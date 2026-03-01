Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Началник-щабът на Въоръжените сили на Иран - Абдолрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.
САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.
В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.
Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.
1 Марко
20ОТГОВОР
М да.... изглежда че след аятолаха и режима е пътник. Пореден руски съюзник даде фира. Сирия, Венецуела , Загубата на влияние в Кавказ чрез мирните преговори между Азърбайджан и Армения под американска егида (Зангезурския коридор) сега Иран, след него и Куба..... м да, и в най смелите си мечти не съм очаквал че за четири години руско затъване в Украйна света ще се промени така радикалто. Да благодарим на Владимир Путин че със своето безумие и с арогантно потъпкване на международното право окончанелно развърза ръцето на чичо Сам и му даде желязно алиби да прави каквото си иска. Де факто този глупав и безумен тип унищожава собственета си страна толкова виртуозно и пряко и косвено , че ние русофобите можем само да му ръкопляскаме и да се помолим Господ да му дава здраве докато дотърши делото си и окончателно унищожи Остатъчната Империя на Злото.
Коментиран от #9
11:00 01.03.2026
2 Факт
Коментиран от #14, #27, #36
11:01 01.03.2026
3 реалистъ
11:01 01.03.2026
4 Хасковски каунь
Никога вяра на англосаксонска измет !
11:01 01.03.2026
5 Българин
11:02 01.03.2026
6 матю хари
Коментиран от #13
11:02 01.03.2026
7 Хнн
11:03 01.03.2026
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #50
11:03 01.03.2026
9 Ясно
До коментар #1 от "Марко":Разбрах достатъчно!
Ядрен Израел превантивно удари безядрен Иран.
Коментиран от #57
11:04 01.03.2026
10 Данко Харсъзина
11:04 01.03.2026
11 Червените Хълмове
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ,ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред
11:04 01.03.2026
12 Шокирано шекеларче на Оземпика
11:04 01.03.2026
13 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "матю хари":Може и така да се каже! Не само на режима, а на цялата система и идеология, голям прелом и създаването на СССР 2.
Коментиран от #56
11:05 01.03.2026
14 Прав си
До коментар #2 от "Факт":Тя Русия цъфнала и вързала, та ще мисли за Иран. Нейния край се вижда.
11:06 01.03.2026
15 Данко Харсъза
11:07 01.03.2026
16 12345
11:08 01.03.2026
17 Прави впечатление
11:08 01.03.2026
18 Швейк
11:09 01.03.2026
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #34
11:10 01.03.2026
20 НЕ УМЕН СЪВЕТСЦКОФИЛ
СЕГА В ТРАУР ИЛИ ВЪВ ВЪЗТОРГ СМЕ...🤔
11:10 01.03.2026
21 Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж
Коментиран от #23, #31, #32, #35
11:11 01.03.2026
22 абдалрахит
11:13 01.03.2026
23 в лоното
До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":на ма маша ти
11:18 01.03.2026
24 Боташ Крадев
Това сякаш е някаква защитна реакция или по-точно неистово желание за безплътно отмъщение, защото го правят винаги, когато любимците им ядат як пердах.
Всъщност мили ми копейки, нещата стоят точно по обратния начин.
Трябва да осъзнаете, че това е началото на победите на онази част от света, която е по-силна, по-голяма, по-мощна, по-интелигентна и по-организирана. От другата страна вече почти нищо не остана. Няма апокалипсис и няма да има, просто не остана, кой да го организира😁.
Няма да се развиват никакви катастрофални сценарии – точно обратното.
Светът е пред прага на категорична победа на добрите сили и на окончателно разграждане на гнездото на злото, начело на което дълги години стоеше Русия.
Затова ви боли толкова много, защото усещате края на вашия Молох.
Ако търсите утеха в апокалиптични прогнози, с които да плашите хората и да поддържате собствената си илюзия за силата на Русия и нейните съюзници, ви очаква сериозно разочарование.
Слава на Израел.
Слава на Украйна.
Победа за героите.
Днес очакваме още 80 милиона свободни граждани на Иран – 80 милиона гласове на един свободен ирански народ.
Тази победа няма нищо апокалипт
Коментиран от #25, #29
11:19 01.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Григор
Коментиран от #30, #45
11:21 01.03.2026
27 Много зле се развиха
До коментар #2 от "Факт":нещата за Путин.
11:21 01.03.2026
28 КАК СИ ТРЕБЕ
11:21 01.03.2026
29 Боташ Крадев
До коментар #24 от "Боташ Крадев":Тази победа няма нищо апокалиптично. Това е ясна и категорична демонстрация на краха на вашите идоли и саттрапи.
Чао или както казваше баба ми “Гутен бай”!
11:21 01.03.2026
30 Тоа пъ
До коментар #26 от "Григор":Путин изби над ДВА МИЛИОНА славяни и.....нищо.
11:22 01.03.2026
31 Швейк
До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":Не , ама поне направи цяла Русия за смях на кокошките барабар с великия Путин
11:22 01.03.2026
32 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":Абе и брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂
11:23 01.03.2026
33 Надъхан капейчо
11:23 01.03.2026
34 Соваж бейби
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Възможно е ама като познавам психиката американска не вярвам.Тръмп ще остане в историята като най смелият президент ,тази сутрин се събуждам с страхотна гледка по всички ар.държави наоколо е пълно с руини само за 24 ч,ако продължи година ще изравни всичско с земята.Добър стратег е Тръмп,така ги завъртя нещата че пижамите се избият сами по между си,едните заради религията си ,другите че си дали двора под наем да ги пазят американски бази.
11:24 01.03.2026
35 Зеленски се радва
До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":на събитията. Израел и САЩ съсипаха поредния и най-важният съюзник и доставчик на оръжия на Русия.
11:24 01.03.2026
36 Голем смех
До коментар #2 от "Факт":Запада бомби Путин и Русия.....и нема спиране.....кой кого ли побеждава.
11:26 01.03.2026
37 Болен мозък
11:27 01.03.2026
38 Поредния
11:28 01.03.2026
39 Ташаков
11:29 01.03.2026
40 Кой номер по ред е тоя
11:30 01.03.2026
41 Топчията
Коментиран от #44
11:30 01.03.2026
42 СВО по АМЕРИКАНСКИ
11:31 01.03.2026
43 Мано
Коментиран от #46, #47, #54
11:32 01.03.2026
44 Тоа пъ
До коментар #41 от "Топчията":Сащ не използват РАДАРИ при операцията. Действат със САТЕЛИТИ, ама кой да знай
.
Коментиран от #51, #53
11:33 01.03.2026
45 Русофил
До коментар #26 от "Григор":Еми ти кажи тоя режим като уби милиони заедно с твоя Бащица не рива
11:33 01.03.2026
46 Тоа пъ
До коментар #43 от "Мано":То 7 без това Аятолаха си бе пътник....
11:34 01.03.2026
47 Хайрсъзина
До коментар #43 от "Мано":Господ вижда всичко.
11:34 01.03.2026
48 Всеки по реда си
11:35 01.03.2026
49 Дайджест
Коментиран от #61
11:35 01.03.2026
50 личи ти
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":че си качествен продукт на соца . " място на дявола и Сатаната " Гледай сега строителю на развит социализъм - ако дявол е в единствено число , се подразбира , че е сатаната . Иначе дяволи много . Като казваш "дявола и Сатаната " все едно казваш народна република. И защо аджеба сатана е с главна буква ? Отдаваш почит ли ? Едва ли , ама ти отде да знаеш тия работи. Успешно поклонение на 3 ти пред руското знаме , горе при чинията . Дано ви издуха вятъра надолу към Крън и Енина .
11:36 01.03.2026
51 Топчията
До коментар #44 от "Тоа пъ":Кукло 👅,единственото което знаеш е пассс иввв натта ана аллнаа любов .
11:36 01.03.2026
52 Курти
11:36 01.03.2026
53 Така де
До коментар #44 от "Тоа пъ":АУАКС замества всички радари, ама де толкова акъл у другарите.
11:37 01.03.2026
54 Ел Менчо
До коментар #43 от "Мано":Аятолаха жертва себе си и семейството.Путлер е зад Урал на 2 километра под земята и праща руснаци да се избиват с рускоговорящи в Украйна.
11:38 01.03.2026
55 Така требе
11:39 01.03.2026
56 койдазнай
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":Како е известно,колелото на живота се върти и историята се повтаря.
Като фарс.
11:39 01.03.2026
57 точно
До коментар #9 от "Ясно":Точно така има от кого да се поучи. Ядрена русия ударя вече Пета година безядрена , а някога братска и ядрена Украйна.
11:40 01.03.2026
58 Путин изби над два милиона славяни
.
11:41 01.03.2026
59 Руските бази в сирия
11:42 01.03.2026
60 Салавьов по руската национална телевизия
11:42 01.03.2026
61 Ами то вече се стоварва
До коментар #49 от "Дайджест":Поредния съюзник на режима на Путин ще прекщчи съществуването си като такъв до няколко дни. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние
11:44 01.03.2026
62 Путин в тих ужас
11:44 01.03.2026