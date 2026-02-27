Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пакистанският премиер планира визита в Русия през първата седмица на март

27 Февруари, 2026 14:23

Шехбаз Шариф ще обсъди регионални въпроси, след като Русия призова за дипломатическо решаване на конфликти по границата с Афганистан

Пакистанският премиер планира визита в Русия през първата седмица на март - 1
Снимка: БГНЕС
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф планира да посети Русия между 3 и 5 март, предаде Ройтерс, като се позова на руски медийни източници, предава БТА.

По-рано Москва призова както Афганистан, така и Пакистан да прекратят въоръжените сблъсъци по границата си и да решат различията си чрез дипломатически средства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  честен ционист

    3 1 Отговор
    Ще се догаря с Вова дали да праща афганците да гласуват за Момчето.

    14:24 27.02.2026

  Програмиста

    1 2 Отговор
    Ако даде Аллах да е жив,че бай Дончо...

    14:24 27.02.2026

  Гориил

    3 0 Отговор
    Русия снабдява Афганистан с една трета от хранителните му потребности и 100% от бензина и дизеловото гориво. Освен това, Афганистан закупува резервни части, компоненти и възли на стойност стотици милиони долари за своите (макар и остарели) военни машини. Русия е единствената страна в света, която има влияние върху режима на талибаните и несъмнено ще го използва, ако войната между Кабул и Исламабад стане неизбежна. Всичко, което трябва да направи, е да създаде логистичен хаос и да спре доставките на гориво.

    15:15 27.02.2026

  Мия чинии

    2 0 Отговор
    Нали Кремъл е ИЗОЛИРАН ??? Как така ?

    15:22 27.02.2026

