Столично дерби: Левски се изправя срещу Локомотив София с амбиция за нова победа

Столично дерби: Левски се изправя срещу Локомотив София с амбиция за нова победа

1 Март, 2026 12:04 558 0

Двубоят е от 17:15 часа днес

В неделния следобед на стадион "Георги Аспарухов", Левски посреща Локомотив София в интригуващ сблъсък от 23-ия кръг на Първа лига. Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 17:15 часа, а залогът е висок – "сините" са устремени към поредна победа, докато "железничарите" търсят изненада срещу един от фаворитите в шампионата.

Левски, който оглавява класирането с внушителните 53 точки, демонстрира отлична форма през последните седмици. Тимът на Хулио Веласкес се радва на най-добрата голова разлика в първенството – 52 отбелязани срещу едва 14 допуснати попадения. След четири поредни успеха, включително впечатляващото 3:1 над ЦСКА 1948 в Бистрица, "сините" са решени да продължат победния си марш. Треньорът няма да може да разчита на Рилдо и Карл Фабиен, които пропускат двубоя поради контузии.

От другата страна на терена Локомотив София, воден от бившия наставник на Левски – Станислав Генчев, ще се опита да затрудни домакините и да се изкачи в класирането. "Железничарите" заемат 10-ата позиция с 27 точки и голова разлика 24:23. В последните пет срещи те записаха две победи, а в последния си мач завършиха 2:2 срещу Спартак Варна. За Генчев двубоят носи допълнителен заряд, тъй като ще се изправи срещу бившите си работодатели.

Първият сблъсък между двата тима този сезон завърши с минимален успех за Левски – 2:1 в "Илиянци" през септември.


