Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

1 Март, 2026 11:00 1 329 62

  • иран-
  • абдолрахим мусави-
  • масуд пезешкиан

Страната ще бъде управлявана от временен триумвират

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Началник-щабът на Въоръжените сили на Иран - Абдолрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марко

    18 27 Отговор
    101 Марко
    20ОТГОВОР
    М да.... изглежда че след аятолаха и режима е пътник. Пореден руски съюзник даде фира. Сирия, Венецуела , Загубата на влияние в Кавказ чрез мирните преговори между Азърбайджан и Армения под американска егида (Зангезурския коридор) сега Иран, след него и Куба..... м да, и в най смелите си мечти не съм очаквал че за четири години руско затъване в Украйна света ще се промени така радикалто. Да благодарим на Владимир Путин че със своето безумие и с арогантно потъпкване на международното право окончанелно развърза ръцето на чичо Сам и му даде желязно алиби да прави каквото си иска. Де факто този глупав и безумен тип унищожава собственета си страна толкова виртуозно и пряко и косвено , че ние русофобите можем само да му ръкопляскаме и да се помолим Господ да му дава здраве докато дотърши делото си и окончателно унищожи Остатъчната Империя на Злото.

    Коментиран от #9

    11:00 01.03.2026

  • 2 Факт

    2 31 Отговор
    Путин пак победи запада. За него беше изгодно западът да свали аятоластите

    Коментиран от #14, #27, #36

    11:01 01.03.2026

  • 3 реалистъ

    16 22 Отговор
    Терористите САЩ и Израел искат да убият и президента на Иран, който за разлика от Аятолаха е избран от народа на избори.

    11:01 01.03.2026

  • 4 Хасковски каунь

    30 10 Отговор
    Да дадеш на американеца Тръмп, Нобел за мир е все една да си плюеш в сурата .

    Никога вяра на англосаксонска измет !

    11:01 01.03.2026

  • 5 Българин

    20 15 Отговор
    Голям праз. Ще сложат нов, Иран е 90 млн. държава.

    11:02 01.03.2026

  • 6 матю хари

    19 21 Отговор
    Следва смяна на режима в Русия.

    Коментиран от #13

    11:02 01.03.2026

  • 7 Хнн

    26 7 Отговор
    Убийство /отвличането на чужди държави глави е държавен тероризъм

    11:03 01.03.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    23 12 Отговор
    Канонада от мощни ракети и дронове над Израел, да засипят с огън и жупел това място на дявола и Сатаната!

    Коментиран от #50

    11:03 01.03.2026

  • 9 Ясно

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "Марко":

    Разбрах достатъчно!
    Ядрен Израел превантивно удари безядрен Иран.

    Коментиран от #57

    11:04 01.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    9 21 Отговор
    Американците ги сцепиха. Велика държава, велик Президент.

    11:04 01.03.2026

  • 11 Червените Хълмове

    3 13 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ,ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    11:04 01.03.2026

  • 12 Шокирано шекеларче на Оземпика

    13 9 Отговор
    Иран не се предаде! Джералд Форд потъна! Тръмпоча е импийчнат!

    11:04 01.03.2026

  • 13 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Може и така да се каже! Не само на режима, а на цялата система и идеология, голям прелом и създаването на СССР 2.

    Коментиран от #56

    11:05 01.03.2026

  • 14 Прав си

    14 15 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Тя Русия цъфнала и вързала, та ще мисли за Иран. Нейния край се вижда.

    11:06 01.03.2026

  • 15 Данко Харсъза

    14 12 Отговор
    Иран не клекна пред цион-терора! Корава нация с велики водачи!

    11:07 01.03.2026

  • 16 12345

    7 15 Отговор
    ЯЗЪК ЗА МИЛИАРДИТЕ ДОЛАРИ ХВЪРЛЕНИ ОТ ГЛУПАВИТЕ ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ ПРЕЗ БАЛКОНА ЗА СТАРО ОРЪЖИЕ ЗАКУПЕНО ОТ ИЗОСТАНАЛИТЕ ОРКИ!

    11:08 01.03.2026

  • 17 Прави впечатление

    10 7 Отговор
    Че козяшкото тролче тука, все пише за Русия под статиите за войната между Иран и Обора-Израел. Защо се пита в задачата? Ами защото и Обора и Израел много се излагат нещо и не му остава друго освен да плюе по Русия

    11:08 01.03.2026

  • 18 Швейк

    9 12 Отговор
    Още един воин на аллаха ще получи пилаф , студена вода и 77 красиви девойки.

    11:09 01.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    5 10 Отговор
    След войната ще има втора еврейска държава на територията на Иран. И то там където е петролът. Газа вече отлетя. Заоадния бряг е на път.

    Коментиран от #34

    11:10 01.03.2026

  • 20 НЕ УМЕН СЪВЕТСЦКОФИЛ

    8 10 Отговор
    МОЛЯ ДА ПОПИТАМ...
    СЕГА В ТРАУР ИЛИ ВЪВ ВЪЗТОРГ СМЕ...🤔

    11:10 01.03.2026

  • 21 Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж

    12 4 Отговор
    Вече втори ден няма новини за нашия любим наркос Зеленко! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    Коментиран от #23, #31, #32, #35

    11:11 01.03.2026

  • 22 абдалрахит

    1 4 Отговор
    мусаки

    11:13 01.03.2026

  • 23 в лоното

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":

    на ма маша ти

    11:18 01.03.2026

  • 24 Боташ Крадев

    7 8 Отговор
    Toros Torosian: "Прочетох десетки постове в страниците на болните „копейки“, които предсказват някакви апокалиптични сценарии, световни войни и началото на разпадането на света, свързвайки всичко с атаката на САЩ и Израел срещу Иран😂. Изведнъж започна масово бълване на прогнози за унищожението на света в огромен мащаб.
    Това сякаш е някаква защитна реакция или по-точно неистово желание за безплътно отмъщение, защото го правят винаги, когато любимците им ядат як пердах.
    Всъщност мили ми копейки, нещата стоят точно по обратния начин.
    Трябва да осъзнаете, че това е началото на победите на онази част от света, която е по-силна, по-голяма, по-мощна, по-интелигентна и по-организирана. От другата страна вече почти нищо не остана. Няма апокалипсис и няма да има, просто не остана, кой да го организира😁.
    Няма да се развиват никакви катастрофални сценарии – точно обратното.
    Светът е пред прага на категорична победа на добрите сили и на окончателно разграждане на гнездото на злото, начело на което дълги години стоеше Русия.
    Затова ви боли толкова много, защото усещате края на вашия Молох.
    Ако търсите утеха в апокалиптични прогнози, с които да плашите хората и да поддържате собствената си илюзия за силата на Русия и нейните съюзници, ви очаква сериозно разочарование.
    Слава на Израел.
    Слава на Украйна.
    Победа за героите.
    Днес очакваме още 80 милиона свободни граждани на Иран – 80 милиона гласове на един свободен ирански народ.
    Тази победа няма нищо апокалипт

    Коментиран от #25, #29

    11:19 01.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Григор

    7 3 Отговор
    СЛЕД УДАР СРЕЩУ ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ГРАД МИНАБ СА УБИТИ 148 МАЛКИ МОМИЧЕТА!!! Колко циничен трябва да си, за да мълчиш и да не коментираш подобна новина?! Все още вадя оцелели и трупове из под руините! Американците казват, че са започнали разследване. Пълен цинизъм! Цинизъм, който се подкрепя от Европейския съюз! В ИРАН Е ОБЯВЕН ТРАУР. КЪДЕ ВИ Е СЪВЕСТТА? КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА?!

    Коментиран от #30, #45

    11:21 01.03.2026

  • 27 Много зле се развиха

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    нещата за Путин.

    11:21 01.03.2026

  • 28 КАК СИ ТРЕБЕ

    2 3 Отговор
    Всеки по реда си.....

    11:21 01.03.2026

  • 29 Боташ Крадев

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Боташ Крадев":

    Тази победа няма нищо апокалиптично. Това е ясна и категорична демонстрация на краха на вашите идоли и саттрапи.

    Чао или както казваше баба ми “Гутен бай”!

    11:21 01.03.2026

  • 30 Тоа пъ

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Путин изби над ДВА МИЛИОНА славяни и.....нищо.

    11:22 01.03.2026

  • 31 Швейк

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":

    Не , ама поне направи цяла Русия за смях на кокошките барабар с великия Путин

    11:22 01.03.2026

  • 32 Путлеристан 🤮🤮

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":

    Абе и брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    11:23 01.03.2026

  • 33 Надъхан капейчо

    4 4 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред!

    11:23 01.03.2026

  • 34 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Възможно е ама като познавам психиката американска не вярвам.Тръмп ще остане в историята като най смелият президент ,тази сутрин се събуждам с страхотна гледка по всички ар.държави наоколо е пълно с руини само за 24 ч,ако продължи година ще изравни всичско с земята.Добър стратег е Тръмп,така ги завъртя нещата че пижамите се избият сами по между си,едните заради религията си ,другите че си дали двора под наем да ги пазят американски бази.

    11:24 01.03.2026

  • 35 Зеленски се радва

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Скъсаняк шeкелджия от жълтия пaваж":

    на събитията. Израел и САЩ съсипаха поредния и най-важният съюзник и доставчик на оръжия на Русия.

    11:24 01.03.2026

  • 36 Голем смех

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Запада бомби Путин и Русия.....и нема спиране.....кой кого ли побеждава.

    11:26 01.03.2026

  • 37 Болен мозък

    3 0 Отговор
    И тоя го чакат реки от шербет и 77 девици в отвъдното.

    11:27 01.03.2026

  • 38 Поредния

    4 1 Отговор
    От списъка за първите 24 часа. Операция по учебник до 72 час всички водещи фигури от режима ще се ликведирани. Браво така се прави а не се превемат села на по-малко от 150км . от границата в подължение на 4 години. Който го може го може, а който не става за посмешище.

    11:28 01.03.2026

  • 39 Ташаков

    4 1 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната в Украйна

    11:29 01.03.2026

  • 40 Кой номер по ред е тоя

    3 1 Отговор
    Свитнат от американците. То не останаха ръководители в Иран бре.

    11:30 01.03.2026

  • 41 Топчията

    3 3 Отговор
    Хубавото е че иранците унищожиха на територията на Бахрей хайтек радар за $1.2 млрд ,да ги видим сега как ще удрят на сляпо .

    Коментиран от #44

    11:30 01.03.2026

  • 42 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 1 Отговор
    Путине, водиш ли си записки от бункера, как са прай СВО.

    11:31 01.03.2026

  • 43 Мано

    2 1 Отговор
    Е, доволни ли сте от САЩ и Израел, че предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

    Коментиран от #46, #47, #54

    11:32 01.03.2026

  • 44 Тоа пъ

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Топчията":

    Сащ не използват РАДАРИ при операцията. Действат със САТЕЛИТИ, ама кой да знай
    .

    Коментиран от #51, #53

    11:33 01.03.2026

  • 45 Русофил

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Еми ти кажи тоя режим като уби милиони заедно с твоя Бащица не рива

    11:33 01.03.2026

  • 46 Тоа пъ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мано":

    То 7 без това Аятолаха си бе пътник....

    11:34 01.03.2026

  • 47 Хайрсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мано":

    Господ вижда всичко.

    11:34 01.03.2026

  • 48 Всеки по реда си

    4 1 Отговор
    Ф16 летят над Иран....дебнат следващия в списъка..

    11:35 01.03.2026

  • 49 Дайджест

    5 0 Отговор
    По реди 4 години кремълският страхлив плъх отвори кутията на Пандора.Сега всеки по-силен прави каквото си поиска.А това рано или късно ще се стовари на главата му.

    Коментиран от #61

    11:35 01.03.2026

  • 50 личи ти

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    че си качествен продукт на соца . " място на дявола и Сатаната " Гледай сега строителю на развит социализъм - ако дявол е в единствено число , се подразбира , че е сатаната . Иначе дяволи много . Като казваш "дявола и Сатаната " все едно казваш народна република. И защо аджеба сатана е с главна буква ? Отдаваш почит ли ? Едва ли , ама ти отде да знаеш тия работи. Успешно поклонение на 3 ти пред руското знаме , горе при чинията . Дано ви издуха вятъра надолу към Крън и Енина .

    11:36 01.03.2026

  • 51 Топчията

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тоа пъ":

    Кукло 👅,единственото което знаеш е пассс иввв натта ана аллнаа любов .

    11:36 01.03.2026

  • 52 Курти

    3 0 Отговор
    Абе копеи коги Бащицата утрепа милиони свои и чужди и аятоласите тоже вие не ривахте а ся се дерете

    11:36 01.03.2026

  • 53 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тоа пъ":

    АУАКС замества всички радари, ама де толкова акъл у другарите.

    11:37 01.03.2026

  • 54 Ел Менчо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мано":

    Аятолаха жертва себе си и семейството.Путлер е зад Урал на 2 километра под земята и праща руснаци да се избиват с рускоговорящи в Украйна.

    11:38 01.03.2026

  • 55 Така требе

    0 0 Отговор
    Ф 16 от самолетоносач в АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ, бомбят Иран...руските бази в Сирия не смеят да мъцнат.

    11:39 01.03.2026

  • 56 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    Како е известно,колелото на живота се върти и историята се повтаря.
    Като фарс.

    11:39 01.03.2026

  • 57 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ясно":

    Точно така има от кого да се поучи. Ядрена русия ударя вече Пета година безядрена , а някога братска и ядрена Украйна.

    11:40 01.03.2026

  • 58 Путин изби над два милиона славяни

    0 0 Отговор
    Путинистите мълчат....що така бе другари....

    .

    11:41 01.03.2026

  • 59 Руските бази в сирия

    0 0 Отговор
    В пълен блокаж....научават за войната от CNN.

    11:42 01.03.2026

  • 60 Салавьов по руската национална телевизия

    1 0 Отговор
    И нас така ще ни избият и разграбят вика.И реве.

    11:42 01.03.2026

  • 61 Ами то вече се стоварва

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дайджест":

    Поредния съюзник на режима на Путин ще прекщчи съществуването си като такъв до няколко дни. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    11:44 01.03.2026

  • 62 Путин в тих ужас

    0 0 Отговор
    СИ не смее да мъцне, Кимчо още слуша по РАДИОТОЧКАТА Как са прави СВО по американски.

    11:44 01.03.2026