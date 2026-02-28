Добруджа шокира Черно море с драматичен обрат у дома

Добруджа надви Черно море с 2:1 в среща от 23-ия кръг на Първа лига играна в Добрич.

Четири минути след първия съдийски сигнал Николай Михайлов си отбеляза злощастен автогол, давайки преднина на „моряците“.

Радостта на варненци обаче се оказа краткотрайна – в 18-ата минута тунизийският полузащитник Монтасар Трики възстанови равенството с хладнокръвен удар, който върна надеждите на добричлии. Д

омакините не се задоволиха с равенството и само 14 минути по-късно Ивайло Михайлов реализира второ попадение, с което обърна резултата в полза на Добруджа.

Второто полувреме донесе още неприятности за Черно море – в 53-ата минута защитникът Ертан Томбак бе изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко и усложнявайки задачата за изравняване.

С този успех Добруджа се изкачи на 12-о място във временното класиране, събирайки 22 точки и вдъхвайки нова надежда на своите фенове за по-добро представяне до края на сезона. Черно море, от своя страна, остава на петата позиция с актив от 36 точки.