Пакистанският премиер планира визита в Русия през първата седмица на март

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф планира да посети Русия между 3 и 5 март, предаде Ройтерс, като се позова на руски медийни източници, предава БТА.
По-рано Москва призова както Афганистан, така и Пакистан да прекратят въоръжените сблъсъци по границата си и да решат различията си чрез дипломатически средства.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:24 27.02.2026
2 Програмиста
14:24 27.02.2026
3 Гориил
15:15 27.02.2026
4 Мия чинии
15:22 27.02.2026