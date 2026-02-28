Новини
Добруджа шокира Черно море с драматичен обрат у дома

28 Февруари, 2026 16:59 626 3

  • добруджа-
  • черно море-
  • първа лига-
  • добрич-
  • варна-
  • васил панайотов

Гостите от Варна останаха с човек по-малко в 53-ата минута

Добруджа шокира Черно море с драматичен обрат у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа надви Черно море с 2:1 в среща от 23-ия кръг на Първа лига играна в Добрич.

Четири минути след първия съдийски сигнал Николай Михайлов си отбеляза злощастен автогол, давайки преднина на „моряците“.

Радостта на варненци обаче се оказа краткотрайна – в 18-ата минута тунизийският полузащитник Монтасар Трики възстанови равенството с хладнокръвен удар, който върна надеждите на добричлии. Д

омакините не се задоволиха с равенството и само 14 минути по-късно Ивайло Михайлов реализира второ попадение, с което обърна резултата в полза на Добруджа.

Второто полувреме донесе още неприятности за Черно море – в 53-ата минута защитникът Ертан Томбак бе изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко и усложнявайки задачата за изравняване.

С този успех Добруджа се изкачи на 12-о място във временното класиране, събирайки 22 точки и вдъхвайки нова надежда на своите фенове за по-добро представяне до края на сезона. Черно море, от своя страна, остава на петата позиция с актив от 36 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    1 1 Отговор
    Рова е краят на черно море.

    17:01 28.02.2026

  • 2 Дааа

    0 1 Отговор
    Рибарите срещу зърнарите

    17:06 28.02.2026

  • 3 ВарнаГларуса

    1 1 Отговор
    ЧМ са се запътили към Б група, ако не тази година, догодина, така е когато те управляват некадърници .........

    17:22 28.02.2026

