалми

    16:29 20.02.2026

  • 27 Украина талантливая и рабатливая

    7 10 Отговор
    Жалко така се надявах да ги ударят яко дори и с атомно оръжие и да изпарят Техеран.
    Но нищо може да напорим русняците през Чечения с Б-2 презареждани над София.
    Слава Украине! 🇺🇦

    16:33 20.02.2026

  • 28 Конфети "Земя-въздух-земя "

    8 0 Отговор
    Иранците дадоха назад...щеше ми се, да им видя атаките с дронове срещу базите и самолетоносачите на американците.

    Коментиран от #29

    16:41 20.02.2026

  • 29 Русофил

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Всички искахме да видим тази смешка. Технологично еле във военно отношение Иран е на десетелетия зад щатите

    16:44 20.02.2026

  • 30 На 23 февруари няма да има предложение

    6 1 Отговор
    Помнете ми думата! На 23 февруари няма да има иранско предложение, включващо отказ от ядрената програма и производството на ракети със среден и голям радиус на действие.

    16:45 20.02.2026

  • 31 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Късно":

    Иранския народ ще бъде свободен? Искаш да кажеш освободен. От живота си и от пририодните изкопаеми на Иран. Нека само погледнат какво се случва с държавите, в които САЩ са садили демокрация. Приличат на раорани картофени ниви. И в Иран няма да е по-рзлично.
    Но знам, че на теб не ти пука за народа на Иран - никак, даже. Просто гледаш да си изкараш поредните 10 цента, че ха дано събереш за един хляб и кофичка кисело мляко.

    16:47 20.02.2026

  • 32 Някой

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Да попитам, кого са нападнали иранците като имат оръжие? Да не би да нападнаха те Израел миналото лято, или евреите вероломно нападнаха Иран? И ако Иран няма оръжие, с което да се защити, колко мислиш ще чакат евреите, преди да разорат държавата им? Не е ли редно да има равнопоставеност? Ако Иран е без оръжие следва и Израел да е разоръжен.

    Коментиран от #50

    16:49 20.02.2026

  • 33 Пламен

    3 4 Отговор
    30 април 2025

    Възраждане във Вашингтон .

    В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп , съобщиха от пресцентъра на партията.

    :) :) :)

    Коментиран от #36, #42

    16:50 20.02.2026

  • 34 хихи

    4 1 Отговор
    правилно чичо Дончо не с рогата, можеш да ги счупиш. Езика, чичо Дончо с езика

    16:52 20.02.2026

  • 35 Те ще отидат

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Лошо за нас":

    в Русия. Там има недостиг на минимум 3 000 000 работни места, заради убитите на фронта руски мъже. А и Иран са проруски настроени. Не обичат ЕС.

    Коментиран от #38

    16:52 20.02.2026

  • 36 вадиш

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пламен":

    нещата от контекст!
    (политиката на Тръмп се обърна, чак когато му стана ясно, че губи войната в Украйна - след лятото)

    16:54 20.02.2026

  • 37 ПО ТАЗИ ЛОГИКА

    1 4 Отговор
    ЕВРОПА ТРЯБВА ДА Е ПЪРВА ЯДРЕНА СИЛА НАД ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ НА ТОЗИ СВЯТ. NO НЕ СМЕ .СЕГА И НИЕ ЛИ ТРЯБВА ДА СЕ НАВЕЖДАМЕ И ДА ИМ ЦЕЛУВАМЕ КРАКАТА НА КРАВАРИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ЯДРЕНИ СИЛИ

    Коментиран от #39

    16:55 20.02.2026

  • 38 я пак

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Те ще отидат":

    май не сте на факс като N1, а направо със СМС-и с извънземните ;)

    16:55 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сериозно

    7 3 Отговор
    Тези сбъркани фашисти, дето са начело на Европейските държави не трябва и ножче да имат ...
    Те мразят народите си. Даже не слушат какво им се казва.
    Искат да смачкат всеки, който не играе по тяхната свирка (като Орбан).

    16:59 20.02.2026

  • 41 Пламен

    5 6 Отговор
    На иранците им писна от чалмите .
    Те виждат , че Баку заприлича на Лас Вегас , а Техеран няма вода .
    Една пиратка може да взриви държавата .

    17:02 20.02.2026

  • 42 После

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Пламен":

    и в Москва,така!

    17:06 20.02.2026

  • 43 Аятоласите се правят на хахави

    1 4 Отговор
    Външният министър повтори, че целта на дискусиите е да се гарантира, че ядрената програма на Иран е "с мирни цели".
    -;-
    Нима се вярва на такива % обогатяване!!!!

    17:17 20.02.2026

  • 44 НЕ ИРАН СКЛЮЧИ

    0 0 Отговор
    СДЕЛКА СЪС ТРЪМП. А ПУТИН СКЛЮЧИ СДЕЛКА СЪС ТРЪМП ЗА ОБСЕБВАНЕ НА СВЕТА НАШ. КИТАЙ ТИХО ЧАКА СЛЕД ЗАВОЯ. А ЕВРОПА СЕ ГЪРЧИ В НЕВИДЕНИЕ.

    17:19 20.02.2026

  • 45 Смешник

    4 1 Отговор
    Целта на Тръмп не е чак толкова да унищожи ядрена та програма на Иран а да угоди на Нетаняху и израелското лоби в САЩ които виждат заплаха за съществуването си в режима на аятоласите

    17:20 20.02.2026

  • 46 Пламен

    3 5 Отговор
    Няма логика една държава с излишъци на петрол и газ да си губи времето с атомни електроцентрали .
    В Дубай никой не се занимава с такива глупости .
    В Либия се опитаха - резултата го знаем .

    17:21 20.02.2026

  • 47 Смешник

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "хаха 🤣":

    Иран не е Венецуела Краварите доста ще се узорят и доста жертви ще дадат и едва ли ще свалят режима

    17:24 20.02.2026

  • 48 Пламен

    4 0 Отговор
    Дайте да помислим - религиозни фанатици с атомна бомба . Нещата са сериозни - това не е тариката Кимчо .

    Преди много векове сред и християните е имало религиозни фанатици .
    Ян Жишка - сляп главнокомандващ , безумно фанатизиран . На смъртното си легло заповядва след смъртта да му одерат кожата и направят боен барабан ... за да продължи да участва в битките срещу католиците .

    Вие бихте ли дали ,,АТОМ" на такъв ?

    17:45 20.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Ами иранците правокираха Израел,май си забравил. Освен това има международен договор за неразпространение на ядрено оръжие,сиреч след вече имащите никой друг не може да произвежда и има ядрено оръжие. После, кой финансира Хисбула и Хамас,нали знаеш на кой са проксита и нали знаеш, какво стана на 7ми октомври, което отпуши отговора на Израел

    Коментиран от #51

    18:04 20.02.2026

  • 51 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Русофил":

    как иранците провокираха Иран, че не помня? С това, че съществуват и не се подчиняват на евреите? Как смеят тези иранци!!!!
    Иначе, и Русия бе провокиран от Украйна да я нападне, не мислиш ли?

    18:07 20.02.2026

  • 52 Българин

    0 0 Отговор
    Аятоласите разбраха, че ако не се подчинят на САЩ, те нямат бъдеще. Сега се надпреварват, кой служи на американските интереси най-роболепно и лично на Тръмп, за да си запазят властта в Иран.
    Същото като в България.

    18:10 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания