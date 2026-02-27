Пакистанският премиер планира визита в Русия през първата седмица на март

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф планира да посети Русия между 3 и 5 март, предаде Ройтерс, като се позова на руски медийни източници, предава БТА.

По-рано Москва призова както Афганистан, така и Пакистан да прекратят въоръжените сблъсъци по границата си и да решат различията си чрез дипломатически средства.