Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Началник-щабът на Въоръжените сили на Иран - Абдолрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, при която загина 86-годишният Върховен лидер на страната - аятолах Али Хаменей.

В Иран бе обявен 40-дневен национален траур. Страната ще бъде управлявана от временен триумвират.

Мишена на съвместната операция на САЩ и Израел е бил и президентът на Иран - Масуд Пезешкиан.